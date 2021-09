Im Test: Xiaomi 11T Pro

Das Xiaomi 11T Pro hat einen sehr wettbewerbsfähigen Preis, eine Kamera, einen Chipsatz und eine Ladegeschwindigkeit, die für ein Mittelklasse-Handy beeindruckend sind, und es wäre leicht zu empfehlen, wenn es nicht ein paar kleinere Probleme gäbe. Das Gerät wird schnell heiß, ist ziemlich groß, nimmt leicht Fingerabdrücke auf der Rückseite an und hat ein paar zu viele Software-Bugs. Trotzdem ist es eine würdige Ergänzung der Mi 11-Serie, auch wenn das Standard 11T mehr hergibt.

Zwei-Minuten-Zusammenfassung

Während die Hauptreihe der Xiaomi Smartphones der Ort ist, an dem das Unternehmen seine auffälligen neuen Technologien und Funktionen vorstellt, ist die T-Linie oft das, wo die wirkliche Action stattfindet.

Das 11T Pro, das etwa sechs Monate nach dem Xiaomi Mi 11 auf den Markt kommt, bietet viele der Funktionen dieses Premium-Smartphones in einem Gerät, das preislich etwas moderater ist, auch wenn hier und da ein paar Abstriche gemacht wurden, um den Preis niedrig zu halten.

Das ist der Sinn der Mi T-Familie, aber während das Mi 10T Pro ein interessanter Gegenpol zum Mi 10 und Mi 10 Pro war, ist das 11T Pro ein beeindruckendes Gerät, das Käufer leicht vom "normalen" Mi 11 weglocken wird.

Das Xiaomi 11T Pro - beachte das fehlende "Mi", denn Xiaomi verwendet nicht mehr das doppelte Mi-Branding, das wir früher auf den Handys des Unternehmens gesehen haben - ist ein Flaggschiff in den Bereichen, in denen es zählt.

Es hat fast genau die gleiche Kameraanordnung, den gleichen Chipsatz, einen größeren Akku und eine schnellere Ladezeit als das Mi 11. Der Bildschirm ist zwar etwas kleiner, aber da das Display flache Kanten hat (und nicht wie beim Mi 11 gebogen ist), ist der sichtbare Bereich im Grunde gleich groß.

Die bereits erwähnte Schnellladefunktion ist definitiv die größte Neuerung, denn mit dem mitgelieferten Ladegerät beträgt sie erstaunliche 120 W. Das ist mehr als doppelt so schnell wie die 55 W des Mi 11 und übertrifft sogar die 25 W des Samsung Galaxy S21 oder die 15 W des iPhone 12. Es dauert etwas mehr als 15 Minuten - das ist kein Tippfehler: fünfzehn - um das Handy bei dieser Geschwindigkeit voll aufzuladen.

Viele andere Funktionen wurden bereits im Mi 11 erwartet, sind aber aufgrund des niedrigeren Preises beeindruckend. Der Snapdragon 888-Chipsatz zum Beispiel ist meist in Premium-Smartphones zu finden, obwohl auch einige preiswertere Geräte damit ausgestattet sind, und er bietet jede Menge Rechenleistung für Spiele und andere Aufgaben.

Nun, theoretisch schon... aber der 888 hat das Problem der Überhitzung, über das oft berichtet wird. Der Chipsatz ist dafür bekannt, dass er sich überhitzt, wenn er unter Druck gesetzt wird, was wiederum die Leistung verringert, bis er sich abgekühlt hat. Wenn du das Smartphone also viel benutzt, könnte dieses Problem auftauchen.

Das ist nicht das einzige kleine Ärgernis des Xiaomi 11T Pro - ein weiteres ist, dass das für die Rückseite verwendete Material leicht Fingerabdrücke ansammelt. Schon wenige Minuten nach Inbetriebnahme des Modells sah unser Testgerät eher wie ein impressionistisches Gemälde als wie ein Smartphone aus.

Und Menschen mit kleineren Händen könnten Schwierigkeiten haben, die seitlichen Tasten des Telefons zu erreichen, da es ein ziemlich klobiges Gerät ist.

Insgesamt waren wir aber von dem Xiaomi 11T Pro während unseres Tests beeindruckt. Es ist nur schade, dass es nicht das herausragende Mitglied der Mi 11T-Reihe sein wird, denn die Nicht-Pro-Version ist günstiger und hat relativ wenige Nachteile.

