Zwei-Minuten-Review

Apple MacBook Air (M1, 2020): Zwei-Minuten-Review

Apple bezeichnet das MacBook Air (M1, 2020) als eine radikale Neuerfindung seines dünnen und leichten Laptops. Das liegt daran, dass das neue MacBook Air im Gegensatz zu früheren Modellen den Intel-Prozessor zugunsten von Apples eigenem ARM-basierten Chip aufgibt, dem neuen Apple M1. Es wird außerdem mit vorinstalliertem macOS 11 Big Sur geliefert.

Apple zufolge soll dieser spezielle Chip es dem MacBook Air ermöglichen, länger und besser auf Akku zu performen und gleichzeitig weitere Performance-Vorteile mit sich bringen. Jetzt, da wir das MacBook Air (M1, 2020) in unseren Händen haben, könnten wir diese Behauptungen gründlich überprüfen.

Zum selben Preis wie der Vorgänger (€ 1.129,-) hat Apple ein sehr attraktives 13-Zoll-Notebook entworfen. Das macht das alte MacBook Air (2020) zwar nicht überflüssig, aber wenn du vom letzten Release nicht ganz überzeugt warst, dürfte diese deine Meinung ändern.

Dieser Preis ist auch im Vergleich zu hochwertigen Windows 10-Laptops wie dem HP Spectre x360 (2020) und dem Dell XPS 13 (Ende 2020) recht aggressiv, die beide teurer sind.

Du kannst dich auch für ein leistungsstärkeres MacBook Air mit zusätzlichem Speicherplatz für € 1.399,- entscheiden, und beide können mit mehr Arbeitsspeicher und noch mehr Speicherkapazität weiter angepasst werden.

Was den Preis angeht, finden wir, dass Apple den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Natürlich ist es kein billiges Notebook, aber es fühlt sich auch nicht überteuert an, vor allem nicht im Vergleich zu seinen ähnlich ausgestatteten Konkurrenten – etwas, was Apple in der Vergangenheit vorgeworfen wurde.

Apple wurde auch vorgeworfen, sich mehr um die Ästhetik seiner Produkte zu kümmern als um die eigentlichen Eigenschaften und Funktionen. Doch mit dem MacBook Air (M1, 2020) finden wir, dass das Gegenteil der Fall ist. Denn während das neue MacBook Air innen einige gewaltige Veränderungen aufweist – allen voran der neue M1-Chip -, hat sich außen nichts wirklich geändert.

Datenblatt Folgende MacBook Air (M1, 2020)-Konfiguration hat TechRadar zum Testen erhalten: CPU: Apple M1 (8-Core)

Grafik: Integrierte 7-Kern-GPU

RAM: 8 GB Unified PDDR4X-4266 MHz SDRAM

Bildschirm: 13,3 Zoll, 2,560 × 1,600 Retina True Tone Display (LED-hintergrundbeleuchtet, IPS)

Speicher: 256 GB PCIe SSD

Anschlüsse: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm Kopfhöreranschluss

Drahtlos: Wi-Fi 6, Bluetooth 5

Kamera: 720p FaceTime HD Webcam

Gewicht: 1,29 kg

Maße: 30,41 × 21.24 × 1,61 cm; B × T × H

Dieses Modell sieht also genauso aus (und fühlt sich genauso an) wie das letzte Modell (und das Modell davor). Für alle, die den Look des MacBook Air lieben, mag dies eine gute Nachricht sein, aber wir sind der Meinung, dass dies eine etwas verpasste Gelegenheit ist. Das MacBook Air auf M1-Basis ist ein so revolutionäres und aufregendes Gerät und wir hätten uns gefreut, wenn Apple auch beim Design ein paar Risiken eingegangen wäre – und sei es nur dadurch, es leichter zu machen oder die Ränder um den Bildschirm herum zu verkleinern.

Tatsache ist, dass HP und Dell jetzt Apple beim Design dünner, leichter und wunderschöner Laptops überholt haben – vor einigen Jahren wäre das noch undenkbar gewesen.

Wenn es jedoch um die Leistung geht, haben wir keine Bedenken. Das M1 hat sich als komplettes Monster erwiesen, das Intel in vielerlei Hinsicht in den Schatten stellt. Während unserer Zeit mit dem MacBook Air (M1, 2020) waren wir unglaublich beeindruckt von seiner Leistung.

