Bestes Smartphone von Xiaomi 2020: Die Spitzengeräte der Mi, Redmi, Poco und Black Shark-Serie im Vergleich

Die besten Xiaomi-Handys haben beeindruckende Spezifikationen und Spezialitäten, und das zu einem niedrigen Preis - das chinesische Unternehmen ist mit Qualität und stilvoller Optik bekannt geworden, mit Smartphones, die viele den besten von Samsung und Huawei vorziehen.

Im Vergleich zu einigen Marken ist Xiaomi ein Newcomer im Westen, daher ist es beeindruckend, dass es eine so große Fangemeinde aufgebaut hat. Allerdings spricht das definitiv für die Handys der Marke und unterstreicht die Wertigkeit.

Wenn du also auf der Suche nach einem neuen Smartphone bist, das dir Zugang zu einer Reihe von Top-Features und Spezifikationen bietet, aber dein Sparbuch nicht allzu sehr plündert, dann bist du hier genau richtig. Wir haben diese Liste der besten Xiaomi-Handys erstellt, damit du vergleichen kannst, welches für dich am besten geeignet sein könnte.

Xiaomi vermarktet seine Telefone unter mehreren Markennamen: Mi, Redmi, Pocophone und Black Shark; Mi ist in der Regel die Hauptmarke im mittleren Preissegment, Redmi die Budget-Reihe, hinter Black Shark verbergen sich Gaming-Smartphones und die Pocophone-Serie... na ja, diese lässt sich schwer einordnen, denn das originale Poco F1 auf dieser Liste war ein günstiges Handy, aber das Poco F2 Pro* ist es sicher nicht.

Wir aktualisieren diese Liste ständig - viele Smartphones von Ende 2020 wie das Xiaomi Mi 10T Pro* und das Poco X3 NFC* wurden erst kürzlich aufgenommen, und wir hoffen, dass das zukünftige Xiaomi Mi 11 und das Mi Note 11 ebenfalls einen Platz in dieser Smartphone Bestenliste ergattern können.

Hier ist unsere Rangliste der besten Xiaomi-Handys, einschließlich der Smartphones Mi, Redmi, Pocophone und Black Shark, die du aktuell auf dem Markt findest.

Zuvor möchten wir allerdings darauf hinweisen, dass es bereits einige Black Friday Deals gibt. Und auch bei vielen Smartphones von Xiaomi kannst du nun kräftig sparen - das schließt auch einige der Modelle ein, die du in diesem Smartphone Vergleich findest.

Die besten Xiaomi Smartphones 2020 im Überblick

Die besten Smartphones von Xiaomi

1. Xiaomi Mi Note 10 Das beste Xiaomi Smartphone überhaupt Erscheinungsdatum: Dezember 2019 | Gewicht: 208 g | Abmessungen: 157,8 x 74,2 x 9,7 mm | OS: Android 9 | Displaygröße: 6,47-Zoll | Auflösung: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 730G | RAM: 6 / 8 GB | Speicher: 128 GB / 256 GB | Akku: 5.260 mAh | Hauptkamera: 108MP + 12MP + 5MP + 20MP + 2MP | Frontkamera: 32MP 248,57 € Anzeigen bei idealo DE Beeindruckende Kamera-Fähigkeiten Erstklassige Bildschirmqualität Schwacher Chipsatz Unzuverlässige Bluetooth-Konnektivität

Du möchtest das allerbeste Smartphone haben, das Xiaomi zur Zeit im Sortiment hat? Dann ist das Mi Note 10 genau das, wonach du suchen solltest!

Wenn du dir die Liste der technischen Spezifikationen und Bilder ansiehst, wirst du denken, dass dieses Handy ein Spitzen-Flaggschiff ist, mit einem gewölbten Display, einer 108MP Hauptkamera und einem riesigen Akku. Aber ein Blick auf das Preisschild verrät dir, das dieses Telefon nur zu einem Drittel des Preises der größten und besten Smartphones, die derzeit auf dem Markt sind, zu haben ist.

