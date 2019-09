Arvostelussa iPhone 11

iPhone 11 seuraa iPhone XR:ää nousten toissijaisesta vaihtoehdosta uuden malliston kohokohdaksi. Siinä on suurin osa iPhone 11 Prosta löytyvästä huipputason kamerateknologiasta, hyvä suorituskyky sekä edullinen hinta, joka tekee puhelimesta erinomaisen hinta-laatu-suhteeltaan.

Lyhyesti

iPhone 11 on pienoinen yllätys. Siinä on entistä parempaa teknologiaa eritoten kameran ja suorituskyvyn osalta, mutta se on silti edullisempi kuin iPhone XR viime vuonna. Sen lisäksi siinä on iso 6,1 tuuman näyttö tuntumaltaan upeassa kuoressa sekä useita eri värivaihtoehtoja.

Huomionarvoisin ominaisuus uudessa iPhonessa on sen kuvaominaisuudet. Kahden takakameran vuoksi sillä pystyy ottamaan laajakuvaotoksia perinteisten kuvien ohella. Molemmat kennot ovat 12 megapikseliä, ja ne sijaitsee aavistuksen koholla puhelimen selkämyksestä. Muotoilu, josta emme niin välitä visuaalisesti.

Yötila on iPhone 11:n kuvaominaisuuksista kaikkein vakuuttavin. Se lisää hämärien otosten kirkkautta ja terävyyttä, minkä lisäksi myös Portrait-tilaa on paranneltu.

Muotoilu säilyy melko samana vuonna 2018 julkaistun iPhone XR:n kanssa, joskin puhelinta saa kuudessa eri värissä. Näihin lukeutuvat täysin uudet vihreät ja violetti. Puhelimen reunat tuntuvat samanlaiselta kuin iPhone 6:ssa, 7:ssä ja 8:ssa, joskin isompi 6,1 tuuman näyttö vie suurimman osan puhelimen etuosasta.

Kyseinen näyttö on kirkas ja responsiivinen, ja siitä saa hyvin selvän myös auringonvalossa. Elokuva- ja videotoisto on niin ikään erinomainen, vaikka ne eivät ylläkään aivan samaan kuin OLED:lla varustettu iPhone 11 Prossa.

Yleinen muotoilu noudattaa viime vuoden malleja. (Image credit: TechRadar)

Apple väittää iPhone 11:n akkukeston olevan tunnin parempi kuin vakuuttavassa iPhone XR:ssä, ja testeissämme tämä piti jokseenkin paikkansa. Pystyimme käyttämään puhelinta 24 tuntia ilman erikoisempia toimenpiteitä. Valitettavasti myyntipakkauksen mukana ei tule pikalaturia, joten tyhjän akun täydennyksessä kestää noin kolme tuntia.

iPhonen nopeus ja suorituskyky ovat sen sijaan erinomaiset, ja erityisesti puhelimen hintaan nähden. Testiemme perusteella kyseessä on edelleen yksi tehokkaimmista puhelimista markkinoilla.

Käytännössä tämä näkyy sulavana kokemuksena sovelluksesta toiseen pomppiessa. Huomasimme kuitenkin kameran käynnistyksen olevan aavistuksen hidas, ja kuvien ottamisessa kesti pidempään kuin voisi odottaa.

Mutta ottaen huomioon, että puhelimella voi editoida 4K-materiaalia 60 ruudun kuvataajuudella, kyseessä on melko tehokas laite taskuun laitettavaksi ja sopiva valinta vaikuttajille.

Kokonaisuutena iPhone 11 on erinomainen suoritus Applelta, jos ei muuten, niin vuosi vuodelta tippuvan hinnan vuoksi. Uskomme käyttäjien rakastuvan sen erinomaiseen kameraan (kannattaa katsoa alempaa arvostelusta löytyvät kuvat yötilassa) ja luotettavuuteen.

Tämä puhelin kestää todennäköisesti käytössä vuosia, mutta jos kaipaat tehokkaampaa ja vielä parempaa puhelinta, voit kääntyä iPhone 11 Pron tai iPhone 11 Pro Maxin puoleen. Huomasimme silti, että iPhone 11 onnistui ylittämään odotuksemme hintaansa nähden, mitä emme välttämättä odottaisi Applelta.

