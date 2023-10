Nextbase 622GW im Test: Die beste Dashcam im Jahr 2023?

Wenn es um fortschrittliche Dashcam-Technologie geht, hat Nextbase schon lange die Nase vorn. Eines der aktuelleren Modelle, die Nextbase 622GW, unterstreicht eindrucksvoll ihre führende Rolle in dieser Branche, indem man hier mit den neuesten Videoaufzeichnungsfunktionen punktet, die sie zur Crème de la Crème der Dashcams auf dem Markt machen.

Ein Blick unter die Haube der 622GW verrät direkt, warum sie so beeindruckend ist: Ausgestattet mit einem brandneuen Ambarella H22 Quad-Core-Chipsatz, bietet sie gestochen scharfe 4K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde. Das bedeutet, dass du jedes Detail deiner Fahrt in beeindruckender Klarheit festhalten kannst.

Aber das ist noch nicht alles. Nextbase hat auch einen abnehmbaren Polarisationsfilter eingebaut, der es den Fahrern und Fahrerinnen ermöglicht, einen Rahmen auf der Vorderseite des Objektivs zu drehen. Das Ergebnis? Wunderschöne, blendfreie Aufnahmen, die selbst die kritischsten Augen überzeugen werden.

Mit der Nextbase 622GW hast du also nicht nur eine Dashcam, die mit der Zeit geht, sondern auch eine, die deine Fahraufnahmen auf ein neues Niveau hebt. Ein wahrer Vorreiter in Sachen Technologie und Qualität.

Nextbase 622GW: Verfügbarkeit und Preis Die Nextbase 622GW kannst du dir bereits seit geraumer Zeit bei Online-Händlern wie Amazon oder aber direkt auf der offiziellen Homepage sichern. Preislich liegen wir hier bei knapp 330 Euro, (länderspezifische) Vergünstigungen und gelegentliche Rabattaktionen machen den Dashcam-Spitzenreiter jedoch in aller Regelmäßigkeit noch attraktiver.

Wenn du in normalen, gut beleuchteten Situationen aufnimmst, können sich die 4K-Clips sogar mit jenen einer GoPro messen, und es ist ganz einfach, die Wiedergabe über die Super Slow Motion-Einstellung anzupassen, um die wichtigsten Details zu erkennen. Das ist besonders dann nützlich, wenn du z. B. ein Nummernschild bei einer Fahrerflucht oder einzelne Bilder bei einem Unfall festhalten willst.

On top gibt auch die Möglichkeit, ein Modul für die Rückfahrkamera einzubinden, das mit Full-HD-Auflösung (1080p/30fps) filmt, allerdings separat erhältlich ist und damit einmal mehr zur Kasse bittet. Positiv ist, dass dafür kein lästiges langes Kabel von der Heckscheibe baumeln muss, denn es wird einfach an der Seite des 622GW eingesteckt.

Nextbase 622GW: Kinderleichte Bedienungen – manuell, via App oder neuerdings auch mithilfe von Alexa

Die Bedienung des Nextbase 622GW erfolgt über ein scharfes, drei Zoll großes, farbiges Touchscreen-Display auf der Rückseite. Eben jenes Display beherbergt obendrein auch kleine Symbole zur Navigation durch die verschiedenen Menüs.

Doch, seien wir ehrlich, das Finden dieser Symbole kann während der Fahrt etwas umständlich sein – und nein, wir empfehlen dir definitiv NICHT, das Gerät während der Fahrt zu bedienen. Nervig kann auch sein, dass der Touchscreen gelegentlich einmal einen zweiten Wisch braucht, bevor er den Befehl wirklich erkannt hat. Sollte nicht tragisch sein, wenn es nicht gerade eilt, kann aber den ein oder anderen Nutzer sicher stören.

Sollte letzteres der Fall sein, gibt es aber natürlich auch eine clevere Alternative – was wir uns bei Nextbase eigentlich schon direkt gedacht haben. So kannst du auf Wunsch auch die Amazon Alexa-Sprachsteuerung nutzen, indem du die MyNextbase Connect App verwendest, die sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte verfügbar ist. Und dank eben jener Kombination ist es kinderleicht, einfach zu sagen: "Alexa, frag meine Dashcam, ob sie ein Foto machen kann" – vor allem, weil die Kamera so (zumeist) prompt reagiert. Einziger Wermutstropfen sind hier besonders laute Autofahrten, wo Fahrzeuggeräusche, Musik und ähnliche Störgeräusche die Sprachbefehlserkennung doch erschweren können ...

Nextbase 622GW: Mehr Sicherheit denn je – what3words sei es gedankt!

Nextbase bietet aber mit der 622GW auch eine Reihe spannender Neuerungen, die man so von einigen Vorgängern noch nicht kannte.

Eine davon ist die Erweiterung der bereits beliebten EmergencySOS-Funktion. Das Geheimnis dahinter? Die innovative what3words-Geokodierung.