Sicherlich gibt es ein paar Schwächen, die uns davon abgehalten haben, diesem Handy eine perfekte Bewertung, also volle 5 Sterne, zu geben, aber es war eine knappe Angelegenheit, und die Nutzung dieses Xiaomi Smartphones für verschiedene Zwecke und in verschiedenen Bereichen ist ein wahrer Genuss.

Lies auch unseren umfassenden Smartphone Test zum Xiaomi Mi Note 10*

2. Xiaomi Poco X3 NFC Ein unglaublich günstiges Smartphone Erscheinungsdatum: September 2020 | Gewicht: 215 g | Abmessungen: 165,3 x 76,8 x 9,4 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,67-Zoll | Auflösung: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 732G | RAM: 6 GB | Speicher: 64 GB / 128 GB | Akku: 5.160 mAh | Hauptkamera: 64MP + 13MP + 2MP + 2MP | Frontkamera: 20MP Check Amazon Großartiger 120Hz-Bildschirm Ausgezeichnete Akkulaufzeit Kamera hat oft zu kämpfen Ziemlich groß

Das Xiaomi Poco X3 NFC überrascht wirklich. Es hat wirklich beeindruckende Spezifikationen für ein Handy, das zu diesem Preis angeboten wird.

Das Gerät verfügt über viel Rechenleistung, einen wirklich langlebigen Akku und ein 120Hz Display - und das alles zu einem wirklich günstigen Preis. Wenn du dieses Gerät in die Hand nimmst, bekommst du sicherlich mehr, als du bezahlt hast, und zwar auf die bestmögliche Art und Weise.

Sicher, es gibt einige Macken, die nicht jedem gefallen werden - das Smartphone ist wirklich groß, und die Kameras passen nicht zur preisgleichen Konkurrenz. Aber das ist immer noch ein lohnender Kauf, und im Moment ist es das beste Budget-Handy, das du auf dem Markt findest.

Hier findest du unseren ausführlichen Smartphone Test zum Xiaomi Poco X3 NFC*

3. Xiaomi Mi 10 Das diesjährige Premium-Angebot von Xiaomi Erscheinungsdatum: Februar 2020 | Gewicht: 208 g | Abmessungen: 162,5 x 74,8 x 9 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,67-Zoll | Auflösung: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8 / 12 GB | Speicher: 128 GB / 256 GB | Akku: 4.780 mAh | Hauptkamera: 108MP + 13MP + 2MP + 2MP | Frontkamera: 20MP 399 € Anzeigen bei idealo DE Hochwertiges Design und Finish Kräftiger 90Hz Bildschirm Keine Telekamera Etwas teuer

Das Xiaomi Mi 10 ist das bisher beste Smartphone des Unternehmens, das 2020 auf den Markt gebracht wurde - es nimmt nicht den Spitzenplatz ein, denn es ist zwar in mancherlei Hinsicht eine Verbesserung gegenüber dem Mi Note 10, aber du musst auch einige Abstriche machen - und außerdem hat es einen höheren Preis.

Dieses Xiaomi Handy verfügt über einen beeindruckenden und ausdrucksstarken Bildschirm, ein Kamerasetup, das von einem 108MP Hauptsensor dominiert wird (wenn auch mit einigen weniger-guten Begleitern), eine großartige 20MP-Selfiekamera, einen langlebigen Akku und ein Design, das uns wirklich gefallen hat.

Auch wenn unser Hauptproblem beim Mi 10 der Preis ist, der uns etwas zu hoch erscheint, so findest du es dennoch auf einem höheren Platz als sein Pro-Geschwisterchen - was größtenteils dem noch höheren Preis dieses Geräts zu verdanken ist. Wenn du also ein großartiges Smartphone haben möchtest, das deinen Geldbeutel nicht übermäßig beansprucht - dann ist dies ein Gerät, das du in Betracht ziehen solltest.