Xiaomi 11T Pro: Preis und Verfügbarkeit

Das Xiaomi 11T Pro erscheint am 1. Oktober, die Vorbestellungen beginnen eine Woche vorher. Das ist etwas früher als der Erscheinungstermin des Non-Pro am 7. Oktober.

Der Preis beträgt 599 € für 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz und steigt auf 699 € für die doppelte Speichermenge.

Zum Vergleich: Das Xiaomi Mi 11 kostet 749 € für die erste Speichergröße und 799 € für die zweite, was dieses Gerät günstiger werden lässt.

Der eigentliche Konkurrent ist das Xiaomi 11T, dessen Hauptnachteile gegenüber dem Standardtelefon das langsamere Aufladen und der etwas schwächere Chipsatz sind. Mit einem Preis von nur 499 € macht der niedrigere Preis die geringere Ausstattung jedoch mehr als wett.

Xiaomi 11T Pro: Design

Das Xiaomi 11T Pro ist nicht das optisch auffälligste Smartphone der Welt, aber dafür so ist die T-Linie des Unternehmens.

Es ist ein großes Smartphone - vielleicht zu groß für manche Leute, um es bequem zu bedienen, denn wir mussten uns anstrengen und haben eher mittelgroße Hände - aber das liegt daran, dass du so viel Platz auf dem Bildschirm hast.

Am rechten Rand des Telefons befindet sich ein Fingerabdruckscanner, der für uns gerade noch in Reichweite war, für andere aber schwer zu erreichen sein könnte. Der Scanner ist beeindruckend reaktionsschnell, und wir hatten nie Probleme, das Smartphone durch Antippen mit dem Daumen zu entsperren.

Manchmal fanden wir den Sensor sogar etwas zu empfindlich - wenn wir das Gerät beim Gehen oder Laufen in der Hand hielten, reichte schon ein leichtes Streichen des Daumens über den Scanner, um das Telefon zu entsperren, was bedeutet, dass wir das Gerät oft entsperrten, obwohl wir es gar nicht wollten. Wir können zwar nicht wirklich ein Gerät dafür kritisieren, dass es eine Funktion hat, die zu gut ist, aber es ist dennoch erwähnenswert.

Direkt über dem Fingerabdruckscanner befindet sich die Lautstärkewippe. Das Handy hat einen USB-C-Anschluss, aber keine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, so dass Fans von kabelgebundenem Audio einen Adapter benötigen, wenn sie ihre Kopfhörer anschließen wollen.

Eine nette Verbesserung gegenüber dem Mi 10T Pro ist der Kamerabuckel auf der Rückseite, der beim 2020er Handy wie ein Gebirge hervorstach, aber beim 11T Pro viel weniger imposant ist. Die Rückseite des Smartphones ist ein Magnet für Fingerabdrücke: Wenn du das Gerät längere Zeit in der Hand hältst, verwandelt sich der glatte Kunststoff, der wahlweise in Weiß, Blau oder Grau erhältlich ist, in einen Flickenteppich aus Flecken und Spuren.

Xiaomi 11T Pro: Display

Auf dem Papier ist das Display des Xiaomi 11T Pro wohl eine der größten Verschlechterungen gegenüber dem Mi 11. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber das Display des Mi 11 war eines der wichtigsten Verkaufsargumente, während Xiaomi sich beim 11T Pro anscheinend auf die Kameras konzentriert. Der Bildschirm des Mi 11 Pro ist jedoch absolut zweckdienlich.

Es handelt sich um ein 6,67-Zoll-AMOLED-Panel, das etwas kleiner ist als das 6,81-Zoll-Display des Mi 11. Im Gegensatz zu diesem ist das Display des 11T Pro jedoch nicht an den Rändern gebogen und die Aussparung für die Frontkamera befindet sich oben in der Mitte des Bildschirms und nicht oben auf der linken Seite.

Die Auflösung beträgt 2400 x 1080, was bei den meisten Handys in jeder Preisklasse Standard ist, obwohl die Mi 11 Modelle 3200 x 1440 erreichen. 1080p reicht für die meisten Aufgaben aus, denn deine Streaming-Dienste und Spiele erreichen in der Regel nur diese Auflösung, und wir haben uns nie nach mehr Pixeln gesehnt.

