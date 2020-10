Arvostelussa iPhone 12

On hyvin helppo ohittaa iPhone 12 toteamalla, että se tuo hyvin vähän mitään uutta edeltäjäänsä verrattuna, etenkin kun uusi ja pienikokoisempi iPhone 12 mini on tulossa myös. Silti 5G-verkot jatkavat laajenemista maailmalla, minkä lisäksi MagSafe saattaa osoittautua käänteentekeväksi ominaisuudeksi. Nämä sekä uusittu muotoilu ja näyttö edesauttavat kuitenkin sitä, että iPhone 12 muuttuu sitä käytännöllisemmäksi, mitä pidempään sen omistaa. Se on silti kalliimpi kuin viime vuonna julkaistu iPhone 11, eikä siinä ole lainkaan laturia mukana. Tämän avulla säästetään kyllä luontoa, mutta jos laturia ei omista entuudestaan, joutuu jo entuudestaan kalliin hinnan päälle lisäämään vielä hieman ylimääräistä.

Pika-arvio

iPhone 12 on kalliimpi kuin viime vuonna julkaistu iPhone 11 Applen nostaessa hintaa sadalla eurolla. Hintaa vastaan saa tosin parannuksia OLED-näytön muotoiluun , kameroihin ja puhelimen yleiseen muotoiluun sekä 5G:n ja MagSafe-liitettävyyden.

5G:n tuo iPhone 12:een huomattavasti nopeammat yhteydet ja paremmat liitettävyydet niillä alueilla, jossa 5G-verkko on saatavilla. Suomessa kattavuus on jo hyvällä mallilla, ja verkkoa laajennetaan jatkuvasti. Nopeudet saattavat silti vaihdella merkittävästi sijainnista riippumatta, puhumattakaan mahdollisista katvealueista.

Mutta ottaen huomioon, että useimmat käyttäjät ostavat uuden puhelimen noin 3-4 vuoden välein, 5G-verkkojen kattavuus ennättää tuossa ajassa laajentua Suomessakin entistä paremmaksi. iPhone 12 kattaa myös useita eri 5G-taajuuksia, joten sen pitäisi olla turvattu myös ulkomailla liikkuessa.

MagSafe on toinen iPhonen osalta uusi ja mielenkiintoinen ominaisuus. Magneettinen liitäntä ei ainoastaan tuo mahdollisuutta liittää asioita, kuten laturin tai kotelon, puhelimeen, vaan pystyy myös tunnistamaan tarkemmin, mikä laite puhelimeen on kytketty.

Teknologia mahdollistaa nopeamman ja tarkemman latauksen sekä kokonaan uusia lisävarusteita, kuten lompakkoliittimen. Mutta 5G:n lailla MagSafe muuttuu vain entistä hyödyllisemmäksi ajan kanssa, kun ulkopuoliset toimijat ryhtyvät valmistamaan puhelimeen tuotavia lisävarusteita. Saatamme nähdä teknologiaa hyödynnettävän myös muissa mielenkiintoisissa asioissa, kuten peliohjaimissa, tulostimissa ja ylimääräisissä akuissa.

Näiden ohella myös iPhone 12:n suorituskykyä on parannettu entisestään. A14 Bionic -suoritin on tehokkain mobiilisuoritin tähän mennessä, ja tätä tukevat benchmark-tulokset. Valitettavasti päätös aloittaa mallit ainoastaan 64 gigan tallennuskapasiteetilla voivat tuottaa tulevaisuudessa ongelmia, jos käyttäjällä on tapana kuvata ja tallentaa videota paljon.

(Image credit: TechRadar)

iPhone 12:n muotoilua on muokattu aiemmasta ja palattu takaisin neliskulmaisiin reunoihin, jotka muistuttavat iPhone 4- ja iPhone 5 -aikoja. Uuden Ceramic Shield -etuosan väitetään olevan jopa neljä kertaa kestävämpi kuin iPhone 11:n vastaava, joskaan emme ole kovin halukkaita testaamaan tätä väitettä testikappaleellamme.

Näyttöä on niin ikään paranneltu. Paneelina on viimein OLED, jota käytetään myös iPhone 12 Prossa ja joka tarjoaa rikkaan värimaailman, syvät mustat sekä HDR-tuen sitä tukevalle sisällölle. Olisimme mieluusti nähneet myös 120 Hz virkistystaajuuden, mutta tästä huolimatta iPhone 12:n näyttö on terävä ja värikäs kokemus.