Haluatko tietää enemmän? Lue syvällisempi arvostelumme alapuolelta.

iPhone 11 hinta ja julkaisupäivä

iPhone 11:n julkistuspäivä: 10. syyskuuta

iPhone 11:n julkaisupäivä: 20. syyskuuta

iPhone 11 hinta: alkaen 829 €

iPhone 11 julkaistaan 20. syyskuuta, mikä on hyvä kaikille edullista uutta puhelinta kaipaaville. Viime vuonna edullisempi XR saapui myyntiin vasta myöhemmin.

Suomessa puhelimen hinta ei ole aivan yhtä vakuuttava kuin Yhdysvalloissa, mutta sen 64 gigainen malli on silti edullisempi kuin viime vuonna julkaistu samantasoinen iPhone XR. iPhone 11:n hinnat alkavatkin täällä 829 eurosta.

Näyttölovi pysyy, mutta Liquit Retina LCD -näyttö on kirkas ja terävä. (Image credit: TechRadar)

Edullisimman 64 gigan mallin lisäksi tarjolla on myös 128 gigan malli hintaan 879 euroa, sekä 256 gigan malli 999 euroa.

Kamera

Emme sano näin normaalisti, mutta yksinkertainen totuus on se, että iPhone 11:n kamera on selkeästi puhelimen huomionarvoisin ominaisuus.

Apple on tuplannut linssien määrän edellisvuodesta, ja siinä missä iPhone XR:ssä oli yksi kenno selkämyksessä, vuonna 2019 iPhone 11 saa taakseen kaksi 12 megapikselin kennoa.

Apple pyrkii selkeästi yhtenäistämään iPhone 11 -mallin muotoilun keskenään, joten perusmallissa on sama neliskanttinen kamerajärjestelmä kuin iPhone Prossa ja Pro Maxissa.

Se vaatii hieman totuttelua, sillä se on visuaalisesti jopa vähän turhankin huomiota herättävä, ja sormet koskettavat helposti asetelmaa puhelinta sivuttain pideltäessä. Möykky ei ole kuitenkaan aivan niin häiritsevä kuin viime vuoden mallissa, koska korotus on tehty asteittain selkämyksen, kennon ja linssien välillä.

Kaksi kennoa komistaa iPhone 11:n selkämystä. (Image credit: TechRadar)

Kameroista toinen on perinteinen linssi, kun taas laajakulmalinssi avaa kuvien sivuja tuodakseen enemmän näytille.

Järjestelmä on hyvin helppokäyttöinen. Kuvia ottaessa käyttöliittymän pohjassa olevan napin avulla voi vaihtaa polttopistettä, ja pohjassa kamera zoomaa näiden välillä saumattomasti.

Kahden eri linssin välillä vaihtaessa on havaittavissa pienoinen tärinä, minkä lisäksi kuvia tarkkaan katsomalla voi huomata eroja kennojen valoherkkyydessä.

Kamerasovellus on tuttu, mutta siihen on tuotu muutamia lisäyksiä. (Image credit: TechRadar)

Kuva 1/5 (Image credit: TechRadar) Yksityiskohdat näkyvät sekä pallossa että maassa. Kuva 2/5 (Image credit: TechRadar) Tarkkuus on kauttaaltaan erinomainen, ja kanan hillitty värimaailma toistetaan niin ikään hyvin. Kuva 3/5 (Image credit: TechRadar) Hämähäkinverkon yksityiskohdat erottuvat selkeästi, ja luonnollinen pehmeys on voimakas. Kuva 4/5 (Image credit: TechRadar) Eri valoerot toistuvat hyvin, joskin tumman renkaan alla voisi näkyä enemmän yksityiskohtia. Kuva 5/5 (Image credit: TechRadar) Sisäänrakennetut filtterit, joita voi käyttää kuvatessa, esittelevät tulevan otoksen jo ennen kuvan ottamista.

