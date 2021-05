Im Test: Resident Evil Village

Review Information Spielzeit: 11 Stunden Plattform: PlayStation 5 Diese Rezension enthält Spoiler zu Resident Evil 7.

Resident Evil Village ist nicht das, was du dir vielleicht vorstellst. Die geschickte Umleitung von Capcom bedeutet, dass du, selbst wenn du die Demos gespielt, die Trailer gesehen und jeden Schnipsel an Informationen aufgesaugt hast, nur an der Oberfläche dessen gekratzt hast, worum es in Village eigentlich geht und das ist eine sehr gute Sache.

Resident Evil Village ist ein würdiger Nachfolger des von der Kritik hochgelobten Resident Evil 7, aber während jenes Spiel die Survival-Horror-Serie wohl gerettet hat, baut Village mit den besten Erfahrungen der Serie auf. Capcom hat endlich die vielversprechende Formel gefunden, die altgediente Resident Evil-Fans begeistert und dabei einige dringend benötigte Risiken eingeht.

Während in Resident Evil 7 die Action gegenüber der Survival-Horror-Erkundung die zweite Geige gespielt hat, gleicht Village dies etwas aus. Resident Evil Village ist actionlastiger als sein Vorgänger, was es vom Gameplay eher an Resident Evil 4 heranbring. Allerdings wird es mit den Survival-Horror-Elementen, die wir an den älteren Teilen lieben, vermischt. Kombiniere dies mit einigen Verbesserungen des Spielgefühls, einer Reihe von denkwürdigen Charakteren, einer temporeichen und fesselnden Geschichte und einer großartigen Nutzung des Audios und Resident Evil Village bildet ein weiteres Highlight der Serie.

Auch wenn dies die perfekte Mischung sein sollte, die es oft auch ist, wird Resident Evil Village manchmal durch das Fehlen von schaudererregendem Horror und generell trägen Bosskämpfen etwas enttäuschen. Einige wichtige Story-Elemente fühlen sich so an, als wären sie am Ende hineingeschoben worden, anstatt sich allmählich durch das Spiel zu ziehen. Auch wenn diese Probleme im Laufe des Spiels immer häufiger auftreten und den vielleicht besten Teil der modernen Geschichte der Serie an manchen Stellen etwas unbeholfen wirken lassen, solltest du dir Resident Evil Village nicht entgehen lassen. Das gilt sowohl für Veteranen als auch für ganz neue Resi-Fans.

Spoiler für Resident Evil 7 voraus.

Resident Evil Village Preis und Release

Was erwartet dich? Der achte Hauptteil der Resident Evil-Serie

Der achte Hauptteil der Resident Evil-Serie Erscheinungsdatum? 7. Mai 2021

7. Mai 2021 Auf was kannst du es spielen? PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X/S, Stadia und PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X/S, Stadia und PC Preis? Die Standard-Edition kostet etwa 55€

Mr Winters

(Image credit: Capcom)

Eine gut durchdachte Geschichte, die nicht zu langatmig ist

Einprägsame Charaktere

Einige überhastete Storybeats gegen Ende

Resident Evil Village knüpft an die Ereignisse von Resident Evil 7 an und spielt ein paar Jahre später. Falls du Resident Evil 7 nicht gespielt hast (oder vergessen hast, was passiert ist), gibt dir Resident Evil Village einen Überblick über die Ereignisse des Vorgängers.

Nachdem er Eveline besiegt hat und von Chris Redfield als auch der Bioterrorism Security Assessment Alliance (BSAA) vor dem Blutbad im Baker-Haus gerettet wurde, sind Ethan und seine Frau Mia nach Osteuropa gezogen, wo die BSAA versprochen hat, das Paar und ihr neugeborenes Baby, Rose, zu beschützen. Doch nach einem Zwischenfall in ihrem neuen Zuhause wird Rose entführt und Ethan findet sich in einem frommen Dorf mitten im Nirgendwo wieder, verzweifelt auf der Suche nach Rose.