Kameroiden osalta tarjolla on jälleen 12 MP laaja- ja ultralaajakulmakamera. Ensiksi mainittua on kehitetty entisestään tukemaan parempaa hämäräkuvausta, ja kummatkin toimivat yötilassa. Tämän avulla kuvista on mahdollista saada todella vakuuttavan näköisiä, joskin sama ominaisuus on olemassa jo iPhone 11:ssä, joten olisimme mieluusti nähneet siihen päivityksen tälle vuodelle.

Video-ominaisuudet tukevat tällä kertaa myös Dolby Visionia 4K:ssa ja äänimaailma on vakuuttava, mutta monille nämä jäävät verrattain vähälle käytölle. Lopputulos on silti vakuuttavan näköistä ja kelpaa hyvin jaettavaksi.

Akkukesto on sen sijaan hyvin keskinkertainen. Raskaassa käytössä puhelin kestää melkein koko päivän, noin 17-18 tuntia. Kevyemmällä käytöllä akku kestää yöhön saakka, mutta kesto on silti huonompi kuin viime vuoden mallissa.

iPhone 12 tuntuu silti potentiaaliselta puhelimelta, mutta Apple luottaa muihin toimijoihin sen avaamiseksi. Sen saavuttaminen edellyttää laajempaa 5G-verkostoa (myös Suomessa) sekä MagSafea tukevia lisälaitteita muilta valmistajilta. Mutta jos nämä kaksi ominaisuutta ohitetaan, iPhone 12 ei tunnu merkittävästi erilaisemmalta kuin iPhone 11, eikä se myöskään tunnu suorituskyvyltään yhtä hyvältä kuin samainen malli kalliimman hintalapun vuoksi.

iPhone 12:n julkaisupäivä ja hinta

iPhone 12 julkaistaan 23. lokakuuta, mutta sen ennakkomyynti on parhaillaan käynnissä. iPhone 12 minin ennakkomyynti ei tosin ala vasta kuin 6. marraskuuta ja myynti 13. marraskuuta.

Puhelimen hinnat alkavat Suomessa 929 €, joka on sata euroa kalliimpi kuin iPhone 11 julkaisussa. Hintalisäys johtuu todennäköisesti 5G-modeemista sekä iPhone 12 ministä, jota myydään iPhone 11:n entisellä hinnalla 829 € alkaen. Kannattaa myös huomioida, että 929 € hinnalla saa ainoastaan 64 gigan mallin, mikä on vuonna 2020 melko tyyris hinta-laatu-suhde.

Muotoilu

(Image credit: TechRadar)

iPhone 12:n uusi muotoiluajatus on entistä kulmikkaampi. Vaikka se on kooltaan samaa luokkaa kuin viime vuonna julkaistu iPhone 11 (ja jopa muutaman millin ohuempi ja lyhyempi), näkyvät erot ovat juurikin puhelimen reunoissa.

Viime vuoden pyöristetyistä on siirrytty takaisin teräviin 90-asteen kulmiin, jotka tuntuvat pistävämmiltä myös puhelinta kädessä pitäessä. Puhelin ei siten tunnu kädessä aivan yhtä mukavalta. Jos olet käyttänyt iPhonea jo vuosien ajan, muutos muistuttaa välittömästi iPhone 4:ää ja iPhone 5:tä, joissa oli vastaavanlaiset kulmat.

Muutos on mielenkiintoinen ratkaisu Applelta, ja kysymys herää, onko sen taustalla paremman signaalin saaminen 5G:lle. Puhelin on lisäksi muotoiltu siten, että sen selkämys kestää pudotusta kaksi kertaa todennäköisemmin kuin iPhone 11, vaikka takaosan lasipinnoite on molemmissa identtinen.

Edessä on uusi Ceramic Shield, joka suojaa näyttöä paremmin särkymiseltä. Apple väittää suojauksen olevan neljä kertaa kestävämpi pudotuksessa, joten kestävyyden osalta Apple panostaa tänä vuonna suuresti.