Näiden ulosannissa on melkoisesti eroja. Zoomatessa kuvat muuttuvat paljon tummemmiksi, joten suosittelemme käyttämään tätä vain kirkkaasti valaistuissa tiloissa ja hyödyntää muutoin yötilaa.

Markkinapuheissa kuvan muuttaminen ottamisen jälkeen perinteisestä kuvasuhteesta laajakulmaan pitäisi olla helppoa, mutta emme testeissämme pystyneet toteuttamaan tätä lainkaan.

Näkemässämme iPhone 11 -demossa laajakulmaotos otettiin samanaikaisesti perinteisen kuvan kanssa, ja näiden välillä pystyi vaihtamaan jälkikäsittelyssä.

Aktivoimme kyllä kaikki oikeat asetukset, mutta silti kuvien muuttaminen jälkikäteen laajakulmaksi on vaikeampiaa kuin sen soisi olevan.

(Sivuhuomiona iOS 13 tuo ominaisuuden, jota olemme kaivanneet jo pitkän aikaa: kuvasuhteen muutoksen jälkeenpäin. Kuvasuhdetta voi muuttaa jälkeenpäin neliöksi, 16:9-suhteeseen sekä 4:3-suhteeseen.)

Sen sijaan yötila toimii upeasti. iPhonen kamerat ovat olleet historiallisesti hieman heikkoja hämärissä olosuhteissa, mutta parannellun tekoälyn avulla iPhone 11 onnistuu napsimaan erinomaisia otoksia yöaikaan.

Asetuksista on mahdollista aktivoida tila, jonka avulla yöaikaan otetut kuvat näyttävät huomattavan paljon kirkkaammilta kuin oikeasti.

iPhone 11:ssä tämä toimii automaattisesti kuvatessa, jolloin ohjelma pyytää pitämään puhelinta paikallaan 2-5 sekunnin ajan pitääkseen suljinta tarpeeksi pitkään avoinna. Kamera napsii sillä välin useita eri kuvia eri terävyys- ja valotusasetuksilla, jotka ne sen jälkeen yhdistää yhdeksi upeaksi kuvaksi.

Jos puhelimen saa tuettua kunnolla, valotusajan voi kasvattaa 30 sekuntiin. Tätä ei tosin tarvitse oikeastaan kuin yötaivasta kuvatessa, sillä muita yöotoksia ottaessamme emme huomanneet juurikaan eroja kirkkaudessa 5 tai 30 sekunnin välillä.

Kuva 1/4 (Image credit: TechRadar) Tämä kuva näyttää, mitä me näimme yöllä. Paikassa ei ollut paljoakaan valoa. Kuva 2/4 (Image credit: TechRadar) Yötilan lisäämä kirkkaus on merkittävä, ja jopa taivas parantui merkittävästi. Kuva 3/4 (Image credit: TechRadar) Pidempi valotusaika parantaa kuvia, mutta ne vaativat vakaat kädet. Tämä kuva on otettu ilman yötilaa. Kuva 4/4 (Image credit: TechRadar) Ja tämä yötilassa. Vaikka tuimme käden, pienikin tärinä pilaa kuvan helposti.

Tulokset ovat vakuuttavia ja nostavat Applen samalle tasolle Huawein, Samsungin ja Googlen kanssa yö- ja hämäräkuvauksen osalta. Joissain tapauksissa Apple jopa päihittää kilpailijansa. Yötilan ansiosta yöaikaan otokset näyttävät parhaimmiltaan kuin ne olisi otettu myöhään illasta, ja jos kohteen saa pidettyä paikallaan, kuvat näyttävät upeilta.

Liikkeessä olevien kohteiden kuvaaminen tekee kuvista sen sijaan sumeita ja epäselviä. Yötila täytyy lisäksi manuaalisesti sulkea pois käytöstä, mikä on toisinaan hieman ärsyttävää, kun haluaisi napata vain nopeasti kuvan tilanteesta.

iOS 13:ssa on lisäksi hyvä uusi ominaisuus, jossa kuvanottonäppäintä pohjassa pitämällä voi ottaa lyhyen videon Instagram-tyyliin. Lyhyiden kuvasarjojen ottaminen tapahtuu sen sijaan liu'uttamalla sormi vasemmalle. Vastaavasti oikealle vetämällä kamera lukitsee nauhoituksen, jolloin sormiaan voi käyttää zoomiin tai valotuksen säätämiseen.