Den umfassenden Xiaomi Mi 10 Testbericht findest du hier*

4. Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomis preisgünstiges Flaggschiff von Ende 2020 Erscheinungsdatum: Oktober 2020 | Gewicht: 218 g | Abmessungen: 165,1 x 76,4 x 9,3 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,67-Zoll | Auflösung: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8 GB | Speicher: 128 GB / 256 GB | Akku: 5.000 mAh | Hauptkamera: 108MP + 13MP + 5MP | Frontkamera: 20MP 409 € Anzeigen bei EBAY-DE Höchste Rechenleistung Schneller Fingerabdruck-Scanner Rückseite zieht Fingerabdrücke magisch an Könnte für viele zu groß sein

Die Xiaomi Mi 10T-Serie war eine späte Ergänzung zu den Mi 10-Smartphones, und das Mi 10T Pro ist das i-Tüpfelchen dieser neuen Truppe. Theoretisch ist das Mi 10T über dem Mi 10 angesiedelt, aber schlechter als das Mi 10T Pro. Ironischerweise ist hier in unserem Xiaomi Smartphone-Vergleich das Gegenteil der Fall.

Das Xiaomi Mi 10T Pro ist als günstiges Flaggschiff großartig - es hat die gleiche Hauptkamera, Software und Rechenleistung, bietet dir aber ein weniger hochwertiges Design und Display, um die Kosten auszugleichen und den Preis niedrig zu halten.

Es gibt ein paar großartige Ergänzungen bei diesem Smartphone, die in der Mi 10-Serie fehlen, wie z.B. ein wirklich nützlicher, seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner, ein 144Hz Display und ein absolut riesiger Kamerahöcker.

Lies auch unseren ausführlichen Testbericht zum Xiaomi Mi 10T Pro*

5. Xiaomi Poco F2 Pro Ein Mid-Ranger mit Pop-Up-Power Erscheinungsdatum: Mai 2020 | Gewicht: 219 g | Abmessungen: 163,3 x 75,4 x 8,9 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,67-Zoll | Auflösung: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 6 / 8 GB | Speicher: 128 GB / 256 GB | Akku: 4.700 mAh | Hauptkamera: 64MP + 5MP + 13MP + 2MP | Frontkamera: 20MP 356,25 € Anzeigen bei idealo DE Ziemlich erschwinglichA little large

Can get too hot Großer, lückenloser Bildschirm Etwas groß Kann zu heiß werden

Zwei Jahre nach dem originalen Pocophone F1* (das einst auf dieser Liste stand) enthüllte Xiaomi das Poco F2 Pro.

Dieses Xiaomi Handy verfügt über eine Pop-up-Selfie-Kamera, einen großen, durchgehenden Bildschirm und eine der besten Rechenleistungen, die wir je bei einem Smartphone gesehen haben. Auch in der Kamera- und Akkuabteilung ist es ziemlich gut.

Es ist also in vielerlei Hinsicht ein ziemlich passables Smartphone, aber seine Größe könnte einige abschrecken. Außerdem fehlen ihm alle coolen oder bemerkenswerten Funktionen, die seine Konkurrenten haben, weshalb es auch nicht weiter oben auf dieser Liste steht.

Neugierig? Hier findest du die ausführliche Review zum Xiaomi Poco F2 Pro*

6. Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi's hochwertigstes Smartphone Erscheinungsdatum: Februar 2020 | Gewicht: 208 g | Abmessungen: 162,5 x 74,8 x 9 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,67-Zoll | Auflösung: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8 GB | Speicher: 256 GB / 512 GB | Akku: 4.500 mAh | Hauptkamera: 108MP + 12MP + 8MP + 20MP | Frontkamera: 20MP 540 € Anzeigen bei Galaxus.de Schnelles Laden Großartige Lautsprecher Hoher Preis Software-Probleme

Das Xiaomi Mi 10 Pro krönt die Reihe der Kraftpakete des Unternehmens aus dem frühen 2020 mit einer Reihe von Spezifikationen, die seine Position als das hochwertigste Telefon von Xiaomi festigen. Es verfügt über einen Snapdragon 865-Chipsatz der Spitzenklasse, eine 108MP Hauptkamera, einen Bildschirm mit einer Aktualisierungsrate von 90Hz und eine flotte 50W-Schnellladung.