Nämä eivät silti tarkoita sitä, että puhelin kannattaa jättää ilman suojakoteloa tai näyttösuojaa, sillä iPhone 12 ei suinkaan ole tuhoutumaton. Huolimatta moninkertaisista parannuksista yksikin pudotus voi olla kohtalokas, jos puhelin tippuu vain väärässä kulmassa. Näytön etuosa naarmuuntuu myös ennen pitkään käytössä, jos taskussa sattuu olemaan samaan aikaan teräviä esineitä, kuten avaimet. Suosittelemme siten käyttämään suojakoteloita.

Jos pidät kuitenkin puhelimista ilman erillisiä suojia, riskit ovat tämän mallin kohdalla pienemmät.

(Image credit: TechRadar)

IP68-luokitusta on parannettu entisestään, minkä ansiosta iPhone 12 kestää upotusta kuuteen metriin asti tai 30 minuuttia. Toisin sanoen sadepäivän ei pitäisi pilata puhelimen sisukaluja.

Yksi kohutuimmista muutoksista iPhone 12:n suhteen ei tosin koske lainkaan puhelinta, vaan sen lisätarvikkeita. Myyntipakkauksen mukana ei tule lainkaan EarPods-kuulokkeita tai laturia, joiden poistoa Apple perustelee ympäristöä säästävin syin, ettei käyttäjien varastot täyttyisi ylimääräisistä tarvikkeista. Myös myyntipakkaukset ovat pienemmät, mikä tarkoittaa tehokkaampia toimituksia.

"Pyrkimyksemme tavoittaa ympäristötavoitteet ovat johtaneet siihen, etteivät iPhone 12 ja iPhone 12 mini sisällä laturia tai EarPodsia. Käytä nykyistä Applen laturia ja kuulokkeita tai osta lisävarusteet erikseen."

Näin asiaa kuvaillaan uuden iPhonen sivuilla, ja se kävisi järkeen, jos "nykyinen" Applen laturi ei olisi eri kuin iPhone 12:ssa. Apple tarjoaa mukana Lightning to USB-C -kaapelin, eikä suinkaan Lightning to USB-A -kaapelia, jota yhtiö on käyttänyt jo vuosien ajan. Toisin sanoen monien edelliset laturit eivät ole oikeita nykyisten puhelinten kanssa, vaan ne tukevat ainoastaan hitaampaa virranlatausta. Ja jos kyseessä on ensimmäinen iPhone, silloin täytyy ostaa myös erillinen 25 € laturi.

Näyttö

(Image credit: TechRadar)

iPhone 12:n näyttö on iso kehitysaskel parempaan tässä hintaluokassa. Vielä viime vuonna Apple oli sitä mieltä, että hieno ja korkeakontrastinen OLED-näyttö on ainoastaan Pro-mallien ostajille, tänä vuonna Super Retina XDR Display -näyttö tuodaan myös halvempaan iPhone 12:een.

Ero on huomattava varsinkin valokuvia, videoita tai HDR-tuettuja elokuvia katsoessa. Muutos voi olla pienempi nettiä selatessa, mutta Twitterin taiteellisia kuvia, iTunesin HDR-sisältöä tai Netflixin sisältöä katsoessa OLED-päivitys tuo merkittävän parannuksen kuvanlaatuun.

Päivittäisessä käytössä tämä tarkoittaa samalla sitä, että laadukas sisältö myös näyttää paremmalta. Vaikka monet eivät välttämättä pääse käsiksi Netflixin HDR-sisältöön, elokuvat näyttävät elävämmiltä ja rikkaammilta myös tavallisella tilauksella.

Puhelimessa on 2 532 x 1 170 -resoluutioinen näyttö, joka on terävä ja selkeä katselukulmasta riippumatta. Reunat ovat entistä ohuemmat, joskin kulmikkaan muotoilunsa takia ne näyttävät edelleen hieman paksuilta. Tästä syystä puhelin on samalla aavistuksen ohuempi ja lyhyempi kuin vuoden 2019 malli, vaikka molemmissa on sama 6,1 tuuman näyttö.

Vaikka aiempina vuosina on ollut helppo kritisoida Applen näyttövalintoja puutteellisen teknologian suhteen, iPhone 12:n uudesta näytöstä on vaikea löytää valitettavaa.

Toki 120 Hz virkistystaajuuden lisääminen toisi käyttökokemuksen entistä sulavammaksi uusien iPadien ja Androidin lippulaivamallien kanssa, mutta muutoin terävyys, värientoisto ja HDR-taso ovat kauttaaltaan huippuluokkaa.

