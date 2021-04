Apple AirTag review

De Apple AirTags zijn een makkelijk en onschatbaar hulpmiddel om je verloren bezittingen terug tot bij jou te krijgen. Ze zijn eenvoudig in het gebruik en de Precision Finding-functie kan je snel helpen om voorwerpen die je niet meer vindt te lokaliseren. Apple heeft veel aandacht geschonken aan privacy om ervoor te zorgen dat de locatie-tracker niet kan worden misbruikt. We kunnen echter moeilijk ontkennen dat ze best duur zijn, zeker als je ze gewoon aan je sleutelbos of tas wilt bevestigen.

Review in een notendop

Apple heeft de langverwachte locatie-tracker AirTag eindelijk officieel bekend gemaakt. Het is een klein toestel, maar waarschijnlijk ook van onschatbare waarde als je steeds je sleutels en portefeuille kwijtraakt.

Als je een bepaald item met deze tracker niet terug kan vinden, dan zendt hij een pieptoon uit, wat de zoektocht vergemakkelijkt. Als een AirTag gekoppeld wordt met een iPhone 11 of nieuwer, dan kan je ook duidelijke aanwijzingen krijgen naar de locatie van je voorwerp in de Find My-app. Met Precision Finding maak je gebruik van de accelerometer, camera en gyroscoop van je iPhone om op je display de richting naar het voorwerp te zien, je huidige afstand ten opzichte van de AirTag en haptische feedback als je er in de buurt van bent.

Je kan tevens gebruik maken van het Find My-toestelnetwerk van Apple om je met een AirTag te verenigen die je kwijt bent. Plaats de AirTag in de Lost-modus, en als een ander toestel in het netwerk de AirTag passeert, dan krijg je een anonieme update over zijn locatie. Je kan ook een telefoonnummer aan de verloren AirTag verbinden, dus als iemand hem vindt, dan kunnen ze met hun iPhone of ander toestel met NFC-ondersteuning de tracker aanraken om jouw nummer te vinden en je op de hoogte te brengen.

Apple heeft ook veel nagedacht over privacy, en het heeft ervoor gezorgd dat er verscheidene maatregelen verwerkt zijn zodat de AirTags niet misbruikt kunnen worden. Je kan dus geen AirTag van iemand anders activeren. Jouw iPhone, iPad of ander iOS-toestel kan je trouwens verwittigen als er een onbekende AirTag met je meereist, en dat de originele eigenaar jouw locatie ziet. Bovendien zal de AirTag de aandacht trekken door geluid te maken als hij te lang van zijn eigenaar verwijderd is, maar nog steeds van locatie verandert.

Als iemand een voorwerp van jou leent waar een AirTag aan verbonden is, en ze krijgen een melding van een onbekende AirTag, dan kunnen ze kiezen om deze meldingen voor een dag uit te schakelen. Ze kunnen deze ook voor een onbepaalde duur afzetten als de AirTag verbonden is met een Apple ID dat deel uitmaakt van jouw gedeelde familiegroep.

De schijfvormige tracker kan in een portefeuille of tas gestoken worden, maar als je hem aan sleutels of andere voorwerpen wilt vastmaken, dan moet je een optionele sleutelhanger of lus kopen waar hij inschuift. Deze kosten ongeveer hetzelfde als de AirTag zelf, en in sommige gevallen zelfs meer. De AirTag is dus niet de meest betaalbare locatie-tracker op de markt. En net als veel andere producten van Apple werkt het enkel met iOS-toestellen.

Als je echter regelmatig vergeet waar je jouw sleutels of tas hebt gelaten, of gewoon de zekerheid wilt hebben dat je snel een verloren voorwerp kan terugvinden, dan is de AirTag een verstandige aankoop.

Apple AirTag prijs en beschikbaarheid

(Image credit: TechRadar)

List price: $29 / £29 / AU$45

Een Apple AirTag kost 35 euro. Je kan ze ook per 4 stuks kopen voor 119 euro. Fans kunnen de AirTags nu pre-orderen, en ze verschijnen op 30 april in de winkelrekken.

