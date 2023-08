Erhält die Apple Watch womöglich ihr größtes Update seit Jahren, ohne dass es jemand weiß?

Die Apple Watch Series 8 (links) und die Apple Watch Ultra (rechts) könnten in diesem Jahr bedeutende Upgrades erhalten.

Wir gehen noch immer stark davon aus, dass die nächste Generation der Apple Watch voraussichtlich schon im September mit den iPhone-15-Ablegern erscheint. Also ganz ähnlich zum Prozedere aus dem Vorjahr ...

Und oft sind die Upgrades zwischen den Generationen der Apple Watch-Serien ja auf Hardwareseite eher inkrementell, um nicht zu sagen vernachlässigbar. Aktuellen Berichten zufolge können wir uns 2023 aber mit aller Vorsicht auf eine Änderung gefasst machen, wo doch die diesjährigen Uhren potenziell einen deutlichen Geschwindigkeitsschub erfahren werden.

Seit dem Jahr 2020, in welchem die Apple Watch Series 6 eingeführt wurde, hat sich hier nicht mehr viel getan, wo doch auch heute noch die besten Apple Watches mit einem Chip konzipiert wurden, der an den A13 Bionic von Apple angelehnt ist. So war es zumindest auch bei der Watch 8, der SE 2 wie auch der Apple Watch Ultra.

Einem Bericht von Mark Gurman (Bloomberg) zufolge, könnten nun aber die neuen S9-Prozessoren eine "signifikante Verbesserung" erkennen lassen, was auf einen der ersten bedeuteten Prozessorenwechsel seit dem S6 hoffen lässt.

Mit einem überarbeiteten Prozessor für die Watch Series 9 wie auch die Apple Watch Ultra 2 sollten wir also auch die Enthüllung der kommenden Smartwatch-Generation von Apple strengstens im Auge behalten.

Nicht betroffen vom Update ist allerdings die SE 3. Schlichtweg aus dem Grund, weil es 2023 keine SE 3 geben wird. Diese könnte nämlich erst im Jahr 2024 erscheinen, wo Apple doch für seine preisgünstige Einsteigerserie bisher einen zweijährigen Update-Zyklus pflegt.

Was uns auf Software-Seite mit watchOS 10 erwartet, wissen wir, dank der Keynote im Juni 2023, ja glücklicherweise schon. So enthält das neue Betriebssystem mitunter aktualisierte Fahrradtools wie auch -metriken, legt (ähnlich wie das neue IOS) einen größeren Schwerpunkt auf Widgets und wird eine Reihe aktualisierter Ziffernblätter im Gepäck haben, hierunter auch ein animiertes Snoopy-Zeichen.

Nicht nur schick, sondern auch flott

(Image credit: Apple)

In unserem Test zur Apple Watch Series 8 lobten wir bereits so einige Aspekte und vergaben so mehr als berechtigte 4 Sterne für die 2022er-Variante. Angekreidet wurde unsererseits aber vor allem die Tatsache, dass es sich bei der Series 8 wohl um das unspektakulärste Update seit Jahren gehandelt hat. Und hier scheint Apple nicht nur zugehört zu haben, sondern auch Besserung zu geloben ...

Ich will den Tag zwar noch längst nicht vor dem Abend loben, allerdings vertraue ich auf den zumeist zuverlässigen Gurman und erhoffe mir so von einer überarbeiteten Apple Watch Series 9 doch einiges, vor allem in Sachen Leistungsfähigkeit.

Erfreulich ist diese Neuigkeit zudem auch für die gesamte Entwicklung der Branche. Immerhin lebt technologischer Fortschritt von Wettbewerb und während Samsung bereits einiges tut, um mit der Galaxy Watch 6 alsbald Android-Nutzer zu begeistern, ist es schön zu wissen, dass Apple hier Schritt halten möchte.

Welche Empfehlungen der Smartwatch-Markt jenseits von Samsung- sowie Apple-Produkten noch im petto hat, verrät dir ein Blick in unseren Kaufratgeber für die besten Smartwatches.

Fasziniert dich hingegen, was die Technik von heute dir jenseits von Smartwatches bereitstellen kann, könnte dir unser Beitrag zur smarten Einrichtung deines Eigenheims via 3D-Produktvisualisierungssoftware taugen.