Ich habe iOS 17 und seine wohl unterhaltsamsten Features auf die Probe gestellt

Entlang der iOS 17 Public Beta habe auch ich mich endlich an die neueste Version von Apples Smartphone-Betriebssystem gewagt und eine Sache wird hier zweifelsfrei großgeschrieben: SPASS!

Entsprechend hatte ich schon jetzt eine ganze Menge hiervon, nur wenige Stunden nachdem die Public Beta am 12. Juli live ging. Mit im Gepäck hat die neue Version eine Reihe von kleinen und großen Updates, die die Plattform noch unterhaltsamer machen und mit nützlichen Funktionen verbessert.

Ich habe all diese ausprobiert und stelle dir im Folgenden meine vier Highlights unter iOS 17 vor:

Der Echo-Show-Ersatz: StandBy für iOS

StandBy überzeugt als alternativer Darstellungsmodus, der dein Apple -Smartphone im gänzlich neuen Glanze erstrahlen lässt. (Image credit: Future)

Wieso Apple uns dieses Feature derart lange vorenthalten hat, fragt man sich bei der Nutzung des neuen StandBy-Modus zweifelsfrei. Immerhin verwandelt er dein iPhone in Windeseile in eine praktische Alternative zu Amazons Echo Show oder aber Google Nest.

Insofern du dein iPhone nämlich künftig lädst und es hierbei in einer Halterung im Querformat verwahrst (oder schlichtweg gegen einen anderen Gegenstand lehnst), bekommst du eine gänzlich neue Anzeige im namensgebenden Standby-Zustand präsentiert, die dir nützliche Informationen wie die aktuelle Uhrzeit, Kalendereinträge oder Wetterinfos offenbart. Zeitgleich ist eine Vielzahl der Optionen ganz nach eigenen Vorlieben anpassbar und so kannst auch du aus StandBy noch mehr für deinen persönlichen Apple-Nutzungskomfort herauskitzeln.

Allerdings werden wohl bei Weitem nicht alle in den vollumfänglichen Genuss dessen kommen, was StandBy zu bieten hat. Elementar für einige Funktionen ist nämlich ein Always-On-Display und eben dieses findest du zum aktuellen Zeitpunkt nur bei den neuesten Modellen, dem iPhone 14 Pro sowie 14 Pro Max, vor. Bei allen anderen Geräten genügt zwar ein kurzes Tippen auf das Display, um StandBy wieder zu aktivieren, Always-On würde ich aber in jedem erdenklichen Fall aus Gründen des Komforts vorziehen.

Egal aber, ob nun vollumfänglich unter dem iPhone 14 Pro oder in abgespeckter Form auf dem Standard-iPhone (14): mit StandBy wirst du zweifelsfrei jede Menge Freude haben!

Sags mit Stickern statt Wörtern

Die neue Sticker-Funktion wurde auch von unserem englischen Kollegen Lance Ulanoff ausführlich getestet. So entstehen einige stimmungsvolle Bildnachrichten für so ziemlich jeden erdenklichen Anlass. (Image credit: Future)

Sticker werden heutzutage von vielen meiner engsten Freunde aktiv genutzt, um miteinander zu kommunizieren, Bilder statt Wörter sprechen zu lassen oder aber das Gesagte mit dem entsprechenden Bildmaterial zu untermauern.

In jedem Fall machen Sticker großen Spaß, laden häufiger einmal zum Schmunzeln ein und sind auch vom Nachrichtenaustausch auf deinem Apple-Gerät sicher nicht mehr wegzudenken.

Grandios ist von daher die Tatsache, dass es nun auch eine bequeme Option (jenseits von Drittanbieter-Apps) gibt, die dir unter iOS 17 erlaubt, neue Sticker zu erstellen und beispielsweise via Messages auszutauschen.

Wahlweise hast du unter dem neuesten Betriebssystem zudem die Möglichkeit, die Bilder direkt aus vom Hintergrund zu trennen und in eine Nachricht einzubinden oder aber entlang eines umfangreicheren Editors im Vorhinein noch umzugestalten, bevor du sie über Messages, WhatsApp (vermutlich?) und Co. teilst.

In jedem Fall ein nützliches und lang überfälliges Standard-Feature für alle unterstützten Apple-Smartphones!

Ausdrucksstarke Reaktionen

Reactions ist ein neues FaceTime-Feature unter iOS 17 und untermauert (namensgebend) deine Reaktion mit einer Reihe von Animationen, die entlang bestimmter Gesten ausgelöst werden können. (Image credit: Future)

Alle Fans des regelmäßigen FaceTime-Austauschs sollten spätestens jetzt aufhorchen: Mit Reactions bietet Apple unter iOS 17 nämlich eine weitere Optimierung des Videochats, der nun eine neue Reihe von Animationen beherbergt, welche entlang bestimmter Gesten ausgelöst werden.

Klar, das ist vielleicht jetzt für den professionellen Gebrauch – insofern jemand überhaupt FaceTime hierfür nutzt – eher ungeeignet. Für den privaten Austausch über den Alltag oder die unerträglich anstrengende Arbeitswoche ist es aber eine ideale Ergänzung.

So kannst du beispielsweise Dutzende von Herzen an deine Liebsten verschicken, mit einem fetten Like deine Zustimmung kundtun oder aber deine Freude über den Erfolg deines Gesprächspartners mit einem Haufen voller Luftballons untermauern.

Sorgt sicher nicht immer für den großen Wow-Effekt, als nettes Gimmick für auflockernde Gespräche ist es aber eine unterhaltsame Ergänzung!

Siri brauch keine Begrüßung

Siri, einfach nur noch Siri – kleine Änderung, große Wirkung (Image credit: Future)

Klein, aber fein ist auch dieses Update: Nach unzähligen Jahren voller "Hey Siri" dürfen wir nun ganz getrost den ersten Teil dieser Ansprache (auf Wunsch) weglassen und künftig allein mit der Aussprache des Namens auf die Sprachassistenz von Apple zurückgreifen.

Diese Änderung ist auch schon mithilfe weniger Schritte im Einstellungsmenü deines iPhones wirksam und dürfte dir in naher Zukunft so einiges an Förmlichkeit und wiederholter Begrüßung ersparen.

Mehr ist es aber tatsächlich auch nicht. Allerdings können ja auch solch marginal wirkende Änderungen manchmal wahre Wunder bewirken.

Falls auch du nun etwas mehr Lust darauf bekommen hast, dir iOS 17 einmal im direkten Hands-On auf einem der besten iPhones näher anzusehen, empfehle ich dir in jedem Fall die Teilnahme an der Public Beta, die du über die offizielle Apple-Homepage erreichst.

Aber bitte tu uns beiden zuvor noch den Gefallen und erstelle ein Daten-Backup ... man weiß ja nie.