Resident Evil Village versteht es meisterhaft, wie man in einer Ära, die von Leaks und Spoilern geplagt ist, den Überraschungsmoment bewahren kann. Basierend auf den Trailern und Demos von Resident Evil Village hatten wir eine ganz andere Vorstellung davon, worum es in dem neuesten Resi-Teil gehen würde. Daher war es eine willkommene Überraschung zu sehen, dass diese Marketingmaterialien kaum an der Oberfläche dessen kratzten, was Village zu tun versucht - die Unvorhersehbarkeit fügt sowohl der Erzählung als auch dem Gameplay einen gewissen Grad an Spannung und Unbehagen hinzu. Wir wussten nie so recht, was uns als nächstes erwarten würde.

(Image credit: Capcom)

Village legt (meistens) ein gutes Tempo vor und gibt dir trotzdem die Zeit, Umgebung und Charaktere in dich aufzunehmen und jeden Winkel zu erkunden - in echter Resi-Manier. Gleichzeitig feuert das Spiel ein paar Mal pro Stunde ein neues Set Piece auf dich ab, um die Spannung aufrechtzuerhalten.

Die Umgebungen, die du erkunden kannst, sind alle wunderschön umgesetzt und von der Folklore inspiriert, wobei jeder Ort ein anderes Gefühl des Grauens vermittelt - sei es die offene Natur des schneebedeckten Dorfes, wo etwas aus jedem Winkel angreifen könnte, oder die Klaustrophobie, die von den engen Gängen einer Fabrik ausgeht.

Ohne zu spoilern, was noch kommen wird, variiert jede dieser Umgebungen ziemlich stark, wobei sich auch das Dorf selbst (ein zentraler Knotenpunkt für alle Orte) mit der Zeit verändert. Das hilft, das Gameplay frisch zu halten, vor allem, wenn man bedenkt, dass das Design der Resident Evil-Spiele oft dazu führt, dass du alte Mechaniken wiederholst. Wir fanden, dass jeder Schauplatz an einen bestimmten Teil der Resident Evil-Reihe angelehnt ist. Das Schloss erinnert vom Layout her an die Villa des ersten Resident Evil - das Dorf hingegen an den Eröffnungsort des vierten Teils. Village fühlt sich sowohl wie eine Hommage als auch wie ein Schritt nach vorne für die Serie an.

Das Dorf wird von einigen der einprägsamsten Charaktere zum Leben erweckt, die wir bisher in der Serie gesehen haben. Während alle Augen auf die Matriarchin des Schlosses, Lady Dimitrescu, gerichtet sind, ist sie nur eine von mehreren Schlüsselfiguren in Village, von denen Ethan das Pech haben wird, sie zu treffen. Zu den widerwärtigsten Charakteren des Dorfes gehören ein im Reservoir lebender Mutant, eine furchterregende Puppenbraut und ein metallschwingender Rebell. Jeder dieser Charaktere erlaubt es Capcom, verschiedene Arten des Horrors anzuzapfen, wobei die Umgebungen, in denen sie sich aufhalten, dies widerspiegeln, was beweist, dass Resident Evil mehr als ein One-Trick-Pony sein kann, wenn es darum geht, uns zu entsetzen.

Die Geschichte von Resident Evil Village ist wahrscheinlich der größte Pluspunkt, denn sie knüpft nahtlos an Resident Evil 7 an und stellt gleichzeitig alles, was du zu wissen glaubst, auf den Kopf. Obwohl du theoretisch in drei Stunden durch die Geschichte rushen könntest, ist es nicht empfehlenswert, das Spiel so zum ersten Mal durchzuspielen, da du jedes Stück der Geschichte inhalieren willst, um ein wahres Gefühl für die Erzählstränge zu bekommen, die die Geschichte zusammenhalten. Capcom hat einen brillanten Job gemacht, die übergreifende Resident Evil Geschichte mit Ethans Geschichte zu vermischen und anzudeuten, was wir als nächstes erwarten können.

Doch während Village in der ersten Hälfte ein gutes Tempo vorlegt, fühlt sich die zweite Hälfte ein wenig gehetzt an. Einige der großen Momente in dieser Geschichte hätten etwas mehr Raum zum Atmen gebraucht, auch wenn das Spiel insgesamt einen zufriedenstellenden Handlungsbogen für Ethan liefert.