Näyttö on lisäksi kirkas, joskin tarkkaavaisimmat voivat huomata sen olevan jokseenkin samaa luokkaa iPhone 11:n LCD:n kanssa. Hintaansa nähden tästä voisi mukista, mutta todellisuudessa emme kaivanneet näyttöön yhtään enempää lisäkirkkautta.

Ainoa kysymys on tosin, kannattaako puhelimeen edes hankkia HDR-tukea. Se tuo toki erinomaisen värien toiston sekä kontrastin, mutta HDR-tilassa osa kuvan yksityiskohtaisuudesta saattaa jäädä kaiken loiston alle piiloon.

Tämä on toki vain mielipide, eikä vaikuta juuri puhelimen käyttöön, mutta asiasta kannattaa olla tietoinen, jos HDR kiinnostaa.

5G vs MagSafe – kumpi uusista ominaisuuksista on parempi?

(Image credit: TechRadar)

Menemme iPhonen 12:n muihin uutuuksiin ja parannuksiin hieman myöhemmin, mutta käsittelemme tässä uuden mallin kaksi isointa muutosta viime vuoden malliin verrattuna.

Valitettavasti kumpikaan ominaisuuksista ei ole vielä kovin vakuuttavia heti julkaisun kynnyksellä.

iPhone 12:n tärkein ominaisuus on 5G ja tuki sen useille eri taajuuksille verrattuna moneen muuhun malliin. Näihin lukeutuu myös todella nopea lyhyen kantaman mmW-standardi, jota käytetään muun muassa Yhdysvalloissa aikanaan. Se tukee myös Suomessa käytettäviä standardeja.

5G:n edut ovat entistä nopeammat latausnopeudet, mikä osaltaan takaa muun muassa vakaammat ja laadukkaammat suoratoistot. Suomessa 5G-verkkojen kattavuus paranee kuukausi kuukaudelta, ja nykyään jo suurimmissa kaupungeissa on jonkinlainen katealue.

Toisaalta monille nykyiset 4G-nopeudet ovat jo varsin riittävät, ja niiden avulla katsoo vaivatta Netflixiä tai kuuntelee Spotifyta. Siten 5G-nopeudet tuntuvat enemmänkin liioittelulta kuin vielä toistaiseksi todellista hyötyä tuovalta pakkohankinnalta. Tulevaisuudessa asia voi olla kuitenkin toinen.

5G-teknologia on lisäksi kallis liittää älypuhelimiin, sillä niiden komponentit ovat arvokkaita ja ne vaativat enemmän tilaa puhelimesta.

Mutta vaikka 5G ei välttämättä tässä vaiheessa tunnu tarpeelliselta lisältä iPhonessa, se muuttuu entistä arvokkaammaksi tulevaisuudessa. Latausnopeudet nousevat parhaimmillaan moninkertaisiksi, joiden jälkeen paluuta entiseen ei enää ole, vaikka Suomessa jo 4G-yhteydet yltävät korkeisiin lukemiin. Samalla 5G-verkon katealue paranee entisestään tulevaisuudessa, jolloin se on entistä luotettavampi myös haja-asutusalueilla.

5G tukee lisäksi useita samanaikaisia yhteyksiä vähentääkseen hidastuksia, mikä tekee teknologiasta hyödyllisen esimerkiksi isoissa yleisötapahtumissa, joissa puhelimilla voi olla vaikeuksia löytää signaalia.

MagSafe

Vaikka 5G on todennäköisesti suurimmalle osalle iPhone 12:n tärkein ominaisuus, mallin toinen uusi lisä on jopa sitäkin mielenkiintoisempi tuttavuus.

(Image credit: TechRadar)

MagSafe on sama magneettinen liitinteknologia, jota Apple on käyttänyt MacBookin virtalähteiden kiinnittämisessä. iPhone 12:n kohdalla magneetit on aseteltu ympyräksi puhelimen takaosaan, minkä myötä se tukee uusia lisälaitteita yksinkertaisella liittämällä ne takaosaan kiinni.

