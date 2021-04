Arvostelussa iPhone XR

iPhone XR on vuonna 2018 julkistetun iPhone-kolmikon todellinen voittaja. Puhelin on edistyksellinen monella eri osa-alueella. Vaikka sen myyntihinta on sisaruksiaan edullisempi, eivät ominaisuudet ole merkittävästi huonompia kuin kalliimmissa versioissa. Puhelimesta on saatavilla useita eri värivaihtoehtoja, sen akunkesto on loistava ja hinta-laatusuhde mainio. Mikäli haluat uuden iPhonen, suosittelemme tutustumaan ensin tähän malliin.

Apple on onnistunut iPhone XR:n markkinoinnissa erinomaisesti. Se päätti tuoda mallin kauppoihin myöhemmin kuin samaan aikaan julkistetun iPhone XS:n ja iPhone XS Maxin. Se onkin ollut omiaan luomaan eräänlaisen mystisen ilmapiirin mallin ympärille. Lisäksi yhtiö on onnistunut luomaan mielikuvan, että iPhone XR olisi "halpa iPhone".

Malli on toki edullisempi kuin vastikään lanseeratut iPhone XS ja iPhone XS Max. Ero edullisimman 879 euron iPhone XR:n ja 1 179 euron iPhone XS.n välillä ei kuitenkaan ole niin suuri, että voitaisiin puhua varsinaisesta budjettipuhelimesta. Keskimääräiselle hintatietoiselle ja ei-brändiuskolliselle kuluttajalle iPhone XR onkin kaukana edullisesta.

Tuotemerkistä kiinni pitävälle Apple-fanille iPhone XR on silti selkeästi edullisempi vaihtoehto saada vuoden 2018 malli ilman, että ominaisuuksista joutuu juurikaan tinkimään.

Vaikka on mahdotonta tietää täysin, mihin Apple pyrkii sillä, että se tuo iPhone XR:n myyntiin kolmikon kahta muuta puhelinta myöhemmin, varmaa on, että iPhone XS:n ympärillä pyörinyt hypetys tulee hyödyttämään myös iPhone XR:n myyntiä. Tuomalla iPhone XR:n kauppohin pienellä viivästyksellä, Apple pystyy mahdollisesti jatkamaan iPhone-puhelimien ympärillä pyörivää hälinää pidemmän aikaa.

Näin ollen myöhäinen julkistusajankohta voi olla nerokas markkinointikikka, joka vaikuttaa myyntiin positiivisesti. On myös mahdollista, että Apple ampuu sillä itseään jalkaan, jos se ei onnistu saamaan puhelimelleen sen ansaitsemaa huomiota enää jälkijunassa. Se olisi sääli, sillä kyseessä on yksi Applen parhaimmista puhelimista.

Hinta ja saatavuus

iPhone XR on saatavilla 64, 128 ja 256 Gt:n versioina. Edullisimman 64 Gt:n iPhone XR:n lähtöhinta Suomessa on 879 euroa, 128 Gt:n mallin 939 euroa ja 256 Gt:n mallin 1 049 euroa.

Puhelin on jo ennakkotilattavissa, ja kaupasta sen saa 26. lokakuuta alkaen.

Miten puhelin sitten eroaa muista iPhone-malleista?

Halvempi myyntihinta on saavutettu heikentämällä iPhone XR:n ominaisuuksia kallimmista versioista.

iPhone XR:ssä on siitä huolimatta monia samoja avainominaisuuksia kuin iPhone XS:ssä. Molemmissa on esimerkiksi iOS 12 -käyttöjärjestelmä ja markkinoiden tehokkain A12 Bionic -suoritin.

iPhone XR:n näyttölovesta löytyvät samat etukamerat ja tunnistimet kuin iPhone XS:stä, ja myös puhelimen kaksoiskaiuttimet toistavat ääntä samalla tavalla.

iPhone XR:n tekniset tiedot Paino: 194 g

Mitat: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm

Käyttöjärjestelmä: iOS 12

Näytön koko: 6,1 tuumaa

Resoluutio: 1 792 x 828

Suoritin: A12 Bionic

Tallennustila: 64/128/256 Gt

Etukamera: 12 MP

Takakamera: 7 MP

Värivaihtoehdot: Sininen, valkoinen, musta, keltainen, koralli, punainen

Vesi- ja pölytiiviysaste: IP67

Ulkoisesti iPhone XR ja iPhone XS jopa näyttävät ensisilmäyksellä melkein identtisiltä, ja tottumattoman kuluttajan voikin olla vaikea erottaa vierekkäin asetettuja malleja toisistaan. Puhelinten välillä on kuitenkin tiettyjä eroavaisuuksia, jotka on hyvä tietää. Listasimme tärkeimmät alle.