Kuva 1/4 (Image credit: TechRadar) Tässä on tavallinen kuva (huomioi ylivalotus reunoissa). Kuva 2/4 (Image credit: TechRadar) Laajakulmalinssin myötä kuva näyttää värikkäämmältä ja terävämmältä. Kuva 3/4 (Image credit: TechRadar) Tässä on tavallinen kuva. Zoomatessa kuvaa voit nähdä hyviä yksityiskohtia lehdissä sekä taivaassa. Kuva 4/4 (Image credit: TechRadar) Zoomatessa kauemmaksi kuvan luulisi vääristyvän enemmän, ja vaikka pientä taipumista on havaittavissa, Apple onnistuu korjaamaan tämän melko hyvin.

Kyseessä on hyvä ominaisuus henkilöille, jotka haluavat julkaista sosiaalisen median tileillään vaivattomasti videoita. Valitettavasti videot eivät yllä samantasoisiin yöotoksiin, mutta ne ovat sulavia ja noudattavat käyttäjän asettamia asetuksia, jolloin 4K-kuvaa voi alkaa tallentaa kädenkäänteessä.

Huomasimme tosin muutaman kerran, että kamerasovelluksen käynnistäessä iPhone 11 näytti vain mustaa ruutua, joka poistui ainoastaan muuttamalla kuvaustilaa. Aiomme pitää tätä silmällä, sillä se todennäköisesti korjataan tulevissa päivityksissä.

Deep Fusion

Apple nosti yhden toiminnon, Deep Fusionin, erityisesti esille esitellessään uusia iPhone-malleja, ja se saattaa hyvinkin nostaa iPhonet parhaiden puhelinkameroiden joukkoon.

Kyseinen ominaisuus ottaa yhdeksän kuvaa ennen kuin käyttäjä painaa suljinta, tutkii jokaisen kuvan pikseli pikseliltä ja tekee sen perusteella päätöksen, millaiset valoasetukset ja optimoinnit kannattaa ottaa kuvaa varten. Esittelyssä sitä kutsuttiin "hulluksi tieteeksi", ja jos se toimii, uskomme mielellämme Applen väitteet.

Painotus kuitenkin sanassa jos, sillä Deep Fusion ei ole vielä saatavilla. Mielenkiintoisesti Apple lisää toiminnon vasta myöhemmin tänä vuonna, eikä siitä näy viitteitä kamerasovelluksessa. Kuvat vain näyttävät sen jälkeen paremmilta, Applen mukaan.

Miksi sitä ei nähdä vielä julkaisussa? Emme suoraan sanoen tiedä. Aiomme kuitenkin arvioida iPhone 11:n kameran uusiksi, kun toiminta lisätään.

Portrait-tila

Toisen kameran myötä Apple on parantanut puhelimen Portrait-tilaa viime vuoden mallista. iPhone XR:ssä ohjelma vain tunnisti etu- ja taka-alan kuvasta, mutta ylimääräisen linssin myötä ohjelmisto saa enemmän dataa kuvasta.

Se ei ole täydellinen, ja toisinaan kohteeseen jää sumeita kohtia, vaikka niiden pitäisi olla tarkkoja (varsinkin hiusten kohdalla). Mutta yleisesti ottaen otokset ovat onnistuneita.

Kuva 1/3 (Image credit: TechRadar) Stage Mono -tila toimii hyvin, jos kuvassa on paljon kontrastia ja kohde on selkeä. Kuva 2/3 (Image credit: TechRadar) Se ei ole kuitenkaan niin hyvä objektien kanssa. Tässä kuvassa näkyy myös, minkä Apple mieltää etu- ja taka-alaksi. Kuva 3/3 (Image credit: TechRadar) High Key Light Mono -tila on melko tarkka ja mahdollistaa ikioman Calvin Klein -mainoksen tekemisen.

