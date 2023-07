Samsungs Galaxy S24 Ultra könnte das bisher schnellste aufladbare Galaxy werden

Aktuellen Berichten zufolge investiert Samsung aktuell in die Entwicklung einer optimierten Aufladeoption für das nahende Galaxy S24 Ultra. Mit neuer Akkutechnologie will man das kommende Flaggschiff so in puncto Ladekomfort auf eine Stufe mit bekannten Konkurrenten wie Xiaomi hieven.

Die Neuigkeit entstammt RGCloud5, der über Twitter einige Details zum potenziellen Lade-Upgrade mit seiner Community teilte. Sammobile thematisierte das Batterie-Update zudem bereits vor einiger Zeit und machte hier vorsichtig auf die Option einer gestapelten Batterieladung aufmerksam, welche beispielsweise auch bei Elektrofahrzeugen Anwendung findet.

Ob ein solches Update neben dem S24 Ultra auch dem S24 Plus beschert wird, können wir noch nicht mit Gewissheit sagen. In aller Voraussicht wird aber zunächst einzig das Flaggschiff dieses Update erhalten – zumindest ist das die übliche Annahme. Denn immerhin werden, wie auch bei Apple und Google, bei Samsung zumeist die teuersten und größten Modelle als Testfelder neuer Innovationen genutzt.

Weitere Gerüchte deuten übrigens auf den Rückgriff auf Kühlgel bei der neuen Akkulösung hin. Selbiges sorgt namensgebend dafür, dass der Akku länger eine niedrige Temperatur halten kann und könnte mitunter einer der Schlüsselkomponenten für das Erreichen des 65-Watt-Meilensteins beim neuen Samsung-Smartphone sein.

Während das S23 Ultra noch auf 45 Watt zurückgreift, könnte der Nachfolger immerhin gleich 20 Watt mehr spendiert bekommen. (Image credit: Peter Hoffmann)

65 Watt wären hierbei tatsächlich ein gigantischer Sprung, wo doch das Galaxy S23 Ultra aktuell noch mit 45 Watt haushalten muss und schon damit bisher eines der schnellsten Ladegeräte des Unternehmens zur Verfügung gestellt bekam. Galaxy Z Flip 4 sowie Flip 5 greifen nämlich zum Beispiel noch auf 25 Watt zurück.

Putzig ... vor allem im Vergleich zu der chinesischen Konkurrenz, die in aller Regelmäßigkeit die 65-Watt-Grenze überschreitet. Das OnePlus 11 lädt hier gar mit 100 Watt – und ist noch nicht einmal der flotteste der Vertreter in der entsprechenden Kategorie.

Zur Konkurrenz aufschließen

Obwohl Samsung bereits mit der Galaxy S23-Serie einige der besten Android-Smartphones herstellte, ist das Unternehmen im Hinblick auf Ladegeschwindigkeiten eindeutig ins Hintertreffen geraten.

Für gewöhnlich halten selbst ausdauernde Vertreter heutzutage kaum mehr als 2 Tage. Entsprechend ist es wichtiger denn je, dass zumindest der Wiederaufladeprozess möglichst kurz ist und so haben sich vielerlei Hersteller in den letzten Jahren vermehrt auf die Optimierung des selbigen gestürzt.

Und auch wenn Samsung jetzt erst an die magische 65-Watt-Schwelle herantritt, während andere Konkurrenten schon längst Alternativen im dreistelligen Bereich bieten, dürfte der Unterschied zwischen dem S23-Vorgänger und dem Nachfolger in Form des S24 Ultra doch deutlich spürbar werden.

Gepaart mit einem 5.000 mAh Akku sowie dem leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 3 könnte somit auch im Jahr 2023 das beste Smartphone aus dem Hause Samsung kommen.

Macht Samsung oder Apple im Jahr 2023 das Rennen rund um die Smartphone-Spitze? Womöglich reicht das S24 Ultra aus, ebenso wahrscheinlich kann jedoch ein iPhone 15 Pro mit den neuen iOS-17-Vorzügen beim Klientel punkten.

Ganz vielleicht macht es aber auch jemand wie Nothing oder HONOR, die bisher die Wenigsten auf dem Schirm haben.