Fürchte die Dunkelheit

(Image credit: Capcom)

Weniger Fokus auf Erschrecken

Jagen ist nützlich, fühlt sich aber deplatziert an

Der Duke ist ein Lebensretter

Resident Evil Village verfolgt einen etwas anderen Ansatz des Horrors, als wir es bei vielen seiner Vorgänger gesehen haben. Anstatt dich mit Jumpscares und Atmosphäre zu erschrecken, scheint sich Village mehr dem klassischen Horror zuzuwenden -im Guten wie im Schlechten - wobei die Angst nicht in dem liegt, was du nicht sehen kannst, sondern in der (manchmal) lebenden, atmenden Kreatur, die versucht, dich zu zerfleischen.

Wir haben die gruselige Atmosphäre vermisst, die wir in Resident Evil und Resident Evil 2 so geliebt haben. Die Lykaner (oder Werwölfe) in Village sind eher eine Übung in Kampffähigkeiten als in Nerven.

Eine der besten Sequenzen in Village kommt ganz ohne Kampf aus. Stattdessen verlässt sie sich allein auf die schiere Angst vor dem Unbekannten und das Ambiente, in dem Ethan völlig unbewaffnet in einem dunklen Haus mit konstanten Bächen und unidentifizierbaren Geräuschen Rätsel lösen muss. Du bist machtlos und hast keine andere Wahl, als weiterzumachen.

Wir wünschten, es gäbe mehr Sequenzen wie diese (und sei es auch nur eine), denn es ist einfach der nervenaufreibendste Teil des Spiels. Im Vergleich dazu tut der Rest von Resident Evil Village nicht viel, um dich zu erschrecken. Während die Balance zwischen Action und Story perfekt gelungen ist, wurde der schaudererregende Horror, den wir von Resident Evil gewohnt sind, ein wenig gedämpft.

(Image credit: Capcom)

Ein weiterer Aspekt, der sich in Village etwas verwässert anfühlt, ist das Lösen von Rätseln. Es gibt zwar Schätze, die Ethan finden und in manchen Fällen auch kombinieren muss, aber es gibt nicht allzu viele Sequenzen, in denen du bestimmte Gegenstände finden musst, um weiterzukommen. Zumindest nicht viele, bei denen du intensiv nach diesen Gegenständen suchen musst. Das Dorf macht deinen Weg zu diesen Gegenständen meist ziemlich linear. Dadurch fühlt sich das Fortschreiten manchmal etwas zu einfach an, während ein oder zwei anspruchsvollere Rätsel einen langen Weg zurücklegen könnten.

Das neue Jagdsystem gleicht dies ein wenig aus, indem es dich dazu ermutigt, das Dorf und die umliegenden Gebiete nach Tieren zu durchsuchen, die Ethan mit Geflügel, Fleisch und Fisch versorgen können. Diese können in einem Menübildschirm namens Duke's Kitchen für permanente Upgrades abgegeben werden. Obwohl wir uns bemüht haben, die Tiere zu finden, fühlte sich dieses Feature manchmal etwas aufgesetzt und deplatziert an. In der einen Sekunde kämpfst du gegen einen Lykaner, und in der nächsten versuchst du, Fische in einem Teich zu erlegen. Trotzdem sind die permanenten Upgrades extrem nützlich.

Die Küche ist nur eine der Dienstleistungen, die Resident Evil Village's Duke, ein charismatischer Händler des Spiels, anbietet. Obwohl wir keine Fans der Fat-Shaming-Trope sind, die den übergewichtigen Besitzer gierig auf dein Essen und Geld macht, ist der Duke ein Lebensretter und ein klarer Nachfolger des Händlers aus Resident Evil 4, er macht sogar Anspielungen auf seinen Vorgänger. Der Duke ermöglicht es dir, eine Reihe von Gegenständen zu kaufen, darunter Munition, Bomben und neue Waffen, sowie Waffen- und Inventar-Upgrades im Gegenzug für eine Ingame-Währung namens Lei. Diese kann bei toten Gegnern gefunden werden oder durch den Verkauf der Schätze, die du beim Duke findest, gewonnen werden, was wiederum sehr Resident Evil 4-like ist.

Die Einbeziehung des Duke beseitigt das lästige Problem, das wir in vielen Resident Evil-Titeln hatten, wo dir die Munition ausgeht und du am Ende feststeckst. Damit wird eine unnötige Barriere beseitigt. Dennoch ist es erwähnenswert, dass der Vorrat des Duke nicht unbegrenzt ist. Das ist aber eine gute Sache, da es bedeutet, dass du überlegter vorgehen musst, wenn du zusätzliche Vorräte kaufst.