Uusi Portrait-tilaefekti iOS 13:ssa on High Key Mono, joka liittyy Stage Light - ja Stage Light Mono -vaihtoehtojen rinnalle. Toisinaan efekti näyttää taiteelliselta ja ammattimaiselta, mutta jos etualan kohde ei ole tarkka, lopputulos on melko heikko.

Elokuvien tallennus

Apple mainostaa paljon iPhone 11:n 4K-kuvaustoimintoja 60 ruudun kuvataajuudella, ja ihan ansiosta: tämän hintaluokan puhelimessa kyseinen ominaisuus herättää kiinnostusta.

60 ruudun kuvataajuus tuo videoon sulavuutta, joskin se ei välttämättä miellytä kaikkien silmiä.

Huomasimme myös iPhone XR:ään verrattuna selkeitä parannuksia valotuksen ja kontrastin osalta, ja yksityiskohdat näkyvät selkeämmin hämärämmissä alueissa.

Uuden iPhone 11:n avulla voi tehdä myös laajalti videoeditointia. Sen oman sovelluksen kautta voi lisätä filtereitä, säätää väritasapainoa ja monia muita ominaisuuksia ennen kuin videon siirtää iMovie-sovellukseen. Toiminnot eivät ole aivan yhtä edistykselliset kuin muissa puhelimissa, mutta siinä yhdistyvät hyvin suorituskyky ja käyttömukavuus, mikä tekee puhelimesta hyvän valinnan nopeita videotallenteita varten.

Kuvien muokkaus lennossa on käytännöllinen ominaisuus, ja automaattiset asetukset onnistuvat tehtävässään myös hyvin. (Image credit: TechRadar)

Slofiet

Selfien lisäksi olemme kuulleet bothiesista ja groufiesista, ja nyt näiden rinnalle saadaan slofiet. Puhelimen etukamera pystyy nappaamaan hidastettua videokuvaa, joten näiden yhdistelmä, 'slow' ja 'selfie', luo uuden termin.

Lopputulos on tarpeeksi hyvä, jos moinen toiminto kiinnostaa. iPhone 11 osaa päättää älykkäästi, milloin hidastus aloitetaan, mutta tätä voi säätää myös jälkikäteen itse.

Muotoilu

Lightning-liitäntä jatkaa mukana. (Image credit: TechRadar)

iPhone 11:n muotoilu on samankaltainen kuin viime vuonna julkaistussa iPhone XR:ssä. Yhdennäköisyys on jopa niin samanlainen, että jos ne asettaa vierekkäin ja peittää kameran, eroja on hyvin vaikea nähdä.

Laajentuneet värivaihtoehdot tuovat kuitenkin vaihtelua, ja punaisen, mustan ja valkoisen rinnalla nähdään vihreä, purppura sekä keltainen. Muutoin iPhone 11 ja XR näyttävän lähes samalta.

Selkämyksen osalta asiat ovat toisin. Olemme jo kertoneet huomionarvoisesta kamerajärjestelmästä takana, minkä lisäksi myös iPhone-logo on sijoitettu alemmaksi, eikä puhelimessa lue enää iPhonea.

Tämä muutos oli odotettu, ja saatamme tulevaisuudessa nähdä malleja, joissa ei nähdä enää edes mallinumeroita tai mitään muutakaan. Tämä saatetaan nähdä jo iPhone 12:ssa. On ylipäätään outoa, että Applella meni näin kauan ennen kuin yhtiö tiputti puhelimistaan iPhone-tekstin.

Purppura on punertavampi kuin kuvista voisi päätellä. (Image credit: TechRadar)

Jos mietit iPhone 11:n tai iPhone 11 Pron välillä, edullisempi malli on aavistuksen paksumpi. Tosin ero on ainoastaan 0,2 mm, mutta eron tuntee pitäessä laitteita kädessä.

Paksuudesta huolimatta iPhone 11 tuntuu laadukkaalta. Lasi- ja alumiiniyhdistelmä voi olla iäkäs Applen osalta, mutta hintaansa nähden se tuntuu sen arvoiselta.

