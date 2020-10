iPhone 12 Pro vaikuttaa ensisilmäyksellä olevan puun ja kuoren välissä. Se on samankokoinen ja samalla järjestelmäpiirillä varustettu kuin iPhone 12, minkä vuoksi lisäarvo on helposti kyseenalaistettavissa. Toisella puolella taasen odottaa pian saapuva iPhone 12 Pro Max, jossa on parempi kamera sekä todennäköisesti pidempään jaksava akku. Onneksi iPhone 12 Pro tarjoaa muutamia hyviä parannuksia. Ensinnäkin se tarjoaa vähintään 128 gigatavua tallennustilaa, minkä lisäksi sen värivaihtoehdot näyttävät perusmallia paremmilta. Se on selvästi kypsemmän oloinen tuote kuin iPhone 12. Eikä pieni lisätehokaan koskaan haittaa tee, mikäli puhelimeltaan haluaa rajumpaa käyttöä.

Olemme keskittyneet ensisijaisesti iPhone 12 -arvosteluumme, emmekä ole vielä saaneet tehtyä täysimittaista akkutestiä iPhone 12 Prolle. Tästä syystä emme myöskään anna puhelimelle vielä tässä vaiheessa pisteytystä. Olemme tästä huolimatta käyttäneet iPhone 12 Prota intensiivisesti, ja käymme tässä arvostelussa läpi havaintojamme. Akkutestin valmistuttua päivitämme arvostelua ja lisäämme pisteytyksen, sillä haluamme olla mielipiteestämme täysin varmoja ennen arvosanan antamista.

Tätä arvostelua lukevana olet varmasti kiinnostunut siitä, mitä erityistä iPhone 12 Pro tarjoaa ja miten se sopii Applen puhelinvalikoimaan. Ulkoisesti huomio kiinnittyy siihen, miten samanlaiselta puhelin näyttää viimevuotisen mallin kanssa. Erot jäävät ohuempiin ja kulmikkaampiin reunoihin. Muista uusista ominaisuuksista on nostettava esiin 5G-tuki sekä potentiaalinen MagSafe.

Puhelin on aiempaa tehokkaampi, kamera on kehittynyt ja pyöriipä puhelin uudella iOS 14 -käyttöjärjestelmällä. Tästä huolimatta tärkein kysymys on selvä: onko Pro riittävästi parempi kuin samalta näyttävä ja halvempi iPhone 12?

Julkaisupäivä ja hinta

iPhone 12 Pro julkistettiin yhdessä iPhone 12:n, iPhone 12 minin ja iPhone 12 Pro Maxin kanssa lokakuun 13. päivä. Yleensä Apple on esitellyt uusia puhelimia syyskuisessa Apple Event -tapahtumassa, tällä kertaa ajankohta sijoittui kuukautta myöhemmäksi. Syynä ovat kuluvaa vuotta leimanneet koronavirus sekä sen aiheuttamat hidastukset tuotantoketjussa.

iPhone 12 Pron ennakkotilaukset alkoivat viikko ennen lokakuun 23. päivän julkaisua. Puhelin saapuukin myyntiin hyvissä ajoin ennen marraskuun 13. päivä ilmestyvää Pro Maxia.

Suomessa Pro-malli maksaa pienimmän 128 gigatavun mallin kohdalla 1 179 euroa. 256 Gt:n malli kustantaa 1 299 euroa ja isoin 512 Gt:n versio 1 529 euroa.

Muotoilu

iPhone 12 Pro eroaa muotoilunsa osalta selvästi viimevuotisesta iPhone 11 Prosta. Kuten koko uusi laitesukupolvi, 12 Prossa on terävät 90-asteen kulmat, jotka tuntuvat pistäviltä. Puhelin ei siten tunnu kädessä aivan yhtä mukavalta. Jos olet käyttänyt iPhonea jo vuosien ajan, muutos muistuttaa välittömästi iPhone 4:ää ja iPhone 5:tä, joissa oli vastaavanlaiset kulmat.

Onkin vaikea sanoa mikäli muutosta on tehty oikeista syistä. Toistaiseksi sen hyödyllisyys tuntuu epäselvältä, mutta toisaalta tyylin vaihtuminen ottaa pesäeroa edellisiin malleihin,

Erottuminen iPhone 11 Pron rinnalla on tärkeää, sillä puhelin on samankokoinen. Ilman muutosta olisi vaikea erottaa laitteita toisistaan. Kun maksaa puhelimestaan reilusti toista tuhatta euroa, haluaa taatusti tehdä selväksi, että kyseessä on tuorein mahdollinen malli.

