Google Pixel 8 Pro: Das wissen wir bisher

Das Pixel 8 Pro von Google soll das neue große Flaggschiff-Smartphone für das Jahr 2023 werden und zusammen mit dem Geschwisterchen, dem Pixel 8, die Bestenlisten des Smartphone-Segments im Sturm erobern.

Release? Noch unklar, womöglich aber schon im Oktober! Und als Weiterentwicklung des 7 Pro sowie 6 Pro ist das Pixel 8 Pro schließlich auch äußerst vielversprechend. Google setzt außerdem weiterhin auf die eher kantige Form der kürzlich veröffentlichten Pixel-Smartphones mit markanter horizontaler Kameraleiste auf der Rückseite.

Doch was können wir eigentlich erwarten? Und inwiefern macht Google mit der kommenden Generation überhaupt Dinge anders? Genau das wollen wir in den folgenden Minuten besprechen.

Google Pixel 8 Pro: Möglicher Veröffentlichungstermin und Preis

Via YouTube-Teaser wurde das Pixel 8 Pro bereits vorab in den Ring geworfen. Und so wissen wir schon ein wenig mehr rund um das neue Google-Flaggschiff im Smartphone-Segment ... und zumindest auch, dass es überhaupt kommt. Viel deutet außerdem darauf hin, dass es ein elementarer Bestandteil des "Made by Google"-Events sein dürfte, welches schon am 4. Oktober stattfindet. Diese Gelegenheit zur Enthüllung wird der Suchriese sicher nicht verstreichen lassen!

Vorbestellungen für die neuen Smartphones (Pixel 8 und Pixel 8 Pro) dürften daraufhin ebenfalls starten, womöglich sogar noch am selben Tag. Wie auch bei Apple und Co. könnte der Release dann schon eine Woche nach Enthüllung folgen – was auch dem Beispiel des Pixel 7 Pro entsprechen würde. Konkret steht damit also der 11. Oktober im Raum.

Doch wie wird das Pro-Smartphone wohl bepreist werden? Bisher gibt es nicht allzu viele Infos diesbezüglich, einige spekulieren jedoch darauf, dass das Pixel 8 Pro in Europa bei etwa 1.235 Euro beginnen dürfte (128-GB-Variante). Konkret wissen wir aber womöglich ja schon in wenigen Tagen mehr hierzu ...

Google Pixel 8 Pro: Design und Display

(Image credit: Google)

Auf Basis des Teasers lässt sich bereits vermuten, dass in puncto Design nicht viel im Vergleich zum Vorgänger passiert sein könnte. Die Gesamtabmessungen scheinen gar schon identisch und auch die horizontale Kameraleiste im glänzenden Metall-Look ist wieder mit von der Partie.

Anstelle eines Pillen- UND Ausschnitt-Designs für Kameras könnte Google nun aber einzig auf die pillenförmige Aussparung des Kamera-Trios setzen. Rechts von den Kameras befindet sich dabei scheinbar der Blitz wie auch eine andere Art von Sensor – Welcher genau? Bleibt vorerst geheim ...

Man darf ja aber wohl noch spekulieren: Entsprechend gehen wir von irgendeiner Form von Lidar aus (oder einer ähnlichen Sensorik für Tiefenwahrnehmung), um beispielsweise Augmented-Reality-Features zu gewährleisten und einen besseren Tiefenschärfeeffekt bei Porträtaufnahmen zu erzielen. Womöglich kannst du mit eben jenem Sensor auch im Umgebungslicht oder gar bei schlechten Lichtverhältnissen noch bessere Bilder erzielen – würde zumindest der Rolle als Fotowunder zuträglich sein.

Alternativ ist aber auch ein Temperatursensor denkbar, der in Kombination mit der Watch oder gesundheitsbezogenen Apps Anwendung findet. Es bleibt spannend ...

(Image credit: Google)

Das Display ist hingegen ... weniger spannend. Also zumindest bisher. Mit 6,7 Zoll und LTPO OLED-Panel sowie 120 Hz Bildrate ist das Ergebnis zwar solide und auch die Regelung auf Werte im einstelligen Bereich ist ein netter Bonus, insgesamt haut uns das alles bisher aber noch nicht so richtig vom Hocker.

Ja, das Display ist klasse, wirklich etwas gegen ein kontrastreicheres Vergnügen oder noch mehr Helligkeit hätte aber sicher auch niemand! Vielleicht überrascht uns Google aber ja hiermit noch zur Enthüllung im Oktober.

Spannender sind im Vergleich aber schon wieder die Farben. Das 8 Pro könnte nämlich neben dem schicken Porzellanweiß auch in einem himmelblauen sowie lakritzschwarzen Farbton erscheinen. Zeitloses Schwarz und Weiß, ergänzt durch ein wenig Farbe? Sowas sehe ich doch immer gern!

Google Pixel 8 Pro: Kamera

(Image credit: Google)

Exzellente Kameras sind eines der Hauptverkaufsargumente für ein jedes Pixel-Smartphone. Und die bisherigen Gerüchte deuten auch hier einmal mehr auf große Veränderungen für das Pixel 8 Pro hin, um dieser Tradition gerecht zu werden.