Lykaner, Hexen und Zombies, oh je!

(Image credit: Capcom)

Eine der größten Veränderungen, die Resident Evil Village mit sich bringt, ist die Vielfalt an Gegnern, die die Spieler im Spiel bekämpfen müssen. Neben einer Vielzahl von Lykanern wird Ethan auch krähenartigen Kreaturen, Vampiren, schiefgelaufenen Experimenten und natürlich Zombies begegnen. Die Vielfalt an Gegnern ist ein großes Upgrade zu Resident Evil 7, denn es gibt dem Spiel einen deutlich Old-School-Horror-Vibe und es ist eine Abwechslung, über die wir sehr froh sind.

Wir haben auf Standard gespielt und fühlten uns nie von den Gegnern in Resident Evil Village überwältigt, aber es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade für diejenigen, die eine größere Herausforderung suchen. Das Gunplay und die Kämpfe sind Resident Evil 7 ziemlich ähnlich. Es gibt nicht viele Feinheiten für die meisten Feindkämpfe: einfach das Ziel treffen (idealerweise in den Kopf) und Schutz benutzen, wenn sie zu nahe kommen.

Wir fanden, dass die Bosse des Spiels und (insbesondere) die Minibosse etwas mehr Strategie erforderten, obwohl wir die Bosskämpfe oft als ernüchternd empfanden, da der Aufbau auf einen großen Kampf hindeutet, der in Wirklichkeit nach wenigen Minuten vorbei ist.

(Image credit: Capcom)

Dank der Waffen-Upgrades und -Teile ist es einfacher als je zuvor, diese Feinde zu erledigen. Während Ethan die Grundversionen vieler Waffen, darunter Pistolen, Schrotflinten, ein Scharfschützengewehr und einen Revolver, mitnehmen kann, können zusätzliche Waffenteile lästige Probleme wie das Schwanken der Waffe bei einem Scharfschützengewehr beheben. Darüber hinaus kann der Duke diese Waffen mit Upgrades aufrüsten, die Aspekte wie die Stärke der Waffe, die Feuerrate, die Nachladegeschwindigkeit und die Munitionskapazität verbessern.

Während Ethans Arsenal immer mächtiger wird, musst du dich um das Ressourcenmanagement kümmern, insbesondere um das Inventarmanagement. Die gute Nachricht ist, dass Village das beste Inventar-Management hat, das wir bisher gesehen haben. Es erlaubt dir, mehr Inventarplatz vom Duke zu kaufen, deine Gegenstände zu stapeln und Objekte zu verschieben, um mehr Platz zu schaffen. Im Grunde ist es die gleiche Art und Weise, wie Resident Evil 4 es gemacht hat und das ist hier sehr willkommen.

Was diese Verwaltung noch einfacher macht, ist, dass Schätze und Schlüsselgegenstände unter einem anderen Reiter sind, so dass du nicht versuchst, deine Waffen, Medi-Kits, Schlüsselgegenstände und Schätze alle in einen Abschnitt zu packen.

Auch das Crafting ist einfacher als je zuvor, da dir eine Vielzahl von Ressourcen zur Verfügung steht. Auf der PS5 hältst du einfach die Dreieckstaste gedrückt und wählst den Gegenstand aus, den du herstellen möchtest. Die Auswahl an Gegenständen, die du herstellen kannst, ist nicht riesig, aber das muss sie auch nicht sein und du kannst weitere Crafting-Optionen vom Duke kaufen.

Verwendung von Hardware

(Image credit: Capcom)

PS5 3D-Audio verstärkt den Horror

Nutzt HDR und Ray Tracing auf PS4 und Xbox Serie X

Nahtloses Laden

Der wahre Star des Resident Evil-Horrors ist sein Audio. Resident Evil Village unterstützt PS5 3D-Audio, das mit jedem Headset funktioniert, solange du auf Sonys neuester Konsole spielst. Das funktioniert wie Spatial Audio und ermöglicht es dir, Geräusche aus der Richtung ihrer Quelle zu hören, als ob du dich tatsächlich im Spiel befindest. Es eignet sich perfekt für ein Horrorspiel wie Village, besonders in klaustrophobischen Gebäuden, da es dir erlaubt, jedes Tropfen in einem Dungeon und jeden rasselnden Atem eines Gegners zu hören.

