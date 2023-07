3D Produktvisualisierung - Wie hilft sie bei der Präsentation von Möbeln?

In der Werbeindustrie sind 3D Visualisierungen mittlerweile ein bewährtes Mittel. Das hängt vor allem damit zusammen, dass das sogenannte 3D Rendering Kunden einen optisch ansprechenden Einblick gibt. Deutlich wird das zum Beispiel anhand der Visualisierungsmöglichkeiten in der Möbelbranche.

Während eine Zeitlang hauptsächlich Fotos und Videos eingesetzt wurden, um potenziellen Käufern und Käuferinnen ein Produkt zu präsentieren, zieht man heute verstärkt Möbel-Visualisierungen in 3D hinzu. Hochwertige 3D Modellierungssoftware macht es möglich. Der Vorteil dabei ist, dass Artikel in ihrer realen Umgebung gezeigt werden können, was für Kunden eine Hilfestellung bei der Entscheidung für ein bestimmtes Produkt sein kann.

In diesem Artikel befassen wir uns umfassend mit diesem Thema und gehen insbesondere darauf ein, wie 3D-Produktvisualisierung in der Einrichtungs- und Möbelbranche funktioniert.

Was ist 3D Visualisierung?

Unter dem Begriff 3D Visualisierung versteht man die Umwandlung zweidimensionaler Daten und technischer Zeichnungen in virtuelle dreidimensionale Räume oder Modelle. Dadurch können sämtliche Produkte sichtbar und "anfassbar" gemacht werden, weil sie Menschen dabei helfen, sich etwas besser vorzustellen.

So funktioniert es

Umgesetzt wird die 3D Visualisierung beispielsweise in einem CGI / 3D Studio für die Möbel, home & living Industrie. Dabei lädt man Daten anhand einer Vorlage beziehungsweise aus bereits vorhandenen CAD-Daten in ein spezielles Programm. Demnach handelt es sich dabei um die raffinierte Kombination aus Design und Technik, die der Demonstration von Produkten unterschiedlicher Art dient. Nach der Erstellung der Entwürfe mit 3D Software werden diese gerendert.

Anwendungsgebiete von 3D Visualisierungen

Mittlerweile verwendet man virtuelle Designs in vielen unterschiedlichen Branchen. So zum Beispiel in der Automobilindustrie, bei der Entwicklung von Spielen, in der Architektur, im Interior Design und in der Konsumgüterindustrie. Durch Visualisierungen gelingt es, Räume und Produkte greifbarer und im Vorfeld realistischer darzustellen. Das hat den Vorteil, dass sich Produkte oder Objekte besser vorstellen und planen lassen.

Breiter Einsatz von 3D Möbel Visualisierung

Immer häufiger werden die Anfragen für 3D Möbel Visualisierungen. Grund dafür ist, dass viele Kunden heutzutage Möbel im Internet erwerben möchten, anstatt in ein Möbelhaus zu gehen. Teilweise bezahlen Käufer eine große Summe, um exakt das Möbelstück zu erhalten, das sie sich wünschen. Dies setzt jedoch auch voraus, dass sie im Vorfeld ein genaues Bild des Produktes erhalten.

Du kannst dir das so vorstellen: Geht man in ein Möbelhaus, kann man dort alle Produkte nicht nur sehen, sondern auch anfassen und austesten. Beim Kauf im Internet funktioniert das nicht. Auch, wenn man seine Möbel nach Maß und eigenen Vorstellungen umsetzen lässt, kann man sie für gewöhnlich vorher nicht ausprobieren. Dies zeigt, welche Bedeutung 3D Möbel Visualisierungen im Zeitalter des Internets haben.

Diese weisen gegenüber der Betrachtung im Möbelgeschäft sogar noch einen weiteren Vorteil auf: So ist es durch die 3D Darstellung möglich, einen bereits vorhandenen Wohnraum oder ein Büro mitsamt Interieur detailgetreu nachzubilden. Fügt man anschließend die neuen 3D Möbel hinzu, kann man ganz genau prüfen, wie diese zusammen mit der übrigen Einrichtung aussehen. Lässt man ein Möbelstück nach eigenen Vorstellungen anfertigen, haben Hersteller auf diese Weise die Möglichkeit, kleine Änderungen zunächst am 3D-Modell vorzunehmen. Das ist viel einfacher und kostensparender, als sie direkt am Möbelstück umzusetzen, um danach vielleicht vom Kunden zu erfahren, dass die Änderung doch nicht den gewünschten Effekt hat.

Viele Möbelgeschäfte bieten heutzutage die 3D Visualisierung ihrer Produkte an, weil sie sich von Konkurrenten abheben möchten. Auf diese Weise können sie ihren Kunden zeigen, dass sie exakt die Möbelstücke anbieten, welche gewollt und gebraucht werden.

