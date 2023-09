iPhone 15 Farben: Jeder spekulierte Farbton für die Standard- sowie Pro-Modelle

Neue iPhones und neue Farben – das geht irgendwie Hand in Hand oder. Und auch wenn nicht jede Kombination aus Apple-Smartphone und verrückter Farbwahl bisher ein Volltreffer war, so ist es doch immer wieder erfrischen zu sehen, was die smarten Köpfe in Cupertino diesmal für uns zur Wahl bereithalten, um Augen zu umschmeicheln und die Kreditkarte locker aus der Geldbörse blitzen zu lassen.

Während die Vorstellung der neuen Smartphones mit dem 12. September inzwischen ein offizielles Datum erhalten hat, will ich natürlich nicht mehr ganz so lange warten und schon jetzt einmal darüber sinnieren, welch tolles Farbspektakel uns dieses Jahr ins Haus stehen könnte. Wobei ... sinnieren muss ich hier nur bedingt, denn immerhin gab es im Vorfeld schon den ein oder anderen Leak, der einmal mehr auf mutige Schritte von Apple schließen ließ.

Unterhalb findest du deswegen eine Auswahl an bereits kursierenden Farbtönen und einigen weiteren möglichen Farbgebungen, die auf reines Bauchgefühl und Kenntnis des US-Giganten beruhen.

iPhone 15 und iPhone 15 Plus: Diese Farbauswahl darf man erwarten

Wenn man sich an früheren Ablegern orientiert, werden wir wohl auch zum Verkaufsstart der diesjährigen Neuerscheinungen wieder fünf verschiedene Optionen zur Wahl bekommen – wobei das iPhone 15 und auch das Plus-Pendant wohl die gleiche Palette bereithalten werden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind allerdings schon sechs mögliche Varianten im Gespräch – Doof gelaufen! Eine der folgenden Farben könnte also womöglich nicht in dieser Form erscheinen ... oder aber Apple überrascht uns doch und weicht vom üblichen Prozedere ab. In jedem Fall gibt es genug Gründe, dem September-Event entgegenzufiebern!

Cyan

Das iPhone 12 begeistert vor Jahren ebenfalls in einem schicken Grünton, das 15er könnte es ihm nun nachmachen. (Image credit: Apple)

Ein erster Leak deutet auf ein türkisfarbenes Modell hin und stammt von der gleichen Quelle, die im Vorjahr bereits den gelben Farbton des iPhone 14 prophezeite – entsprechend ernst sollte diese Angabe also genommen werden ...

Man fügt dabei hinzu, dass das Telefon selbst aller Voraussicht nach eine strukturierte, matte Glasrückseite aufweisen wird – ganz ähnlich wie das iPhone 14 Pro –, die von jener des iPhone 14 abweicht. Wenn das also stimmt, könnte das auch Auswirkungen darauf haben, wie eine jede Farbvariante der neuen 15er-"Standardmodelle" schlussendlich auf das Auge des Betrachters wirkt.

Cyan soll hierbei eher dem Grünton des iPhone 12 ähneln, welchen wir schon seit einiger Zeit nicht mehr bei Apple gesehen haben.

Zudem ist diese Farbgebung beinahe schon garantiert, wo sich doch auch andere Quellen auf Weibo im Juli zu Wort gemeldet haben und erklärten, dass ein mintgrüner Farbton bei Apple fest auf der Agenda stünde.

Hellblau

Image 1 of 2 (Image credit: color-hex.com) Das iPhone 14 weiß auch in blau zu gefallen (Image credit: Apple)

Einige Quellen von 9to5Mac munkeln, dass Apple auch einen hellblauen Vertreter ins Rennen schicken wird – ähnlich dem Farbton, der oberhalb via Hexadezimal-Farbcode nachgebildet wurde. Und eben dieser dürfte sich damit von den bisherigen Blautönen der iPhones noch einmal ordentlich unterscheiden.

Obwohl die Farbe gerüchteweise schon zu Jahresbeginn auf dem Prüfstand war, warnt eine der Quellen davor, dass Apple vom Endresultat womöglich nicht zureichend überzeugt war und die Veröffentlichung nun doch ohne das hellblaue Modell anstrebt.

