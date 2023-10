Google Pixel 8 Pro enthüllt: Dicke Kamera-Upgrades und eine Menge KI-Vorzüge

Nach einer Reihe von Teasern, Leaks und Gerüchten hat es das Google Pixel 8 Pro nun endlich auf die große Bühne geschafft und wurde als neuestes, smartestes Flaggschiff von Google am 4. Oktober im großen Stile vorgestellt.

Konkret erfolgte die Enthüllung entlang des "Made by Google"-Events, wo neben dem Pixel 8 Pro auch das neue Standard-Modell, das Pixel 8, sowie der Smartwatch-Nachfolger, die Pixel Watch 2, angekündigt wurden.

Vorbestellbar ist das neue Premium-Flaggschiff aus dem Hause Google dabei schon ab sofort, lieferbar ist es in genau einer Woche, also am 12. Oktober. Preispunkt sind hierbei 1.099 Euro – etwas teurer als erhofft, noch immer jedoch günstiger als die Konkurrenz von Apple sowie Samsung.

Was musst du zum Google Pixel 8 Pro wissen?

Das Pixel 8 Pro ist Googles neuestes Flaggschiff und kombiniert High-End-Spezifikationen wie ein 6,7-Zoll-OLED-Display (120-Hz-Bildrate) mit der brandaktuellsten Android-Version des Suchmaschinengiganten, Android 14. Doch nicht nur das Betriebssystem wurde aufgefrischt, sondern auch einige andere Bereiche und so steht uns womöglich das intelligenteste Smartphone im Jahre 2023 ins Haus.

Designtechnisch hat sich zunächst aber nicht allzu viel getan ... wobei noch immer feine Unterschiede zum Vorgänger, dem Pixel 7 Pro, nach wenigen Blicken zu erkennen sind. Konkret spreche ich hier vom flacheren Display und auch den geschwungeneren Seiten. Eine Reihe überarbeiteter Kamerasensoren schmückt außerdem Vorder- wie Rückseite des Pixel 8 Pro.

Die wichtigste Neuerung bleibt aber diesbezüglich sicher die Integration von neuen, intelligenten Bildverarbeitungsmöglichkeiten. So kannst du beispielsweise mehrere Fotos mithilfe von KI zusammenfügen oder umfangreiche Fotonachbearbeitungen vornehmen, die dir Manipulation des Hintergrundmotivs direkt auf dem Telefon gewähren – ganz ohne Photoshop und Co.!

Das Pixel 8 Pro bringt auch einige Verbesserungen in puncto Videoaufnahme mit sich. Eine davon ist die Dreingabe der computergestützten Fotografie zur Videoaufnahme - also die digitale Verarbeitung, die auf Fotos angewandt wird, z. B. bei Farbtönen und Weißabgleich. Auf dem Papier macht aber auch der Audio Magic Eraser etwas her, wo er uns doch in Aussicht stellt, dass wir hiermit unerwünschtes Rauschen bei aufgenommenen Videomaterial in Windeseile filtern können.

Und auch der lang und breit diskutierte Temperatursensor ist an der hinteren Kameraleiste verbaut worden. Eben jener kann zur Messung von Wärme quasi aller möglichen Dinge genutzt werden. Am ehesten wird er wohl aber Anwendung im Fitness- und Wellnessbereich finden, wo er doch ideal als Hauttemperaturmesser fungieren dürfte.

Abgerundet wird das Premium-Spektakel schließlich durch den neuen Tensor G3-Chip, welcher einmal mehr als KI-Powerhouse fungiert. Dieser ist zwar auch im Standard-Pixel-8 verbaut, Boni wie die rasche Textzusammenfassung oder Echtzeitübersetzung von Texten nimmt man aber natürlich auch beim Premium-Ableger gerne mit. Ich glaube, ich habe nicht übertrieben, wenn ich sage, dass es sich beim Pixel 8 Pro wohl um das bisher intelligenteste (Pixel-)Smartphone handelt!

Was halten wir jetzt konkret davon?

Wie im Vorfeld antizipiert handelt es sich beim Google Pixel 8 Pro weniger um eine Revolution statt um eine Evolution – Das ist aber auch gar nicht schlimm. Viele kleine Änderungen und Verbesserungen sowie brandneue Funktionen tragen dazu bei, dass das Pixel 8 Pro sich dennoch wie ein ordentliches Upgrade im Vergleich zum Pixel 7 Pro (und viel mehr noch dem Pixel 6 Pro) anfühlt.

Beeindruckt waren wir im ersten Hands-On vor allem von den neuen Kameraspielereien. Klar, in Sachen Auflösung hat sich hier nicht allzu viel getan, die Softwareupdates könnten aber dennoch quasi schon im Alleingang das Upgrade rechtfertigen – zumindest, wenn sie nicht mehr für ältere Modelle nachgereicht werden.

Der Temperatursensor ... der ist hingegen eher ein nettes Gimmick. Es gibt sicher ein gewisses Klientel hierfür, wir hoffen allerdings, dass Google für die neueste Technikspielerei noch weitere, sinnvolle Anwendungsbereiche findet.

Richtig, richtig gut finden wir hingegen die versprochenen sieben Jahre Support. Klar, es könnte sich hierbei auch um einen Trugschluss handeln, wenn man schlussendlich klarstellt, dass hierbei nur Sicherheitsupdates inkludiert sind ... sollte es aber wirklich alle Bereiche umfassen, hättest du mit dem Pixel 8 Pro gar noch mehr Langlebigkeit in Aussicht als bei aktuellen Konkurrenten von Apple und Samsung – und das würde natürlich das Preis-Leistungs-Argument weiter pushen.

Noch bin ich aber dennoch nicht gänzlich davon überzeugt, dass das Pixel 8 Pro sich wirklich schon mit dem neuesten iPhone 15 Pro Max von Apple oder aber dem Samsung Galaxy S23 Ultra in den Ring trauen kann. Auf Software-Ebene ist man womöglich mehr als ebenbürdig, in puncto Hardware bleibt der große Sprung aber eben einmal mehr aus ...