Big Sur läuft gut, die visuelle Überholung des Betriebssystems bietet eine nette Abwechslung und fühlt sich dennoch vertraut an. Die Tatsache, dass sowohl neue als auch ältere Anwendungen auf dem M1-Chip gut laufen, ist sehr lobenswert. Bisher scheint es keine Probleme bei der Ausführung von Anwendungen für Intel-Macs mit Rosetta 2 zu geben, dem Tool, das von Apple verwendet wird, damit ältere Mac-Anwendungen auf dem M1 laufen können. Auch die Tatsache, dass du jetzt Tausende von iOS-Anwendungen und -Spielen ziemlich fehlerfrei ausführen kannst, ist ebenfalls ein großer Gewinn.

Die Akkulaufzeit scheint ebenfalls fantastisch zu sein und auch das lüfterlose Design ist nett, da es bedeutet, dass der Laptop geräuschlos läuft; wir haben jedoch unsere Bedenken, wie er mit der Hitze umgeht.

Letztendlich hätten wir uns gewünscht, dass Apple mit dem Design des MacBook Air (M1, 2020) etwas ehrgeiziger gewesen wäre – eine mutige Neuerfindung des Laptops, die mit der internen Hardware- und Software-Überholung übereinstimmt, hätte dieses Gerät noch aufregender gemacht.

(Image credit: Future)

Preis und Verfügbarkeit

Apple MacBook Air (M1, 2020): Preis und Verfügbarkeit

Apple hat das MacBook Air (M1, 2020) sofort nach seiner Vorstellung zur Vorbestellung freigegeben, wobei die Geräte seit dem 17. November weltweit ausgeliefert werden. Viele Apple Stores sind aufgrund der globalen Pandemie geschlossen, daher ist deine beste Möglichkeit, jetzt schon eines zu bekommen, online zu bestellen.

Die Preise für das neue MacBook Air (2020) beginnen bei € 1.129,-. Wie üblich gibt es zum Launch eine Reihe von Eigenschaften, die du weiter anpassen kannst, um das MacBook Air (2020) zu erhalten, das deinen Bedürfnissen und deinem Budget am besten entspricht.

Das Basismodell verfügt über einen M1-Chip mit einer 8-Kern-CPU und 7-Kern-GPU, 8 GB RAM und 256 GB SSD.

Es gibt auch ein höherwertiges Modell zum Preis von € 1.399,-, das einen M1-Chip mit einer 8-Core-CPU und einer 8-Core-GPU, 8 GB RAM und 512 GB Speicher hat. Für diesen Aufpreis bekommst du also einen zusätzlichen Kern im Grafikprozessor und den doppelten Speicherplatz.

Du kannst diese Modelle auch mit 16 GB RAM (für € 230,- zusätzlich) und bis zu 2 TB SSD-Speicher (für € 920,-) konfigurieren.

Zum Vergleich: Das MacBook Air (2020) wurde Anfang dieses Jahres für € 1.129,- auf den Markt gebracht, was tatsächlich günstiger war als der Launch-Preis des MacBook Air (2019).

Du bekommst also das neue MacBook Air (M1, 2020) zum gleichen Preis wie das vorherige Modell, was wir Apple zugutehalten. Wenn du jedoch vor einigen Monaten ein MacBook Air gekauft hast, wird es dich vielleicht ein wenig ärgern, dass es bereits veraltet ist.

Dieser Einstiegspreis von € 1.129,- ist nicht nur die günstigste Art und Weise, einen neuen Apple-Laptop zu bekommen; es ist ein unglaublich wettbewerbsfähiger Einstiegspreis, der viele der besten 13-Zoll-Laptops mit Windows 10 unterbietet, wie z.B. den Dell XPS 13. Wenn du dachtest, dass Apples Laptops im Vergleich zur Konkurrenz überteuert sind, denk noch einmal darüber nach.

(Image credit: Future)

Design

Apple MacBook Air (M1, 2020): Design

Wir haben bereits erwähnt, wie das MacBook Air (M1, 2020) dank seines konkurrenzfähigen Preises dazu beiträgt, die Vorurteile der Menschen gegenüber MacBooks infrage zu stellen – aber das neue MacBook Air, zusammen mit dem MacBook Pro 13 Zoll (M1, 2020) und dem Mac mini (M1, 2020), widerlegt auch gewissermaßen die Kritik, dass Apples Produkte mehr Stil als Substanz haben.

