Lass dir nicht von Nörgler das Gegenteil aufschwatzen: Auch mit einem M1 MacBook Air kannst du abrocken und GeForce Now zocken!

Ganz ehrlich, ich habe nie ein Blatt vor den Mund genommen, wenn's um das Potenzial und auch die offensichtlichen Defizite von Gaming auf Macs ging. Aber dank der krassen Fortschritte bei Apples M-Serie-Chips – vom M2 bis hin zum gemunkelten M3 – können die meisten MacBooks mittlerweile PC-Titel genauso laufen lassen wie jeder x-beliebige Windows-Laptop. Überraschung: Bei manchen Games wie zum Beispiel Resident Evil Village schießen wir geradezu über die Gaming-Laptop- und PC-Performance hinaus – und das alles dank der Power von Apples Chips.

Auf der anderen Seite des Spektrums tun sich Alternativen wie das Acer Chromebook 516 GE auf, die durch Streaming-Dienste wie Nvidias GeForce Now locker mit den üppigsten Gaming-PC-Setups mitziehen können. Selbst etwas betagtere Chromebooks begeistern so aufs Neue und machen ein Cyberpunk 2077 so auch schon auf einer 200-bis-300-Euro-Maschine spielbar! – zumindest insofern du eine flotte Internetleitung parat hast ...

Top-MacBooks hatten hingegen bisher noch Schwierigkeiten, überhaupt nur Low-End-Titel vernünftig darzustellen. Mittelklasse oder High-End? Vergiss es! Aber 2023 ist unweigerlich auch in dieserlei Belangen eine Zeit des Wandels. Wir sehen es mit GeForce Now und den Chromebooks ... und wir werden es auch bei den leichtgewichtigen Mac(Books) noch zu spüren bekommen!

Ich hab schon jetzt einmal reingeschnuppert und verrate dir, ob Gaming auf einem M1 MacBook Air womöglich doch noch einmal einen Testlauf wert wäre.

(Image credit: Shutterstock / Jeramey Lende)

Den Großteil deiner geliebten Windows-PC-Titel auch unter MacOS spielen!

Die umfangreiche Bibliothek ist ein guter Grund, warum jedes MacBook von GeForce Now profitieren kann – auch ältere Modelle wie das M1 MacBook Air. Unabhängig davon, ob du die richtigen Voraussetzungen hast, um ein PC-Spiel herunterzuladen und zu spielen, kannst du somit kinderleicht einen jeden Titel streamen, wie als wäre er in der Bibliothek deines eigenen Shops.

Willst du Multiplayer-Spiele wie Apex Legends und Tom Clancy's Rainbow Six Siege oder grafikintensive Titel wie The Witcher 3 sowie Warhammer 40.000: Darktide austesten? Wenn deine Internetverbindung gut genug ist (und du die beste verfügbare Mitgliedsstufe) hast, kannst du den Titel laden und sofort loslegen.

Geschickt umgehst du also auch als Mac-Nutzer die bisher so spärlich bestückte Spielbibliothek und kommst in den Genuss einiger grandioser Titel, die dir sonst nur auf dem Microsoft OS zur Verfügung stünden! Und da die GeForce Now-Bibliothek fortlaufend weiter wächst, findest du hier heutzutage schon viel mehr Triple-A-Spieleerfahrungen als im App Store unter deinem Mac-Betriebssystem!

(Image credit: Shutterstock / Aleksey H)

Auch dein MacBook Air kann aufwendige Titel mit Bravour meistern!

Bei der Verwendung von GeForce Now hängt die Leistung hauptsächlich von deiner Internetverbindung ab, vor allem wenn du das meiste aus der preisintensivsten Stufe, der Ultimate-Mitgliedschaft, herauskitzeln möchtest. Einer der besten Gaming-Monitore mit entsprechend hoher Bildwiederholrate kann aber natürlich eine gute Ergänzung sein, um das Maximum aus deinem Vergnügen herauszukitzeln.

