iOS 16: Erscheinungsdatum, Gerüchte, News und unterstützte iPhones

Nach der Veröffentlichung von iOS 15 (opens in new tab) und der darauffolgenden iPhone 13 (opens in new tab)-Serie befinden wir uns mitten in den .1-Updates, die langsam die Funktionen verfeinern, die wir seit Juni 2021 gesehen haben, darunter iOS 15.5 (opens in new tab) und das größere iOS 15.4-Update, das neben Universal Control auch Face ID beim Tragen einer Maske (opens in new tab) brachte.

Das hält uns aber nicht davon ab, uns Gedanken darüber zu machen, was in iOS 16 enthalten sein könnte, und wir sollten schon bald alles darüber erfahren, denn es wird erwartet, dass Apple diese Software auf der WWDC 2022 (opens in new tab) am 6. Juni ankündigt.

Im Vorfeld haben wir alle Leaks und Gerüchte über iOS 16 gesammelt, die du unten findest. Weiter unten haben wir fünf Funktionen zusammengestellt, die wir gerne in iOS 16 sehen würden.

Neueste News iOS 16 wird in wenigen Tagen vorgestellt. Die Ankündigung wird auf der WWDC 2022 am 6. Juni erwartet. Außerdem könnte die neue Software eine Always-on-Display-Funktion (opens in new tab) und große Verbesserungen am Sperrbildschirm (opens in new tab) enthalten.

iOS 16: Gerüchte zum Veröffentlichungsdatum

Apple folgt dem traditionellen Zeitplan, das neueste iOS-Update im Juni auf der WWDC anzukündigen, bevor es dann im September veröffentlicht wird.

In diesem Jahr beginnt die WWDC am 6. Juni, es dauert also nicht mehr lange, bis wir einen offiziellen Blick auf iOS 16 werfen können.

Zuvor hat Apple jedoch fleißig an iOS 15 gefeilt: iOS 15.5 (opens in new tab) ist jetzt verfügbar.

iOS 16: Welche iPhones werden unterstützt?

Apple versucht, bei jeder neuen iOS-Version eine Vielzahl von iPhone-Modellen zu unterstützen. iOS 15 unterstützt alle Modelle, die seit 2015 veröffentlicht wurden, also iPhone 6S und aufwärts.

Ein frühes Leak (opens in new tab) deutet - wenig überraschend - darauf hin, dass das iPhone 6S (zusammen mit dem iPhone 6S Plus und dem originalen iPhone SE) kein iOS 16 bekommen wird, aber alle Geräte ab dem iPhone 7 schon. Das ist etwas, das wir jetzt wieder gehört (opens in new tab) haben.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass iOS 16 zumindest die iPhone 7-Serie unterstützen wird, aber einige Funktionen werden wahrscheinlich zurückgehalten, vor allem wegen der Hardwarebeschränkungen der Kamera oder des Chips in bestimmten iPhone-Modellen.

Jede iOS-Version bringt eine wichtige Funktion, aber auch eine Reihe kleinerer Verbesserungen mit sich. Wenn du zum Beispiel noch ein iPhone 8 hast, wirst du vielleicht von einigen der kleinen Funktionen in iOS 16 profitieren, wenn es erscheint. Aber du wirst höchstwahrscheinlich das große Feature verpassen, das Apple vorstellen wird.

News und Leaks

Neben dem Veröffentlichungsdatum und den Kompatibilitätsdetails haben wir auch gehört, dass iOS 16 große, interaktive Widgets (opens in new tab) haben könnte.

Diese werden intern als "InfoShack" bezeichnet. Wie sie aussehen könnten, siehst du auf dem Bild unten. Sie beherbergen im Wesentlichen mehrere kleinere Widgets in verschiedenen Stilen.

