Geleakte Bilder des iPhone 15 Pro zeigen neue Tasten, Kameras und mehr

Die Gerüchteküche um das iPhone 15 war in den letzten Wochen sehr aktiv und die neuesten Informationen geben uns anscheinend den besten Blick auf Apples nächstes Spitzen-iPhone.

Laut neuen CAD-Dateien, die 9to5Mac (Öffnet sich in einem neuen Tab) vorliegen, wird das iPhone 15 Pro in der Tat ein runderes Design als sein Vorgänger, das iPhone 14 Pro, sowie dünnere Ränder und einen USB-C Ladeanschluss haben. Auf den neuen Renderings ist auch ein Action Button im Stil der Apple Watch Ultra zu sehen, was frühere Gerüchte bestätigt, dass Apple den traditionellen Stummschalter beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Ultra ersetzt.

Der interessanteste Aspekt dieser neuen Bilder ist jedoch das Fehlen der Lautstärke- und Einschalttasten. Es gab viele Gerüchte, dass das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Ultra berührungsempfindliche Tasten erhalten werden - also Panels, die haptische Vibrationen nutzen, um das Gefühl der Berührung zu simulieren - aber Apple-Analysten haben diese Vorhersagen kürzlich zurückgenommen (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Einige Leaker sind nach wie vor optimistisch, dass es im Jahr 2023 Solid-State-Buttons für das iPhone gibt, aber die untenstehenden Renderings deuten darauf hin, dass Apple beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Ultra stattdessen bei traditionellen Button-Designs bleiben wird.

iPhone 15 Pro Rendering von 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac)

Was das iPhone 15 Ultra angeht - das Gerüchten zufolge das iPhone 15 Pro Max in der diesjährigen iPhone-Reihe ersetzen soll - sieht es so aus, als ob das Smartphone die gleichen Designänderungen wie sein Pro-Modell erhalten wird, zusammen mit einem etwas größeren Kamerafeld.

Warum ein größerer Kamerabuckel? Die neuesten Gerüchte besagen, dass das iPhone 15 Ultra eine Telekamera mit variablem Zoomobjektiv und den größten (Öffnet sich in einem neuen Tab) Hauptsensor bekommt, der je in einem iPhone verwendet wurde. Mit anderen Worten: Es sind die Kameras, die das Ultra vom Pro unterscheiden - es liegt also nahe, dass sich diese Verbesserungen auch im Design des Ultra widerspiegeln.

Vorherige iPhone 15 Pro Renderings erhalten von 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac)

Es ist bemerkenswert, dass diese neuen Renderings fast perfekt mit den CAD-Entwürfen des iPhone 15 Pro übereinstimmen, die 9to5Mac (Öffnet sich in einem neuen Tab)aus derselben Quelle erhalten hat (siehe oben). Der einzige Unterschied zwischen den beiden Renderings ist das Fehlen der Solid-State-Buttons auf den neueren Bildern, was zu den Gerüchten über Apples angebliche Entscheidung, das Feature zu streichen, passt.

Es ist außerdem wichtig klarzustellen, dass es sich bei diesen Renderings nur um solche handelt - sie stehen in keiner Weise offiziell mit Apple in Verbindung. Allerdings werden CAD-Entwürfe in der Regel schon Monate vor der Markteinführung eines neuen Smartphones an die Hersteller von Gehäusen weitergegeben. Da das iPhone 15 voraussichtlich im September auf den Markt kommen wird, sind wir geneigt zu glauben, dass die Quelle von 9to5Mac seriös ist.