Die schnelle Bildwiederholrate von 120 Hz entspricht der des Mi 11, liegt aber unter den 144 Hz der Mi 10T-Serie - ein Nachteil, über den man leicht hinwegsehen kann, wenn man bedenkt, dass nur wenige Apps das Beste aus 144 Hz-Bildschirmen herausholen können. Das ist das Thema des Displays des Mi 11T Pro - Abstriche, mit denen du leben kannst.

Xiaomi 11T Pro: Kameras

Wenn du die Kameras des Xiaomi Mi 11 kennst, wird dir das 11T Pro ziemlich vertraut vorkommen: Es hat die gleichen 108-MP-Haupt- und 5-MP-Telemakro-Kameras, aber die Ultraweitwinkel- und die Selfie-Kamera sind mit 8 bzw. 16 MP niedriger aufgelöst.

Wir fanden, dass die 108-MP-Hauptkamera mit f/1,75 ähnlich gut funktioniert wie die des Mi 11 - sie macht bei guten Lichtverhältnissen tolle Aufnahmen mit gutem Kontrast, kräftigen Farben und vielen Details. Standardmäßig verwendet diese Kamera das "Pixel Binning", ein Verfahren, bei dem die Pixel auf dem Sensor zu weniger, aber größeren Pixeln zusammengefasst werden (die das Licht besser "sehen" können), was bedeutet, dass die Bilder mit 27 MP aufgenommen werden.

Wenn du möchtest, kannst du in einen hochauflösenden Modus wechseln, der die vollen 108 MP des Sensors nutzt - die in diesem Modus aufgenommenen Fotos sind superhochauflösend, was dir mehr Spielraum für die nachträgliche Bearbeitung gibt, aber du nimmst nicht so viele Farb- und Helligkeitsinformationen pro Pixel auf.

Bei schlechten Lichtverhältnissen zeigt das 11T Pro seine rauen Eigenschaften, da die Bilder etwas verrauscht sind, aber das Pixel-Binning trägt dazu bei, dies zu mildern.

Bild 1 von 2 Ein Selfie, aufgenommen im Standard-Fotomodus Bild 2 von 2 Ein Selfie im Porträtmodus aufgenommen

Als Nächstes kommt die Ultraweitwinkel-Kamera mit einer Blende von f/2.2 und einer Auflösung von 8 Megapixeln - aufgrund dieses relativ niedrig auflösenden Sensors können die Bilder in manchen Bereichen etwas grieselig aussehen, aber das fällt nicht weiter auf, es sei denn, du suchst danach. Die Farben sahen ähnlich aus wie bei den Fotos, die mit der Hauptkamera aufgenommen wurden, aber wir haben gelegentlich Probleme mit der Überbelichtung festgestellt.

Wie beim Mi 11 ist auch hier die 5-MP-Telekamera mit f/2,4 der Star, denn sie eignet sich hervorragend für Makro- und Nahaufnahmen - kein anderer Handyhersteller hat einen Makrosensor, der mit dem von Xiaomi in einigen Mitgliedern der Mi 11-Familie eingebauten mithalten kann.

Die Kamera stellt schnell scharf, ist einfach zu bedienen und ermöglicht es dir, kleine Details und Texturen in kleinen Objekten einzufangen, die du sonst nicht sehen würdest. Es hat uns Spaß gemacht, Pflanzen und Lebensmittel aus nächster Nähe zu fotografieren - und das, obwohl wir genau das schon sechs Monate zuvor mit dem Mi 11 gemacht haben.

Auf der Vorderseite waren wir mit den Selfies, die wir mit dem Xiaomi 11T Pro gemacht haben, sehr zufrieden. Die Tatsache, dass der Schnappschuss eine geringere Auflösung hat als bei vielen Konkurrenten, macht nichts, denn 16 MP sind mehr als genug.

Die Porträts hatten einen auffälligen Kontrast und es scheint uns, dass Schatten und Lichter auf diesen Fotos optimiert wurden, um das Motiv besser hervorzuheben. Die Hintergrundunschärfe oder der "Bokeh"-Effekt hat bei diesen Fotos in der Regel gute Arbeit geleistet, um das Motiv vom Hintergrund abzugrenzen, obwohl er manchmal auch die Kanten des Körpers verwischen konnte.