Puhelimen pohjassa on puolestaan edelleen Lightning-liitäntä, jonka uskomme korvattavan tulevaisuudessa USB-C-liitännällä pikalatausta varten.

Näyttö

Toisin kuin isommassa iPhone 11 Pro -mallissa, iPhone 11:ssä on 6,1 tuuman LCD-näyttö OLED:n sijaan. Liquid Retina -nimellä kulkeva näyttö ei tarjoa samanlaista väririkkautta, yhtä syviä mustia tai kirkkaita valkoisia kuin paremmalla näyttötekniikalla varustetuissa malleissa.

Silti iPhone 11:ssä oleva näyttö on varsin hyvä, kun Apple on kalibroinut ja mitoittanut näytön selkeäksi, kirkkaaksi ja teräväksi, vaikka resoluutio yltää ainoastaan 1 792 x 828 pikseliin.

iPhone 11:n Liquid Retina -näyttö ei ole korkearesoluutioinen, mutta se on kirkas ja selkeä. (Image credit: TechRadar)

Se on pienempi kuin iPhone 11 Prossa oleva 2 436 x 1 125 -resoluutio, joskaan näyttö ei silti tunnu pieniresoluutioiselta. Väritoisto ja kirkkaus pitävät siitä huolen.

Sen sijaan paksut reunat näytön ympärillä pistävät silmään, kun nykyisissä malleissa on alettu tottua näkemään jo koko etuosan vieviä näyttöjä ilman näyttölovea.

Applen mielestä näyttölovi näyttäisi olevan kuitenkin välttämätön etukameraa ja sen FaceID-sensoria varten.

Päiväkäytössä koimme iPhone 11:n näytön olevan myös selkeä, kirkas ja käyttökelpoinen auringonpaisteessa. Sen kirkkaus yltää parhaimmillaan 625 nitiin Applen mukaan, mikä riittää useimmissa tapauksissa. Aamuisin se voi olla jopa sokaiseva, jos näyttöön katsoo kirkkaimmalla asetuksella.

Elokuvakäytössä puhelimesta uupuu HDR-tuki, mutta sen tilalla on Extended Dynamic Rangeksi kutsuttu ominaisuus, joka ei kuitenkaan yllä OLED-näyttöisten tasolle toistossa.

Näyttö on myös hieman haalea iPhone 11 Pro Maxiin verrattuna, mikä johtuu LCD-teknologian asettamista rajoitteista. Siinä ei ole samaa värisyvyyttä tai kontrastia kuin kalliimmissa puhelimissa, mutta se toimii silti erinomaisesti Netflix- tai urheilukatselua varten.

iOS 13 ja suorituskyky

Applen uusi käyttöjärjestelmä iOS 13 pääsee oikeuksiinsa uusissa iPhoneissa, ja iPhone 11 saa muutamia käteviä toimintoja sen myötä.

Ensinnäkin uudessa käyttöjärjestelmässä on tasapainoisemmat ja älykkäämmät ilmoitukset. Toisin sanoen äänettömälle laittaessa ja äänenvoimakkuutta säätäessä pieni ilmoitusikkuna on paljon hyödyllisempi ja interaktiivisempi.

Äänenvoimakkuutta painaessa käyttöliittymä nostaa erillisen säätimen, jota voi ohjata sormella, koko näytön peittävän ikkunan sijaan. Muutos voi kuulostaa pieneltä, mutta se parantaa huomattavasti päivittäistä käyttökokemusta.

iOS 13 on selkeämpi ja miellyttävämpi silmälle, minkä lisäksi siinä on hyviä muutoksia käyttöliittymään ja yksityisyysasetuksiin. (Image credit: TechRadar)

FaceID on saanut myös kaivatun päivityksen. Tunnistuksen kuvakulmaa on laajennettu jonkin verran, joten puhelinta voi vain vilkaista avatakseen sen. Vaikka kasvojaan saattaa joutua edelleen tuomaan lähemmäksi puhelinta, se on silti parantunut merkittävästi sitten parin vuoden takaisen iPhone X:n.