Jos muutos on tehty käytännöllisyys edellä, johtuu se paremmasta 5G-signaalista. Puhelin ottaa nimittäin harppauksen uuteen verkkoteknologiaan, joskin ominaisuus on tarjolla vain osassa Suomea.

Edessä on uusi Ceramic Shield, joka suojaa näyttöä paremmin särkymiseltä kuin mihin iPhone 11 -malliston kohdalla on totuttu. Apple väittää suojauksen olevan neljä kertaa kestävämpi pudotuksessa, joten Apple panostaa tänä vuonna suuresti nimenomaan kestävyyteen.

Takalasi on samaa lasia kuin viimevuotisetkin mallit. Tästä huolimatta uusi muotoilu tekee ainakin mainospuheiden perusteella taustasta tuplasti kestävämmän kuin iPhone 11 Pron takapuoli.

Vaikka Apple on panostanut lujaan rakenteeseen, yhtiö ei missään nimessä väitä puhelimia tuhoutumattomiksi. Niiden ehjänä pitäminen on vain helpompaa kuin aiemmin.

Huolimatta moninkertaisista parannuksista, yksikin pudotus voi olla kohtalokas, jos puhelin tippuu väärässä kulmassa. Näytön etuosa naarmuuntuu myös ennen pitkään käytössä, jos taskussa sattuu olemaan samaan aikaan avaimien kaltaisia teräviä esineitä.

Meille tämä konkretisoitu selkeimmin, kun iPhone 12 Pro tipahti kovalle alustalle. Vaikka aika tuntui hidastuvan silmissä, takalasiin tuli selkeä naarmu. Suosittelemme siis käyttämään suojakoteloita.

IP68-luokitusta on parannettu entisestään, minkä ansiosta iPhone 12 Pro kestää upotusta kuuteen metriin asti tai 30 minuuttia. Toisin sanoen sadepäivän ei pitäisi pilata puhelimen sisukaluja.

Terävämmät reunat tekevät 6,1-tuumaisen näytön sivuilla olevista painikkeista helpommin painettavia. Se, mikä helppokäyttöisyydessä voitetaan, hävitään taasen mukavuudessa.

Ei parane unohtaa uusia värivaihtoehtoja. iPhone 12 Pron värivaihtoehdot ovat grafiitti, sininen, hopea ja kulta. Värit ovat yksinkertaisempia ja tyylitietoisemman näköisiä kuin tavallisen iPhone 12:n vaihtoehdot.

Yksi kohutuimmista muutoksista iPhone 12:n suhteen ei tosin koske lainkaan puhelinta, vaan sen lisätarvikkeita. Myyntipakkauksen mukana ei tule lainkaan EarPods-kuulokkeita tai laturia, joiden poistoa Apple perustelee ympäristöä säästävin syin sekä sillä, etteivät käyttäjien varastot täyttyisi ylimääräisistä tarvikkeista.

Todennäköisesti suurimmalla osalla on varastot jo entuudestaan täynnä vanhoja latureita, eikä edellisvuosien Lightning-kaapeliden kanssa ole minkäänlaisia ongelmia. Tällöin ratkaisu ei ole erityisen merkittävä.

Jos kyseessä on kuitenkin ensimmäinen iPhonesi, joudut hankkimaan puhelimen kyytipojaksi laturin. Apple tarjoaa myyntipaketissa Lightning to USB-C -kaapelin, eikä suinkaan Lightning to USB-A -kaapelia, jota yhtiö on käyttänyt jo vuosien ajan.

Applen halu vähentää ympäristön kulutusta on ymmärrettävä, minkä lisäksi monilla todella on latureita jo entuudestaan runsain mitoin. Olisi kuitenkin ollut luontevaa, että siirtymä USB-C -kaapeliin olisi pitänyt sopivat laturin mukana. Nyt nopeampi lataus vaatii erillisen lisälaitehankinnan.

Näyttö

iPhone 12 Pron näyttö on yksinkertaisuudessaan samaa OLED-teknologiaa kuin viimevuotinenkin malli. Merkittävin muutos on ruudun kasvaminen 5,8 tuumasta 6,1 tuumaan. Tästä huolimatta laite itsessään ei ole kasvanut.

