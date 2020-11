Arvostelussa iPhone 12 mini

iPhone 12 mini on suunniteltu kaikille niille, jotka haluavat pienen mutta laadukkaan puhelimen. Apple on onnistunut tekemään uuden mallin kanssa erittäin hyvää jälkeä, vaikka kompromisseja on jouduttu tekemään: akkukesto jää keskinkertaiseksi ja hinta on suurehko 64 gigan tallennustilasta. Mutta pienikokoista puhelinta etsiville tämä on silti erinomainen vaihtoehto, sillä sen kamera on monipuolinen, näyttö mahtava ja tehot, 5G sekä MagSafe takaavat puhelimen kestävän vielä vuosien ajan.

Pika-arvio

Applen iPhone 12 mini on loistava uusi tulokas, jossa on huippulaadukkaat komponentit ja tasokas muotoilu. Tuloksena on syntynyt kaikkein parhaiden puhelinmallien kanssa kilpailukykyinen kompakti pakkaus, jonka pieni koko poikkeaa muista lippulaivamalleista.

Käytännössä kyseessä on iPhone 12, mutta pienemmässä koossa. Siten se tyydyttää sen harvinaisen markkinaraon, jossa puhelinvalmistajien parhaimmat komponentit saadaan entistä kompaktimpaan pakettiin.

Tämä on pienin iPhone sitten iPhone 5S:n, minkä huomaa välittömästi puhelimen käteen otettuaan. Verrattaessa jopa alkuvuodesta julkaistuun iPhone SE:hen (2020) se tuntuu pieneltä, mutta siitä huolimatta se ei menetä muun iPhone 12 -sarjan laadukkaita piirteitä.

iPhone 12 Pro ja iPhone 12 Pro Max tarjoavat aavistuksen paremman puhelimen, kiitos näissä olevan tehokkaamman piirisirun, isomman akun ja muiden parannusten. Mutta pienempää iPhonea etsivät eivät menetä kuitenkaan parhaimpia uusia ominaisuuksia.

5,4 tuuman Super Retine XDR OLED -näyttö on veitsenterävä ja merkittävästi parempi kuin iPhone 11:ssä oleva LCD. Eron näkee etenkin HDR:ää tukevia videoita katsellessa.

iPhone 12 mini on lisäksi muotoilultaan priimaa. Ceramic Shield -suojattu lasi sekä kulmikkaat alumiini kulmat herättävät mieleen iPhone 4:n muotoilun, minkä lisäksi värivaihtoehtoja on viisi erilaista: musta, valkoinen, punainen, vihreä ja sininen.

Uusi malli saattaa tuntua nostalgisille suunnitellulta, mutta se on oikeasti juuri kaikkea muuta. Tuorein A14 Bionic -piirisiru on tehokas ja pyörittää lähes kaikkea, mitä keksimme vain puhelimella kokeilla, minkä lisäksi huippulaadukkaat kamerat suoriutuvat valokuvauksesta yhtä hyvin kuin iPhone 12.

Lisäksi puhelimessa on 5G-tuki, jolloin käyttäjät ovat valmiita nauttimaan alati kasvavan teknologian nopeuksista ja vakaammista yhteyksistä. Toisin sanoen puhelinta ostaessa ei tarvitse pelätä, että yhteyksiä joutuisi päivittämään useaan vuoteen.

Kaiken kukkuraksi iPhone 12 mini tukee myös MagSafea, Applen uutta magneettista telakointijärjestelmää, joka mahdollistaa langattoman latauksen ja muita lisävarusteita, joita ei tosin ole vielä julkaisussa kovinkaan montaa.

(Image credit: TechRadar)

iPhone 12 mini ei ole kuitenkaan ilman omia ärsykkeitä. Sen akkukesto ei ole aivan odotuksen arvoinen, ja 64 gigan tallennustila ei tunnu riittävältä vuonna 2020. Nämä ovat kuitenkin melko pieniä ongelmia muutoin äärimmäisen laadukkaassa puhelimessa.