Apple wird oft als Hersteller von Produkten abgetan, die gut aussehen, bei der eigentlichen Hardware aber nichts Besonderes leisten. Beim MacBook Air (M1, 2020) ist es jedoch genau das Gegenteil.

Bei diesem Laptop hat Apple tatsächlich einige wirklich aufregende Dinge im Inneren getan – auf seinen eigenen M1-Chip umgestellt und macOS Big Sur von Grund auf neu aufgebaut, um die Vorteile dieses Chips zu nutzen – während das tatsächliche Design des Geräts völlig unverändert blieb. Das sind sowohl gute als auch schlechte Nachrichten.

(Image credit: Future)

Zuerst die gute Nachricht. Für viele Menschen ist das ikonische Design des MacBook Air so gut wie perfekt, weshalb sie keine Notwendigkeit für eine radikale Veränderung sehen. Gleichzeitig läuft das MacBook Air Gefahr, von ehrgeizigeren Konkurrenten überholt zu werden, weil es jedes Jahr nur geringfügige technische Neuerungen bietet. Indem Apple sich also darauf konzentriert, die Hardware des MacBook Air zu revolutionieren und nicht am Design herumzubasteln, tut Apple etwas, was viele seiner Kritiker gefordert haben: sich auf die unglamourösen, aber essenziellen Dinge zu konzentrieren.

Aber was ist mit den schlechten Nachrichten? Nun, da das MacBook Air (M1, 2020) zusammen mit macOS Big Sur verspricht, eine so große Revolution zu werden, ist die Tatsache, dass es genau so aussieht – und sich genauso anfühlt wie vorherige MacBook Airs – ein wenig enttäuschend, um es milde auszudrücken.

Die Abmessungen des MacBook Air (M1, 2020) von 0,41-1,61 × 30,41 × 21,24 cm und das Gewicht von 1,29 kg entsprechen genau denen des MacBook Air (2020) und des 2019er Modells und praktisch sogar denen des 2018er Air, das etwas leichter ist.

Äußerlich sieht das neue MacBook Air also genauso aus wie die drei Vorgängermodelle – und das bedeutet, dass sich die Aufregung, die entsteht, wenn man das neue MacBook Air aus der Verpackung zieht, im Zaum hält, insbesondere wenn du bereits eins dieser Geräte besessen hast.

Es kursierten Gerüchte, dass der Umstieg auf Apples eigenen Prozessor zu leichteren Geräten führen würde, aber das ist nicht der Fall. Eine große Designänderung, die durch den M1-Chip ermöglicht wurde, ist jedoch, dass das MacBook Air (M1, 2020) jetzt lüfterlos ist. Das bedeutet, dass das Innenleben auch bei hoher Auslastung kühl genug bleibt, ohne dass die Lüfter anspringen müssen, um es zu kühlen. Das hat zwar einen Haken (zu dem wir gleich noch kommen werden), aber es bedeutet, dass das MacBook Air (M1, 2020) praktisch geräuschlos läuft, und das ist sehr beeindruckend.

Der Mangel an Lüftern hätte es Apple ermöglichen können, das neue MacBook Air dünner und leichter zu machen. Daher ist es interessant, dass es dieselbe Größe und dasselbe Gewicht wie seine Vorgänger hat.

(Image credit: Future)

Beim Öffnen des MacBook Air (M1, 2020) bietet sich dir wieder ein vertrauter Anblick – und das auf eine gute Art und Weise. Die beste Neuerung des bisherigen Designs des MacBook Air, das neue Magic Keyboard, ist hier wieder verbaut. Es ist wirklich eine schöne Tastatur zum Arbeiten, weil sie sich trotz der flachen Tasten taktil und reaktionsschnell anfühlt.

Ein Touch-ID-Knopf befindet sich wieder über der Tastatur und ist nach wie vor der beste Fingerabdruck-Scanner, den wir bisher an einem Laptop verwendet haben. Zu viele der Fingerabdruck-Scanner auf Windows-Laptops haben Schwierigkeiten, uns zuverlässig einzuloggen, aber der Touch ID-Button hier hat uns so ziemlich jedes Mal erfolgreich eingeloggt, auch wenn wir den Scanner nicht komplett mit einem Finger bedeckt hatten.