Zoals we reeds aanhaalden, heb je een bijkomende houder nodig als je de AirTag aan je sleutels, fiets of ander voorwerp wil vastmaken. Deze zijn van silicone of leer vervaardigd en beginnen bij 35 euro.

Het derde partij-merk Belkin maakt ook enkele officiële AirTag-houders die je naast de eigen accessoires van Apple kan kopen in hun online winkel. Deze kosten iets minder, en we verwachten dat er dan ook snel andere fabrikanten de markt zullen overspoelen met hun eigen accessoires.

Ontwerp

(Image credit: TechRadar)

Compact en licht

Je kan hem met optionele accessoires toevoegen aan sleutels, tassen, en meer

Waterdicht met een IP67 rating

De AirTag is enorm compact en is niet veel groter dan een muntstuk van 2 euro. Het meet 31,9 x 31,9 x 8 millimeter en weegt net 11 gram. De roestvrijstalen schijf heeft een plastic cover die je kan verwijderen. Deze houdt de CR2032-batterij in de AirTag op zijn plaats. Er is ook een ingebouwde speaker die een geluid produceert als de Find My-app op een iPhone, iPad of Mac wordt gebruikt om zijn locatie te bepalen.

Er is geen clip of tag aan de AirTag bevestigd, maar hij kan zo in een tas, jaszak of portefeuille worden gestoken. Als je hem aan je sleutels of andere voorwerpen wilt verbinden, dan kan je met de optionele houders van leer en silicone aan de slag. Deze kan je rechtstreeks van Apple kopen, of van een derde partij zoals Belkin.

De AirTag heeft een IP67 rating, dus hij zal een plotse duik in je bad of een diepe plas wel overleven. Apple biedt je ook de mogelijkheid aan om een gratis inscriptie te laten graveren in de AirTag. Je kan dus tekst, cijfers en emoji's aan de plastic cover toevoegen. Zo kan je ze makkelijk uit elkaar houden als je er meerdere hebt. We ondervonden wel dat de beide zijdes van de AirTag na slechts enkele dagen al wat krassen vertoonden.

Apple heeft nog geen informatie gegeven over het bluetoothbereik van de AirTags, maar we vermoeden dat het Bluetooth 5.0 ondersteunt, wat de nieuwste versie is van de technologie. Deze zit in de iPhone 12 ingebouwd en heeft daar een bereik van 240 meter.

Prestaties

(Image credit: TechRadar)

Precision Finding-functie

Privacy features zorgen ervoor dat jouw locatie niet kan worden opgevolgd

Lost-modus stelt iemand die jouw AirTag vindt in staat om je te contacteren

Net zoals bij de meeste andere accessoires van Apple is de AirTag enorm eenvoudig om op te stellen. Zodra we de verpakking verwijderden, bracht de AirTag een korte pieptoon voort en werd hij meteen herkend door onze iPhone. We konden een naam toevoegen aan de AirTag, en hij werd toegevoegd aan ons Apple ID in de Items tab. Het was ook heel makkelijk om de AirTag in de lederen houder en lus-accessoires te schuiven, waardoor we ze aan onze sleutels of tas konden vastmaken.

Als je op de AirTag drukt in de voorwerpenlijst in de Find My app, dan krijg je verschillende opties te zien, waaronder Play Sound. Het duurde slechts enkele seconden alvorens Find My verbinding had gemaakt met de AirTag en drie cycli van vijf elektronische pieptonen uitzond, die volgens onze metingen op 64 decibel uitkwamen. Dat is luid genoeg om ze te horen als ze begraven liggen onder een boel kussens op de bank.

De korte cyclus van elektronische piepjes duurde slechts zeven seconden, wat lang genoeg is om iets in je kamer terug te vinden, of om in een andere te gaan zoeken. Het was echter niet genoeg als we op een andere verdieping op zoek moesten gaan naar ons vermiste voorwerp.