Tämä malli onkin suunniteltu ennen kaikkea heille, jotka haluavat itselleen yhdellä kädellä käytettävän iPhonen. Jos siis haluat kompaktin ja suorituskykyisen Applen älypuhelimen, iPhone 12 mini on tehty juuri sinulle.

iPhone 12 minin julkaisupäivä ja hinta

iPhone 12 mini on saatavilla kaikkialla

Hinnat alkaen 829 € (nousee tallennustilan kasvaessa)

Myyntipakkaus ei sisällä laturia tai kuulokkeita

iPhone 12 mini hinta alkaa Suomessa 829 €. Sillä saa 64 gigan tallennustilalla varustetun mallin, kun taas isompia kaivatessa joutuu kaivamaan kuvetta syvemmältä.

iPhone 12 minin hinnat Alue 64 Gt 128 Gt 256 Gt Suomi 829 € 879 € 999 €

Vertailun vuoksi iPhone 12 lähtöhinta on 929 €, iPhone 12 Pron 1 179 € ja iPhone 12 Pro Maxin 1 279 €.

iPhone 12 mini on saatavilla Suomessa, mutta puhelin viivästyi alkuperäisestä julkaisuikkunasta Covid-19-pandemian vuoksi. Puhelin julkistettiin lokakuussa 2020 ja julkaistiin 13. marraskuuta.

iPhone 12 minin myyntipakkaus ei sisällä lainkaan laturia tai kuulokkeita, jotka on poistettu säästääkseen luontoa. Jos et omista entuudestaan laturia tai kuulokkeita, nämä tuovat kokonaisuuteen hieman lisähintaa erikseen ostettuina.

Jos etsit kokonaan uusia Applen kuulokkeita, suosittelemme tutustumaan AirPodseihin.

Muotoilu

iPhone 4:ää muistuttava muotoilu kulmikkailla reunoilla

Pienin iPhone pitkään aikaan

Helppo käyttää yhdellä kädellä

iPhone 12 minin muotoilu on sen myyntivaltti, sillä se on ainoa vaihtoehto pienempää ja laadukasta iPhonea kaipaaville. Yhtiön aiempi iPhone SE on edullisempi ja pienempi vaihtoehto, mutta se on myös muotoilultaan vanhentuneen näköinen.

Muotoilu peilaa käytännössä iPhone 12:n vastaavaa, mutta ainoastaan pienemmässä koossa. Huolimatta pienuudesta mallissa on silti 5,4 tuuman näyttö.

Kooltaan puhelin on 131,5 x 64,2 x 7,4 mm, mikä tekee siitä pienimmän iPhonen pitkään aikaan – mukaan lukien alkuvuodesta julkaistu iPhone SE. Se on lisäksi kevyt ja painaa ainoastaan 135 grammaa tuntumatta kuitenkaan halvalta.

Jos etsit pientä puhelinta, etkä välitä hinnasta, silloin iPhone 12 mini on välitön pakko-ostos.

Kuva 1/3 Kuva 2/3 Kuva 3/3

Pienen koon lisäksi iPhone 12 minissä on litteämmät kyljet kuin aiemmissa iPhone-malleissa. Muotoiluun tehdyt muutokset ovat aina tervetullut lisä iPhonejen kohdalla, mutta vaikka tämä muutos nyökkää selkeästi vanhempien mallien suuntaan, se ei miellytä varmasti kaikkia.

Puhelinta on kuitenkin helppo käyttää ja se tuntuu yhtä laadukkaalta kuin muutkin iPhone 12 -perheen jäsenet. Sen muotoilu ei ole tehty edullisuuden ehdoilla, vaan rakenteeseen on käytetty samoja materiaalia ja laatua kuin tuoteperheen muissakin malleissa. Tähän lukeutuu myös alumiininen runko.

Puhelimen takaosa on lasia, joka ei ole kuitenkaan liian liukas. Se kerää tosin sormenjälkiä melko herkästi.

Virtanäppäin on sijoitettu oikeaan laitaan, kun taas vasemmalla sijaitsevat äänenvoimakkuuden säädin ja mykistys. Pohjassa on Lightning-liitäntä latausta varten sekä stereo-kaiuttimet.

Värivaihtoehdot voi valita sinisen, valkoisen, punaisen, vihreän ja mustan väliltä. Sävyt tuntuvat kattavan hyvin perinteiset värit sekä antavan kirkkaampia sävyjä etsiville muutaman ylimääräisen vaihtoehdon.

