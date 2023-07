Bahnbrechend? Dieses Designmerkmal könnte beim iPhone 15 Pro den Unterschied machen!

Über das iPhone 15 Pro gab es in vergangenen Monaten so viele Designgerüchte, dass auch ich sie kaum mehr zählen kann. Eine bestimmte Vorhersage scheint sich nun aber zu bewahrheiten ...

Zwar haben wir schon seit einiger Zeit Spekulationen zu den Titanseiten des iPhone 15 Pro vernommen, PatentlyApple bestätigt nun aber, dass das nächste luxuriöse Apples-Smartphone "tatsächlich den bestehenden Edelstahlrahmen mit einer Alternative aus einer Titanlegierung ersetzt."

Gewissheit scheinen hier "zwei neue Lieferkettenberichte aus China" zu geben, die von PatentlyApple eingesehen wurden und Titanbestellungen des großen Apple-Zulieferers Hon Hai Group enthielten.

Grandiose Neuigkeiten für alle Apple-Fans, die sich eine leichtgewichtige, gleichsam robuste Alternative zur Variante des iPhone 14 Pro herbeisehnten. Immerhin bringt Titan weniger als die Hälfte des Gewichts von Edelstahl auf die Wage, behält aber eine ähnliche Festigkeit.

Zeitgleich hat Apple damit aber auch den Vorteil, dass man wahlweise das Gewicht der Vorgängergeneration beibehalten kann, aber in puncto verbauter Technik, Design und/oder Größe mehr Spielraum hat oder aber schlichtweg das Gewicht reduziert, während die zuvor genannten Aspekte weitgehend gleich bleiben. So oder so ... unser Schaden dürfte es nicht sein!

Und nicht ohne Grund habe ich zuvor von Bestellungen gesprochen: Denn insofern sich die Berichte als wahr entpuppen, dürfte auch das iPhone 15 Max von einer entsprechenden Titanlegierung profitieren. Alle, die das ziegelsteinartige iPhone 14 Pro Max (mit knapp 240 Gramm) also zu klobig fanden, dürfen auf einen deutlich leichteren Nachfolger hoffen.

Und auch für die entfernte Zukunft der Apple-Smartphones könnte die Titanlegierung entscheidend sein. Immerhin wird spekuliert, dass spätestens das iPhone 16 Pro sowie 16 Pro Max die bisher größten iPhones sein dürften. Sicher liegt also auch dem US-Giganten tunlichst daran, sich zeitnah wieder vom Edelstahlrahmen zu lösen.

PatentlyApple zufolge gilt dies zudem nicht nur für das Smartphone-Segment und so scheint Apple auch Pläne für andere Hardware-Kategorien wie Smartwatches zu haben. Die Apple Watch Ultra mit Titanlegierung scheint also nicht ausgeschlossen!

... Ebenso wenig wie ein steigender Preis sollte man tatsächlich auf Titan als Rahmen zurückgreifen. Allerdings wäre dieser wohl so oder so mit den 2023er-Modellen einhergegangen, wo Apple doch erst kürzlich verkündete, dass die Preise für neue iPhones in allen wichtigen Märkten weltweit angepasst werden.

Erschwinglich bleiben aber immerhin die Standard-Modelle (iPhone 15 sowie 15 Plus), wo doch diese weiterhin mit einem Aluminiumgehäuse anstelle von Edelstahl- oder Titan-Variante bestückt sein werden.

Insofern du dir noch nicht sicher bist, ob sich der Sprung hin zum iPhone 15 Pro lohnt, dürfte dir zudem ein Blick in unseren Vergleich mit der 14er-Variante Klarheit verschaffen. Suchst du hingegen noch anderen, spannenden Alternativen – jenseits des Apple-Kosmos –, dürfte sich ein Blick in unsere aktuelle Bestenliste lohnen.