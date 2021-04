Test: Apple AirTag

Apple AirTag er et uvurderlig og enkelt verktøy for å kunne gjenforenes med gjenglemte ting. Enheten er enkel å konfigurere og bruke, og Presissjonssøk-funksjonen kan hjelpe deg med å finne saker og ting i en fei. Apple har vært sirlige med personvernfunksjonene, slik at brikkene ikke kan misbrukes. Det er ikke til å stikke under stol at dette ikke er et budsjettprodukt, særlig om du planlegger å bruke AirTag sammen med offisielt Apple-tilbehør som nøkkelringer eller festeløkker.

Kort oppsummert

Apples sårt etterlengtede sporingsbrikke, AirTag, er endelig på vei til markedet, og selv om det er snakk om en liten enhet kan den vise seg å være noe av det viktigste innkjøpet for Apple-brukere som til stadighet mister nøkler, lommebøker og lignende.



AirTag lager en pipelyd når du ikke klarer å finne objektet du har festet den til, men om du har paret brikken med en iPhone 11 (eller senere) kan du få nøyaktige retningsassistanse om du bruker Hvor er?-appen. Denne finurligheten kaller Apple «Presissjonssøk», og er en funksjonalitet som bruker telefonenes akselerometer, kamera og gyroskop for å gi brukeren instrukser om hvor brikken befinner seg, hvor langt unna den er og haptisk feedback når tampen brenner.

Apples Hvor er?-nettverk kan også brukes når du er ute etter å gjenforenes med verdisaker som du anser som mistet snarere enn bare uheldig plassert. Man markerer simpelthen AirTag-enheten som mistet (Apple kaller dette «Mistet-modus»), og så får man en anonym oppdatering på hvor brikken befinner seg, basert på informasjon hentet fra andre Apple-brukeres omkringliggende enheter. Man kan også angi et telefonnummer til en AirTag-brikke som er på avveie, slik at om den oppdages av en annen person, så er det en smal sak å ta kontakt med eieren. Legger man en iPhone inntil AirTag-brikken (eller en hvilken som helst annen telefon som støtter NFC), får man opp telefonnummeret, og kan dermed ringe den rettmessige eieren av objektet AirTag-brikken er festet til.

Apple har også vært nitid med personvern, noe som vil si at flere forholdsregler er tatt for å sikre at AirTag-brikkene ikke kan misbrukes. Dette betyr i praksis at du ikke kan aktivere en AirTag-brikke på vegne av andre, og at iPhone-, iPad- og andre iOS-enheter kan identifisere en ukjent AirTag-brikke som er på reisefot, slik at den rettmessige eieren får tilgang til hvor brikken befinner seg. Samtidig vil AirTag-brikken søke oppmerksomhet ved å spille av en lyd hvis den har vært et stykke unna eieren i lengre tidsperioder, men fortsatt er i bevegelse.



Hvis noen låner et objekt med en tilhørende AirTag-brikke, og de får en ukjent AirTag-varsling, så kan de velge å sette alarmen på pause i en dag, eller på ubestemt tid, hvis AirTag-enheten er registrert på en Apple ID-konto som er medlem i familiegruppen din.

Den lille plateformede sporingsbrikken får fint plass i en lommebok eller en bag, men hvis du ønsker å feste den til nøkler eller andre mindre objekter kan det lønne seg å kjøpe en valgfri nøkkelring eller såkalt Loop (en festeanordning med plass til en AirTag-brikke). Det er samtidig verdt å nevne at disse festemekanismene på ingen måte er billige – den rimeligste fra Apple har samme pris som AirTag-enheten i seg selv, og den dyreste koster 439 kroner. I praksis vil dette si at om man skal kjøre full pakke fra Apple, så er en AirTag blant de dyrere sporingsbrikkene på markedet, selv om selve enheten er relativt beskjedent priset; og i likhet med mange andre Apple-produkter fungerer AirTag kun med iOS-enheter.



Likevel, hvis du er av typen som regelmessig glemmer hvor nøklene eller lommeboka er, eller bare ønsker å få litt sinnsro på morgenen når du skal stresse avgårde til jobb og ikke vet hvor poden har gjemt jobbsekken, så er det ikke umulig at en AirTag eller to vil være en god løsning.

Pris og tilgjengelighet

Anbefalt utsalgspris: 329 kroner

Én enkelt AirTag koster 329 kroner. Du kan også kjøpe en pakke med fire for 1099 kroner. AirTag-brikkene kan forhåndsbestilles nå, og vil være tilgjengelig i butikk (og sendes ut) den 30. april.



