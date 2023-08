Apple iPhones 2023: Welche iPhone 15-Modelle wird es geben?

Der Countdown zur Enthüllung der heiß erwarteten iPhone 15-Generation läuft unaufhaltsam. Der September - genauer gesagt der 12. oder 13. - wird bereits weithin als der Monat der Markteinführung gehandelt. Doch was hält dieser Tage für uns parat?

Im Jahresrhythmus überrascht Apple die Welt mit neuen iPhone-Modellen. Und in diesem Jahr verspricht Apple voraussichtlich gleich vier Neuzugänge in Form der iPhone 15-Familie. Hierzu gehört das Standard-Modell sowie eine Plus-Variante, das iPhone 15 Pro und auch das 15 Pro Max. Manch einer dürfte gar noch auf ein mögliches iPhone 15 Ultra hoffen, bisher ist hierzu aber noch nichts Handfestes bekannt.

Doch was unterscheidet die Modelle voneinander? Während das iPhone 15 solide Leistung und bewährte Funktionalität bietet, ergänzt das iPhone 15 Plus in Form eines größeren Displays sowie erweiterter Funktionalität auf. Die Luxus-Variante, das iPhone 15 Pro, verspricht im Vergleich noch einmal eine fortgeschrittenere Kameratechnologie, bessere Performance und wird nur noch vom Pro Max getoppt, das mit einem imposanten Bildschirm als i-Tüpfelchen aufwartet.

Die Tage bis zur Enthüllung schwinden dahin, und während der vermeintliche Septembertermin unaufhaltsam näher rückt, halten Apple-Fans weltweit den Atem angesichts der bevorstehenden Offenbarung der neuesten iPhone 15-Wunder an.

Das iPhone 15

Ein neues Jahr, ein neues Standard-Modell. Dürfte keinen überraschen, ein genauer Blick soll dir aber dennoch nicht verwehrt bleiben – die bislang durchgesickerten Informationen lassen nämlich auf ein ordentliches Upgrade gegenüber dem iPhone 14 schließen.

Hier wird nicht gekleckert, sondern geklotzt! Die Notch könnte der Vergangenheit angehören und einer schicken Dynamic Island Platz machen. Und wir sagen Sayonara zur 12-MP-Kamera, wo das iPhone 15 doch mit einer brandneuen 48-Megapixel-Hauptkamera für Fotografie-Liebhaber aufwartet. Weiterhin dürfte das 15er iPhone nun auch mit dem USB-C-Anschluss wie einem üppigen 3.877-mAh-Akku aufwarten, sodass dir nicht allzu schnell der Saft ausgeht.

Apropos Saft: Für die entsprechende Leistung sorgt voraussichtlich der A16 Bionic-Chipsatz, welcher derzeit im iPhone 14 Pro und Pro Max seinen Dienst verrichtet. Und weil das noch nicht genug der Neuerung war, munkelt die Gerüchteküche, dass das iPhone 15 womöglich auch eine Designrunderneuerung erfahren könnte. Geschwungene Kanten im Stile des iPhone 11, matte Glasrückseite à la iPhone 14 Pro – ein neues Erscheinungsbild also!

Wenn wir in die Glaskugel blicken, erkennen zuletzt einen 6,1-Zoll-Bildschirm mit bewährten 60 Hz. Gleichbleibend sind aber wohl auch die 12-MP-Ultraweitwinkel- und Selfie-Kameras, sowie die RAM- und Speicheroptionen von 6 GB und bis zu 512 GB.

Komplett im Dunkeln tappen wir allerdings noch in Sachen Preis. Wird das iPhone 15 unsere Geldbörsen tatsächlich stärker strapazieren oder zeigt sich Apple noch einmal gnädig? Spekulationen schießen hier Unkraut hervor und wir sind gespannt, welcher Tipp am Ende recht behält!

