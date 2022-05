Komm ins TechRadar-Team!

Du möchtest bei TechRadar nicht nur die neuesten News, Testberichte und Tipps erfahren, sondern unseren Content aktiv mitgestalten? Das trifft sich gut, denn wir sind aktuell auf der Suche nach drei neuen Kolleg*innen, die uns beim Recherchieren, Erstellen und Pflegen unserer Artikel unterstützen.

Redakteur*in Hardware

Du verfolgst gespannt Launch-Events und saugst bereits im Vorfeld jede noch so kleinste Information über die neuen Produkte ein? Du bist bei deiner Familie oder in deinem Freundeskreis Ansprechpartner für alle Fragen rund um Laptops, PCs und Zubehör? Du kennst aus dem Stegreif die Unterschiede zwischen den verschiedenen CPUs und GPUs und neue Windows-Updates machen dir keine Angst?

Dann bist du bei uns genau richtig! Wir suchen dich als Online-Redakteur*in für die Bereiche PC, Notebook und periphere Geräte (zur Festanstellung, ab sofort).

Das sind deine Aufgaben:

Du verfasst und pflegst Kaufratgeber, Hub-Pages, Reviews und News rund um das Thema Hardware

Du testest ausführlich die neuesten Hardware-Produkte verschiedenster Marken und verfasst solide und fundierte Reviews

Du analysierst die Performance Deiner Artikel und optimierst diese bei Bedarf

Du nimmst an Technik-Messen und Events teil (online und offline)

Das wünschen wir uns von dir:

Begeisterung in Sachen Technik und sehr gute Kenntnisse im Bereich Hardware (PC, Notebook, periphere Geräte)

Hervorragende Schreibfähigkeiten und eine sichere Rechtschreibung

Sehr gute Englisch-Kenntnisse

Idealerweise grundlegende Kenntnisse von Google Analytics

Erfahrungen im Erstellen von suchmaschinenoptimierten Inhalten

Analytisches und logisches Denkvermögen

Selbständige und strukturierte Arbeitsweise

Das bieten wir dir:

Immer die neueste Hardware zum Testen und Ausprobieren

Gute und faire Bezahlung

Home-Office und flexible Arbeitszeiten

Teilnahme an exklusiven Pressevorführungen und Events

Aktiver Austausch mit den Kollegen, monatlicher Team-Brunch und regelmäßige Team-Events

Toller Arbeitsplatz in zentraler Lage

Familiäre Atmosphäre in einem jungen Unternehmen

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt und sende deine vollständigen Unterlagen - idealerweise mit Arbeitsproben - an Franzi. Am besten direkt per Mail unter fschaub[at]purpleclouds.de

Wir freuen uns auf dich!

Redakteur*in Gaming

Du bist Gamer*in durch und durch und dir macht in Sachen Spielekonsolen und neuestem Zubehör keiner so schnell etwas vor? Du freust dich schon im Vorfeld auf neue Spiele und brauchst Leaks und Gerüchte wie die Luft zum Atmen? Du möchtest dein Wissen mit anderen teilen und beratend zur Seite stehen, wenn jemand neue Gaming-Hardware sucht?

Dann aufgepasst, wir suchen dich als Online-Redakteur*in für die Bereiche Gaming und Spielekonsolen (zur Festanstellung, nächstmöglich).

Das sind deine Aufgaben:

Du verfasst und pflegst Kaufratgeber, Hub-Pages, Reviews und News rund um das Thema Gaming, Spielekonsolen und Zubehör

Du testest ausführlich die neuesten Produkte verschiedenster Marken und schreibst solide und fundierte Reviews

Du analysierst die Performance Deiner Artikel und optimierst diese bei Bedarf

Du nimmst an Technik-Messen und Events teil (online und offline)

Das wünschen wir uns von dir:

Begeisterung in Sachen Technik und sehr gute Kenntnisse im Bereich Gaming

Hervorragende Schreibfähigkeiten und eine sichere Rechtschreibung

Sehr gute Englisch-Kenntnisse

Idealerweise grundlegende Kenntnisse von Google Analytics

Erfahrungen im Erstellen von suchmaschinenoptimierten Inhalten

Analytisches und logisches Denkvermögen

Selbständige und strukturierte Arbeitsweise

Das bieten wir dir:

Immer die neueste Hardware und die neuesten Games zum Testen und Ausprobieren

Gute und faire Bezahlung

Home-Office und flexible Arbeitszeiten

Teilnahme an exklusiven Pressevorführungen und Events

Aktiver Austausch mit den Kollegen, monatlicher Team-Brunch und regelmäßige Team-Events

Toller Arbeitsplatz in zentraler Lage

Familiäre Atmosphäre in einem jungen Unternehmen

Interessiert? Dann bewirb dich jetzt und sende deine vollständigen Unterlagen - idealerweise mit Arbeitsproben - an Franzi. Am besten direkt per Mail unter fschaub[at]purpleclouds.de

Wir freuen uns auf dich!

Werkstudent*in

Du wolltest schon immer einmal Redaktionsluft schnuppern und suchst einen Job, den du mit deinem Studium vereinen kannst? Du begeisterst dich für Technik und bist stets auf der Suche nach den neuesten Apps, Gadgets und Spielen?

Dann komm in unser junges, energiegeladenes und ambitioniertes Team! Wir geben dir als Werkstudent*in in unserer Online-Redaktion die Möglichkeit, regelmäßig die neuesten Games und technischen Gadgets – vom First-Person-Shooter, über den ANC-Kopfhörer bis hin zum OLED-Fernseher zu testen und zu rezensieren.

Das sind deine Aufgaben:

Du verfasst und pflegst Kaufratgeber, Hub-Pages, Reviews und News rund um das Thema Technik

Du analysierst die Performance unserer Seiten und optimierst diese nach Bedarf

Du findest, planst und setzt Aktionen unserer Partner um

Du nimmst nach Bedarf an Technik-Messen und -Events teil

Das wünschen wir uns von dir:

Affinität & Begeisterung in Sachen Technik und du brennst vielleicht sogar für eine Sparte

Hervorragende Schreibfähigkeiten und eine sichere Rechtschreibung

Sehr gute Englisch-Kenntnisse

Idealerweise grundlegende Kenntnisse von Google Analytics

Erfahrungen im Erstellen von suchmaschinenoptimierten Inhalten

Analytisches und logisches Denkvermögen

Selbständige und strukturierte Arbeitsweise

Das bieten wir dir:

Immer die neuesten Gadgets und Games zum Testen und Ausprobieren

Gute und faire Bezahlung

Home-Office und flexible Arbeitszeiten, damit du Uni und Job gut unter einen Hut bringst

Persönlicher Mentor und die Möglichkeit, deine Abschlussarbeit bei uns zu schreiben

Langfristige Perspektive für einen direkten Jobeinstieg nach dem Studium

Teilnahme an exklusiven Pressevorführungen und Events

Aktiver Austausch mit den Kollegen, monatlicher Team-Brunch und regelmäßige Team-Events

Toller Arbeitsplatz in zentraler Lage

Familiäre Atmosphäre in einem jungen Unternehmen

Du hast dich in der Beschreibung wiedergefunden und möchtest, dass wir dich kennenlernen? Dann bewirb dich jetzt und sende deine vollständigen Unterlagen - idealerweise mit Arbeitsproben - an Franzi. Am besten direkt per Mail unter fschaub[at]purpleclouds.de

Wir freuen uns auf dich!