Mit dem Apple iPhone 15 könnte auch Wechsel zur neuen Batterietechnologie einhergehen

Die Gerüchteküche rund um das iPhone 15 brodelt weiter. Der neueste Klatsch und Tratsch betrifft nun allerdings erstmalig die neue Akkutechnologie, die mit den kommenden Flaggschiff-Smartphones im September eingeführt werden könnte.

Insofern man @RGcloudS an dieser Stelle Glauben schenken mag, so sollen alle vier kommenden iPhone-15-Ableger auf ein Stacked-Battery-Design zurückgreifen. Eben diese fortschrittliche Technologie kommt schon heute in einer Reihe von Elektrovehikeln zum Einsatz und erlaubt es – wie der Name bereits andeutet – Batteriekomponenten übereinander zu stapeln.

Der konkrete Vorteil hiervon ist, dass die Batterie so (zumindest auf dem Papier) dichter aneinander gepackt werden kann, was zu höherer Energiedichte und folgerichtig einer besseren Akkulaufzeit führen kann. Der offensichtliche Nachteil ist hingegen, dass die Batterie so auch deutlich mehr Wärme produziert, was reichlich Fingerspitzengefühl bei Design und Integration abverlangt.

Insofern das Vorhaben allerdings gelingt, können wir uns womöglich schon alsbald auf eine bessere Akkulaufzeit, kleinere Batterien und zusätzlichen Stauraum für andere Komponenten (wie eine zusätzliche Kühllösung) im Gehäuse des Smartphones freuen.

Am Limit des Möglichen

Bisher sind die Möglichkeiten allerdings noch immer recht "limitiert". Auszuschließen sei daher nicht, dass die Version im kommenden iPhone-Ableger eher einem fortgeschrittenen Prototyp gleicht und noch nicht das volle Potenzial dieser Lösung ausschöpft.

Gerade in Kombination mit der optimierten Ladeoption (womöglich erstmalig mit 40 W kabelgebundener sowie 20 W MagSafe-Ladung) sowie dem neuen Apple A17 Chip dürften die Änderungen aber einen nicht unwesentlichen Unterschied zum direkten Vorgänger erkennen lassen.

In jedem Fall freue ich mich, dass Apple sich hier nicht von der Konkurrenz ausstechen lässt, wo doch auch das Samsung Galaxy S24 Ultra aller Voraussicht nach auf die Stacked-Batterie-Lösung zurückgreift.

Ich blicke dem September demzufolge weiterhin euphorisch entgegen und bin gespannt, mit welchen Hard- sowie Softwareverbesserungen (iOS 17!) uns Apple dieses Jahr verzückt. Sicher scheint aber in jedem Fall schon jetzt, dass das Rennen um den Smartphone-Thron auch dieses Jahr wieder ein sehr enges wird!

Neben Spitzenreitern Apple und Samsung sollte man hierbei auch auf keinen Fall "Außenseiter" wie Honor oder Nothing aus den Augen lassen. Selbige stocken ihr Angebot nämlich schon im Juli mit neuen und äußert vielversprechenden Alternativen auf, die auch der bisherigen Spitze rund um Galaxy-Smartphones und iPhones gefährlich werden könnten ...