Prossa ja iPhone 12:ssa on samankokoiset näytöt, mikä on yllättävä ratkaisu. Uskoimme nimittäin Applen pyrkivän erottamaan mallit toisistaan selkeämmin, sillä identtisen muotoilun vuoksi näytön kasvattaminen olisi ollut looginen tapa ottaa pesäeroa perusmalliin.

OLED-näyttö on yksi markkinoiden parhaista. Se näyttää mustan sävyt todella syvinä, minkä lisäksi muut värit näyttävät eläväisiltä. Erityisesti HDR-sisältö on upeaa katsottavaa. Erityisesti räjähdykset ja ilotulitukset osoittavat HDR:n mahdollisuudet.

On kuitenkin sanottava, ettei HDR ole mielestämme välttämättömyys puhelimissa. Esimerkiksi Netflixistä katsotut elokuvat näyttävät upeilta myös ilman HDR-lisää, kun taas iTunesin HDR-tuelliset materiaalit alkoivat näyttää liiankin tummilta.

Joka tapauksessa iPhone 12 Pron näyttö on markkinoiden parhaita aina ammattikuvaajien tarpeista arkisempaan Instagram-käyttöön. Esimerkiksi itse taltioidut 4K-videot näyttävät 60 kuvan sekuntitahdilla katsottuna häikäiseviltä.

Olisi kieltämättä ollut hienoa nähdä 120 Hz:n virkistystaajuus ensimmäistä kertaa Applen puhelimessa. Se saa kaiken käytön tuntumaan sulavammalta, ja kun Android-lippulaivapuhelimissa on jo kyseinen ominaisuus, olisi ollut mukava nähdä se myös Applen kärkimallissa.

5G

5G on toistaiseksi hankala asia arvosteltavaksi. Osalle se on jo arkipäivää, merkittävä osa suomalaisista ei pysty sitä vielä hyödyntämään.

iPhone 12 -sarjan puhelimet sisältävät 5G-tuen automaattisesti, mikä on erittäin hyvä ratkaisu. Vaikka uusi verkkoteknologia ei olisikaan vielä ajankohtaista, se todennäköisesti muuttuu sellaiseksi puhelimen elinkaaren aikana. Jos jostain syystä et missään nimessä haluaisi 5G-yhteensopivaa puhelinta, siinä tapauksessa iPhone 12 -mallisto ei kuitenkaan ole sinulle.

Kun 5G toimii, sen todella huomaa. Latausnopeudet ovat merkittävästi paremmat, minkä lisäksi esimerkiksi ruuhkapaikoissa toimivuus on aiempaa varmempi. Suomessa tällaisia ihmismassoja on harvemmin liikkeellä, mutta maailmalla eron havaitsee nopeasti. Kunhan suuret yleisötapahtumat jälleen palaavat, 5G:n avulla esimerkiksi konserttivideon jakaminen verkossa onnistuu vaivatta.

5G:n mahdollisuudet jäävät kuitenkin tällä hetkellä vielä lunastamatta. Suomessa yhteydet kattavat roimat miljoona suomalaista, eikä suurten kaupunkien ulkopuolella ole kuin poikkeustapauksissa 5G-yhteydet. Todennäköisesti tilanne kuitenkin muuttuu lähivuosien aikana.

MagSafe

Olemme vuosien saatossa nähneet kerta toisensa jälkeen, että Apple ani harvoin keksii mitään täysin ennenkuulumatonta. Yhtiö vain tapaa tehdä jo keksitystä teknologiastaan itsensä näköistä ja yksinkertaisesti parempaa.

Tähän kategoriaan lukeutuu ehdottomasti myös MagSafe. Kyseessä on iPhone 12 Pron sisään kätketty magneetti, joka on saanut nimensä takavuosien MacBook-läppäreiden magneetilla toimineesta latauspiuhasta. Se piti piuhan kiinni koneessa, mutta ei vetäessä tiputtanut konetta lattialle.

Uuden MagSafen avulla puhelin pysyy lisälaitteessa kiinni erittäin tukevasti. Tällä hetkellä erilaisia yhteensopivia tuotteita on tosin varsin rajallisesti, sillä tarjolla on vain koteloita, laturi sekä lompakko.

