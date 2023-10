Google Pixel 8 mit Pro-Funktionen und 120Hz-Display enthüllt

Wir wussten zwar, dass sie kommen würden, erleichtert sind wir aber dennoch, dass es jetzt endlich offiziell ist: Das Google Pixel 8 wurde zusammen mit dem Pixel 8 Pro wie auch der neuen Pixel Watch 2 Smartwatch enthüllt und so entlang eines Oktoberevents am 4. Oktober im großen Stile vorgestellt.

Das neue Standard-Smartphone des Unternehmens, das Google Pixel 8, ähnelt hierbei seinen Vorgängern, begeistert allerdings mit einem runderen Design, einer verbesserten Kamera und dem neuesten Tensor G3-Chipsatz des Unternehmens, welcher mit deutlich verbesserten KI-Funktionen glänzt – vorbestellbar ist der ganze Spaß schon jetzt ... zum stolzen Preis von 799 Euro. Doch was bekommt man dafür im Gegenzug eigentlich?

Was du über das neue Google-Smartphone wissen solltest:

Google bringt alljährlich ja gleich zwei Pixel-Flaggschiffe auf den Markt – ein Standardmodell und eine Pro-Version, die größer ist, einen besseren Bildschirm bietet, mit größerem Akku sowie zusätzlicher Telekamera zu überzeugen weiß und alljährlich noch das ein oder andere Zusatzschmankerl bereithält. Wir wollen uns für den Moment allerdings auf das "Standard" Google Pixel 8 konzentrieren.

Wie auch das Pro-Modell, so performt das Pixel 8 mit der neuesten Android-Version, Android 14, und hat eine neue 48-MP-Hauptkamera mit größerer Blende mit an Bord. Außerdem ist der brandaktuelle Tensor G3-Chip verbaut, der erhebliche Fortschritte bei der KI-Verarbeitung in Aussicht stellt.

Das im Vergleich zum Pixel 7 stärker abgerundete Design, welches in gleich drei Farben (Obsidian, Hazel und Rose) erhältlich ist, hat ein kleineres 6,2-Zoll-Display mit entsprechend reduzierten Abmessungen zur Folge. Das neu benannte "Actua" Full HD+ OLED-Panel überschreitet hingegen (ENDLICH!) die 90Hz-Marke und erreicht fortan endlich maximale Bildraten von bis zu 120 Hertz. Damit ist es auf einer Linie mit der bärenstarken Konkurrenz von Samsung (konkret in Form des Galaxy S23) und bietet ebenfalls mehr Spielraum für das Mid-Gen-Update, das Pixel 8a

Bei der Kameraauflösung hat sich zwar nicht allzu viel getan, immerhin verfügt aber nun auch das Pixel 8 über einen überarbeiteten 48-MP-Sensor mit größerer Blende. Das Pixel 8 bekommt on top auch noch den Makromodus des vorherigen Pro-Modells spendiert und den Audio Magic Eraser, welcher unerwünschte Hintergrundgeräusche in deinen Videos beseitigt.

Was den neuen Tensor G3 Chipsatz angeht, dessen Stärken in der KI liegen, so ist laut Google "das größte maschinelle Lernmodell im Pixel 8 10x komplexer als im Pixel 6" – im Klartext: beeindruckende Fotobearbeitungsoptionen scheinen uns in Aussicht gestellt. Ein Beispiel hierfür ist auch der Magic Editor, der dich Motive auf deinem Foto noch nach den Aufnahmen verschieben lässt. Und auch die intelligente Anruferkennung ist einer der vielen neuen Feature-Vorzüge des Pixel 8.

Mit der Markteinführung von Android 14 hat Google außerdem das Software-Support-Versprechen für die Pixel-Reihe auf beeindruckende sieben Jahre ausgedehnt. Ein echter Langzeitbegleiter also, der dich noch einige Jährchen mit Betriebssystem-Updates, Pixel Feature Drops und Sicherheitsaktualisierungen bei Laune halten dürfte.

Was halten wir davon?

Im ersten Hands-On-Test schwärmte Kollege Lance Ulanoff bereits über eine Vielzahl der Verbesserungen, die Google im Jahr 2023 für das Pixel 8 bereitgestellt hat. Und doch muss man gestehen, dass sich der Unterschied zwischen dem Standard- wie auch dem Pro-Modell deutlicher denn je bemerkbar macht.

Wirklich schlimm ist das aber nur bedingt, umso weniger, wenn man sich den Preis von überaus fairen 799 Euro vor Augen führt und die Leistung des Tensor G3 miteinbezieht.

Die Kamera-Upgrades beziehen sich hingegen eher auf die Verarbeitung und tolle KI-Möglichkeiten statt die Power der Sensoren allein – aber das war ja auch schon seit jeher Googles Stärke. Und relevante Upgrades wie Magic Editor sind natürlich trotzdem gern gesehen.

Highlight bleibt womöglich aber das Versprechen von satten sieben Jahren voller Software-Updates. Hiermit schließt Android und insbesondere Google selbst endlich zum großen Konkurrenten Apple auf und bietet dir womöglich die beste Preis-Leistung, wenn du diesen Zeitraum wirklich auskostest. Fraglich bleibt hier eigentlich nur, ob sich die sieben Jahre einzig auf Sicherheitsupdates beziehen oder auch größere Betriebssystemaktualisierungen im Versprechen berücksichtigt wurden. Insofern das Letztere der Fall ist, könnte das Google Pixel 8 eine dicke Empfehlung für preisbewusste Android-Käufer und -Fans sein.