Yhtä isoa muutosta ei voi kuitenkaan nähdä päällepäin: MagSafe, joka tarkoittaa puhelimen selkämykseen kiinnitettyjä magneetteja, auttaa käyttäjiä liittämään puhelimeen erilaisia lisävarusteita, kuten koteloita, langattomia latauksia tai autotelineitä.

Tätä varten Apple tarjoaa jo muutamia omia lisävarusteita, mutta näemme näitä varmasti lisää niin Applelta kuin ulkopuolisilta valmistajilta. Se on käytännöllinen lisäys, vaikkakaan sitä ei voi vielä julkaisussa hyödyntää kunnolla.

Näyttö

Uusi Super Retina XDR OLED -teknologia on vakuuttava

Korkea 476 ppi

Silti ainoastaan 60 Hz virkistystaajuus

iPhone 12 minissä on ilmiömäinen näyttö ja yksi parhaimmista, jonka olemme nähneet iPhoneissa. Ensimmäistä kertaa historiansa aikana Apple tuo Super Retina XDR OLED -näytöt kaikkiin uusiin iPhone-malleihin, ja ero LCD:hen on huomattava.

Tässä mallissa näytön koko on 5,4 tuumaa, joten ruudun koko ala on helposti käytettävissä myös yhdellä kädellä käyttäessä.

Resoluutio on silti korkeampi kuin iPhone 11:ssä, ja 1 080 x 2 340 -tarkkuuden tuoma ero on selkeä. Tämä tarkoittaa 476 ppi:tä, joten se on terävin näyttö koskaan iPhonessa. Siten vaikka näyttö on pienempi kuin iPhone 12 Prossa tai Pro Maxissa, se on eittämättä laadukkaampi. Näyttö onkin terävä, selkeä ja vakuuttavan kirkas.

(Image credit: TechRadar)

Näyttö tukee lisäksi HDR10:tä, joten ruudulta näkee selkeästi enemmän yksityiskohtia tummemmissa ja vaaleissa alueissa. Eron huomaa parhaiten, kun katsoo HDR:ää tukevaa sisältöä Netflixistä tai iTunesista, mutta myös kuvat ja valokuvat näyttävät paremmilta.

Monet Android-valmistajat tarjoavat puhelimiinsa nykyään korkeampia virkistystaajuuksia, jotka takaavat sulavampaa pelaamista, videoiden katselua ja käyttökokemusta. Valitettavasti Apple ei ole hypännyt vielä tähän kelkkaan mukaan.

12 minissä on edelleen 60 Hz näyttö, joten selainkokemus ei ole aivan niin vakuuttava kuin muissa samanhintaisissa puhelimissa. Eron huomaa varsinkin, jos siirtyy korkeista näyttötaajuuksista takaisin alhaisempaan. Muutoin eroa ei välttämättä edes huomaa, mutta ottaen huomioon korkeampien virkistystaajuuksien yleistymisen, toivoisimme Applen liittyvän joukkoon piakkoin.

Kamera

Takakamera käyttää kahta 12 MP linssiä

12 MP etukamera on lisäksi yllättävän hyvä

(Image credit: TechRadar)

Nopeasti vilkaistuna iPhone 12 minin kamerajärjestelmä näyttää hyvin samankaltaiselta iPhone 11:n kanssa, mutta siihen on tehty riittävästi eroja lunastaakseen uuden sukupolven lupauksen (ja hinnan). Kannattaa myös huomioida, että kamerat ovat täysin samat kuin iPhone 12:ssa, joten et menetä mitään pienempään kokoon siirtyessä.

12 megapikselin laajakulmalinssin aukko on f/1,6, jonka rinnalla nähdään 12 megapikselin ultralaajakulma f/2,4 aukolla ja 120-asteen kuvakulmalla. Puhelimessa ei ole lainkaan telelinssiä, kuten iPhone 12 Prossa ja Pro Maxissa, joten zoomatut kuvat eivät näytä niin vakuuttavilta.

Applen kamerat ovat kuitenkin yksiä markkinoiden parhaimpia kameroita, ja myös iPhone 12 mini onnistui vakuuttamaan meidät testeissämme.