MagSafen tärkein arvo tulee latauksesta. Magneettien avulla puhelin napsahtaa latausalustaan kiinni optimaalisessa asennossa. Kun teknologia tunnistaa puhelimen vastapariksi MagSafe-alustan, latautuu luuri tuplasti nopeammin kuin viime vuonna.

Muistatko kun totesimme, että Applen pelikirjaan kuuluu valmiin teknologian parannus käyttökelpoiseksi? Magneettiset lisävarusteet eivät nimittäin ole todellakaan uusi juttu, Monet varmasti muistavat Motorolan Moto Modsin, joka on sittemmin kuitenkin lakkautettu. Tästä voimme päätellä, ettei yhtiö saanut siitä kummoistakaan menestystä.

Olisi väärin sanoa, etteikö Moto Mods olisi ollut potentiaalinen työkalu. Sen hedelmistä nauttivat älykaiuttimet, kamerat ja jopa projektori. Vaikka Motorola ei saanutkaan innovaatiosta taloudellista jättipottia, Applen kohdalla tilanne voi hyvinkin olla toinen. Lähikuukaudet antavat osviittaa siitä, onko MagSafesta uudesta mullistukseksi.

Tällä hetkellä MagSafe on mielenkiintoinen alusta. Jos Apple saa lunastettua parannuksen koko potentiaalin, näemme tulevien kuukausien aikana runsaasti lisää erilaisia laitteita. Tällä hetkellä niitä on kuitenkin syytä vielä odottaa.

Toinen tulevaisuutta silmällä pitäen luotu lisäys on 5G. Tällä hetkellä uusi verkkoteknologia kasvaa Suomessa nopeasti, ja sen piirissä on jo yli miljoona suomalaista. Laajeneva kantama ei ole kuitenkaan toistaiseksi kasvattanut 5G-liittymien määrää yhtä ripeästi. Monille se onkin vielä tässä kohtaa ylimääräinen härpäke.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö 5G:n saapuminen olisi merkityksellinen lisäys. Jos on valmis maksamaan puhelimestaan tuhannen euroa, todennäköisesti on valmis hankkimaan hitusen nopeamman puhelinliittymänkin.

Kamera

iPhone 12 Pro sisältää kolmoiskameran, joka koostuu laajakulmalinssistä, kaksinkertaisella optisella zoomilla varustetusta telefotolinssistä ja ultralaajakulmalinssistä.

Mukana on myös neljäs sensori. iPhone 12 Pro ja Pro Max sisältävät erillisen LiDAR-skannerin, jonka avulla puhelin tunnistaa kohteensa entistä paremmin. Ominaisuuden mainostetaan mahdollistavan kokonaisen huoneen skannaamiseen sekä virtuaaliseen uudelleenjärjestelyyn, mikä onkin mahdollista. Suurin hyöty on kuitenkin ihmisten kasvojen tunnistus hämärissä olosuhteissa, minkä ansiosta automaattinen kohdennus paikantaa maalinsa erittäin nopeasti.

Aiomme syynätä LiDAR-ominaisuutta tarkemmin myöhemmin, mutta jo ensimmäiset testikuvat osoittavat iPhone 12 Pron kameran olevan parempi kuin ilman LiDAR-tukea kuvaavassa iPhone 12:ssa.

Toinen merkittävä lisä Pro-malliin on mahdollisuus ProRAW -tiedostotyyppi. Mikäli haluat lisätietoja sen saloista, kannattaa tarkastaa mitä kameraekspertti Mark Wilsonin tarkemmassa käsittelyssään siitä tuumaa.

Kyseessä on kaikessa lyhykäisyydessään vastaavanlainen tiedostomuoto kuin mitä perinteinen RAW on ammattikuvaajille. Se tarjoaa kattavammat puitteet kuvien jälkikäsittelylle. Monipuolisuus on kuitenin keskeistä vain ammattilaisille, sillä mikäli et tiedä tarvitsevasi PRAW-tiedostomuotoa, kuvat jäävät todennäköisesti värimaailmoiltaan laihoiksi ja haaleiksi.

Apple pyrkii helpottamaan korkeaa käyttökynnystä tarjoamalla automaattisen kuvankäsittelyn myös ProRAW-kuviin. Otoksia pääsee tekoälyn avustuksesta huolimatta muokkaamaan entistä kattavammin.

