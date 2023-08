iPhone 15 Release schon vor Apples September-Event so gut wie bestätigt!

Mark Gurman, der Apple-Analyst von Bloomberg, hat sich zu den neuesten Spekulationen rund um den Release des iPhone 15 geäußert und wirft seine Prognosen in den Ring.

In seinem jüngsten Power On-Newsletter gibt Gurman an, dass die nächste iPhone-Reihe höchstwahrscheinlich in der zweiten Septemberwoche enthüllt wird. Laut Gurman wird das iPhone 15 demnach am 12. oder aber 13. September vorgestellt werden. Sollte diese Vorhersage eintreffen, wäre eine Vorbestellung ab dem 15. September nicht auszuschließen und schon am 22. September 2023 könnte schließlich die Auslieferung beginnen!

Gurmans Vorhersage kommt somit kurze Zeit nachdem auch 9to5Mac sich zu Wort gemeldet hat. Das Magazin tat kund, dass Apples Mitarbeiter darum gebeten wurden, sich am 13. September keinen freien Tag zu nehmen, da hier eine "große Smartphone-Ankündigung" bevorstehe.

Wie in alten Zeiten also? Vermutlich! Apple wählt ja traditionellerweise häufig die ersten Septemberwochen zur Enthüllung der jährlichen iPhone-Ableger – und so könnte es auch dieses Jahr sein.

Die Gerüchteküche brodelt, aber Gurman wie auch 9to5Mac scheinen sich bereits sicher: Die zweite Septemberwoche, konkret der 13. September, dürfte dieses Jahr einmal mehr zur großen Enthüllung der iPhone-Modelle genutzt werden!

Das iPhone 14 erschien auch in der Monatsmitte des Septembers, konkret am 16. September 2022. (Image credit: Future / Apple)

Der Vollständigkeit halber hier noch einmal die vergangenen fünf Veröffentlichungsdaten:

iPhone 14 – 16. September 2022

iPhone 13 – 24. September 2021

iPhone 12 – 23. Oktober 2020

iPhone 11 – 20. September 2019

iPhone XS – 21. September 2018

Die Gerüchteküche brodelt heftig, und alles deutet darauf hin, dass das iPhone 15 pünktlich zum Freitag, dem 22. September, die Regale ziert. Dieses Datum reiht sich nahtlos in den üblichen Ablauf der bisherigen iPhone-Launches ein – mit Ausnahme der iPhone 12-Serie, die aufgrund der weltweiten Covid-19-Pandemie ein wenig aus der Reihe tanzte.

Eine interessante Wendung bringt Analyst Wamsi Mohan von der Bank of America mit ins Spiel. Mohan, der die Verzögerung des iPhone 12 für das Jahr 2020 korrekt vorhergesagt hatte, deutete kürzlich an, dass sich die Veröffentlichung der gesamten iPhone 15-Reihe aufgrund von Produktionsproblemen bei den Displays der iPhone 15 Pro- und Pro Max-Modelle bis Ende Oktober hinauszögern könnte.

Und auch wir haben bereits über diese Sorge berichtet. Allerdings gehe ich dementsprechend noch immer nicht davon aus, dass die ganze Reihe unter dem Verzug leiden wird. Eine plausible Alternative wäre allerdings, wenn die Standard-Modelle schon im September erscheinen, während die Pro-Alternativen womöglich erst im Laufe der darauffolgenden Wochen (Ende September/Oktober) folgen.

Wie immer sollte aber auch diese Spekulation noch mit der nötigen Skepsis betrachtet werden. Klar, viel deutet auf die Veröffentlichung im September hin, Apple selbst hat sich bisher aber noch immer nicht zu Wort gemeldet. Allerdings sollte man auch bedenken, dass ein Release im Oktober sich äußerst schlecht für die Umsatzzahlen des US-Giganten im Q3 machen könnte. Und spätestens hiermit wären wir wieder bei den zuverlässigen Prognosen oder meinem Alternativvorschlag von eben angelangt ...

Ganz egal aber, wie der Release auch vonstattengehen mag und wann selbiger überhaupt stattfindet, scheint doch gewiss, dass das iPhone 15 Pro, das Pro Max sowie auch die Standard-Alternativen einmal mehr Apple-Fans begeistern dürften. Was uns konkret erwartet und was Apple für das September-Event noch im Gepäck haben könnte, verraten wir dir natürlich hier auf TechRadar Deutschland!