Samsung Galaxy Ring könnte schon nächsten Monat in Produktion gehen

Nachdem sich der Staub der Samsung Unpacked 2023 Veranstaltung gelegt hat, können wir uns nun darauf konzentrieren, was Samsung als Nächstes geplant hat: Ein Smart Ring scheint in naher Zukunft in Planung zu sein.

Einem Bericht der südkoreanischen Zeitung The Elec (via SamMobile) zufolge könnte die Massenproduktion des Samsung Galaxy Rings bereits im August beginnen und eine Entscheidung über den Zeitplan für die Herstellung und den Vertrieb des Wearables steht unmittelbar bevor.

Die Markteinführung ist allerdings nicht für 2023, sondern für 2024 geplant. Die Beschaffenheit des Geräts bedeutet, dass es mehrere behördliche Hürden überwinden muss, bevor es verkauft werden und mit der Aufzeichnung verschiedener lebenswichtiger Statistiken beginnen kann.

Mit einer frühen Markteinführung im Jahr 2024 würde der Galaxy Ring einen ähnlichen Zeitplan wie das Samsung Galaxy S24 einhalten - und es wäre daher sinnvoll, beide Geräte gleichzeitig auf den Markt zu bringen, vielleicht im Januar oder Februar, wenn Samsung seiner Routine wie im Jahr 2023 folgt.

Die Geschehnisse bis jetzt

Gerüchte über einen Samsung Galaxy Ring gibt es spätestens seit letztem Jahr, als ein Samsung-Patent auftauchte, das auf eine Art intelligenten Ring des Unternehmens hindeutete: einen, der alles von Schritten bis zur Herzfrequenz messen würde.

Nach dem Patent folgte Anfang des Jahres der Markenantrag, in dem der Galaxy Ring namentlich erwähnt und als intelligentes Gerät "zur Messung von Gesundheitsindikatoren und/oder Schlaf in Form eines Rings" beschrieben wurde.

Anfang dieses Monats wurden die Spekulationen durch die Nachricht von Galaxy Ring-Prototypen, die anscheinend getestet wurden, noch weiter angeheizt. Wie wir damals berichteten, befanden sich die Prototypen in einem fortgeschrittenen Stadium und wurden auf ihre Stabilität geprüft.

Alle diese Anzeichen deuten in dieselbe Richtung und legen nahe, dass der Samsung Galaxy Ring eher früher als später auf den Markt kommt. Im Moment ist der Oura der dritte Generation vielleicht der bekannteste smarte Ring, und er gibt dir eine Vorstellung davon, was der Galaxy Ring leisten könnte.

Wusstest du, dass der Oura Ring eine neue Funktion hat, die Schlaf in einen Wettkampf mit deinen Freunden verwandelt?