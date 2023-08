Teste Apple da etwa schon einen neuen M3 Mac mini? Wir wären begeistert!

(Bildnachweis: Djordje Novakov via Shutterstock)

Hey, lieber Mac mini-Fan, halte dich besser gut fest – es könnten spannende Neuerungen auf dich zukommen! Apple hat möglicherweise nämlich noch ein Ass für die nächsten Monate im Ärmel: den M3 Mac mini. Und das ist noch nicht alles – der M3-Chip selbst soll schon bald im Rampenlicht der Bühne stehen, genau gesagt noch 2023!

Mark Gurman, die altbekannte Quelle für Inside-Infos, lässt uns im Rahmen seines Power On Newsletter an einem vielversprechenden Gerücht teilhaben. Apple scheint nämlich bereits ein geheimes Mac-Produkt in den Feuern der Schmiede zu haben, das mit dem flotten M3-Chip ausgestattet sein wird. Die Detektivarbeit von Gurman lässt vermuten, dass es sich hierbei um einen neuen Mac mini handeln könnte. Und der verspricht nicht nur einen Hauch mehr Leistung, sondern eine schiere Leistungsexplosion!

Gurman enthüllt, dass der frische Chip in der gleichen Konfiguration daherkommen soll wie die M2-Version. Das bedeutet vier wuchtige Leistungskerne, vier Effizienzkerne für die CPU und ein Grafikprozessor mit zehn Power-Kernen. Doch das ist noch nicht alles – der vermeintlich getestete neue Mac mini soll mit satten 24 GB Speicher ausgestattet sein. Das klingt nach einer Menge Kraft für ein so putziges Gerät!

Vertrauenswürdige Quellen mutmaßen zudem, dass wir zunächst mit einem iMac-Modell wie auch einem MacBook-Ableger inklusive M3-Chip auf der Herbstbühne überrascht werden. Im weiteren Verlauf dürfte aber eben auch ein M3 Mac mini wie auch ein potenzielles M3-Pro-Chip-Modell folgen!

Und eben dieser M3 Pro könnte schließlich noch einmal alles Bekannte in den Schatten stellen, wo er doch mit 12 CPU-Kernen wie auch 18 Grafikkernen das nächste große Leistungslevel schon beinahe garantiert!

Wir bei TechRadar können es jedenfalls schon kaum erwarten, dass dieses Mega-Upgrade uns erreicht und im Detail unter die Lupe genommen werden kann. Der M3 ist eines der vielversprechendsten Leistungsupgrades seit der Einführung der M-Chipreihe und könnte auch Mac(Book)-Gaming endlich nicht mehr nur von Cloud-Lösungen abhängig machen!