Während Selfie-Porträts gut aussehen, sehen Bilder, die mit dem Porträtmodus der Hauptkamera aufgenommen wurden, großartig aus - die Verbesserungen, die auf die Bilder angewendet werden, sind subtil und schwer zu bemerken (es sei denn, du vergleichst Porträt- und Fotomodus-Fotos nebeneinander), aber sie heben das Motiv ein bisschen mehr vom Hintergrund ab.

Dem Marketing von Xiaomi nach zu urteilen, ist die Videografie ein wichtiger Aspekt der Kamerafunktionen des 11T Pro. Videos können mit bis zu 8K-Auflösung oder 60 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden (allerdings nicht beides gleichzeitig) und eine Reihe von zusätzlichen Modi wie Letterboxing, Makro-Video, Objektverfolgung und Audio-Zoom geben dir praktische zusätzliche Werkzeuge für deine Filmaufnahmen.

Xiaomi hebt sich von der Konkurrenz durch eine Reihe lustiger zusätzlicher Kameratools ab, sowohl für Fotos als auch für Videos, und das ist auch hier wieder der Fall: Es gibt den Himmelbearbeitungsmodus, mit dem du das Aussehen des Himmelshintergrunds eines Fotos ändern kannst; den Vlog-Modus, der automatisch mehrere Sekunden lange Videoclips zusammenschneidet; das Klonen, das ein Spiegelbild für ein Foto oder ein Video anzeigt; Filmeffekte, die im Grunde einen Farbfilter zu Videos hinzufügen, und mehr.

Anders als bei den meisten neuen Xiaomi-Telefonen konnten wir beim 11T Pro keine neuen Modi entdecken, aber Software-Updates bringen regelmäßig neue Tools auf die Geräte des Unternehmens.

Schnappschuss-Sammlung

Bild 1 von 8 Wir wollen nicht lange um die heiße Waffel bzw. den heißen Brei herumreden, aber dieses Bild wurde mit der Hauptkamera aufgenommen. Bild 2 von 8 Diese Weitwinkelaufnahme wurde mit der Hauptkamera gemacht. Bild 3 von 8 Dies ist ein ultraweites Bild. Scrolle weiter, um die gleiche Aufnahme mit verschiedenen Kameras zu sehen. Bild 4 von 8 Das ist das gleiche Bild, aber mit der Hauptkamera. Bild 5 von 8 Hier sind wir beim 2-fachen Zoom - es ist ein digitaler oder beschnittener Zoom. Bild 6 von 8 Bei 10fachem Zoom sehen die Bilder ziemlich trübe aus. Bild 7 von 8 Dies ist eine Nachtaufnahme, die die Beleuchtung des Gebäudes gut ausbalanciert. Bild 8 von 8 Bei dieser Porträtaufnahme werden die Farben verstärkt, damit das Model besser zur Geltung kommt.

Xiaomi 11T Pro: Spezifikationen und Performance

Das Xiaomi 11T Pro läuft mit dem Snapdragon 888-Chipsatz - das ist nicht ganz der Top-End-Android-Chipsatz auf dem Markt, da eine Plus-Version kurz vor diesem Telefon veröffentlicht wurde, aber es ist immer noch ein superstarker Prozessor, der das Smartphone theoretisch flott zu bedienen und großartig für Spiele machen sollte.

Wie gesagt, das ist nur theoretisch, aber als wir das Handy durch den Geekbench 5 Benchmark-Test geschickt haben, hat es eine bizarre Spanne von Multi-Core-Ergebnissen geliefert, die von einem niedrigen Wert von 2787 bis zu einem hohen Wert von 3058 reichen. Normalerweise liegen die Ergebnisse in einem Bereich von weniger als 100, nicht wie hier bei 300.

Zum Vergleich: Das Mi 11 und das Mi 11 Ultra mit 888-Chip erreichen durchweg Werte über 3500, und die Ergebnisse des 11T Pro sind niedriger als die aller anderen Snapdragon 888-Handys, die wir getestet haben. In der Tat, viele Smartphones mit älteren Chipsätzen, wie das Samsung Galaxy S20 FE mit Snapdragon 865 und das OnePlus 8 Pro, übertreffen ihn beide.