Hämäräkuvaukseen on saatu merkittäviä parannuksia edellismalleihin verrattuna, mikä juontaa juurensa aukon tiputuksesta. iPhone 11:ssä se oli F/1,8, kun taas minissä f/1,6. Testeissämme pystyimme todentamaan muutosten näkyvän vain parempaan.

Applen Night Mode -kuvatila tukee kaikkia kameroita tänä vuonna ja toimii samalla lailla kuin muidenkin valmistajien vastaavat. Jos iPhone tunnistaa kuvaustilanteesta uupuvan riittävästi valoa, se pyytää käyttäjää pitämään puhelinta paikallaan tietyn ajan saadakseen otettua kuvan. Aika riippuu valon määrästä.

Kuva 1/2 Valokuva otettu normaaleissa valaisuolosuhteissa. Kuva 2/2 Valokuva otettu heikossa valaistuksessa Night Modella.

Kuvaustila pyytää usein pitämään puhelinta paikallaan jopa 15 sekuntia, ja jos siihen pystyy, Night Mode takaa hyvännäköisiä kuvia. Tämä tosin riippuu paljon siitä, pysyykö myös kohde paikallaan. Siten se ei sovi esimerkiksi lemmikkien tai muiden liikkuvien kohteiden kuvaukseen.

Jos kuvaat lähes pilkkopimeässä Night Modella, se ei pysty ihmeisiin. Olimme kuitenkin yllättyneitä, kuinka paljon kuvaustila onnistuu valaisemaan valokuvia, jolloin yökuvat näyttävät miltei kuin päivällä otetuilta.

Potrettikuvaukset tekevät myös paluun ja toimivat hyvin ilman sen kummempaa säätöä. Tämän avulla kamera tarkentuu kasvoihin ja joko pehmentää taustan tai täyttää sen tietyllä värillä.

Kamerat tuntuvat toisinaan kuitenkin aavistuksen hitailta, mutta tämä johtuu todennäköisesti Applen Smart HDR 3 -teknologiasta, joka toimii automaattisesti joidenkin otosten kohdalla. Teknologia hyödyntää tekoälyä tunnistamaan kuvassa olevat alueet, jolloin se optimoi kuvaa siten, että tietyt elementit korostetaan kuvassa.

Videokuvaus on iPhone 12 minissä yhtälailla vakuuttavaa. Kameroilla voi kuvata 4K-resoluutiota joko 24, 30 tai 60 ruudun kuvataajuudella. Näiden lisäksi kamera tukee Full HD -videota sekä hidastuskuvaa.

Suurin muutos aiempaan on Dolby Vision HDR -tuki, joka meidän testiemme perusteella tuottaa merkittävästi parempaa videota kuin ilman tätä tallennetuissa. Video näyttää ennen kaikkea yksityiskohtaisemmalta ja värikkäämmältä. Parannus onkin erinomainen heille, jotka kaipaavat laadukkaampaa videokuvaa.

Etukamerana toimii niin ikään 12 megapikselin kenno, joka on riittävän hyvä selfietä ja videopuheluita varten. Laadullisesti kuvat ovat vakuuttavia, ja Portrait-tila toimii erinomaisesti kiitos sisäänrakennetun 3D-syvyystunnistimen.

Selfie-kuvaesimerkki, joka otettiin iPhone 12 minillä

Tämä ei ole kuitenkaan huikea parannus aiempiin iPhoneihin verrattuna, mutta toisaalta selfie-kamera on ollut jo viimeisen parin sukupolven ajan todella laadukas iPhoneissa. Hämäräkuvaus voisi olla tosin parempi, mutta se toimii riittävän hyvin. Night Mode auttaa onneksi myös etukameralla otetuissa hämäräkuvauksissa.