Via 3D Visualisierung erhalten Kunden eine bessere Vorstellung von ihrer möglichen Traumwohnung sowie den Einrichtungsoptionen (Image credit: Getty)

Vorteile von 3D Visualisierung

Man kann sagen, dass 3D Visualisierung besonders bei der Gestaltung von Innenräumen drei entscheidende Vorteile hat:

positive Beeinflussung von Vorstellungen: Dass durch die 3D Visualisierung Vorstellungen ins Positive beeinflusst werden können, lässt sich am besten am Beispiel von Mietobjekten verdeutlichen. Bei einer Online-Besichtigung können potenzielle Mieter durch bereits virtuell eingerichtete Räume gehen. So erhalten sie eine bessere Vorstellung von ihren eigenen Möglichkeiten. Der Blick auf einen ansprechend eingerichteten Raum löst garantiert positivere Assoziationen aus als der auf die nackten Wände eines Rohbaus.

Dass durch die 3D Visualisierung Vorstellungen ins Positive beeinflusst werden können, lässt sich am besten am Beispiel von Mietobjekten verdeutlichen. Bei einer Online-Besichtigung können potenzielle Mieter durch bereits virtuell eingerichtete Räume gehen. So erhalten sie eine bessere Vorstellung von ihren eigenen Möglichkeiten. Der Blick auf einen ansprechend eingerichteten Raum löst garantiert positivere Assoziationen aus als der auf die nackten Wände eines Rohbaus. preislicher Vorteil: Fotoshootings können sehr kostspielig sein. Hinzu kommt, dass Möbel von einem Ort zum anderen transportiert oder teure Zusatzmaterialien erworben werden müssen, um unterschiedlich gestaltete Räume für die Produktfotos zu erhalten. Mit 3D Visualisierung ist das viel einfacher. Dabei können bereits auf Grundlage eines einzigen Bildes viele verschiedene Einrichtungsmöglichkeiten dargestellt werden. Das spart Zeit und Kosten.

Fotoshootings können sehr kostspielig sein. Hinzu kommt, dass Möbel von einem Ort zum anderen transportiert oder teure Zusatzmaterialien erworben werden müssen, um unterschiedlich gestaltete Räume für die Produktfotos zu erhalten. Mit 3D Visualisierung ist das viel einfacher. Dabei können bereits auf Grundlage eines einzigen Bildes viele verschiedene Einrichtungsmöglichkeiten dargestellt werden. Das spart Zeit und Kosten. Erhöhung der Flexibilität: Nicht immer sind Kunden direkt mit einem präsentierten Ergebnis zufrieden. Das ist dank der 3D Visualisierung auch gar nicht notwendig. Hierbei können die dargestellten Produkte oder Einrichtungen so lange angepasst werden, bis sie zum Käufer oder der Käuferin passen.

Die Entwicklung von 3D Visualisierung

Bereits in den 80er Jahren wurden 3D Visualisierungsprogramme leicht zugänglich gemacht. In dieser Zeit begannen viele Architekten mit diesem Tool zu arbeiten. In den 90er Jahren kam es zu einer raschen Entwicklung der 3D Visualisierungssoftware. So werden einige der zu dieser Zeit entstandenen Programme noch heute erfolgreich verwendet. Auch zum Zweck des Interieur-Designs entwickelten sich 3D Visualisierungen immer weiter. Anfangs gab es das Problem, dass die Anzahl der bereits visualisierten Produkte recht überschaubar war, doch heutzutage werden die verschiedenen Möglichkeiten immer komplexer und ausgereifter.

Auf diese Weise lassen sich mittlerweile die unterschiedlichsten Räume und Produkte visuell umsetzen.

Das Fazit – 3D Visualisierung hat viele Vorteile in der Möbelbranche

In unserem modernen Zeitalter ist es so wichtig wie nie zuvor, sich von der Konkurrenz abzuheben und dafür modernste Technologien zu verwenden. Am besten zeigt das die 3D Visualisierung von Möbeln und Räumen. Immer mehr Menschen möchten ihre Einrichtungsgegenstände am liebsten von der heimischen Couch aus wählen und nicht erst in das nächste Möbelgeschäft fahren, um sich alles anzusehen.

Bilder und Videos reichen jedoch oft nicht aus, um ein Produkt, wie aufwendig gestaltete Möbelstücke, perfekt in Szene zu setzen. Häufig fehlt es potenziellen Kunden dann an einer Möglichkeit, sich die Produkte in den eigenen Räumen vorzustellen. Aus diesem Grund machen sich viele Einrichtungshäuser und Online-Geschäfte die Möglichkeiten der 3D Visualisierung zunutze. Auf diese Weise können sie virtuelle Räume konzipieren oder sogar die Wohnung eines Kunden nachbilden.

Auch bei der Sonderanfertigung von Mobiliar gewinnt 3D Visualisierung immer mehr an Bedeutung. So lassen sich bereits im Vorfeld unterschiedliche Versionen eines einzelnen Produkts erstellen und kleine Änderungen umsetzen. Der Kunde muss dann nur noch entscheiden, welches Produkt er in Auftrag geben möchte. Viele Möbelgeschäfte greifen auf 3D Visualisierung zurück, weil sie sich so erfolgreich von der Konkurrenz abheben können.