Tämä ei kuitenkaan ole vielä mukana. Kuten viimevuotinen Deep Fusion -laajennus, myös tällä kertaa ominaisuutta joudutaan odottelemaan loppuvuoteen. Palaamme tämän pariin siinä vaiheessa, kun se on kokonaisuutena ajankohtaista.

Kuva 1/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/3 (Image credit: TechRadar)

Teknisiltä ominaisuuksiltaan iPhone 12 Pron kamera ei vaikuta ottavan erityistä kehitysaskelta viimevuotiseen 11 Pro -malliin nähden. Puhelimessa on edelleen sama 12 megapikselin kamerakattaus. Näistä jokainen tukee erillistä yökuvaustilaa.

Night Mode -yökuvaustila teki todellisen vaikutuksen saapuessaan viime vuonna iPhone 11 -puhelimiin. Sen avulla jopa todella hämärissä oloissa sai kuviin runsaasti väriä pitämällä kuvauspainiketta pohjassa hetken aikaa.

Lopputulokset saavat edelleen hämmästystä. Vaikka ulkona olisi synkkä syysilta, kuvan perusteella potretti olisi voitu ottaa keskellä kirkasta päivää.

Aivan ongelmatonta käyttö ei kuitenkaan ole. Mikäli kamera on tärissyt kuvaushetkellä, ikuistetusta hetkestä muodostuu hyvin nopeasti epäselvä kuva. Erityisesti tarkennus aiheuttaa yötilalle merkittävää lisävaivaa.

Pääkameran virkaa hoitava laajakulmalinssi on kehittynyt viime vuoteen nähden aavistuksen. Vaikka pikselimäärä on ennallaan, uuden f/1.6-aukon pitäisi olla entistä parempi heikosti valaistuissa tiloissa. Esimerkiksi sisätiloissa napatut kuvat ovatkin aavistuksen aiempaa kirkkaampia.

Kuva 1/6 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/6 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/6 (Image credit: TechRadar) Kuva 4/6 (Image credit: TechRadar) Kuva 5/6 (Image credit: TechRadar) Kuva 6/6 (Image credit: TechRadar)

Yökuvaustila on nyt myös selfiekamerassa. Lisäyksen ansiosta voit napata kuvia itsestäsi pimenevässä illassa varsin vaivattomasti. Retina Flash -ominaisuuden avulla saat muun hyvän lisäksi kasvoihisi entistä enemmän valoa onnistunutta selfietä silmällä pitäen.

Kuva 1/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/3 (Image credit: TechRadar)

Etukamera ottaa selvän kehitysaskeleen aiempiin malleihin nähden. Se sisältää lähes kaikki takakameralle tyypilliset ominaisuudet, joista erityisesti kuvankäsittelyyn keskittyvä Smart HDR 3 sekä videoiden Dolby Vision ovat mainioita lisäyksiä.

iPhone 12 Pron ja Pro Maxin merkittävimpiä lisäyksiä on mahdollisuus nauhoittaa, editoida ja katsoa Dolby Vision -sisältöä 4K-resoluutiolla ja 60 kuvan sekuntivauhdilla.

Emme päässeet testaamaan laitetta vielä ammattikuvaajan käsittelyssä, mutta jo ensituntuma antaa uskoa toimivuudesta. Kirkkaita värejä etsivälle iPhone 12 Pro on nappivalinta.

Ominaisuudet ja suorituskyky

Uusi iPhone on perinteisesti ollut synonyymi sen hetken kehittyneimmälle puhelinteknologialle, joten tuntuu varsin turhalta edes tarttua asiaan iPhone 12 Pron kohdalla. Joka tapauksessa monille ominaisuudet ovat edelleen tärkeä tieto, joten syöksytäänpä katsomaan niitä tarkemmin.

Laitteen sisällä jyllää A14 Bionic -järjestelmäpiiri, jonka tukena on kuusi gigatavua RAM-muistia. Nämä kaksi muodostavat erinomaisen pohjan kaikelle mahdolliselle käytölle.

Puhelin tuntuu pärjäävän käytössä lähes ongelmitta. Ainoastaan kuvien prosessointi tuntuu kestävän odotettua kauemmin ennen kuin otokset saavat kaivatun terävyyden. Moitimme samaa jo viime vuonna, joten murheen jatkuminen on melkoisen yllättävää.

