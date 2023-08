Das nächste iPad mini könnte schon im September bevorstehen!

Aktuellen Quellen zufolge könnte Apple noch in diesem Jahr mit einem neuen iPad mini an den Start gehen.

Zumindest geht dies aus den Aussagen von Analysten im Jahr 2023 hervor, welche kundtaten, dass das Unternehmen derzeit an einem "Specs Bump" für das iPad mini arbeite. Der kleinste Tablet-Vertreter des US-Unternehmens wurde zuletzt 2021 aktualisiert und erschien so zusammen mit dem iPhone 13.

Der Bericht selbst stammt von Leaker ShrimpApplePro, der über X (ehemals Twitter) über die potenzielle Enthüllung plauderte. Neben einer potenziell leistungsstärkeren Apple Watch Series 9 wie auch einem iPhone 15 erwartet uns also in den kommenden Wochen noch ein neues iPad mini für das Kalenderjahr 2023. Der Informant geht allerdings auch davon aus, dass sich in puncto Design nur wenig tun wird. Wie eben schon erwähnt, wird sich das Update eher auf die Hardware-Spezifikationen beschränken, um das iPad mini fortlaufend attraktiv zu gestalten.

Diese Spekulation deckt sich übrigens auch mit dem, was bereits andere Apple-Leaker, wie Mark Gurman oder aber Ming-Chi Kuo, in der Vergangenheit prognostiziert haben. Was genau sich auf Hardwareseite tut, wissen wir allerdings noch nicht ...

Es könnte sich um ein schlichtes Update des A15 Bionic Chips handeln, womöglich steckt aber auch etwas gänzlich Anderes dahinter.

Mal wieder an die Kleinen denken

Liebhaber von "Mini-Produkten" haben es wahrlich nicht so leicht. Eigentlich ist der Trend heutzutage eher ein entgegengesetzter und so müssen die meisten Smartphones wie auch Tablets immer größer, statt nur besser, sein. Die kleine Auswahl, die es bisher gab, wurde zu allem Überfluss auch in aller Regelmäßigkeit schon wieder eingestellt. Zumindest war es so schon bei entsprechenden Smartphones der iPhone-12-Reihe und auch im Notebook-Segment geht der Trend viel eher vom 13-Zoll- hin zum 15-Zoll-Modell statt in Richtung einer kompakteren 11-Zoll-Variante.

Mit einer Aktualisierung des iPad mini wurde Apple also zumindest mal wieder den Eindruck ermitteln, dass eine Mini-Produktlinie noch längst nicht gesamtheitlich abgeschrieben wurde. Und das wäre für all die Interessenten, die sich ein entsprechendes Gerät wünschen, was auch ohne Probleme in einen kleineren Rucksack oder eine kleine Tasche passt, doch auch ein Grund um wieder einmal aufzuatmen.

Ob das iPad mini somit aber wahrlich einen festen Veröffentlichungszyklus, der alle zwei Jahre stattfindet, beibehalten wird oder wir aber nach einem potenziellen 2023-Ableger weiter um die Zukunft des Mini-Tablets bangen müssen, bleibt wohl noch abzuwarten ...