Ich selbst würde aber vermuten, dass die mutige Farbgebung durchaus noch Chancen hat, das Licht der Welt – oder des Marktes – zu erblicken und im September als eine der neuen Varianten für das iPhone 15 (Plus) vorgestellt zu werden ... es bleibt spannend.

Pink/Rosa

Image 1 of 2 (Image credit: color-hex.com) Auch das iPhone 13 erstrahlte schon in einem Rosaton, auch wenn dieser etwas subtiler war (Image credit: Apple)

Die zuvor erwähnte Quelle hat auch einen rosanen Ton als Option in den Raum geworfen, welcher vor allem Fans der jüngsten Barbie-Verfilmung hellhörig werden lassen könnte.

Allerdings herrschen auch hier die gleichen Vorbehalte wie bei der hellblauen Variante. Entsprechend war die Farbe zwar in einer frühen Testphase, ob man ein rosanes iPhone aber auch am 12. September bestaunen darf, ist derzeit noch ungewiss. Apple hatte aber schon in der Vergangenheit immer wieder offensichtliches Interesse daran, seine Produkte im schicken Rosaton vorzustellen, was auch die Farbgebung des iPhone 13 beweisen kann.

Außerdem kamen erst im Juli wieder Gerüchte zu dieser Variante auf, die von einem Foxconn-Mitarbeiter stammen und von Apple-Leaker ShrimpApplePro via X geteilt wurden. Hierbei behauptet man fest, dass bereits "grüne, hellgelbe und rosfarbene" iPhone-15-Modelle in natura gesichtet wurden. Also wenn das nicht hoffnungsvoll stimmt, weiß ich auch nicht ...

Midnight (Schwarz)

Schwarz ist zeitlos und deswegen auch für das iPhone immer eine gute Wahl! (Image credit: Apple)

Midnight ist Apples üblicher Name für einen schwarzen Farbton und war in ähnlicher Form bereits beim iPhone 14 und auch dem iPhone 13 mit von der Partie.

Zwar gibt es noch keine festen Gerüchte für eine Midnight-Option, Apple lässt aber selten eine Generation ohne ein sehr dunkles Grau oder Schwarz erscheinen, weswegen die Chance hier auch beim iPhone 15 entsprechend hoch sind, dass es eine Midnight oder Midnight-ähnliche Variante erhält.

Nicht ohne Grund gilt auf dem Handymarkt immerhin auch als Daumenregel: Egal, in wie vielen Farbtönen ein Produkt erscheint, es gibt praktisch immer eine schwarze Variante!

Starlight (Weiß)

Wie im Schach muss auf eine schwarze Variante ein weiße Pendant folgen! (Image credit: Apple)

Starlight ist eine weitere Farbe, die Apple schon länger in Gebrauch hat. Ein weißer Ton, der in ähnlicher Manier auch schon seit dem iPhone 11-Anwendung findet.

Entsprechend würde es mich stark verwundern, wenn man mit dieser Tradition beim iPhone 15 plötzlich bricht ...

"Product (RED)"

Product (RED) ist bereits seit Jahren ein beliebter, stetig wiederkehrender Eye-Catcher, der allerdings wohl eher nichts für subtile Nutzer sein dürfte ... (Image credit: Apple)

Product (RED) ist mutig, markant, ein echter Eye-Catcher und wie der Name schon suggeriert, genauso rot wie der erste Spielzeug-Ferrari, den ich als Kind in den Händen halten konnte.

Außerdem ist es ein Farbton, der eine gewisse Tradition hat, und zwar als extravagant gilt, sich aber schon seit vielen Generationen immer wieder in die Liste der verfügbaren Farbvarianten mogelt.

Aufgrund dieser langen Geschichte und der Tatsache, dass ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf dieser Farbe an wohltätige Zwecke geht, wäre es verwunderlich, wenn das iPhone 15 (Plus) ganz ohne irgendeine Form von Product (RED) erscheint.

iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max: Spekulierte Farbgebungen

Hier werden die Karten neu gemischt, denn wie auch das letzte Jahr augenscheinlich unter Beweis stellen konnte, bietet die Pro-Sektion immer noch einmal ein paar ausgefallenere Farben als ihrer preisgünstigeren Geschwisterchen. Letztes Jahr zum Beispiel begeisterten die iPhone-14-Pro-Modelle mit schicker Metallo-Optik. Was dieses Jahr auf dem Plan steht? Noch steht nichts fest, aber ich hab da so meine Vermutungen ...