🔴EXCLUSIVE: iOS 16.Be prepared for interactive widgets! Apple is now working on these “big widgets” internally named InfoShack.Will tell you more about them soon. pic.twitter.com/GZF9zYjOswJanuary 26, 2022 See more

Das Bild zeigt auch neu gestaltete Icons, also könnten wir das auch in iOS 16 sehen. Das Icon für die Apple TV-Fernbedienung ist jedoch verdächtig, da es nicht wie die tatsächliche Apple TV-Fernbedienung aussieht (wie das aktuelle Icon), also sollten wir es mit Vorsicht genießen.

Darüber hinaus hat Mark Gurman - ein Journalist mit einer guten Erfolgsbilanz bei Apple-Informationen - ein paar Dinge verraten. Er behauptet (opens in new tab), dass iOS 16 "ziemlich bedeutende Verbesserungen auf der ganzen Linie erhalten wird, einschließlich einer Aktualisierung der Benachrichtigungen und neuer Funktionen zur Gesundheitsüberwachung", und dass es neue Apps und neue Möglichkeiten zur Interaktion (opens in new tab) mit dem Smartphone geben wird.

Seitdem wurden weitere mögliche Updates erwähnt, darunter ein Always-on Display (opens in new tab), mit dem wichtige Informationen wie die Uhrzeit und Benachrichtigungen auf deinem Display angezeigt werden, auch wenn es ausgeschaltet ist. Das könnte allerdings nur für die iPhone 14 Pro-Serie gelten.

Aber alle iPhones könnten von anderen Verbesserungen des Sperrbildschirms profitieren (opens in new tab), z. B. von interaktiven Widgets und einem neu gestalteten Erscheinungsbild. Gurman behauptet auch, dass es Verbesserungen bei den Apps Nachrichten und Gesundheit geben wird.

Was wir uns wünschen

Wir wissen noch nicht viel über iOS 16, aber wir haben eine gute Vorstellung davon, was wir uns davon erhoffen, wobei die folgenden Funktionen unsere Wunschliste anführen.

Neu gestaltete Kamera-App

(Image credit: TechRadar)

Die iPhone-Kamera hat in den letzten Jahren enorme Verbesserungen erfahren. Es wurden mehr Objektive hinzugefügt und Funktionen wie der Nachtmodus und der Filmmodus eingeführt.

Das hat jedoch dazu geführt, dass sich die Kamera-App mittlerweile überladen anfühlt. Um auf den Blitz oder die Belichtungseinstellungen zuzugreifen, sind ein paar Wischbewegungen mehr nötig, als uns lieb ist, und es gibt versteckte Gesten, die wir nicht brauchen.

Mit der Veröffentlichung von iOS 15.2 (opens in new tab) gibt es eine neue Makrotaste, mit der du bei Bedarf Nahaufnahmen genauer einstellen kannst. Das gilt allerdings nur für die iPhone 13 Serie.

Ein Neuanfang in der Kamera-App könnte neuen Nutzern helfen, Fotos auf eine ganz neue Art und Weise zu machen, und auch bestehenden Nutzern eine neue Möglichkeit bieten, Fotos und Videos aufzunehmen.

Es ist nicht abwegig anzunehmen, dass Apple noch weitere große Pläne für die Kameras zukünftiger iPhone-Modelle hat, was auch neue Funktionen bedeuten wird, die wir bei Bedarf ein- und ausschalten können. Lass uns eine App sehen, die für das, was vorher war, neu gestaltet wurde und den Grundstein für das legt, was als Nächstes kommt.

QuickNote für das iPhone

(Image credit: Apple)

Das ist eine Funktion (opens in new tab), die in iPadOS 15 und macOS 12 Monterey (opens in new tab) auftaucht. Du kannst deinen Finger von der unteren rechten Ecke aus ziehen und schnell einige Notizen eintippen, egal wo du dich auf deinem Gerät befindest.