Das Hauptproblem des Smartphones ist sein Preis, da es ungefähr doppelt so teuer ist wie das Mi Note 10, aber nicht so viele größere Änderungen mit sich bringt, um diesen Preis zu rechtfertigen (daher nimmt das Mi Note 10 den ersten Platz auf dieser Liste ein). Es gibt auch einige Schnittstellenprobleme, wie z.B. die Tatsache, dass es mit einer Menge Bloatware geliefert wird und einen langsamen Fingerabdrucksensor hat.

Hier findest du unseren ausführlichen Testbericht zum Xiaomi Mi 10 Pro

7. Xiaomi Black Shark 3 Ein Gaming-Smartphone von Xiaomi Erscheinungsdatum: März 2020 | Gewicht: 222 g | Abmessungen: 168,7 x 77,3 x 10,4 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,67-Zoll | Auflösung: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8 GB / 12 GB | Speicher: 128 GB / 256 GB | Akku: 4.720 mAh | Hauptkamera: 64MP + 13MP + 5MP | Frontkamera: 20MP Low Stock 499 € Anzeigen bei Aliexpress EU Gut zum Gaming geeignet Erschwinglich für seine Spezifikationen Optisch gilt: Den auffälligen Look muss man mögen Ziemlich groß

Wenn du nach einem Handy suchst, das gut für Spiele geeignet ist, aber nicht auf ein Top-End-Gerät ausweichen möchtest, findest du vielleicht ein Black Shark-Gerät, das genau das Richtige für dich ist. Das Black Shark 3 ist das neueste Handy von Xiaomis gamingorientierter Tochterfirma.

Das Black Shark 3 verfügt über zahlreiche Top-End-Spezifikationen wie einen Snapdragon 865-Chipsatz, 5G-Konnektivität, einen großen Akku und einen Bildschirm mit einer Aktualisierungsrate von 90 Hz, kostet aber nicht so viel wie viele seiner ähnlich ausgestatteten Konkurrenten. Dieses Smartphone hat auch eine großartige Kamera, was etwas überraschend ist.

Sicher, es ist nicht für jedermann geeignet, und wenn du kein begeisterter Handy-Gamer bist, würden wir es dir nicht empfehlen (nicht zuletzt, weil sein Design sehr auffällig ist, was man mögen muss), aber wenn du zu Games wie PUBG Mobile, Fornite oder Call of Duty: Mobile nicht nein sagen kannst, solltest du es auf jeden Fall in Betracht ziehen.

Hier findest du unseren ausführlichen Gaming Smartphone Testbericht zum Xiaomi Black Shark 3*

8. Xiaomi Redmi Note 9 Ein solides Redmi-Handy Erscheinungsdatum: Mai 2020 | Gewicht: 199 g | Abmessungen: 162,3 x 7,.2 x 8,9 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,53-Zoll | Auflösung: 1080 x 2340 | CPU: Helio G85 | RAM: 3 GB / 4 GB / 8 GB | Speicher: 64 GB / 128 GB | Akku: 5.020 mAh | Hauptkamera: 48MP + 8MP + 2MP +2MP | Frontkamera: 13MP Prime 140 € Anzeigen bei Amazon Starke Kamera (für diesen Preis) Großartige Akkulaufzeit Plastikartiges Design Mittelmäßige Leistung

Redmi-Smartphones sind im Allgemeinen empfehlenswerte, günstige Geräte - es ist eine Schande, dass das Redmi Note 9 etwa zur gleichen Zeit und zum gleichen Preis wie das Poco X3 NFC herauskam, das es in vielerlei Hinsicht übertrumpft.