Wir vermuten, dass die bereits erwähnten Überhitzungsprobleme ein großes Problem darstellen. Eine der größten Beschwerden, die Nutzer über den Snapdragon 888 vorgebracht haben, ist das Problem der Überhitzung: Wenn er eine intensive Aufgabe ausführt, kann er sich im Vergleich zu früheren Versionen oder konkurrierenden Chips ziemlich schnell erhitzen, was beim Spielen auf dem Xiaomi 11T Pro spürbar war.

Als wir die Geekbench-Tests direkt nacheinander durchführten, schienen die Ergebnisse durchweg zu sinken, obwohl das Telefon auch im kühlen Zustand niedrige Ergebnisse lieferte. Wir vermuten, dass die hohe Wärmeentwicklung die Leistung des Geräts beeinträchtigt - ein Problem, das wir auch beim Xiaomi Mi 11 Ultra hatten. Es scheint, dass das Unternehmen die Kühlsysteme seiner Geräte verbessern muss.

Abgesehen davon waren die Spiele auf dem Xiaomi 11T Pro ziemlich flott - sogar ein Geekbench-Score von 3000 ist ein gutes Zeichen für Spiele - und als wir eine Reihe von Titeln getestet haben, konnten wir feststellen, dass das Handy die maximalen Grafikeinstellungen mit Leichtigkeit bewältigen konnte. Es ist möglich, dass wirklich lange Spiele das Überhitzungsproblem auslösen und die Leistung beeinträchtigen könnten, aber wir haben dies bei Spielesessions von bis zu einer Stunde nicht erlebt.

Xiaomi 11T Pro: Software

Wie alle Xiaomi-SMartphones läuft das 11T Pro auf Android mit dem firmeneigenen Fork, genannt MIUI. Das Gerät kommt mit Android 11 direkt ab Werk, und es wird 3 Jahre lang Software-Updates und 4 Jahre lang Security-Patches erhalten.

MIUI ist umstritten, und es ist leicht zu verstehen, warum. Es kommt mit vielen vorinstallierten Apps wie eBay, LinkedIn und AliExpress; es kann ziemlich fehlerhaft sein (wir sind auf ein Problem gestoßen, bei dem es unser Hintergrundbild und das Always-on Display von unserer Auswahl auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt hat); und seine Sicherheitsfunktion, die neue Apps scannt, zeigt immer ein großes Overlay an, wenn eine neue App installiert wird.

Wenn du über diese Probleme hinwegsehen kannst - und du wirst blinzeln müssen, um über einige von ihnen hinwegzusehen - hat MIUI eine ganze Reihe von positiven Eigenschaften, die die negativen ausgleichen.

Die Benutzeroberfläche verfügt über ein Kontrollzentrum im Stil von iOS, das du einschalten kannst. Das bedeutet, dass du nicht wie bei anderen Android-Smartphones nach unten wischen musst, um die Optionssymbole und deine Benachrichtigungsliste zu sehen, sondern du kannst von oben links nach unten ziehen, um Benachrichtigungen zu sehen, oder von oben rechts, um Optionen wie Bluetooth, Wi-Fi und mobile Daten zu sehen. Wenn du dich erst einmal an so etwas gewöhnt hast, ist es schwer, zu der Standard-Option mit nur einer Liste auf anderen Geräten zurückzukehren.

Die vorinstallierten Hintergrundbilder von MIUI sehen alle großartig aus, vor allem die Live-Hintergründe, und es bietet viele Optionen für die Anpassung des Always-on-Displays. MIUI gibt dir auch viele Möglichkeiten, den Startbildschirm nach deinen Wünschen zu gestalten, mehr als einige andere Android-Forks.

Es fühlt sich so an, als ob MIUI einige Dinge viel besser macht als andere Android-Overlays und andere Dinge viel schlechter; die Verwendung des Xiaomi 11T Pro macht dies überdeutlich, und während wir es geschafft haben, die Ärgernisse zu übersehen, können wir nicht sicher sein, dass jeder das tut.

Xiaomi 11T Pro: Akkulaufzeit

Während die Akkulaufzeit des Xiaomi Mi 10T Pro eine seiner besten Eigenschaften war, hat sich das 11T Pro offensichtlich an das Mi 11 angelehnt und nicht an seinen ein Jahr älteren Cousin, denn die Akkulaufzeit ist nicht besonders gut. Das ist eine Überraschung, wenn man bedenkt, dass der 5.000-mAh-Akku für ein Smartphone ziemlich groß ist. Es ist wahrscheinlich, dass eine Kombination aus dem großen Display, der hohen Bildwiederholrate, dem stromhungrigen Chipsatz und dem 5G-Modem an der Batterie zehrt - du kannst aber einige davon ausschalten, wenn du willst.