Es gibt viele Gesten, die du auf dem iPhone machen kannst, also kann es nicht schaden, eine weitere hinzuzufügen. Wenn du von der unteren rechten Ecke ziehst, wird eine Notiz angezeigt, die du schnell eingeben und für einen späteren Zeitpunkt speichern kannst.

Da du mit deinem Daumen am häufigsten mit deinem Smartphone interagierst, ist das ein einfacher Vorteil, der dir helfen kann, schnell etwas zu notieren. Außerdem sparst du dir die Belastung deines Daumens, wenn du nicht zum Kontrollzentrum oben rechts greifst und das Notizen-Symbol auswählst.

Widgets für die Heimautomatisierung

(Image credit: Apple)

Seitdem die Widgets in iOS 14 überarbeitet wurden und du sie überall auf dem Startbildschirm platzieren kannst, haben einige andere Apps keine eigenen Widgets entwickelt, um einige Schritte zu reduzieren. Ein eklatantes Beispiel ist die Home-App.

Du hast vielleicht eine Reihe von smarten Lampen in deinem Zuhause, die du mit der App verwalten kannst. Wenn du aber schnell ein Licht einschalten willst, kann es zu Verzögerungen kommen, wenn du Siri fragst oder die App nicht reagiert.

Ein Widget auf deinem Startbildschirm für deine smarten Lampen könnte wirklich helfen, die Schritte zum schnellen Einschalten der Schlafzimmerlampe zu reduzieren, anstatt die Home-App suchen zu müssen.

Es ist ein bisschen seltsam, dass das Widget noch nicht aufgetaucht ist, aber wir hoffen, dass es nicht nur in iOS 16, sondern auch in zukünftigen Versionen von macOS und iPadOS erscheint.

Air Apps

(Image credit: Apple )

Wenn du ein AirPods (opens in new tab)-Peripheriegerät oder einen AirTag (opens in new tab) besitzt, wirst du es vielleicht als sehr umständlich empfinden, beide Geräte zu verwalten. Auf die Einstellungen der AirPods kannst du nur über Bluetooth in der App "Einstellungen" zugreifen, während die Einstellungen der AirTags über die App "Wo ist?" zugänglich sind.

Die Möglichkeit, diese über eine zentrale "AirThings"-App zu verwalten, könnte viel Verwirrung darüber beseitigen, was du von Apple besitzt.

Drittanbieter wie Sony bringen bestimmte Apps heraus, mit denen du Kopfhörer und mehr verwalten kannst, um die Funktionen, die diese mit sich bringen, besser zu nutzen. Wenn du das Gleiche tun könntest, ohne in der Einstellungs-App auf Bluetooth zugreifen zu müssen, wäre die Verwaltung deiner Geräte viel einfacher.

Bessere Theme-Optionen

(Image credit: Apple)

2019 gab es einen Ansturm von Themes dank einiger neuer Funktionen, die die Shortcuts-App in iOS 13 bot.

Mit Shortcuts kannst du mit der App Startbefehle für andere Apps erstellen und ein Symbol deiner Wahl auf dem Startbildschirm platzieren. Dies hat dazu geführt, dass viele Themen für iPhone-Nutzer zur Verfügung stehen.

Der YouTuber Marques Brownlee hat eine kurze Anleitung erstellt, wie du mit Shortcuts deine eigenen Icons erstellst.

Aber iOS 16 könnte noch weiter gehen. Eine neue Kategorie im App Store könnte es ermöglichen, Themen herunterzuladen und dann in der Einstellungen-App auszuwählen. Du könntest auch verschiedene Farben und Töne für Benachrichtigungen auswählen und sie als separates Thema festlegen, was auch mit den Automationen in der Shortcuts-App möglich wäre.

Drittentwickler könnten vielleicht auch ihre eigenen Sounds und Themen zur Verfügung stellen. Auch wenn es Einschränkungen bei der Änderung anderer App-Symbole gäbe, könnte dies die Individualität, die sich die Nutzer von ihren Geräten wünschen, weiter erhöhen.