Vain yksi etukamera

Luultavasti vaikuttavinta uudessa iPhone XS:ssä on sen kamera, joka oikeastaan on ainoa selkeä parannus viimevuotiseen iPhone X:ään. Myös iPhone XR häviää isoveljelleen kameraominaisuuksissa. Edullisemmassa iPhone XR:ssä on kahden takakameran sijaan vain yksi takakamera. Takakameran "peruslinssi" on sama kuin iPhone XS:ssä, mutta teleobjektiivi puuttuu.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että iPhone XR:llä ei voi zoomata yhtä kauas kuin XS:llä. Kameran teknisiä puutteita on yritetty paikata edullisemmassa puhelimessa sovelluspuolella, mutta erot näkyvät siitä huolimatta kuvissa. iPhone XS:n teleobjektiivi mahdollistaa kaksinkertaisen suhteellisen häviöttömän zoomin, kun taas iPhone XR:n muotokuvatilalla voi sumentaa taustaa ainoastaan keinotekoisesti.

Taustan sumentaminen eli boke-efekti toki auttaa keskittämään huomion varsinaiseen kuvauskohteeseen, mutta ei silti tarjoa samoja mahdollisuuksia vaikkapa läheistesi tai lemmikkiesi kuvaamiseen.

Ero johtuu siitä, että ohjelmisto ei kykene tunnistamaan kohdetta yhdellä kennolla yhtä hyvin kuin kahdella kuvakennolla. Lisäominaisuuksien ansiosta hintavammalla iPhone XS:llä pystyykin tallettamaan yksityiskohtaisempia kuvia.

Liquid Retina -näyttö

Näyttö on yksi avainerovaisuuksita iPhone XR:n ja iPhone XS:n välillä. Apple on mainostanut iPhone XR:n sisältävän uudenlaisen, koko puhelimen etuosan kattavan LCD-näytön pyöristetyillä reunoilla.

Näyttö muistuttaa pitkälti Applen aiempia, jo ennestään teräviä ja väritarkkoja LCD-näyttöjä. Uuden edistyksellisen Liquid Retina -näytön ansiosta puhelimen näyttö lähestyy jopa korkeatasoista OLED-näyttöä.

Kerromme näytön ominaisuuksista ja laadusta tarkemmin arviomme myöhemmässä vaiheessa.

Ei 3D Touch -toimintoa

Apple on tarjonnut viimeisen parin vuoden aikana puhelimiinsa painallusvoimakkuuden tunnistavan 3D Touchin. Kovemmalla painalluksella saa esimerkiksi avattua kameran lukitusnäytöltä tai käynnistettyä sovellusten pikavalintoja.

Kyseinen kosketustoiminto puuttuu kuitenkin iPhone XR:stä, oletettavasti säästösyistä. Ominaisuus on korvattu osittain Haptic Touch -toiminnolla, joka perustuu pidempiaikaiseen painallukseen.

Jäämme kuitenkin jopa hiukan yllättäen kaipaamaan näppärää 3D Touch -toimintoa. Haptic Touchin käyttö vaatii alkuun pientä totuttelua 3D Touchiin tottumisen jälkeen, mutta on varmasti nopeasti omaksuttavissa. Siitä huolimatta korvaava ominaisuus ei tunnu yhtä kehittyneeltä kuin 3D Touch.

Paksumpi muotoilu

iPhone XR on myös muotoilultaan tanakampi kuin iPhone XS. Edullisemmassa mallissa on huomattavasti paksummat reunat kuin iPhone XS:ssä, mikä saa sen näin ollen näyttämään halvemmalta. Myös käsituntuma on jykevämpi.

Siitä huolimatta puhelimen käsittely on helppoa eikä ulkonäkökään karmaise. Pyöristetty muotoilu muistuttaakin aiempia suosikkeja, kuten iPhone 7:ää ja iPhone 8:aa. Näistä malleista poiketen, iPhone XR sisältää koko etukuoren kattavan täysnäytön, mutta on muuten ulkoisesti hyvinkin samankaltainen kuin vanhemmat mallit.

Paranneltu akunkesto

Apple on mainostanut, että iPhone XR on akku kestää jopa 90 minuuttia pidempään kuin iPhone 8 Plussan. Lupaus on iso edistysaskel.

Käsittelemme akunkestoa tarkemmin vielä myöhemmin, mutta voimme jo etukäteen paljastaa sen verran, että iPhone XR:n akku on jopa hehkutettua parempi. Apple on onnistunut vihdoinkin kehittämään iPhonen, jonka päivittäinen akunkesto hipoo huipputasoa.

Applen edistysaskeleesta huolimatta markkinoilla on runsaasti Android-puhelimia, jotka peittoavat iPhone XR:n akunkeston ja tarjoavat huomattavasti pidemmän latausvälin.

Parannukset iPhone XR:n akunkestossa ovat kuitenkin merkittäviä Applen aiempiin aikaansaanoksiin nähden. iPhone XR onkin ensimmäinen iPhone-malli, jonka akunkestosta ei tarvitse kantaa huolta jatkuvasti. Akunkesto yksinään voikin nostaa iPhone XR:n kaikkien aikojen parhaimmaksi iPhoneksi.