Som ovennevnt, hvis du ønsker å feste en AirTag til nøkler, sykler eller andre ting uten gjemmesteder, så må man kjøpe en valgfri nøkkelring eller Loop – disse fås i enten silikon eller lær, og billigste variant koster, som nevnt, 329 kroner.



Tredjepartsmerket Belkin lager et par offisielle, litt rimeligere, festealternativer som også kan kjøpes hos Apple, og vi regner med at flere produsenter henger seg på bølgen i tiden som kommer.

Design

Liten og lett

Valgfritt tilbehør gjør at den kan festes til nøkler, vesker med mer

Vanntett – har IP67-sertifisering

Enheten er omtrent på størrelse med en tjuekroning, med andre ord ganske så kompakt – den måler 3,19 cm x 3,19 cm x 0,8 cm og veier bare 11 gram. Brikken er utført i rustfritt stål med et avtakbart plastdeksel som huser CR2032-batteriet som driver den, og man finner også en innebygget høyttaler i chassiset, som lager en lyd hvis Hvor er?-appen på en iPhone, iPad eller Mac brukes til å identifisere den geografiske lokasjonen til enheten.



Brikken er fri for festemekanismer, men den får enkelt plass i et hvilket som helst lite hulrom i en veske, lommebok eller jakkelomme. Hvis du ønsker å feste den til nøkler eller andre mer vanskelige verdiobjekter kan man få kjøpt festeanordninger i lær og silikon fra Apple, eller fra tredjepartsleverandører som Belkin.

AirTag har IP67-sertifisering, så den vil overleve en tur i en sølepytt eller et badekar, og inngår også i Apples graveringsprogram, slik at man gratis kan legge til et personlig preg på brikken ved kjøp. Dette kan for eksempel være tekst, numre eller emojier, som risses inn i plastikkdekslet, hvilket gjør det enklere å identifisere hvilken AirTag det er snakk om, om du har flere. Samtidig merket vi at enheten fikk en del merker av bare et par dagers bruk, så spesielt idiotsikkert på sikt er nok ikke graveringsidéen.



Apple har ikke spesifisert Bluetooth-rekkevidden til AirTag-enhetene, men vi regner med at den støtter Bluetooth 5.0-standarden, hvilket er den seneste versjonen av teknologien, siden denne finnes i iPhone 12. BT 5.0 har en rekkevidde på omlag 240 meter.

Ytelse

Presisjonssøk-funksjon

Personvern-fokus gjør at enheten din ikke kan spores av uvedkommede

Mistet-modus gjør at folk som finner AirTag-brikken kan kontakte deg

I likhet med annet iPhone-tilbehør er AirTag særdeles enkel i bruk. Etter at vi fikk fjernet forpakningen utbasunerte AirTag-enheten et lite pip, og ble øyeblikket gjenkjent av iPhone-telefonen vår. Vi laget et navn til brikken, og vips så var den knyttet til Apple ID-en vår, og dukket opp i listen over våre enheter. Det var også veldig enkelt å få AirTag-brikken på plass i nøkkelringen og Loop-anordningen, noe som lot oss feste brikken til nøklene våre og til veskereimen vår.



Trykket vi på AirTag-brikken på listen over våre enheter i Hvor er?-appen fikk vi opp flere valg, inkludert avspilling av lyd. Etter vår erfaring tar det noen sekunder før Hvor er?-appen kopler seg til AirTag-enheten, deretter lager den tre sykluser med pip, som vi målte til 64 dB – høyt nok til at vi kunne høre lydene fra under en stabel med puter vi hadde laget i sofaen.

Den korte syklusen med pip varer i syv sekunder, noe som er lenge nok til at man kan finne igjen noe i samme rom, eller om man befinner seg i rommet ved siden av, men det holdt ikke når vi prøvde fra andreetasjen og objektet vi hadde «mistet» lå i første. I dette tilfellet måtte vi trykke på avspillingsknappen fire ganger før vi klarte å komme oss nære nok til at vi hørte klynkene fra AirTag-enheten.



Det er nettopp i slike tilfeller at Presisjonssøk-funksjonen er god å ha. Denne bruker radiobølger til å identifisere distansen og retningen du må lete i forhold til telefonen din. Informasjonen du trenger dukker opp på skjermen din, og man får også haptisk feedback.

