Geschäftsprozesse ohne Datensicherheitsbedenken: Nele.ai entwickelt Datenschutzfilter für ChatGPT

Im heutigen wettbewerbsintensiven Geschäftsumfeld stehen viele mittelständische Unternehmen in Deutschland vor der Herausforderung, ihre betrieblichen Abläufe zu optimieren. Häufig geht bei der Erledigung alltäglicher Aufgaben wertvolle Zeit verloren, die für strategische Entscheidungen und das Wachstum des Unternehmens genutzt werden könnte. KI-basierte Technologien bieten die Chance, Geschäftsprozesse deutlich effizienter zu gestalten und Unternehmen damit einen Wettbewerbsvorsprung zu verschaffen.

Generative KI-Lösungen – sicher und einfach gestaltet

Ein Unternehmen, das sich auf innovative KI-Lösungen spezialisiert hat, ist die 2004 gegründete Digitalagentur GAL Digital und die von Gründer Daniel Gal entwickelte Plattform nele.ai, die es Unternehmen ermöglichen wird, sichere, benutzerfreundliche und datenschutzkonforme Prozesse zu integrieren und Künstliche Intelligenz (KI) in Form von generativen KI-Lösungen (z.B. ChatGPT) einzusetzen, ohne Abstriche bei der Datensicherheit und dem Datenschutz machen zu müssen.

Hinter der Entwicklung steht die Vision des Gründers, KI so schnell wie möglich in mittelständischen Unternehmen zu etablieren. Es ist erwiesen, dass Mitarbeitende bis zu 25 Prozent effizienter arbeiten, wenn sie KI einsetzen. Leider gibt es immer wieder Sicherheitsbedenken. Durch die nun mögliche Produktivitätssteigerung können - quasi als positiver Nebeneffekt - der Fachkräftemangel und die Folgen des demografischen Wandels kompensiert werden.

Auch aus diesem Grund hat sich GAL Digital im Jahr 2023 mit generativen KI-Lösungen beschäftigt und einen besonderen Fokus auf die Sicherheitsaspekte von Open-AI-Produkten gelegt. Als Digitalagentur steht GAL Digital in ständigem Kontakt mit Unternehmen, wodurch die Erkenntnis reifte, dass bestehende Sicherheitsbedenken den sinnvollen Einsatz von KI-Lösungen in der Praxis noch zu stark einschränken. Selbst große Konzerne wie Apple setzen KI-Produkte nur sehr eingeschränkt ein, weil die Verantwortlichen befürchten, dass sensible Informationen oder Daten nach außen dringen könnten.

Das Prinzip von nele.ai ist im Grunde sehr einfach. Es wird keine neue Technik verwendet, sondern lediglich eine Sperre aktiviert, die ChatGPT daran hindert, persönliche oder unternehmensbezogene Daten zu speichern. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Datenschutzfilter zu deaktivieren, so dass das Tool genau wie das klassische ChatGPT funktioniert. Das bedeutet, dass nele.ai erst durch die Aktivierung des Datenschutzfilters sein volles Potential entfalten kann.

Bereits seit Mai 2023 läuft die Beta-Testphase, in der nele.ai als App zur Verfügung steht. In dieser Testphase wurde vor allem das Feedback der Kunden genutzt, um die Plattform weiter zu verbessern. Ab August 2023 wird nele.ai als Web- und Desktop-Applikation zur Verfügung stehen.

Hand in Hand kann die Arbeit mit künstlicher Intelligenz funktionieren und so auch den beruflichen Alltag versüßen! (Image credit: SvetaZi / Shutterstock)

Geschäftsmodell auf Grundlage von Credits & Volumenpaketen

GAL Digital hat ein tragfähiges Geschäftsmodell für nele.ai entwickelt. Kunden können KI-Volumenpakete erwerben. Das Unternehmen kauft auf Basis einer Bedarfsermittlung/-abschätzung ein entsprechendes Volumenpaket ein. Aufgrund der Tatsache, dass bei nele.ai beliebig viele Nutzerinnen und Nutzer das gesamte Credit-Volumen ihres Unternehmens nutzen können, ist nele.ai wesentlich einfacher zu implementieren als ChatGPT. Denn bei ChatGPT kann ein Account immer nur von einer Person genutzt werden. Im Gegensatz zur Plattform von nele.ai gibt es bei ChatGPT noch keine einheitliche Lösung für Unternehmen.

