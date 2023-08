Enttäuschend? Die Apple Watch 9 hat womöglich nur ein einziges, wichtiges Upgrade im Gepäck!

Was uns bei der Apple Watch 9 bevorsteht? Laut dem neuesten Klatsch und Tratsch nicht viel ... außer einem ordentlichen Power-Boost. Trotzdem Grund genug, seine Erwartungen schon einmal deutlich zurückzuschrauben!

Die neuesten Informationen, die ein Insider auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo geteilt hat, behaupten, dass die Apple Watch 9 im Grunde genommen eine Kopie ihres Vorgängers sein wird – außer einer kleinen, aber feinen Ausnahme: einem aufgemotzten Prozessor.

Über dieses Prozessor-Upgrade haben wir bereits zuvor gesprochen: Angeblich soll der S9-Chipsatz in der Apple Watch 9 so viel auf dem Kasten haben, dass der S8, S7 und S6, die sich vor ihr die Klinke in die Hand gegeben haben, vor Neid erblassen könnten – vor allem, weil die Vorgänger zuletzt alle so ziemlich die gleiche Power hatten. Außerdem könnte so auch der Akku mitziehen und etwas länger durchhalten als es noch die Vorgänger taten.

Außer dem Prozessor scheint es nicht wirklich große Änderungen im Vergleich zur Apple Watch 8 zu geben – die bereits ihrerseits eher ein sanftes Upgrade im Vergleich zur vorherigen Version war. Und ganz ehrlich? Diese behutsamen und sparsamen Updates nerven allmählich gewaltig!

Ja klar, neue Ziffernblätter sind fancy, eine Auswahl aktualisierter Armbänder ist schick und auch der ein oder andere neue Farbton kann sich zweifelsohne sehen lassen. Womit soll ich aber bitte eine durchaus üppige Investition in ein "Upgrade" rechtfertigen, wenn die Reihe selbst schon seit Jahren auf der Stelle tritt?

Das ist die Frage, die Apple dir und mir schuldig bleibt. Hoffen wir, dass der US-Gigant sich bis zum 13. September noch eine passende Antwort einfallen lässt. Schließlich erscheint womöglich schon am selbigen Tag die Apple Watch 9 zusammen mit der neuen iPhone-15Serie.

Sobald der konkrete Termin steht, kannst du dich natürlich schon im Vorfeld bei TechRadar zu allen relevanten Neuerscheinungen und möglichen Überraschungen informieren, wo wir doch vor, während und nach dem Event reichlich Neuigkeiten bereithalten werden.

Aktuellen Spekulationen zufolge könnte zur nächsten Enthüllung übrigens auch ein neues iPad mini in den Startlöchern stehen. Was dich hier erwartet, haben wir aber schon anderweitig besprochen!