MagSafe-varusteiden sisällä on lisäksi pieni siru, jonka iPhone pystyy lukemaan ja sitä kautta rekisteröimään näiden käyttötarkoituksen. Julkaisussa ominaisuutta tukevat lähinnä laturit ja jokunen suojakuori, jotka ovat tosin jo parannuksia entiseen. Tulevaisuudessa ulkoisten valmistajien tuodessa lisää varusteita markkinoille, saatamme nähdä todellisia innovaatioita iPhonelle tarjottavien lisävarusteiden suhteen.

Magneettiset liitännät puhelimessa eivät ole suinkaan uusi juttu, vaan sitä ovat yrittäneet aiemmin jo Essential sekä Motorola. Motorolan Moto Modit olivat varsinkin vakuuttavia, ja niiden avulla pystyi liittämään ohjaimia, lisäakkuja, kuulokkeita ja jopa 5G-modeemin puhelimeen. Niiden käyttö ei kuitenkaan levinnyt Motorolan markkinaosuuden pienuuden verrattuna iPhoneihin, joten se ei myöskään herättänyt kolmansien osapuolten kiinnostusta. Ominaisuus lakkautettiin vähin äänin vähän myöhemmin.

Mutta Moto Modit antavat suuntaa siitä, mitä MagSafelta voi odottaa: liitettäviä peliohjaimia, miniprojektoreja, pikatulostimia ja kokonaisia Hasselblad-kameratarvikkeita, jotka lisäsivät puhelimeen kokonaan uuden ison kennon.

Jos näimme sellaisia innovaatioita jo Motorolan laitteille, kuvitelkaa, millaisia näkymiä saamme, kun toiminnallisuus tuodaan maailman suosituimpiin puhelimiin.

Julkaisussa MagSafea voi hyödyntää tosin ainoastaan Applen laturilla, muutamilla suojakuorilla ja liitettävillä lisävarusteilla.

Näistä laturi on ihan mielenkiintoinen lisä, sillä se tarjoaa 15 W pikalatauksen, joka on tuplasti tehokkaampi kuin iPhone 11:n oma.

Huolehtimalla siitä, että laturi jämähtää turvallisesti ja vankasti paikoilleen, Apple on onnistunut kasvattamaan latausnopeutta ja -tehokkuutta. Langattoman latauksen kohdalla iPhonet saattoivat joskus unien jälkeen olla edelleen tyhjiä, kun ne olivat liikkuneet hieman väärään suuntaan illan aikana. MagSafen kohdalla tällaisesta ei ole pelkoa.

MagSafe-suojakotelot ovat mielenkiintoinen idea, ja uusi iPhone tunnistaa kotelon värin ja mukauttaa näyttönsä vastaamaan sävyä. Vaikka uudet kotelot maksavat noin kymmenen euroa enemmän kuin tavalliset kotelot, niiden kautta voi ladata myös iPhone 12:ta.

Monille jo tämä pelkästään on kaivattu ominaisuus, sillä koteloa ei tarvitse ottaa enää irti langatonta latausta varten, vaan sen voi jättää pysyvästi paikoilleen suojaamaan uutta puhelinta.

Kamera

(Image credit: TechRadar)

iPhone 12:n kamerajärjestelmää ei tunnu muuttuneen hirveästi edeltäjästä, jos tarkastellaan ainoastaan linssejä. Puhelimessa on sama laaja- ja ultralaajakulmalinssi kuin ennenkin, joista jälkimmäinen tarjoaa laajemman sommitelman, jos kuvaan tarvii mahduttaa enemmän tietoa.

Kameroiden kyvykkyyttä on kuitenkin parannettu, sillä laajakulman 12 megapikselin kenno on aukoltaan f/1,6, jonka Apple lupaa ottavan entistä paremman laatuisia kuvia heikosti valaistuissa olosuhteissa.

Väitteissä on myös perää, ja hämäräkuvaus on aavistuksen laadukkaampaa ja kirkkaampaa kuin ennen.

Viime vuonna suurimman vaikutuksen teki kuitenkin Night Mode -kuvaustila, joka palaa iPhone 12:een. Tällä kertaa se tukee tosin kumpaakin linssiä.

Night Mode tunnistaa, milloin valon taso heikkenee, jolloin puhelin pyytää pitämään kameraa paikoillaan hieman tilanteesta riippuen maksimissaan 15 sekunnin ajan.