Egal aber, ob nun mit oder ohne zusätzlichen Bildschirm, wirst du zweifelsohne überrascht sein, was du aus deinem betagten MacBook noch so alles an Gaming-Power herauskitzeln kannst!

Im Test habe ich mich für drei Titel entschieden: Cyberpunk 2077, Dying Light 2 und zum Abschluss noch Octopath Traveler. All jene Titel wurden mit einer entsprechenden Wi-Fi-Verbindung im Eigenheim wie auch meiner Büroumgebung genutzt, um mein M1-MacBook-Air auf die Belastungsprobe zu stellen.

Im Office, wo eine Vielzahl von Mitarbeitern auf das gleiche Netzwerk zugreift, liefen die Titel zufriedenstellend gut. Da Gameplay war solide, keine außergewöhnlichen Latenzprobleme waren bemerkbar, in aller Gänze kam es aber dann eben doch nicht an das Gefühl von nativem Gaming heran.

Bei der Wi-Fi-Verbindung im Eigenheim sah das noch einmal besser aus: hier war Gameplay wie auch Audio absolut flüssig, kein sichtbares Stottern war erkennbar und selbst bei temporeichen Feuergefechten blieb meine Bildrate gefühlt absolut stabil!

Ähnlich wie also zum grandiosen Acer Chromebook 516 GE, welches sich aktuell unserem fleißigen Test erfreut, kannst du mit einem MacBook Air hervorragenden Spielleistung genießen. Und das alles sogar ohne dir, entlang der geforderten Spezifikationen, den Kopf darüber zu zerbrechen, ob der Titel auf deinem Rechner laufen könnte ...

Klar ist es schön, dass Apple infolge der letzten Keynote verkündet hat, künftig auch mehr Fokus auf Gaming zu setzen. Wer aber nicht länger warten will, der hat schon seit geraumer Zeit eine Reihe von passenden Alternativen parat, um sich am Gaminggenuss auf einem MacBook zu erfreuen!

(Image credit: Shutterstock / Mykola Churpita)

Worauf noch warten?

Die Reise des Mac-Gamings war voller Wendungen, von der bahnbrechenden Partnerschaft zwischen Hideo Kojima und Apple, die zur Veröffentlichung von Titeln wie "Death Stranding Director's Cut" und zukünftigen Projekten von Kojima Productions auf Mac-Plattformen führte, bis zur Eigeninitiative von Apple selbst – namentlich in Form des Game Porting Toolkits.

Gaming auf dem Mac macht beeindruckende Fortschritte, noch sind wir aber nach wie vor bei den Anfängen! Apple fängt erst jetzt an, das volle Potenzial von Spielen auf seinen Mac-Geräten zu erkennen. Während die zukünftigen Auswirkungen dieser Partnerschaften und Initiativen vielversprechend sind, benötigen die Spieler aber auch aktuelle Lösungen, die sich sofort auszahlen. Und eine eben dieser Lösungen könnte schon längst Cloud-Gaming via Nvidia GeForce Now sein!

Das Beste daran? Hier bist du kaum auf die aktuellste Hardware angewiesen. Natürlich ist ein hoher Verbindungsstandard zum Router von Bedeutung (insofern kabellose Verbindung vorgezogen wird), die meisten noch gängigen Mac(Book)-Modelle verfügen aber schon längst über alles, was du für freudige Zocker-Sessions brauchst!

Worauf also warten? Entstaube dein altes MacBook Air, mach die Treiber flott und genieße all das, was auch Windows-Gamern schon längst zur Verfügung steht – nur eben via Cloud!

Dir schwirrt doch ihr eine native Gaming-Erfahrung im Kopf umher? Dann schau dich doch einmal in unserem Kaufratgeber für schlanke, performante Gaming-Notebooks um – So findest auch du deine nächste Alternative für Arbeit UND Vergnügen!