Der Bildschirm ist auch praktisch derselbe wie auf dem MacBook Air (2020), bis auf einen großen Unterschied. So ist er immer noch 13,3 Zoll groß, mit einem 400 cd/m² hellen Retina-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, einer Auflösung von 2560 × 1600 und Apples True Tone Technologie, die die Farbtemperatur auf dem Bildschirm automatisch an das Umgebungslicht anpasst.

(Image credit: Future)

Neu ist hier, dass der Bildschirm des MacBook Air (M1, 2020) jetzt den breiten P3-Farbraum unterstützt, was zu genaueren und lebensechteren Bildern führt. P3-Unterstützung gab es früher nur bei den teureren MacBook Pros, daher ist es toll, dass Apple diese Funktion in seine günstigere MacBook Air-Reihe integriert hat. Wenn du ein Fotograf oder Videoeditor bist, der genaue Farben benötigt, musst du nicht mehr zwangsläufig ein MacBook Pro kaufen.

Der Bildschirm ist außerdem von diesen großen, dicken Einfassungen umgeben, die schon seit Ewigkeiten ein fester Bestandteil des Designs des MacBook Air sind und die diesem Laptop das Gefühl geben, ein wenig veraltet zu sein. Geräte wie der Dell XPS 13 und das Huawei MateBook X (2020) besitzen unglaublich schmale Ränder um das Display, was diese Geräte nicht nur moderner aussehen lässt, sondern auch bedeutet, dass die Hersteller die Gesamtgröße des Laptops weiter reduzieren können, während die Bildschirmgröße gleich bleibt.

Ja, du hast das richtig gelesen: Wir glauben, dass Huawei in Sachen dünnes und leichtes Laptop-Design Apple überlegen ist. Seltsame Zeiten.

Die Webcam über dem Bildschirm ist ebenfalls unverändert vom letzten Mal, mit der gleichen 720p FaceTime Webcam. Die 720p-Auflösung fühlt sich deutlich veraltet an, wenn die meisten Konkurrenten 1080p anbieten, und da heutzutage immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, hätten wir uns gewünscht, dass Apple der Webcam ein wenig Upgrade spendiert.

Das Unternehmen behauptet jedoch, dass dank des M1-Chips der Bildsignalprozessor überholt wurde, wodurch die Webcam angeblich eine bessere Rauschunterdrückung, einen besseren Dynamikbereich und einen automatischen Weißabgleich erhält. Wir haben die Webcam bisher nur für eine begrenzte Zeit benutzt, in der sie in Ordnung, wenn nicht sogar umwerfend war.

Was Anschlüsse betrifft, besitzt es die gleichen zwei Thunderbolt 3 Ports und eine Audio-Buchse wie die letzten MacBook Airs. Über die Thunderbolt 3 Thunderbolt-Ports kann das MacBook Air aufgeladen, externe Monitore mit Strom versorgt und Daten mit bis zu 40 Gb/s übertragen werden. Wir sind froh, dass der Wechsel von Apple weg von Intel und hin zu einem eigenen M1-Chip nicht mit dem Verlust der Thunderbolt-Ports verbunden ist (Thunderbolt ist eine von Intel entwickelte Schnittstelle).

(Image credit: Future)

Performance

Apple MacBook Air (M1, 2020): Performance

Benchmarks So hat das Apple MacBook Air (M1, 2020) in unseren Benchmarks abgeschnitten: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1.493; Multi-Core: 6.586

Geekbench 5 Single-Core: 1.729; Multi-Core: 7.583

Battery Life (TechRadar Film-Test): 11 Stunden und 15 Minuten

Wir waren vom ersten Moment an vom MacBook Air (M1, 2020) beeindruckt. Es bootet schnell (ein zusätzlicher Vorteil des M1-Chips), Big Sur fühlt sich schnell an und der neue Look des Betriebssystems überzeugt. Die Benutzeroberfläche sieht moderner aus, mit hellen, lebhaften Farben, die den Bildschirm des MacBook Air wirklich zur Geltung bringen. Sie ist auch übersichtlicher, sodass du nicht von Symbolen und Optionen überwältigt wirst. Das Control Center wurde auf der Grundlage der Version in iOS neu gestaltet, sieht ordentlicher aus und ist einfacher zu bedienen.

Alle Programme, die normalerweise auf Intel-basierten MacBooks unter MacOS laufen, sollten dank Software-Trickserei von Apples Rosetta 2-Tool auch mit dem neuen MacBook Air (M1, 2020) einwandfrei funktionieren.