Die Anwendung kann branchenübergreifend eingesetzt werden, dennoch gibt es eine besonders wichtige Zielgruppe. Dazu Firmengründer Daniel Gal: "Wir haben keinen Branchenfokus und auch keinen Fokus auf eine bestimmte Fachabteilung. Wir sehen jedoch aktuell den Mittelstand als unsere wichtigsten Markt. Es ist unsere Aufgabe zu zeigen, dass KI immer von Vorteil ist. Das ist auch der Grund, warum wir überregionale Leitmedien besonders ins Visier nehmen: Wir möchten die Angst vor der Verwendung von generative KI nehmen und zeigen, dass diese sicher, datenschutzkonform und produktiv in Unternehmen eingesetzt werden kann. Der deutsche Mittelstand soll den Wettbewerbsvorteil durch generative KI nutzen."

Was generative KI-Lösungen können

Generative KI-Tools können nur dann aussagekräftige Ergebnisse liefern, wenn unternehmenseigene Daten eingegeben werden. Auf diese Weise erhält man nicht ausschließlich generische, sondern individuell auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittene Ergebnisse. Was die Unternehmen allerdings nicht wollen, ist, dass die von ihnen zur Verfügung gestellten Daten in den Trainingsdaten des jeweiligen KI-Modells gespeichert werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass diese bei zukünftigen Abfragen z.B. von Mitbewerbern verwendet werden. Aus diesem Grund ist nele.ai so konzipiert, dass die Speicherung der im Chat verwendeten Daten durch die KI-Modelle unterbunden wird.

Darüber hinaus werden alle personenbezogenen Daten vor der Verarbeitung anonymisiert. Ist die Verarbeitung abgeschlossen, werden sie wieder personalisiert. Durch diese Sicherheitsmaßnahmen erfüllt nele.ai in Kombination mit dem Datenschutzfilter die Anforderungen der DSGVO. Als externer Datenschutzbeauftragter hat Dr. Martin Schwenke die Datenschutzkonformität von nele.ai bestätigt. Der ausgewiesene Experte konnte auch als Markenbotschafter für nele.ai gewonnen werden.

Hier zeigt sich auch eine zweite wichtige Zielgruppe, die das Unternehmen mit seiner Entwicklung ansprechen möchte. Dazu Daniel Gal: „Die Zusammenarbeit mit Datenschutzexperten spielt für uns eine sehr hohe Rolle, da dadurch verifiziert werden kann, das Nele.AI zu seinem Wort steht und somit eine valide Alternative zu ChatGPT darstellt.“

Um den Einsatz von KI-Tools in Unternehmen zu erleichtern, bietet die Anwendung von GAL Digital Zugang zu einer umfangreichen Prompt-Bibliothek. Diese ist nach Aufgaben und Unternehmensbereichen gegliedert. Die Nutzerinnen und Nutzer können sofort damit arbeiten und erhalten einen sehr guten Überblick über die Einsatzmöglichkeiten von generativer KI in ihrem Unternehmen.

Die Anwendung nele.ai stellt darüber hinaus ein professionelles Prompt- und Chat-Management zur Verfügung. Dies ermöglicht eine klare Strukturierung, so dass die Benutzerinnen und Benutzer auch bei hoher Komplexität den Überblick behalten. Die Applikation ist außerdem in der Lage, verschiedene Arten von Inhalten zu erstellen, wie z.B. Text, Codes oder Tabellen. In Zukunft soll auch die Erstellung von Audio-, Video- und Fotodateien möglich sein.

Auch für Unternehmen kann der Rückgriff auf KI-Lösungen und -Vorzüge von elementarer Bedeutung sein! (Image credit: Shutterstock / Ryzhi)

Insgesamt hat GAL Digital mit der für Mac und Windows verfügbaren Anwendung nele.ai eine Möglichkeit zur einfachen und sicheren Nutzung generativer KI-Lösungen entwickelt, die mittelständischen Unternehmen helfen wird, ihre Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten und gleichzeitig Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit auszuräumen.

Wir bleiben an diesem Thema dran, um die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich zu verfolgen und Unternehmen dabei zu unterstützen, die Vorteile KI-gestützter Technologien optimal zu nutzen.