Dunkelrot

Image 1 of 2 (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: color-hex.com)

Recht zuverlässige Quellen haben bereits darauf hingewiesen, dass das iPhone 15 Pro (Max) in 2023 mit einem neuen dunkelroten oder tiefroten Farbton die Massen begeistern könnte.

Konkret handelt es sich hier um die gleiche Quelle, die auch Cyan, Hellblau und Pink vorhersagt. Also entweder weiß hier jemand erstaunlich viel ... oder er liegt gleich mehrfach kolossal daneben.

In jedem Fall hat 9to5Mac in Zusammenarbeit mit Ian Zelbo schon einmal ein paar Renderings bereitgestellt. Und spätestens jetzt dürfte Apple gar keine andere Wahl mehr haben als uns dieses Schmuckstück am 12. September offiziell vorzustellen – Ich meine ... schau es dir doch einfach noch einmal an (oder eben den entsprechenden Farbcode)!

Silber

Image 1 of 2 Das iPhone 14 Pro und ... (Image credit: Apple) ... die Apple Watch Ultra könnten als Vorlage eines neuen Looks des 15 Pro gedient haben (Image credit: Apple)

Ein sehr früher Leak vom Dezember letzten Jahres deutet darauf hin, dass das iPhone 15 Pro Max (beziehungsweise Ultra) in einem silbernen Farbton angeboten werden dürfte, welcher der Farbe unserer geliebten Apple Watch Ultra ähnelt.

Es wird jedoch auch behauptet, dass dieser Farbton exklusiv für das Pro Max, nicht aber das 15 Pro bereitgestellt wird. Etwas, dass wir so von Apple bisher noch nicht kennen ...

Und ehrlich gesagt bin ich genau deswegen auch nicht besonders überzeugt vom Leak. Dass die Trefferquote der Quelle nicht gerade berauschend ist, tut hier das Übrige. Kurzum: Betrachte die Info mit einer ordentlichen Portion Skepsis.

Und dennoch: eine silberne Variante wäre wieder einmal ein feiner Schachzug von Apple. Allerdings kann ich mir eine solche Umsetzung beim besten Willen nur im Doppelpack vorstellen, was bedeuten würde, dass sowohl das Pro Max ALS AUCH das iPhone 15 Pro im September im schicken Silber die Bühne für sich einnehmen könnten. Cool wäre es jedenfalls!

Gold

Prunkvoll untermauert der goldene Look den Luxus, den ein iPhone 15 Pro (Max) darstellen dürfte. (Image credit: Apple)

Hierzu gibt es keine Gerüchte, doch was wäre eine iPhone-Generation schon ohne ein prunkvolles Gold in der Farbauswahl? Immer noch eine grandiose Smartphone-Generation ... aber irgendwie auch nicht das Gleiche.

Bisher waren alle Pro-Modelle in einer goldenen Farbe erhältlich, weswegen Gold beim Pro beinahe schon zum guten Ton gehören dürfte. Der genau Goldton könnte aber auch dieses Jahr wieder einen kleinen Ticken variieren, was meine Vorfreude auf die Enthüllung nur weiter anfacht.

Zeitgleich gibt es aber auch einige Gerüchte, die gar von einer kompletten Abschaffung des Goldtons ausgehen. Dieser soll nämlich aufgrund des Wechsels hin zu den Titankanten künftig nicht mehr mit von der Partie sein, weil er nicht mit dem neuen Material harmoniert. Ist der goldene Traum also geplatzt? Am 12. September wissen wir es.

Graphite, Space Gray oder aber doch Space Black

Schwarze Metalloptik funktioniert genauso gut wie das mattere Äquivalent und ist ähnlich zeitlos! (Image credit: Apple)

Neben dem Goldton zählte stets ein Graphit/Space Grau/Space Schwarz zu den Pro-Klassikern in Sachen Farbwahl und irgendeine Variation dessen werden wir bestimmt auch wieder beim iPhone 15 Pro (Max) bestaunen können.

Zwar kann man noch nicht genau vorhersagen, für welche Nuance sich Apple diesmal entscheidet, es scheint aber nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, dass das iPhone 15 Pro ganz ohne Grauton daherkommt ...