(Image credit: TechRadar)

Lopputulos on aidostu yllättävä, sillä täydessä pimeydessä otetut kuvat näyttävät siltä kuin ne olisi otettu päivällä – kirjaimellisesti. Tämä vaatii tosin hyvää sommittelua ja täysin vakaata kättä, sillä heiluessaan kuviin tulee pientä sumeutta.

Suurimman osan ajasta jopa pienellä satunnaisella liikkeellä Night Mode onnistuu taikomaan yllättävän yksityiskohtaisia yökuvia, joiden ei pitäisi olla mahdollista.

Se toimii parhaiten puhelimen pääkameralla, mutta laatu on yllättävän hyvää myös ultralaajakulmalla kuvatessa. Silti Night Moden kuvat jälkimmäisellä linssillä ovat aavistuksen utuisemmat, sillä linssiä ei ole suunniteltu varta vasten hämäräkuvaukseen.

Vaikka Night Moden kyky tehdä täysin pimeistä kuvista yllättävän valoisia, olisimme silti halunneet nähdä siihen parannuksia tänä vuonna. Sen sijaan, että toimintoa voi käyttää nyt ultralaajakulmalla, olisimme mieluusti nähneet lyhyempää prosessointiaikaa ja tarkempia lopputuloksia.

Kuva 1/3 Ilman Night Modea (Image credit: TechRadar) Kuva 2/3 Auto-asetuksilla (Image credit: TechRadar) Kuva 3/3 10 sekunnin kaappauksella (Image credit: TechRadar)

Tiedämme nurisevamme melko mitättömästä asiasta, mutta ottaen huomioon, kuinka paljon kärsivällisyyttä Night Mode vaatii, ominaisuuden käyttökokemuksen parantaminen olisi tehnyt siitä entistä paremman.

Kuva 1/2 Kuvat voivat silti näyttää pehmeiltä. (Image credit: TechRadar) Kuva 2/2 ...mutta toisaalta lähtöpiste oli tällainen, joten lopputulos ei ole huono. (Image credit: TechRadar)

iPhone 12:ssa on toinenkin parannus uuden Smart HDR 3 -teknologian myötä, joka tunnistaa entistä paremmin tietyt kuvattavat kohteet, kuten taivaan. Siten se säätää asetuksia niin, että kuvassa korostuu etualalla olevat kohteet ja tietyt tummemmat alueet tuodaan näyttävämmin esiin. Yhdistettynä kameran f/1,6 aukkoon kuvien lopputulokset ovat paikoin äärimmäisen upeat varsinkin haastavissa kuvausolosuhteissa.

Kuva 1/2 iPhone 12:n laajakulmalinssi. (Image credit: TechRadar) Kuva 2/2 Sama kuva ultralaajakulmalinssillä otettuna. Kuva-alaa on enemmän ja vääristyksiä kuvan laidalla vähemmän. (Image credit: TechRadar)

Parasta tässä ominaisuudessa on se, että voit nähdä iPhonen parantavan ja tehostavan kuvia jo niitä ottaessa. Prosessointi on melko raskas, mutta sen toteutuksesta syntyy todella näyttäviä valokuvia. Olimme erityisen yllättyneitä yksityiskohdan määrään joissain kuvissa ilman, että kuvan muut osa-alueet, kuten terävyys tai värimaailma, kärsivät.

Kuva 1/9 Asetuksia voi muuttaa luodakseen erilaisia filttereitä. (Image credit: TechRadar) Kuva 2/9 Yöllä otetut kuvat voivat olla hankalia ottaa, mutta näyttävät upeilta onnistuessaan. (Image credit: TechRadar) Kuva 3/9 Taustavalaistussa kuvassa on paljon yksityiskohtia, vaikka se jää joidenkin tummien alueiden osalta liian tummaksi. (Image credit: TechRadar) Kuva 4/9 Smart HDR korostaa tässä kuvassa taivasta todella upeasti, ja ehostuksen näkee jo kuvaa ottaessa. (Image credit: TechRadar) Kuva 5/9 Tässä kuvassa on käytetty Natural-asetusta ja terävyys asetettu selkeäksi. (Image credit: TechRadar) Kuva 6/9 Filtterin lisäämällä kuvan saa 16:9-muotoon, joka on nopea ja tehokas tapa saada kuvaan lisää voimakkuutta. (Image credit: TechRadar) Kuva 7/9 Filteröimätön kuva. (Image credit: TechRadar) Kuva 8/9 Vivid Warm -filterillä sama kuva. (Image credit: TechRadar) Kuva 9/9 Etualalla oleva yksityiskohtaisuus on vakuuttava taustavalosta huolimatta. (Image credit: TechRadar)

Etukameraa on tuotu vastaavasti päivityksiä, jonka ansiosta 12 megapikselin kenno toimii käytännössä samalla lailla kuin takana oleva ultralaajakulma. Linssin aukko on f/2,2, mutta se voisi olla aavistuksen nopeampi hämärissä olosuhteissa. Se tukee kuitenkin myös Night Modea.