Das iPhone 15 Plus

Ebenfalls steht das iPhone 15 Plus in den Startlöchern. Klar, das iPhone 14 Plus hatte seinen Moment im Rampenlicht, aber wie es scheint, wird sein Nachfolger, das iPhone 15 Plus, die Erwartungen mehr als erfüllen.

Erwarten dürfte uns das Gleiche wie so oft: ein iPhone, aber größer, massiger und schicker. Ja richtig, dass iPhone 15 Plus wird wieder ein ganz schöner Brocken mit einem satten 6,7-Zoll-Display. Wenn ich Wetten abschließen müsste, würde ich vermuten, es wird gar genauso groß sein wie sein jetziger Plus-Gegenpart.

Das Wichtigste zuerst: Die Upgrades, die das Standard-iPhone 15 erwartungsgemäß mitbringt, werden wahrscheinlich auch hier zu sehen sein. Entsprechend ist die coole Dynamic Island, der moderne USB-C-Anschluss, die megastarke 48-MP-Hauptkamera und ein A16 Bionic-Chipsatz, der die Performance durch die Decke gehen lässt, im Gepäck. Und der Akku? Ein mächtiger 4.912-mAh-Koloss, der Energie für den ganzen Tag garantiert!

Allerdings ist nicht alles Glanz und Glamour. Die vielleicht größte Enttäuschung könnte sich nämlich im Bildschirm verstecken. Und so sieht es so aus, als ob wir uns mit den altbewährten 60-Hertz-Bildwiederholraten begnügen müssen. Man kann ja aber bekanntlich nicht alles haben, stimmts?

Die Gerüchteküche munkelt übrigens auch beim neuen Plus-Modell von abgerundeten Kanten und einer stylischen matten Rückseite, die das XXL-iPhone zum wahren Blickfang machen könnten.

Und last, but not least, die große Frage, die auf vielen Lippen brennen dürfte: Was wird das iPhone 15 Plus kosten? Wird es den Geldbeutel stärker strapazieren als sein Vorgänger? Oder hält es sich in finanzieller Zurückhaltung? Wie auch beim Standard-Modell können wir hier nur spekulieren, viele Quellen deuten aber an, dass wir uns auf einen tieferen Griff in das Portemonnaie gefasst machen müssen.

Das iPhone 15 Pro

Auch das iPhone-Pro-Modell erscheint in der 2023 in frischer Pracht! Wenn du nach einem iPhone 15 suchst, das ein bisschen mehr "oomph" hat, dann ist das hier definitiv die richtige Wahl. Ähnlich wie ein Geschwisterchen des Standard-Modells, jedoch gespickt mit mehr Raffinesse, Hightech-Glanz und feinen Design- wie Leistungsadjustierungen.

Worauf du dich beim iPhone 15 Pro freuen darfst? Nun, die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass wir hier eine Handvoll saftiger Upgrades gegenüber dem iPhone 14 Pro zu erwarten haben. USB-C-Anschluss, ein neuer anpassbarer Aktionsknopf, ein schicker Titanrahmen, hauchdünne Ränder, ein topaktueller A17 Bionic Chipsatz, und ein üppiges Batteriepaket mit beeindruckenden 3.650 mAh – das sind scheinbar die Stars der Show.

Kamera-technisch erwartet uns auch hier die neue 48-Megapixel-Hauptkamera, die von sowie Ultraweitwinkel-, Teleobjektiv- und Selfie-Action mit jeweils 12 MP Auflösung. Für die nötige Multitasking-Fähigkeit sorgen hingegen stolze 8 GB Arbeitsspeicher. Und damit all deine Aktion allzeit flott präsentiert werden, darfst du jegliche Inhalte auf dem 6,1-Zoll-OLED-Bildschirm mit 120 Hertz bestaunen – ein visueller Leckerbissen!

Wenn die Sterne richtig stehen und die Gerüchte ihren Weg finden, könnte das iPhone 15 Pro tatsächlich das ultimative Upgrade-Paket sein. Aber – ja, es gibt ein Aber – solche Annehmlichkeiten könnten auch ihren Preis haben – wie das so häufig bei entsprechender Qualität ist. Ob das üppige Upgrade jedoch den tiefen Griff in den Geldbeutel relativiert, zeigt sich erst im September!