Hier biedt de Precision Finding-functie redding. Dit maakt gebruik van Ultra Wideband radiotechnologie om de afstand en richting tussen jouw iPhone en de AirTag te bepalen. Deze informatie wordt dan op het scherm weergegeven en dankzij haptische feedback kan je de AirTag lokaliseren.

In het algemeen maakten de afstand en richtingen op het scherm het makkelijker om onze (opzettelijk verstopte) AirTag terug te vinden. Deze tests werden wel uitgevoerd in een huis met spouwmuren die een invloed kunnen hebben op de betrouwbaarheid van bluetoothverbindingen tussen toestellen zoals koptelefoons en smartphones. Dit was ook het geval bij de Precision Finding functie.

We konden ook hulp vragen aan Siri bij het lokaliseren van de AirTag, wat de cyclus van korte elektronische piepjes opstartte. Om Precision Finding te gebruiken vroeg Siri ons de Find My-app te openen.

Batterijduur

Voorzien van een CR2032-batterij

Apple stelt dat ze een jaar meegaat alvorens je ze moet vervangen

De batterij is makkelijk vervangbaar

De Apple AirTag komt met een CR2032-batterij die volgens Apple meer dan een jaar meegaat voordat je ze moet vervangen. Die batterijduur zou gemeten zijn met de tracker die elke dag vier maal een geluid maakt en een keertje wordt gezocht met Precision Finding.

We kunnen dit natuurlijk nog niet testen, en er is ook geen indicator van het batterijniveau. We konden dus niet meten hoeveel energie we verbruikten met onze uitvoerige tests.

De batterij is makkelijk te vervangen. Je houdt de AirTag met de gekleurde zijde naar beneden, plaatst twee vingers op de metalen kant en draait naar rechts om de metalen cover weg te halen. Daarmee krijg je toegang tot de batterij.

Moet ik het kopen?

Koop het als...

Je een duidelijke routebeschrijving wilt naar jouw verloren voorwerpen

De Precision Finding-feature maakt het veel makkelijker om verloren voorwerpen te vinden dan slechts te luisteren naar het geluid van de AirTag. Dankzij de richting en afstand die op het scherm van je smartphone wordt getoond vind je alles in een wip, en het is de enige locatie-tracker die deze functie aanbiedt.

Je je zorgen maakt over privacy

Apple heeft voor verscheidene privacy-functies in de AirTags gezorgd zodat ze niet misbruikt kunnen worden; gaande van een melding op je iPhone of iPad om je te verwittigen als er een onbekende AirTag meereist tot het feit dat je geen AirTag kan instellen voor iemand anders.

Je het uitzicht wilt personaliseren

Met een reeks sleutelhangers in verschillende kleuren en afwerkingen, waaronder leder en silicone, kan je vrij eenvoudig het uitzicht van een AirTag aanpassen, zodat hij past bij jouw outfit of andere accessoires.

Koop het niet als...

Je een beperkt budget hebt

De AirTag wijkt met 35 euro niet veel af van andere locatie-trackers op de markt. Als je hem echter aan jouw sleutels, tassen of andere zaken wilt bevestigen, dan moet je een bijkomende houder kopen. De accessoires van Apple kosten minstens evenveel als de AirTag zelf, waardoor het een duur hebbedingetje wordt.

Je een Android toestel hebt

Je kan geen AirTag verbinden met een Android smartphone of tablet. Als je dus niet over een iOS toestel beschikt, dan zijn de AirTags niets voor jou.

Je jouw locatie-tracker wilt delen

De mogelijkheid om een lid van je gezin toegang te geven tot een locatie-tracker kan je zeker helpen om vermiste voorwerpen sneller terug te vinden, zeker als je denkt dat ze nog thuis liggen en iemand anders voor jou een kijkje kan nemen. Dat is echter niet mogelijk bij de AirTags, in tegenstelling tot de Tile.

Eerste review: april 2021