Notruf- und Pannendienste setzen verstärkt auf dieses bahnbrechende Geocodierungssystem, um blitzschnelle Hilfe bereitzustellen. Dank eben jener Technologie können sie nämlich den genauen Standort eines Unfallfahrzeugs bis auf beeindruckende drei Meter genau bestimmen – ein Quantensprung in Sachen Präzision und Effizienz, der im Ernstfall kostbare Zeitersparnis mit sich bringen kann. Und für eben diese Sicherheit ist die Dashcam ja schließlich auch gedacht!

Aber wie funktioniert das Feature eigentlich genau?

what3words ist ein innovatives Geokodierungssystem, welches die gesamte Welt in kleine quadratische Felder von 3x3 Metern unterteilt und jedem dieser Felder eine eindeutige Kombination aus drei Wörtern zuweist. Diese Wörter demnach als präzise Adresse und ermöglichen es beispielsweise auch, dass externe Dienstleister den genauen Standort via what3words bestimmen können. In abgelegenen oder nicht gut kartografierten Gebieten, in denen herkömmliche Adressen oder GPS-Koordinaten bisher ungenau sind, kann what3words demnach pures Gold wert sein.

Die EmergencySOS-Funktion von Nextbase ergänzt diese Funktionalität, indem sie Notruf- und Pannendiensten den Zugriff auf deinen Standort und wichtige Informationen bietet, wenn du in einen schwerwiegenden Vor- oder Unfall verwickelt bist. Selbst bei sehr niedrigen Datenverbindungsgeschwindigkeiten wie GPRS (unter 0,1 Mbit/s) kann die EmergencySOS-Funktion dabei genutzt werden, um Hilfe anzufordern.

Nextbase-Kunden haben dabei die Möglichkeit, die EmergencySOS-Funktion ein Jahr lang komplett für lau zu testen, bevor sie ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen müssen – ein fairer Deal, wenn du uns fragst.

Die Verbindung zwischen der Dashcam und der App wird übrigens bei der 622GW durch duales 2,4-GHz- und 5-GHz-Wi-Fi erleichtert, was die Nutzung der App und auch die Übertragungsrate von Daten weiter optimiert. Und doch wurde noch nicht eine jede Herausforderung hiermit vollumfänglich gelöst.

Frühere Generationen der Nextbase Dashcams konnten bereits frustrierend sein, wo die Verbindung zwischen Telefon und Kamera für die Bild- und Videoübertragung doch längst nicht immer stabil war. Die gute Nachricht: Die Dinge haben sich gebessert. Die Einrichtung selbst kann zwar immer noch etwas fummelig und zeitaufwändig sein, und auch die Wi-Fi-Verbindung zwischen den Geräten kann gelegentlich versagen, aber nach ein paar Versuchen gelang es uns inzwischen deutlich zügiger und zuverlässiger, die Bilder und Videos auch über diese Option auf das entsprechende Endgerät zu transferieren.

Eine weitaus einfachere Methode besteht jedoch weiterhin darin, die Kamera einfach an einen Laptop oder PC anzuschließen, um auf das Material zuzugreifen. Die Wiedergabe ist auf diese Weise einfach noch einmal geschmeidiger und unkomplizierter. Ich weiß die Arbeit und das Bestreben von Nextbase hier nachzubessern aber durchaus zu schätzen ... und auch wenn man noch nicht ganz an der Idealvorstellung heranreicht, ist ein deutlicher Schritt nach vorn im Vergleich zur 422GW (den entsprechenden Testbericht findest du hier).

Abgesehen von diesen gelegentlichen Verbindungsproblemen ist die 622GW allerdings eine äußerst benutzerfreundliche Kamera. Ihr 140-Grad-Blickwinkel mag nicht das Nonplusultra sein, was der Markt heutzutage bietet, aber sie erfasst mühelos das gesamte Geschehen durch die Windschutzscheibe. Lobend sei allerdings der Low-Light- wie auch Extremwetter-Aufnahmemodus erwähnt, die sich beide ausgezeichnet schlagen und Verbesserungen der Bildqualität durch clevere Algorithmen offerieren. Genau das macht die Kamera zu einer großartigen Wahl für gestochen scharfe Aufnahmen – selbst in noch so ungünstigen Situationen und Wetterlagen.

Erwähnt muss auch die neue Bildstabilisierungstechnologie werden, ist sie doch ein echter Game-Changer und sorgt dafür, dass die Aufnahmen butterweich sind. Selbst Stöße und Vibrationen (verursacht von Schlaglöchern oder holprigen Straßenbelägen) werden hiermit geschickt abgefangen.