Das iPhone 15 Pro Max

Bereit für das Sahnehäubchen der iPhone 15-Party? Das iPhone 15 Pro Max – oder sollte ich sagen, vielleicht sogar das iPhone 15 Ultra? Ja, hier wird's ein bisschen nebulös, aber dazu gleich mehr.

Also, du hast von den vier kommenden iPhone 15-Modellen gehört – aber das iPhone 15 Pro Max ist ein bisschen wie das wilde Kind der Familie. Keine Sorge, das hat nichts mit mangelnder Vorfreude zu tun, sondern vielmehr mit der Namenswahl. Es könnte sein, dass Apple uns mit einem „Ultra“ im Namen überrascht. Ein bisschen so, als würde man sagen: "Du dachtest, Pro Max ist schon das Maximum? Warte, bis du Ultra siehst!"

Wenn wir die Spuren bisheriger Leaks nachverfolgen, liegt der Name iPhone 15 Pro Max jedoch am nächsten. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir es hier wahrscheinlich mit einem erstklassigem 6,7-Zoll-iPhone Pro-Modell zu tun. In dieser Version könnten wir einen A17 Bionic Chipsatz, coole Titanrahmen, fast unscheinbare Rahmen, den bereits zuvor erwähnten Aktionsknopf (das Upgrade zum altmodischen Stummschalter), einen USB-C-Anschluss und einen gigantischen Akku mit satten 4.852 mAh an Kapazität erwarten.

Statt den 6 GB, die du vom iPhone 14 Pro Max kennst, könnte das iPhone 15 Pro Max außerdem gleich mit 8 GB prunken. Was die Kamera betrifft, könnte hier eine größere Überraschung warten. Die Gerüchteküche munkelt, dass hier eine Periskop-Kamera auf uns zukommen könnte. Warum? Weil optischer Zoom niemals genug sein kann!

Doch bevor du schon in Vorfreude verfällst und zur Kreditkarte greifst, halte noch kurz ein ... denn der Preis ... der Preis könnte ein großer Knackpunkt werden. Wie kürzlich erst berichtet, dürfte das iPhone 15 Pro Max alles andere als erschwinglich werden. Mit Speicheroptionen von bis zu 2 TB wird in jedem Fall wieder die 2.000-Euro-Grenze geknackt und beim Preis eines 65-Zoll-Luxus-TVs sollte man sich schon zweimal überlegen, ob man all diese Vorzüge wirklich braucht!

Ist dir aber ohnehin nur das Beste gut genug, bist du mit dem Pro Max – oder Ultra ... oder was auch immer – entsprechend gut beraten!

Und was ist jetzt genau mit dem iPhone 15 Ultra?

Wie bereits frühere Leaks offenbarten, darf man (sehr) vorsichtig auf ein iPhone 15 Ultra statt einem iPhone 15 Pro Max hoffen. Der entsprechende Name wurde gewählt, um das Upgrade im Vergleich zum regulären 15 Pro zu verdeutlichen, und das nicht nur im Hinblick auf Bildschirmgröße.

Wenn Apples Top-Smartphone in diesem Jahr tatsächlich eine Periskop-Kamera hat und das iPhone 15 Pro nicht, dann könnte die Namensänderung durchaus Sinn machen. Die meisten Quellen deuten jedoch darauf hin, dass der Name iPhone 15 Pro Max beibehalten wird – wobei wir noch immer im Jahr 2024 das erste Ultra-Smartphone von Apple sehen könnten.

Einig ist man sich aber auch hier noch nicht zur Gänze. Leaker Max Weinbach sagt beispielsweise erst im August voraus, dass Apple schon dieses Jahr den Namen Ultra verwenden wird. Ob er hiermit recht hat, erfahren wir aber spätestens in einigen wenigen Wochen!