Dennoch ist dies ein eigenständiges, angemessenes Telefon. Sein Akku hält lange, es hat in unseren Kameratests gut funktioniert, und der große Bildschirm war hell genug für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen.

Sicher, dieses Smartphone trägt seine "preiswerte" Natur über die Hülle nach außen, und das bedeutet, dass es sich plastisch anfühlt und nicht viel Rechenleistung hat. Aber es ist trotzdem eine gute Wahl, wenn du die Fotografie der Leistung vorziehst.

Lies auch unseren umfassenden Smartphone Test zum Xiaomi Redmi Note 9*

9. Xiaomi Mi 9 Ein unverwüstliches Flaggschiff der Mittelklasse Erscheinungsdatum: März 2019 | Gewicht: 173 g | Abmessungen: 157,5 x 74,7 x 7,6 mm | OS: Android 9 | Displaygröße: 6,39-Zoll | Auflösung: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6 / 8 GB | Speicher: 64 GB / 128 GB | Akku: 3.300 mAh | Hauptkamera: 48MP + 12MP + 16MP | Frontkamera: 20MP 291,46 € Anzeigen bei idealo DE Leistungsstarker Chipsatz Beeindruckendes Kamera-Setup Wird ziemlich leicht heiß Niedrige Akkukapazität

Das Xiaomi Mi 9 war zuvor das beste Xiaomi-Smartphone, das du auf dem Markt finden konntest, und es bietet noch immer einige beeindruckende Feature Phones zu einem niedrigen Preis.

Es war das erste Handy der Welt, das den Snapdragon 855 Chipsatz enthielt (obwohl das Samsung Galaxy S10 das erste in den westlichen Ländern war), und auch eines der ersten in diesem Preissegment mit drei Kameras auf der Rückseite, einschließlich eines 48MP Hauptsensors.

Seit seinem Erscheinen sind weitere Smartphones mit ähnlichen Spezifikationen und Feature Phones erschienen, aber das Mi 9 ist immer noch beeindruckend günstig und hat weniger Schwachpunkte als einige seiner Konkurrenten.

Lies auch unseren umfassenden Xiaomi Smartphone Test des Mi 9*

10. Xiaomi Redmi Note 9S Das beste Redmi-Smaertphone, das wir bisher getestet haben Erscheinungsdatum: April 2020 | Gewicht: 209 g | Abmessungen: 165,8 x 76,7 x 8,8 mm | OS: Android 10 | Displaygröße: 6,67-Zoll | Auflösung: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 720G | RAM: 4 GB / 6 GB | Speicher: 64 GB / 128 GB | Akku: 5.020 mAh | Hauptkamera: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP | Frontkamera: 16MP Low Stock 159,45 € Anzeigen bei Aliexpress EU Zuverlässige Leistung Beeindruckende Akkulaufzeit Langsames Laden Display "nur" 60Hz

Redmi ist die erschwingliche Telefonmarke von Xiaomi, und obwohl es im Westen nicht so viele Handys unter diesem Namen herausgebracht hat wie bei seiner Mi-Linie, gibt es trotzdem einige gute Redmi Phones, und das Note 9S ist das beste, das wir getestet haben.

Das Xiaomi Redmi Note 9S wird dein Sparschwein nicht plündern, aber es hat einen langlebigen Akku, ein gut aussehendes Display und ein hohes Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis. Wenn du dich also dafür entscheidest, dem Note 9S eine Chance zu geben, wirst du vielleicht von dem Angebot beeindruckt sein.

Sicher, es gibt auch einige Symptome seines niedrigen Preises - der Ladevorgang ist nicht gerade zackig, die Kameras sind nur 'okay' und wir haben in der Zeit, die wir mit dem Gerät verbracht haben, ein paar Fehler gefunden. Aber wenn du gerne ein paar Makel übersiehst, dann bekommst du mit dem Redmi Note 9S ein günstiges Handy, das besser ist als viele seiner Konkurrenten.

Hier findest du den ausführlichen Testbericht zum Xiaomi Redmi Note 9S*

* Link englischsprachig