Zwar soll die 50-MP-Hauptkamera des Vorgängers einmal mehr auch beim Pixel 8 Pro zum Einsatz kommen, allerdings wird eben jene durch einen neuen Sensor ergänzt, der mehr Licht als je zuvor hindurchlassen dürfte. Insgesamt soll hiermit ein besseres Bild das Ergebnis sein – idealerweise mit noch schärferen Details und verbesserten Low-Light-Aufnahmen. Die Hauptkamera soll mithilfe des Tensor 3-Chips sogar zur Aufnahme von 8K-Videos in der Lage sein, was eine Premiere für Pixel-Smartphones wäre und die Konkurrenzfähigkeit zum Galaxy S23 Ultra von Samsung gewährleisten könnte.

Die Ultrawide-Kamera hingegen soll den 64-MP-Sensor des 7a übernehmen und so das 12-MP-Pendant des Vorgängers beerben. Erwartbar sind hiermit also ebenfalls detailliertere Weitwinkelaufnahmen wie auch makellose Makro-Ergebnisse. Unverändert bleibt hingegen die 48-MP-Telekamera ... zumindest auf Hardwareebene. Aber hier könnte sich durch Software-Optimierungen noch das ein oder andere tun. Mehr Details, bessere Farbwiedergabe oder Stabilisierungsoptionen beim Zoomen sind jedenfalls noch keinesfalls vom Tisch.

Und wie ist es um die Selfie-Kamera bestellt? Bisher gibt es dazu recht wenig Infos. Entsprechend sollte man also erst einmal davon ausgehen, dass die Schnappschusskamera mit 10,8 Megapixeln vom Vorgänger übernommen wird.

Neben dem Foto-Unschärfemodus, der in den letzten beiden Generationen der Pixel-Telefone zu finden war, wird es aber immerhin auch eine neue Video-Unschärfefunktion geben. Der Name ist dabei Programm: Unscharfe Videoaufnahmen in schnell bewegten Videosequenzen werden hier mithilfe von KI-zentrierter, intelligenter Bildverarbeitung bereinigt und lassen selbst unglückliche Aufnahmen im besten Glanze erstrahlen.

Google Pixel 8 Pro: Mutmaßliche Spezifikationen

(Image credit: Google)

Es ist zu erwarten, dass Google beim Pixel 8 Pro auf den Tensor 3 zurückgreift. Zwar ist selbiger noch nicht offiziell angekündigt, viel deutet aber bereits darauf hin, dass eine Weiterentwicklung des Tensor 2-Chips in den letzten Monaten in Arbeit war – inklusive Leistungssteigerung.

Die große Stärker bleibt aber auch beim Tensor 3 nicht etwa die Taktrate oder Kernzahl, sondern die AI-basierte Verarbeitungspipeline innerhalb der Kerne. Hiermit wird dank (schnellem) maschinellen Lernen unfassbare Reaktionsfreudigkeit und flüssige Verarbeitung einer jeden gängigen Smartphone-Tätigkeit gewährleistet. Von Entpixelung der Bilder über Text-to-Speech-Übersetzung bis hin zum alltäglichen Browsen und Scrollen durch Social Media kann das Pixel 8 Pro damit eine jede Aufgabe locker bewältigen.

... zumindest, wenn auch der Arbeitsspeicher mitzieht. Hier ist allerdings noch nicht allzu viel bekannt, weswegen wir zunächst von der Beibehaltung der bisher genutzten 12 GB im Pixel 7 Pro ausgehen – nicht weltbewegend, aber auch nicht übel. Gleiches gilt übrigens auch für den Speicher, wo man einmal mehr erwarten darf, dass die Option mit 128 GB den Startpunkt markiert. Einige könnten das womöglich als etwas knapp ansehen, wenn man bedenkt, dass das iPhone 15 Pro Max und die Galaxy-Flaggschiffe jetzt bei 256 GB beginnen. Aber Google bietet robusten Cloud-Speicher an, daher könnte man argumentieren, dass viel interner Speicher auf Pixel-Telefonen nicht zwangsläufig relevant ist.

Beim Akku erwartet man übrigens einmal mehr eine recht ähnliche Größe zum Vorgänger und damit eine Option mit etwa 5.000 mAh. Aufladen erfolgt ebenso (aller Voraussicht nach) mit 30W via kabelgebundener Option und Qi-zertifiziertes kabelloses Laden wird natürlich auch beim Google Pixel 8 Pro mit von der Partie sein. Dennoch sollte man nicht direkt dem Irrglauben verfallen, dass sich deswegen nichts bei der Laufzeit tut. Mit optimierter Prozessoreffizienz, Software-Updates und Co. könnte das Pixel 8 Pro nämlich ausdauernder denn je werden!

Google Pixel 8 Pro: Ein Ausblick

Nach dem, was wir bisher gehört und gesehen haben, scheint das Google Pixel 8 Pro ein kleines, aber nicht zwangsläufig zu verachtendes Upgrade zum Pixel 7 Pro zu sein.

Auch wenn uns die Gerüchte über die Hardwareausstattung nicht umhauen, sind wir ziemlich zuversichtlich, dass Google mit dem Tensor 3 Chip neue KI-Funktionen für seine Smartphones im Gepäck hat und so gerade für potenzielle Wechsler noch einmal interessanter denn je werden könnte.

Ob das aber wirklich ausreicht, um das Pixel 8 Pro auch an die Spitze der Bestenliste zu katapultieren, bleibt wie immer abzuwarten. Wie gesagt, steht der 4. Oktober aber ja bereits im Raum ... nicht mehr allzu viel Wartezeit also!