Esimerkkikuvia

Kuva 1/10 Kuva 2/10 Kuva 3/10 Kuva 4/10 Kuva 5/10 Kuva 6/10 Kuva 7/10 Kuva 8/10 Kuva 9/10 Kuva 10/10

Tekniset tiedot ja suorituskyky

4 Gt RAM-muistia ja tuorein Apple A14 -piirisiru

Tallennustilaa joko 64 Gt / 128 Gt / 256 Gt

5G-tuki

iPhone 12 mini saattaa olla pieni, mutta siitä ei puutu suorituskykyä. Applen viimeisin piirisiru, A14 Bionic, on sama suoritin, joka on kaikissa muissakin iPhone 12 -puhelimissa. Se on samalla tehokkain suoritin, jonka Apple on tähän mennessä valmistanut.

iPhone 12 minin tekniset tiedot Paino: 135 g

Koko: 131,5 x 64,2 x 7,4 mm

Näytön koko: 5,4 tuumaa

Resoluutio: 2 340 x 1 080

Virkistystaajuus: 60 Hz

Pikselitiheys: 476 ppi

Piirisiru: Apple A14

RAM: 4 Gt

Muisti: 64 Gt / 128 Gt / 256 Gt

Takakamerat: 12 MP + 12 MP

Etukamera: 12 MP

Akku: 2227 mAh

Samaa sirua on aiemmin käytetty iPad Airissa sekä iPhone 12:ssa ja 12 Prossa, ja samat tehot nähdään myös minissä. Olemme testanneet piirisarjaa muun muassa moniajossa, eikä se onnistunut pettämään meitä missään vaiheessa. Se suoriutui kiitettävästi myös visuaalisesti näyttäviä pelejä pelatessa.

Neljän gigan RAM-muisti ei välttämättä tunnu paperilta merkittävältä, mutta emme kokeneet tätä puutteelliseksi iPhone 12 miniä käyttäessä. Videoeditointia tai muuta raskaampaa käyttöä varten suosittelemme kuitenkin esimerkiksi 12 Pro -sarjalaisia, jossa on 6 gigaa RAM-muistia. Suurimmalle osalle 4 gigaa riittää kuitenkin vallan mainiosti.

Emme ole kuitenkaan täysin mieltyneet mukana tulevaan tallennustilaan. iPhone 12 miniä saa joko 64, 128 tai 256 gigan malleina. Tätä isompaa tilaa kaipaavat joutuvat siirtymään iPhone 12 Prohon, joka alkaa 128 gigasta ja päättyy 512 gigaan.

Perusmallin 64 gigaa ei kuitenkaan ole oikein riittävästi nykypäivänä, ja tallennuskapasiteetti täyttyy nopeasti, kun ihmiset lataavat puhelimeen sovelluksia, musiikkia, valokuvia ja muuta mediaa.

Huomasimme omassa käytössämme saapuvan tallennuskapasiteetin ääripäille jo viikon käytön jälkeen, joten todennäköisesti tarvitset runsaasti enemmän tilaa itsellesi, jos et halua olla poistamassa kokonaan jotain kännykästäsi.

iPhone 12 miniin on asennettu suoriltaan iOS 14.2, joten käyttöönsä saa kaikki Applen tuoreimman mobiilikäyttöjärjestelmän edut. Näihin lukeutuvat App Library ja widgetit. Päivityksiä voi odottaa saavansa myös seuraavan parin vuoden ajan.

Akkukesto

Akku kestää suunnilleen koko päivän normaalilla käytöllä

Raskaampi käytös imee akun tyhjiin ennen sitä

Apple ei ole vahvistanut iPhone 12 minin tarkkaa akun kokoa, mutta brasilialaisen mobiilifirman listauksen mukaan siinä olisi 2 227 mAh. Muiden iPhone-mallien lailla akkukesto on kasvanut aiempiin malleihin verrattuna, mutta se ei vastaa kuitenkaan samaa kuin markkinoiden paras kesto.

Testikäytössä iPhone 12 minin akku kesti yhden kokonaisen päivän yhdellä latauksella, mutta vähänkään kovemmassa käytössä akku sammahti noin kymmeneltä illalla. Kyseiset päivät olivat tosin melko intensiivisiä, sillä muina kiireisinä päiviä akku riitti nukkumiseen asti.

Keskiraskaasta kovemmalla käytöllä iPhone 12 minin akkua oli jäljellä noin 22 % päivän päätteeksi. Tällöin näyttö oli ollut päällä neljä tuntia ja 20 minuuttia, minkä lisäksi puhelimella kuunneltiin muun muassa musiikkia ja se vastaanotti aktiivisesti ilmoituksia.