Wir haben eine Mischung aus neuen Anwendungen, die für den M1-Chip gebaut wurden, und älteren Anwendungen, die für Intel-Macs gebaut wurden und über Rosetta laufen, ausprobiert und konnten keinen merklichen Unterschied hinsichtlich der Leistung feststellen. Die Tatsache, dass du ältere Anwendungen problemlos auf dem neuen MacBook Air verwenden kannst, ist wirklich lobenswert. Der M1-Chip basiert auf der ARM-Architektur und einer der größten Nachteile von Windows 10 auf Geräten, die auf ARM-basierten Chips laufen, besteht darin, dass nur ARM-kompatible Anwendungen aus dem Windows-Store funktionieren. Die Auswahl dieser Anwendungen ist eher spärlich, was die Nutzbarkeit dieser Geräte stark einschränkt. Microsoft braucht schnellstens sein eigenes Rosetta.

Du kannst nicht nur so ziemlich jede existierende Mac-Anwendung auf dem MacBook Air (M1, 2020) ausführen, sondern dank des M1-Chips, der eine ähnliche Architektur wie iPhones verwendet, auch jede iOS-Anwendung oder jedes Spiel. Dies bringt eine riesige Menge an neuen Tools auf das MacBook und ist wirklich beeindruckend. iOS-Apps und -Spiele sind funktionsreicher und grafisch beeindruckender als je zuvor und der Zugang dazu könnte bahnbrechend sein. Ein paar iOS-Spiele, die wir gespielt haben, liefen perfekt auf dem MacBook Air – und plötzlich ist das MacBook ein annehmbares Gaming-Notebook geworden.

Wir konnten eine ganze Reihe von Anwendungen gleichzeitig laufen lassen und problemlos zwischen ihnen hin- und herwechseln, ohne dass das Apple MacBook Air (M1, 2020) hinterherhinkte. Während unserer Tests fühlte es sich schnell und zuverlässig an. Das Verschieben einer großen 14-GB-Datei von einer externen SSD dauerte zum Beispiel weniger als eine Minute. Das fühlt sich wirklich wie eine schnelle und lebhafte Maschine an.

Apple behauptet, das neue MacBook Air sei dreimal schneller als andere Laptops seiner Klasse und schneller als 98 % der im vergangenen Jahr verkauften PC-Laptops. Auch die Neural Engine sei neunmal schneller als die des vorherigen MacBook Air und die SSD dank des M1 und der neuesten Flash-Technologie bis zu doppelt so schnell.

Zu beachten ist, dass das lüfterlose Design des MacBook Air (M1, 2020) bedeuten könnte, dass die Leistung gedrosselt wird, wenn das Gerät über lange Zeiträume anspruchsvolle Aufgaben ausführen muss. Da es keine Lüfter gibt, die eine Überhitzung des Geräts verhindern, kann es nur die Leistung der Komponenten reduzieren – die so genannte Drosselung -, um die Temperatur zu kontrollieren.

Das ist auch der Grund, warum sich Profis eher für das neue MacBook Pro 13 Zoll entscheiden sollten. Es hat den gleichen M1-Chip wie das MacBook Air, verfügt aber über Lüfter, was bedeutet, dass es für intensive Aufgaben über längere Zeiträume hinweg eingesetzt werden kann, ohne, wie Apple behauptet, gedrosselt zu werden.

In unseren Tests konnten wir jedoch keine größeren Drosselungen feststellen. Wie du aus den Benchmark-Tests ersehen kannst, kam das MacBook Air (M1, 2020) der Leistung des teureren 13 Zoll MacBook Pro (M1, 2020) beeindruckend nahe.

Sowohl bei Geekbench 5 als auch bei Cinebench lag die Single-Core-Leistung des MacBook Air ziemlich genau auf dem Niveau des MacBook Pro, und auch die Multi-Core-Werte unterschieden sich nicht allzu sehr.

Das sind tolle Neuigkeiten für das MacBook Air – und etwas weniger gute für das 13 Zoll MacBook Pro (M1, 2020). Da das MacBook Air (M1, 2020) ein so gutes Notebook ist, fühlt sich das MacBook Pro fast überflüssig an. Die Leistung schien im täglichen Gebrauch ziemlich ähnlich zu sein. Wir haben sogar mit 8K-Videoschnitt in Final Cut Pro herumgespielt, und obwohl Apple zu betonen scheint, dass das Air 4K-Videoschnitt ermöglicht, hat es auch bei 8K einen großartigen Job gemacht und uns erlaubt, mit Leichtigkeit durch mehrere 8K-Quellen zu scrubben. Sehr beeindruckend.