Aber es geht nicht nur darum, was du hörst, manchmal geht es auch darum, was du nicht hörst. Wir haben festgestellt, dass wir uns auf den Ton verlassen haben, um zu erkennen, wann ein Feind in der Nähe ist. Als Capcom absichtlich vermieden hat, dass ein Feind überhaupt einen Ton von sich gibt, hat uns das gelinde gesagt überrascht.

Unser einziger Kritikpunkt am 3D-Audio ist, dass das Spiel nicht automatisch registriert, wenn du zwischen TV- und Headset-Audio wechselst, sodass du deine Audioeinstellungen manuell ändern musst, um das Beste aus dem Sound herauszuholen.

Während 3D-Audio auf die PS5 beschränkt ist, nutzen sowohl die PS5- als auch die Xbox Series X-Version des Spiels Raytracing und HDR - allerdings brauchst du einen Fernseher, der letzteres unterstützt. Wir fanden, dass Village auch ohne HDR-Fernseher atemberaubend aussah - wer keinen hat, wird also nicht viel verpassen.

Die Next-Gen-Ladezeiten sind ebenfalls ein großer Pluspunkt. Nahtlose Übergänge zwischen Spiel und Zwischensequenzen bedeuten, dass du nie aus der Immersion von Resident Evil Village gerissen wirst.

Mehr zu tun

(Image credit: Capcom)

Auch wenn die 10 Stunden Spielzeit von Village nicht sonderlich lang erscheinen und wir haben uns die Zeit genommen, alles zu erkunden, was wir konnten, hat es sich nie so angefühlt, als ob es zu lange dauern würde. Village weiß, wann es zu einem natürlichen Ende kommt, und drängt zum Glück nicht weiter.

Stattdessen öffnet das Ende weitere Türen für dich und fördert die Wiederspielbarkeit. Am Ende deines ersten Spieldurchgangs erhältst du, ähnlich wie in Resident Evil 7, Challenge Points, die auf den Herausforderungen basieren, die du während dieses ersten Spieldurchgangs abgeschlossen hast. Diese Challenge Points ermöglichen es dir, neue Waffen zu kaufen, die deinen nächsten Durchlauf einfacher und ein bisschen anders machen als den ersten, vielleicht willst du beim nächsten Mal sogar den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Du kannst diese Punkte auch verwenden, um Kunstwerke und Figuren zu kaufen, wenn du eher ein Sammler bist, oder um den Söldnermodus freizuschalten.

Im Söldnermodus, der zum ersten Mal in Resident Evil 3: Nemesis zu sehen war, versuchst du, eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen, indem du einfach Feinde in festgelegten Bereichen abschießt. Je höher die Punktzahl, desto höher der Grad, wobei höhere Grade dir erlauben, neue Gebiete freizuschalten. Mercenaries ist perfekt für diejenigen, die eine Herausforderung suchen oder einfach nur Wellen von Gegnern abschießen wollen.

Zu einem späteren Zeitpunkt wird auch Re:Verse erscheinen, ein Online-Modus, der kostenlos mit Resident Evil Village kommt. Ursprünglich sollte Re:Verse zusammen mit Village erscheinen, wurde nun aber auf "Sommer 2021" verschoben, also erwarte, dass es irgendwann zwischen Juni und August erscheinen wird, sofern es keine weiteren Verzögerungen gibt. Wir haben Re:Verse noch nicht ausprobieren können, werden aber unsere Eindrücke teilen, sobald wir sie haben.

Fazit

(Image credit: Capcom)

Resident Evil Village mag seine Fehler haben, aber es ist immer noch eines der besten Resident Evil-Spiele, die wir je spielen durften. Wir sind zwar enttäuscht über das Tempo gegen Ende des Spiels und hätten uns gewünscht, dass die Bosskämpfe mehr Punch hätten, aber die Art und Weise, wie Capcom die Geschichte von Village mit der Geschichte der Serie verknüpft, ist wunderschön gemacht. Wir loben die Risiken, die der Entwickler eingegangen ist, um mit einer so altgedienten Serie zu experimentieren.