Osa ottamistamme selfiestä on melko laadukkaita, mutta heikossa valaistuksessa ne jäävät rakeisiksi ja värisävyiltään haaleiksi ilman Retina-salamaa. Silti heikossa valaistuksessa otetut potretit olivat melkein koko valikoiman parhaimman näköiset.

Kuva 1/4 Selfie-kameraa on päivitetty ja potrettitila on entistä laadukkaampi. (Image credit: TechRadar) Kuva 2/4 Night Mode -tilan automaattikuvauksella. (Image credit: TechRadar) Kuva 3/4 Night Moden maksimiasetukset vakuuttivat. (Image credit: TechRadar) Kuva 4/4 Tässä on hämärässä otettu kuva ilman minkäänlaisia asetuksia, jolloin kuva jää rakeiseksi ja haaleaksi. (Image credit: TechRadar)

Etukameran potrettitila tuntuu tänä vuonna olemaan entistä parempi löytämään hiusrajan, emmekä huomanneet esimerkkikuvissamme lainkaan taustan sumennuksen valumista kasvoihin.

Jos tykkäät kuvata videota, siihen on tuotu yhtälailla parannuksia. Apple on mainostanut kovaan ääneen iPhone 12:n Dolby Vision -tuesta, jota puhelin pystyy myös prosessoimaan ennen kuin se siirretään näytölle HDR-laadussa.

Mielestämme videon laatu on eri kuvausolosuhteissa hyvä, mutta emme usko Dolby Visionin olevan suurimmalle osalle niin merkittävä syy ostaa iPhone 12:ta.

HDR-paranneltu lopputulos on selkeämpi ja värikkäämpi, kun sitä vertailee tavalliseen videoon. Ero ei ole kuitenkaan niin näkyvä. 4K tukee lisäksi ainoastaan 30 ruudun kuvataajuutta. Joten jos haluat ottaa kaiken irti Dolby Visionista, silloin täytyy päivittää ylemmäksi iPhone 12 Prohon tai Pro Maxiin, jotka tukevat 60 ruudun kuvataajuutta ja siten entistä sulavampaa videota.

iPhone 12:n kameroiden suhteen jää päällimmäisenä tunne, että Apple on parantanut niitä riittävästi. Kennoa on päivitetty hieman kauttaaltaan, ja valokuvatessa jälki on varsin laadukasta. Etenkin Night Mode yllättää edelleen.

Erot voivat jäädä kuitenkin pieniksi iPhone 11:n ja iPhone 12:n välillä, jos mietit esimerkiksi valintaa näiden kahden välillä. Puhelin tuottaa kyllä hyvännäköisiä ja värikkäitä kuvia, mutta jos haluat Applen parhaan kameran, silloin valinta on iPhone 12 Pro tai 12 Pro Max.

Akkukesto

(Image credit: TechRadar)

Apple näyttäisi jatkavan trendiä tarjotakseen perusmallin iPhoneille hyvän akkukeston, ja iPhone 12:n kohdalla akkuun on tehty pieniä parannuksia, jotka edesauttavat tätä.

Yhtiö on selkeästi tehnyt parannuksia sen suhteen, ettei virtaa joudu lataamaan aivan niin usein, ja testeissämme iPhone 12 kesti täydellä latauksella varsin pitkälle – toisin kuin aiemmat parin vuoden takaiset mallit. Akkukesto ei ole kuitenkaan parantunut merkittävästi iPhone 11:een verrattuna ja on kenties jopa sitä vähän heikompi.

Erään päivän päätteeksi meillä oli vielä yli 50 % akkua jäljellä, vaikka kyseessä ei ollut suinkaan mikään kevyt käyttöpäivä. Mutta kun huomioi päivään liikkumisen, 4G- ja 5G-yhteyksien välillä pomppimisen ja aktiivisemman käytön, akkua joutui lataamaan noin 18 tunnin välein useimpina päivinä.