Generelt sett opplevde vi at distansemålet, som vises i fot eller metre, og retningshjelpen gjorde at vi fant vår AirTag (som ble gjemt godt med vilje) raskere. Samtidig er det slik at vi testet i et hus med et dobbelt lag med mur, som er kjent for å ha innvirkning på hvor godt Bluetooth opprettholder koplinger mellom enheter som for eksempel hodetelefoner og smarttelefoner – noe som var tilfellet med Presisjonssøk-funksjonen også.



Da vi «glemte» en AirTag i hagen og forflyttet oss inn, klarte ikke iPhone 12-telefonen vår å kople seg til AirTag-enheten, og spurte oss om vi ikke kunne flytte oss til et mer egnet sted. I det vi nærmet oss klarte den å kople seg til brikken, men signalet var svakt. Etter hvert fikk vi koplet oss skikkelig til, da vi var omtrent seks meter unna.

Da vi plasserte AirTag-brikken i hagen og gikk over veien som går ved siden av (og dermed endte opp omtrent ni meter unna) klarte telefonen vår å kople seg til AirTag-brikken nærmest umiddelbart, og klarte å guide oss frem til riktig sted uten at vi mistet signalet.



Da vi spurte Siri om hjelp klarte assistenten å finne frem til den bortgjemte AirTag-enheten, som så startet pipesyklusen, men for at vi skulle kunne bruke Presisjonssøk var Siri nødt til å be oss om å åpne Hvor er?-appen.

Batteri

Drives av et CR2032-batteri

Apple hevder at enheten kan holde i ett år uten å trenge batteriskift

Batteriet er enkelt å bytte

AirTag-enhetene drives av et CR2032-batteri, og Apple sier at dette varer i over et år før man trenger å bytte de ut – denne beregningen er basert på en bruk som tilsier at enheten piper fire ganger om dagen, og at man bruker Presisjonssøk én gang per dag.



Det blir selvsagt vanskelig for oss å teste dette i praksis med det første, og siden man ikke får tilgang til batteristatus er det vanskelig per nå å måle hvor mye den relativt omfattende testingen brukte når det gjelder batteritid.



Batteriet er enkelt å bytte: Du holder AirTag-enheten med den fargede delen mot gulvet/bakken, plasserer to fingre på metallsiden og vrir mot høyre, slik at metalldekslet løsnes. Under finner man batteriet.

Burde jeg kjøpe Apple AirTag?

Kjøp den hvis ...

Du vil ha tydelige instrukser for å finne ting

Presisjonssøk-funksjonaliteten gjør at man får langt mer spesifikke metoder for å finne fremt til ting enn bare lyden av AirTag-enheten. Her serveres klare instrukser på skjermen og en distansemåler som oppdateres i sanntid. AirTags er de eneste sporingsbrikkene på markedet med slik funksjonalitet.

Du er opptatt av personvern

gfd Apple har lagt til flere funksjoner med personvernfokus i AirTags, slik at du kan være sikker på at de ikke kan misbrukes. Alt fra at iPhone-en eller iPad-en din varsler deg om en ukjent AirTag er på reisefot sammen med deg, til at man ikke kan konfigurere en AirTag på vegne av andre.

Du vil ha en personlig stil

Kompatible nøkkelringer og løkker er tilgjengelig i en rekke farger og utføringer, inkludert lær og silikon, noe som vil si at du med enkelhet kan skreddersy utseendet til å passe med klær og eventuelt annet tilbehør.

Ikke kjøp den hvis ...

Du har stramt budsjett

Selve enheten koster 329 kroner, og har dermed en pris som ligger svært nært andre sammenlignbare enheter, men om du vil ha Apple-tilbehør som muliggjør festing av enheten til objekter, så må man kjøpe en nøkkelring eller en løkke, så koster det like mye som selve AirTags-brikken, eller mer, noe som kan bli svært kostbart om du har mange ting du er redd for å miste.

Du har en Android-telefon

Man kan ikke konfigurere eller bruke AirTags-brikkene med en telefon eller nettbrett med Android-operativsystemet, så hvis du ikke har en iOS-enhet, så er ikke AirTags for deg. Enkelt og greit.

Du ønsker å dele på godene

Det å kunne gi et familiemedlem tilgang til en sporingsbrikke kan helt klart gjøre letingen etter eksempelvis et nøkkelknippe raskere, særlig hvis du tror den er hjemme, og noen andre kan sjekke for deg. Dette er noe ikke AirTags støtter, i motsetningen til rivalen Tile.

Først testet: april 2021