Wir haben festgestellt, dass das Smartphone einen Tag zwischen zwei Aufladungen durchhält, wenn wir unsere Nutzung einschränken. Mit "Einschränkung der Nutzung" meinen wir die Frage, ob ich wirklich die nächste Stufe eines Spiels spielen will, ob ich auf dem Klo Instagram checken muss und ob ich vielleicht kein Foto vom Abendessen machen muss... Dinge, die manche Leute automatisch mit "Nein" beantworten würden.

Wer sein Handy weniger intensiv nutzt, kommt mit einer Akkuladung gut über den Tag, aber wenn du dein Gerät viel nutzt, könnte die Akkulaufzeit einschränkend wirken.

Umso besser, dass das Xiaomi 11T Pro eine unglaublich schnelle kabelgebundene Aufladung mit 120 W unterstützt (wenn du das mitgelieferte Ladegerät verwendest). Abgesehen von einigen Geräten, die nur in bestimmten Regionen auf den Markt gekommen sind, ist dies die schnellste Aufladung, die wir je bei einem Smartphone gesehen haben.

Xiaomi gibt an, dass es 17 Minuten dauert, um das Handy mit dem mitgelieferten Ladegerät von Null auf Maximum aufzuladen, und nach unseren Tests können wir dem nur zustimmen. Das ist beeindruckend schnell - in der Zeit, die dein Kaffee vor der Arbeit braucht, um zu kochen, kannst du einen ganzen Vormittag lang telefonieren (es sei denn, du verwendest Instantkaffee) - und das gleicht die schlechte Akkulaufzeit bei weitem aus.

Es gibt kein kabelloses oder umgekehrtes kabelloses Aufladen, also musst du das Telefon per Kabel aufladen, aber das ist wahrscheinlich eine Folge des niedrigeren Preises des Geräts.

Sollte ich das Xiaomi 11T Pro kaufen?

Ja, du solltest das Xiaomi 11T kaufen, wenn du...

...es nicht magst, dein Handy aufladen zu müssen Wenn du dein Handy nur ungern an die Steckdose anschließt, wird dir das Xiaomi 11T Pro gefallen, denn du musst nicht ewig warten, bis es aufgeladen ist.

...gerne Nahaufnahmen machst. Wie beim Xiaomi Mi 11 ist das herausragende Merkmal der Kamera des 11T Pro das Telemakro-Objektiv, das sich hervorragend für Nahaufnahmen oder kleine Motive eignet.

...das Mi 11 gut findest, aber nicht seinen Preis Das Xiaomi 11T Pro bringt viele Funktionen des Mi 11 in ein Gerät, das weniger kostet. Wenn dich also das Premium-Handy verlockt hat, aber der Preis zu hoch war, könnte dies eine gute Alternative sein.

Nein, du solltest das Xiaomi 11T nicht kaufen, wenn du...

...ein sauberes Software-Erlebnis magst Wir sind zwar nicht übermäßig kritisch gegenüber MIUI und haben nicht viele Fehler gefunden, aber die Erfahrungen anderer Leute könnten anders sein. MIUI ist sicherlich nicht so sauber und reibungslos wie iOS oder Android. Wenn du also auf diese Einfachheit Wert legst, solltest du das Xiaomi-Gerät lieber meiden.

...kleine Hände hast Wenn du kleinere Hände hast, könntest du Probleme haben, den Fingerabdruckscanner des Xiaomi 11T Pro zu erreichen oder das Gerät mit nur einer Hand zu bedienen. Es gibt kleinere Smartphones auf dem Markt, die vielleicht besser für dich geeignet sind, es sei denn, du hast kein Problem damit, deine Hände ein wenig zu strecken.

...es über einen längeren Zeitraum nutzen willst Aufgrund seiner Überhitzungsprobleme ist das Xiaomi 11T Pro nicht das beste Gerät für Power-User, vor allem wenn du viele Spiele spielst, Videos bearbeitest oder andere stromintensive Tätigkeiten über einen längeren Zeitraum ausübst, obwohl der Kauf eines Kühlers dies ausgleichen könnte.