Onneksi RAM-muistia piisaa tavalliseen käyttöön. Esimerkiksi video- ja kuvankäsittely onnistuvat vaivattomasti.

Lisäksi on ilo huomata, että tallennustila on kasvanut. iPhone 12 Pron pienin malli tarjoaa 128 gigatavua tilaa, kun taas suurimmassa piisaa peräti 512 gigatavua tallennustilaa. Hinta toki nousee tilan lisääntyessä.

Joka tapauksessa lisätila maksaa suhteessa sen verran vähän, että pieni panostus tuntuu kannattavalta. Kun 64 gigatavun iPhone 12 -malli maksaa 929 eurosta ylöspäin, isommalla tallennustilalla varustettu iPhone 12 Pro tuntuu tehoineen hyvältä satsaukselta. Erityisesti tämä korostuu, jos haluat nauhoittaa korkealaatuisia videoita.

Akkukesto

iPhone 12- ja iPhone 12 Pro -puhelimien akkukesto on edelleen pienimuotoinen mysteeri. Toistaiseksi raportit ovat vahvistamattomia, mutta niiden mukaan akkujen kokoa oltaisiin pienennetty edelliseen sukupolveen nähden.

Tämä tuntuu järkeenkäyvältä. iPhone 12 Pro jaksaa nimittäin videosisällön katselua tunnin verran vähemmän kuin viimevuotinen iPhone 11 Pro.

Kun puhelin otettiin kevyeen arkikäyttöön, huomasimme pienellä käytöllä virtaa piisaavan helposti puoleen yöhön asti, jolloin latinkia oli edelleen puolet jäljellä. Käyttö oli kuitenkin todella hellää, sillä testipäiväämme ei kuulunut kuin pientä surffailua ja olematon määrä pelaamista.

Tilanne kuitenkin muuttuu selvästi, kun puhelimen ottaa päälaitteeksi jatkuvaan käyttöön. Vaikka emme ole vielä saaneet lopullisia testejä tehtyä, jo ensituntuma kertoo paljon. Aktiivisessa käytössä akku tipahti varsin nopeasti.

On syytä vielä muistaa, ettei puhelimen mukana todellakaan tule laturia. Jollei sinulla siis ole entuudestaan vanhaa Lightning-kaapelia nurkissa lojumassa laturin kera, joudut käymään kaupassa ostamassa sen erikseen.

Ylimääräinen kuluerä on onneksi melko pieni, sillä Apple on pudottanut hintaa. Tämän ansiosta saat nopeamman laturin melko pienellä lisäpanostuksella. Joka tapauksessa puutos tuntuu todella hölmöltä, sillä iPhone 12 Pron kaltaisen huippumallin pitäisi sisältää kaikki tarvittava yhdessä paketissa.

Ensiarvio

Ensisilmäyksellä iPhone 12 Pro on vaikeassa paikassa iPhone 12:n rinnalla. Molemmat puhelimet näyttävät samalta, eikä vilkaisu ominaisuuslistaankaan tee merkittävää eroa.

Mukana on kuitenkin muutamia osa-alueita, jotka tekevät vaikutuksen. Ensinnäkin Pro-malli on saatavissa upeissa väreissä, joista erityisesti sininen Pacific Blue -versio sai meidät haltioitumaan.

Komean pinnan alla on mielenkiintoisia ominaisuuksia. Ensinnäkin telefotolinssin tarkennus on varsin näppärä. Lisäksi LiDAR-skanneri on teknologiana vasta lapsenkengissä, mutta peruskuvaamiseen se tuo aimo annoksen lisäiloa.

Täysin oma lukunsa on tallennustila. Siinä missä perusmallin 64 gigatavun kapasiteetti tulee monilla nopeasti vastaan, Pro tarjoaa pienimmilläänkin 128 gigatavua tilaa. Se tarjoaa yksinkertaisesti enemmän pelivaraa.

Jos uskot tarvitsevasi hitusen enemmän RAM-muistia tai kerta kaikkiaan haluat markkinoiden parhaan Applen puhelimen, iPhone 12 Pron hinnassa olevat lisäeurot tuntuvat perustelluilta.

Tällä hetkellä horisontista lähestyy kuitenkin selvä uhkakuva: iPhone 12 Pro Max. Jos et halua tyytyä perusmalliin, paremmalla akulla ja kameralla varustettu huippumalli saattaa tuntua marraskuussa houkuttelevammalta.