Doch gibt es dann überhaupt noch etwas zu meckern? Na ja. Es ist zwar keine direkte Kritik, die nur Nextbase betrifft, zu erwähnten ist jedoch, dass durch Verbesserungen der Sensor- wie auch Prozessortechnologie nun auch die aufgenommenen Datenresultate entsprechend groß sind. Nextbase empfiehlt infolgedessen, dass man dringlichst in eine 128 GB U3 SD-Karte investiert – eine Empfehlung, die wir nur allzu gern an dich weitertragen. Solche Karten gibt es inzwischen ja immerhin schon für kleines Geld, umso ernüchternder ist jedoch, dass eine entsprechende Karte eben nicht im Lieferumfang enthalten ist – Das wäre so das i-Tüpfelchen in puncto Serviceleistung.

Wie allerlei andere Mitbewerber im Segment ist die 622GW abschließend auch mit einem eingebauten G-Sensor ausgestattet, der automatisch Aufnahmen auf dem Gerät speichert, wenn er eine Erschütterung oder einen Aufprall erkennt. Erwartet man irgendwie, soll der Vollständigkeit aber noch einmal erwähnt werden. Denn so kannst du dir immerhin auch bei der Nextbase-Dashcam sicher sein, dass jeder noch so kleine oder große Zwischenfall des Alltags dokumentiert wird.

Alles in allem ist die Nextbase 622GW hiermit für uns ein cleveres kleines Gerät, das fantastische Aufnahmen hervorzaubert. Die Nextbase-App mag zwar nicht die benutzerfreundlichste sein, aber die Integration von Alexa und What3words funktioniert absolut einwandfrei und hat somit immenses Potenzial, deine Sicherheit auf der Straße erheblich zu steigern.

Solltest du dir die Nextbase 622GW kaufen?

Kauf sie dir, wenn ...

Du großen Wert auf Sicherheit legst Die what3words-Integration ist eine pfiffige Dreingabe und begeistert damit, einen Standort in jedweder Lage genauestens lokalisierbar zu machen und ihn sofort an die Rettungsdienste weiterzuleiten. Wenn Pannendienste auf eben jene Technologie zurückgreifen, bist du garantiert in Windeseile wieder auf den Straßen unterwegs – selbst im Ernstfall.

Du ein Fan von kristallklaren Aufnahemn bist Der neue Quad-Core-Prozessor wie auch das bildgewaltige Objektiv sorgen für beeindruckende 4K-Aufnahmen. Aber auch alle, die sich mit 1080p begnügen, haben Grund zum Zuschlagen: Immerhin bekommst du hier Aufnahmen in Zeitlupe mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde spendiert – perfekt, um flüchtige Täter zu erwischen.

Du ein Fan von Simplizität bist Das Filmmaterial wird automatisch gespeichert, wenn die Kamera ein Aufprallen erkennt. Um Clips manuell zu speichern, drückst du hingegen einfach einen großen roten Knopf auf der Rückseite des Geräts. Oder aber du nutzt Amazons Alexa zur Hilfe und Speicherung via Sprachkommando. Eine breite Auswahl an Optionen wie Vorzügen also ...

Lass lieber die Finger davon, wenn ...

Du keine Geduld für die Smartphone-App mitbringst Bist du auf die Verbindung zwischen dem Smartphone (in diesem Fall das Apple iPhone) und dem 622GW angewiesen, könnte sich das als nervenzehrendes Unterfangen entpuppen. Nicht immer war die Wi-Fi-Verbindung bei uns herstellbar, weswegen wir hier jedem Nutzer primär einmal zur direkten Kabelverbindung mit Notebook oder PC raten würden.

Du auch eine Heckscheibenaufzeichnung (out of the box) benötigst Die Nextbase-Lösung ist nicht überteiert, in der Preisklasse gibt es allerdings Mitbewerber, die von Beginn an eine integrierte Rückfahrkamera mitliefern. Das Bildmaterial lässt in der Regel zwar etwas zu wünschen übrig, könnte Sparfüchsen aber dennoch genügen. Wer sich also unbedingt auf jedweder Seite beim Fahren absichern will, könnte in Anbetracht des zusätzlichen Erwerbs abgeschreckt werden.

Du es besonders klein und kompakt magst Die 622GW ist keineswegs eine große Kamera, aber sie ist größer als einige der winzigen, konkurrierenden Aufnahmegeräte, die inzwischen erhältlich sind. Das liegt zum einen an der hervorragenden Videoqualität und zum anderen an dem praktischen Touchscreen auf der Rückseite. Wer jedoch kompakte Größe über alles stellt, könnte hier ernüchtert zurückbleiben.

Erstmalig getestet: Oktober 2023

Du willst ein paar Euro sparen, bist aber von der hohen Qualität der Nextbase-Produktpalette angetan? Dann ist womöglich die 422GW die richtige Wahl.

Allerdings machst du hier eben auch ein paar wenige Abstriche im Vergleich zum großen Highlight in Form des soeben thematisierten 622GW-Pendants. Welche genau? Das findest du in unserem entsprechenden Testbericht heraus.