On hieman outoa, että Apple on pienentänyt videotoiston akkukestoa iPhone 12:n kohdalla ja mainitsee kestoksi ainoastaan 17 tuntia, kun se oli viime vuonna 18 tuntia.

Testeissämme pyöritimme Full HD -videota 90 minuutin ajan, jolloin huomasimme akun laskeneen 8 %. Tämä on itse asiassa yksi parhaimmista tuloksista iPhonejen kohdalla, mutta päivittäisessä käytössä emme ole huomanneet merkittäviä parannuksia akkukestoon.

A14 Bionic -suoritin on tosin aavistuksen tehokkaampi, mutta tarjoaa silti parhaan mahdollisen suorituskyvyn kuin mikään muu puhelin.

Parannukset Applen suorittimeen ovatkin selkeästi parantaneet akkukestoa vuosi vuodelta, ja 5 nm valmistusprosessi tarkoittaa sitä, että transistorit ovat likempänä toisiaan ja vaativat siten vähemmän virtaa. Apple pystyisikin siten potentiaalisesti pienentämään akun kokoa ja säilyttämään silti akkukeston ennallaan.

Mutta jos iPhone 12:ta käyttää raskaassa käytössä esimerkiksi pelaamiseen, tällöin akku kestää todennäköisesti vain noin 7-10 tuntia ennen kuin se pitää ladata. Viimeaikaisten iPhonejen kohdalla tulos ei ole järkyttävän huono, mutta kaipaamme silti aikoja, kun puhelin kesti 24 tuntia käytöstä riippumatta.

Akkukesto ei ylläkään kilpailijoiden tasolle, mutta entiset iPhonen käyttäjät eivät huomaa siinä eroa. Se on suunnilleen vastaavalla tasolla kuin aiempien vuosien malleissa olleet akut.

(Image credit: TechRadar)

Latauksen suhteen toistamme jälleen aiempaa: joudut todennäköisesti ostamaan uuden laturin iPhone 12:lle. Myyntipakkauksessa tuleva kaapeli on USB-C to Lightning, joten se ei todennäköisesti toimi kotona löytyvien latureiden kanssa.

Ratkaisu on hyvin outo Applelta, sillä laturit poistettiin samaan aikaan kuin siirtymä tehtiin. USB-C-kaapelin sisällyttäminen on tosin hyvä juttu, sillä se takaa nopeamman latauksen, mutta sitä varten täytyy ostaa erillinen 25 € laturi.

Testasimme latausnopeuksia myös MagSafe-laturilla 18 W Anker PowerPort Atom PD 1 -laturin kautta, jolloin saimme iPhone 12 akun täyteen 160 minuutissa.

20 minuutin latauksella puhelimen akussa oli virtaa 28 %, ja puolillaan noin tunnin jälkeen. Toisin sanoen USB-C-kaapeli kannattaa olla likellä, kun akkuun tarvitsee virtaa nopeasti.

Osta, jos...

Haluat ison näytön iPhone 12 mini on edullisempi, mutta jos haluat isomman näytön videoiden ja elokuvien katseluun, tämä malli on valintasi.

Haluat jotain uutta Uusi muotoilu saattaa muistuttaa yhtiön aiempaa tuotantoa, mutta uusi näyttö saa tämän tuntumaan kokonaan uudelta puhelimelta.

Tykkäät katsoa elokuvia Jos katsot elokuvia Netflixistä, Prime Videosta tai muualta, iPhone 12:n OLED-näyttö tarjoaa todella nautinnollisen katselukokemuksen.

Älä osta, jos...

Haluat tehdä elokuvia iPhone 12 soveltuu kotivideoiden tekoon, mutta jos olet videokuvauksen ammattilainen iPhone 12 Pron ylimääräiset edut tarjoavat sinulle enemmän.

Kätesi eivät ole tarpeeksi isot Jos luulet iPhone 12:n olevan aavistuksen liian iso käsiisi, silloin 12 mini on todennäköisesti sinulle parempi vaihtoehto. Se sisältää kaiken saman kuin yllä, mutta ainoastaan pienemmässä ja edullisemmassa koossa.