Parannus ei johdu tosin uusista komponenteista, vaan se tuodaan myös vanhempiin iPhone-malleihin. Apple on vain onnistunut hyödyntämään nykyisiä sensoreita entistä tarkemmin.

Muutama muu uusi ominaisuus oli myös meidän mieleen: pyyhkäisyllä toimiva kirjoittaminen näppäimistöä käyttäen, uudet Memoji-tarrat ja WiFi- sekä Bluetooth-asetusten säätäminen Ohjauskeskuksesta.

Uusi kirjoitustapa on erinomainen etenkin, jos kirjoittaa yhdellä kädellä. Memoji-tarrat saa käyttöön näppäimistön sivulta, eikä niitä välttämättä huomaa heti. Ne tarjoavat kuitenkin persoonallisempia tapoja värittää tekstejä, kuten esimerkiksi lisäämällä oma kuva sanan saatteeksi.

Wifi-asetusten vaihtaminen Ohjauskeskuksesta on todella käytännöllinen, sillä enää sitä varten ei tarvitse mennä asetuksiin.

Uudessa iPhone 11:ssä on sen sijaan Applen uusi A13 Bionic -suoritin, jossa on aiempien vuotojen perusteella 4 gigaa RAM-muistia.

Uusi haptinen moottori hienovaraisempi käyttöliittymää käyttäessä. Sovellusten valikot antavat myös enemmän vaihtoehtoja. (Image credit: TechRadar)

Yhdistelmä on tehokas, ja meidän Geekbench-testeissä saimme tulokseksi 3 186, joka on merkittävä parannus viimevuotiseen. Suorituskyvyn voi myös tuntea puhelinta käyttäessä, sillä kaikki on juuri niin sulavaa kuin voisi toivoakin.

Toisaalta älypuhelimista on tullut jo tarpeeksi tehokkaita vuosia sitten, joten todelliset erot näkyvät nykyään lähinnä nyansseissa. Pascal's Wager -peli näytti kuitenkin hyvältä lukuisine varjo- ja heijastusefekteineen, ja se pyöri sulavasti.

Muiden vähemmän vaativien pelien pelaaminen oli niin ikään sulavaa. Ne näyttivät myös upeilta, eivät hidastuneet lainkaan ja renderöivät tarvittavat ympäristöt nopeasti. Kaiken kaikkiaan pelaaminen näyttää upealta iPhone 11:llä.

Nopeus ei kuitenkaan yllä aivan kaikkiin toimintoihin puhelimella. Kuvien ja videoiden tallentamisessa menee toisinaan pari sekuntia, mutta toisaalta tällöin prosessoidaan isoja määriä dataa (etenkin yötilassa ja 4K-videoissa). Pieni odotus on siis oletettavaa, mutta joillekin nämä pienet viivästykset voivat merkitä enemmän.

Testiemme aikana emme myöskään kohdanneet mitään isoja ongelmia iPhone 11:n kanssa. Se on nopea ja älykäs puhelin, jonka suorituskyky ylittää monet markkinoiden samanhintaiset puhelimet ja jossa on kattavampi valikoima sovelluksia.

Haluamme kuitenkin korostaa yhden muutoksen. iPhone XR:n lailla puhelimessa ei ole lainkaan 3D Touchia, joten näyttöä kovemmin painamalla ei voi avata ylimääräisiä valikkoja tai toimintoja. Uudet valikot aukeavat sen sijaan pitämällä sormea pidempään kiinni näytössä.

Tämä ei haittaa, sillä ominaisuus toimii hyvin ja vaadittuun rytmiin tottuu nopeasti. Se tarkoittaa kuitenkin sitä, että painamalla sovellusten ikoneja pidempään, käyttäjät joutuvat nyt valitsemaan erikseen siirtotoiminnon sen sijaan, että sen voisi tehdä välittömästi kuten ennen.

iPhone 11:n akkukesto

Viime vuonna julkaistun iPhone XR:n kohokohtia oli kevyesti paras iPhone-akkukesto pitkään aikaan.