Mit dieser Leistungssteigerung und der neuen Unterstützung des P3-Farbraums ist das MacBook Air (M1, 2020) eine hervorragende Wahl für Videoeditoren, die einen günstigeren Laptop als das MacBook Pro suchen. Es macht es etwas schwieriger, den Kauf des MacBook Pro 13 Zoll zu rechtfertigen, obwohl es einige Schlüsselfunktionen besitzt, die dem Air fehlen, wie z.B. die TouchBar und eine bessere Kühlung. Wenn beide MacBooks über lange Zeiträume hochintensive Aufgaben erledigen müssen, dürfte der Leistungsunterschied zugunsten des Pro größer sein. Aber für die Meisten wird das MacBook Air (M1, 2020) genügend Kraft und Performance bieten.

Akkulaufzeit

Apple MacBook Air (M1, 2020): Akkulaufzeit

Was die Akkulaufzeit betrifft, wussten wir, dass der neue Apple-Chip stromsparender sein würde. Es ist also keine Überraschung, dass das neue MacBook Air die bisher längste Akkulaufzeit aller MacBook Air hat – bis zu 15 Stunden drahtloses Surfen im Internet oder bis zu 18 Stunden Video, laut Apple.

Wir sind von der Akkulaufzeit des MacBook Air sehr beeindruckt – selbst nach einigen Stunden Arbeit (und Surfen im Internet) ist der Ladestand des Akkus nur um ein paar Prozentpunkte gesunken – und selbst wenn du das MacBook Air einen Tag lang im Standby-Modus lässt und wieder zurückkommst, bleibt der Akkuladestand hoch.

In unserem offiziellen Batterietest, bei dem wir ein gelooptes 1080p-Video bei 50 % Helligkeit laufen ließen, bis die Batterie leer war, hielt das MacBook Air (M1, 2020) beeindruckende 11 Stunden und 15 Minuten durch.

Das ist viel länger als das Vorgängermodell in den gleichen Tests (7 Stunden 55 Minuten) und schlägt auch knapp den neuen Dell XPS 13 (11 Stunden 1 Minute).

Das bedeutet, dass du problemlos einen ganzen Arbeitstag (und mehr) arbeiten können solltest, ohne das MacBook Air aufladen zu müssen – obwohl der Akku natürlich schneller leer ist, wenn du anspruchsvollere Aufgaben damit erledigst.

Es erreicht zwar nicht ganz die enormen 13 Stunden und 22 Minuten des neuen 13 Zoll MacBook Pro (M1, 2020), aber wir können uns nicht vorstellen, dass sich jemand über die Akkulaufzeit des MacBook Air (M1, 2020) beschweren wird.

Soll ich das Apple MacBook Air (M1, 2020) kaufen?

Kauf’ es, wenn...

Du ein günstiges MacBook suchst

Das MacBook Air (M1, 2020) ist nicht nur eins der besten MacBooks, die Apple je hergestellt hat, sondern auch das günstigste.

Du einen dünnen, leistungsfähigen Laptop suchst

Die Performance des MacBook Air (M1, 2020) ist wirklich beeindruckend - so beeindruckend, dass viele, die über die Anschaffung des MacBook Pro nachdenken, stattdessen dieses Modell in Betracht ziehen sollten.

Du eine lange Akkulaufzeit benötigst

Das MacBook Air (M1, 2020) hat einen hervorragenden Akku und hält locker den ganzen Arbeits- oder Unitag durch. Wirklich eindrucksvoll.

Kauf’ es nicht, wenn...

Du einen günstigen Laptop willst

Das MacBook Air (M1, 2020) hat ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis, ist aber dennoch sehr teuer. Es gibt heutzutage einige hervorragende günstige Laptops, die viel Performance für wesentlich weniger Geld bieten.

Du keine Macs magst

Weder ist das Design revolutionär, noch versucht es explizit Windows-Nutzer abzuwerben. Wenn du bisher kein Freund von MacBook Airs warst, wird dich das 2020er Modell auch nicht überzeugen.