Kannattaa myös huomioida, että 5G-yhteydet kuluttavat myös enemmän akkua, joten yllämainitut kestot eivät välttämättä vastaa todellisuutta – varsinkaan jos yhteys vaihtelee 4G:n ja 5G:n välillä.

Mutta päivittäisessä normaalissa käytössä akku kestää koko päivän, mutta mobiiliverkkoja hyödyntämällä latausta saattaa joutua tarvitsemaan keskellä päivää illaksi varten.

Applen omien sanojen mukaan iPhone 12 minin akku kestää jopa 15 tuntia videon katselua, kun taas iPhone 12 ja iPhone 11 kestävät 11 tuntia. Meidän testien perusteella lukemat pitävät paikkansa ja osoittavat hyvin, miten akkukesto vaihtelee iPhone 12 minin ja isomman iPhone 12:n välillä.

(Image credit: TechRadar)

Apple on parantanut omaa pikalatausteknologiaansa, joka on nyt tarjolla 20 W pikalatauksella. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? iPhone 12 mini latautui nollasta 60 % vain 30 minuutissa.

Tämä saavutettiin tosin Applen omalla laturilla, jota ei tule kuitenkaan myyntipakkauksen mukana, vaan se on ostettava erikseen.

Näiden jättäminen pois myyntipakkauksesta on osa Applen tavoitetta vähentää omaa ympäristönkulutusta. Ongelmana on tosin se, että iPhone 12 mini vaatii USB-C-Lightning-johdon, jota aiemmilla iPhonen käyttäjillä ei ole. Siten laturin joutuu käytännössä pakosti ostamaan uuden puhelimen kylkeen.

Qi-langaton lataus tekee niin ikään paluun, ja teknologia toimii pääsääntöisesti hyvin testiemme perusteella. Applen omaa 12 W MagSafe -pikalaturia käyttämällä puhelin latautuu 12 % puolen tunnin latauksella.

Tämä on kaikista pienin lukema muihin iPhone 12 -perheen malleihin verrattuna. Emme kuitenkaan tiedä syytä tälle, mutta toisin sanoen iPhone 12 minin langaton lataus on todella hidasta sitä kaipaaville.

Akkukesto on siis kohtuullisen hyvä ja parempi, jos hyppäät esimerkiksi iPhone 8:sta tai vastaavasta uuteen. Se ei ole markkinoiden parasta, mutta riittää monille tarpeeksi hyvin.

Kannattaako iPhone 12 mini ostaa?

(Image credit: TechRadar)

Osta jos…

Haluat pienen iPhonen Tämä voi tuntua ilmiselvältä, mutta tämän mallin myyntivaltti on sen pieni koko. Jos haluat siis laadukkaan ja pienen iPhonen, tämä on täydellinen valinta. Se on myös pienin 5G-puhelin tällä hetkellä.

Haluat 5G-puhelimen Jos haluat 5G-puhelimen, iPhone 12 mini on Applen ensimmäisiä teknologiaa hyödyntäviä malleja. 5G on Suomessa jo varsin kattava verkosto, jota laajennetaan lisäksi jatkuvasti vuosi vuodelta.

Haluat halvimman mahdollisen iPhone 12:n iPhone 12 mini on uusien puhelinten edullisin malli, mutta se ei tunnu silti halvalta. Komponenteiltaan ja muotoilultaan se on paljon laadukkaampi kuin iPhone SE (2020), joten jos haluat pienen ja pippurisen, tämä on valintasi.

Älä osta, jos...

Haluat Applen parasta iPhone 12 Pro Max on selkeästi tämän vuoden paras malli Applelta, joten jos haluat parhaan suorituskyvyn, kamerat ja ominaisuudet, se on silloin valintasi. Se on myös hinnakkaampi vaihtoehto sekä kooltaan huomattavasti suurempi.

Haluat kunnollisen langattoman latauksen iPhone 12 minin langaton lataus on hitaampaa kuin yhtiön muissa puhelimissa, joten jos haluat nopean langattoman latauksen, valitse jokin muu iPhone 12 -sarjan malleista.