Se yllätti meidät niin täysin, että epäilimme jopa meidän omia testejämme. iPhone 11 jatkaa onneksi samalla linjalla. Testiemme perusteella se yltää kestoltaan vähintäänkin samaan kuin XR, ja siten siinä riittää mehuja helposti yhtä työpäivää varten.

Vähäisellä käytöllä pystyimme käyttämään puhelinta 27 tunnin ajan. Tänä aikana käytimme sitä noin tunnin edestä videoiden katseluun, kuuntelimme musiikkia ja valokuvasimme noin 45 minuutin edestä.

Raskaammassa käytössä, joihin lukeutuu niin sovellusten lataamista, musiikin kuuntelua Bluetoothin kautta, sekä jatkuva mailien tarkastus, akku sammui noin kymmenen aikaan illalla.

iPhone 11:n akku ei onnistunut vakuuttamaan samalla lailla kuin XR, mutta toisaalta se johtuu enemmän siitä, että kerkesimme tottumaan jo hyväkestoiseen Applen puhelimeen.

iPhone 11:ssä on kohtalainen akkukesto, minkä lisäksi se vaipuu horrokseen käyttämättömänä. (Image credit: TechRadar)

Tästä huolimatta iPhone 11:n akku ei suinkaan ole markkinoiden paras, vaan ne löytyvät edelleen Androidin malleista. Mutta jos aiot pysytellä Applen parissa, tämä malli tarjoaa hintaansa nähden kohtuullisen akkukeston.

Puhelimen mukana ei tule kuitenkaan pikalaturia, mikä on yksi syy edullisempaan hintaan iPhone 11 Prohon ja Pro Maxiin verrattuna.

Jos haluat tietää, kuinka isosta erosta tavallisen ja pikalaturin välillä on kyse, testasimme tämän puolestasi.

Näytöstä joudutaan kärsimään vielä toistaiseksi. (Image credit: TechRadar)

Perinteistä ja myyntipakkauksessa tulevaa laturia käyttäessä puhelin sai 10 % akkua 20 minuutissa. Sama rytmi, 1 % per kaksi minuuttia, jatkui jotakuinkin täyteen saakka.

Pikalaturilla iPhone 11 saa sen sijaan 24 minuutissa huimat 35 % takaisin. Alle tunnissa puhelin on jo miltei täyteen ladattu, minkä vuoksi suosittelemme ostamaan erillisen pikalaturin iPhone 11:n kylkeen.

Ja kannattaa myös huomioida, että iPhone 11 tukee langatonta latausta, joten langattoman lataustelakan omistajien ei tarvitse huolehtia latauksesta muiden tapaan, vaikka lataus itsessään on hitaampaa.

Osta, jos...

Haluat vuoden 2019 iPhonen edullisesti

Ok, ei varsinaisesti halvalla, mutta se on silti Applelta hinta-laatu-suhteeltaan yksi edullisimmista malleista sitten iPhone SE:n.

Jos haluat pidemmän akkukeston

iPhone XR:n akkukesto on hyvä, ja niin on myös iPhone 11:n. iPhone 11 Pro Maxissa on aavistuksen parempi, mutta iPhone 11:n voi silti ostaa huoletta.

Jos haluat hyvän kamerapuhelimen

iPhone 11:n yötila, kaksi linssiä ja tuleva Deep Fusion -ominaisuus muodostavat varsin pätevän kameran, joka yltää miltei kalliimpien Pro-mallien tasolle.

Älä osta, jos...

Haluat kaikkein tehokkaimman iPhonen

Vaikka iPhone 11:ssä on potkua, se ei yllä 11 Pro -mallien tasolle. Epäilemme tosin, ettet todennäköisesti näe eroa, mutta jos tehot ratkaisevat, tämä kannattaa huomioida.

Jos haluat erinomaisen akkukeston

Tämä voi kuulostaa sekavalta aiemman plussan takia, mutta vaikka iPhone 11:ssä on hyvä akkukesto, markkinoilla on lukuisia puhelimia, joissa se on paljon parempi.