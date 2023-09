iPhone 15: Die wichtigsten Verbesserungen der neuen Modelle im Überblick

Ich lege beinahe meine Hand dafür ins Feuer, dass das kommende Apple-Event im September eine ganze Reihe neuer iPhones im Gepäck haben dürfte und damit endlich einen ersten offiziellen Blick auf die iPhone-15-Serie gewährt. Gleich vier neue Varianten könnten hier vorgestellt werden und unsere Bestenlisten einmal ordentlich durcheinander bringen.

Konkret erwartet uns neben dem Standard-Modell in diesem Jahr wieder eine Plus-Variante sowie zwei Pro-Modelle: das iPhone 15 Pro sowie 15 Pro Max. Im Folgenden will ich dir deswegen einmal einen Überblick über die wichtigsten Verbesserungen sowie relevanten Spezifikationen der kommenden Neuheiten geben. So weißt du genau, welches iPhone ideal für dich ist und von welchem Modell du lieber die Finger lässt – Alles auf einer Seite aufbereitet und jederzeit zur Einsicht abrufbar!

iPhone 15: Die Modelle im Vergleich

Unterhalb habe ich dir zunächst einmal aufgeschlüsselt, was wir uns auf dem Papier vom iPhone 15, dem 15 Plus, dem 15 Pro sowie dem luxuriösen iPhone 15 Pro Max erwarten dürfen – handlich einsehbar in Tabellenform. Klar, einiges hiervon ist noch Spekulation, viel mehr wurde jedoch schon in sich wiederholenden Leaks und von zuverlässigen Analysten aufgegriffen, weswegen ich dennoch eine gewisse Zuversicht gewährleisten kann.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 (gerüchteweise) iPhone 15 Plus (gerüchteweise) iPhone 15 Pro (gerüchteweise) iPhone 15 Pro Max (gerüchteweise) Display: 6,1 Zoll OLED 6,7 Zoll OLED 6,1 Zoll OLED 6,7 Zoll OLED Auflösung: 2532 x 1170 Pixel 2778 x 1284 Pixel 2556 x 1179 Pixel 2796 x 1290 Pixel Bildrate: 60Hz 60Hz Adaptive 1-120Hz Adaptive 1-120Hz Chipset: A16 Bionic A16 Bionic A17 Bionic A17 Bionic Rückkamera: 48 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel 48 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel 48 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel, 12 MP Telephoto mit 3fach optischem Zoom 48 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel, 12 MP Telephoto mit sechsfachem (variablen) optischen Zoom Frontkamera: 12MP 12 MP 12 MP 12 MP Dual-Linse RAM: 6 GB 6 GB 8 GB 8 GB Speicherplatz: 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB Akkukapazität: 3.877 mAh 4.912 mAh 3.650 mAh 4.852 mAh

Zusatzinfo: Es ist gut möglich, dass das iPhone 15 Pro Max genauso gut unter dem Namen iPhone 15 Ultra am 12. September an den Start geht. Insofern das jedoch der Fall ist, dürften selbst dann die Spezifikationen denen des hier genannten Pro Max entsprechen.

Das iPhone 15

(Image credit: Future / Apple)

Was verändert sich im Vergleich zum iPhone 14 ?

USB-C-Port ersetzt den Lightning-Port

Abgerundete Kanten statt flache Kanten

A16 Bionic-Chip ersetzt den direkten Vorgänger

Dynamic Island wird hinzugefügt

48 MP Hauptkamera (statt der bisherigen 12 MP Alternative)

3.877 mAh Akku (bisher: 3.279 mAh)

Was bleibt gleich?

6,1 Zoll OLED Display

60Hz Bildrate

128 GB interner Speicher

512 GB interner Speicher (maximal)

6 GB RAM

12 MP Ultraweitwinkelkamera

12 MP Selfie-/Frontkamera

Das iPhone 15 Plus

(Image credit: Future / Apple)

Was ändert sich im Vergleich zum iPhone 14 Plus ?

USB-C-Port ersetzt den Lightning-Port

Abgerundete Kanten statt der bisherigen flachen

A16 Bionic-Chip ersetzt den A15 Bionic

Dynamic Island wird eingeführt

48MP Hauptkamera (bisher: 12 MP)

4.912 mAh Akku (bisher: 4.325 mAh)

Was bleibt gleich?

6,7 Zoll OLED display

60Hz Bildrate

128 GB interner Speicher

512 GB maximaler Speicherplatz

6 GB RAM

12 MP Ultraweitwinkelkamera

12 MP Selfiekamera (Frontkamera)

Das iPhone 15 Pro

(Image credit: Apple)

Was ändert sich beim Pro-Modell im Vergleich zum iPhone 14 Pro ?

USB-C-Port statt Lightning-Port

abgerundetes Gehäuse aus Titan, welches die bisher flachen Gehäuse aus Aluminium ersetzt

Dünnere Ränder

Neue Aktionstaste ersetzt den bisherigen Stummschalter

A17 Bionic ersetzt den bisherigen A16-Chip

Optimierte Kamerasensoren

3.650 mAh Akku kommt statt des schwächeren 3.200-mAh-Pendants zum Einsatz

256 GB interner Speicherplatz

bis zu 2 TB interner Speicherplatz (größte Kapazität)

8 GB RAM

Was bleibt unverändert?

6,1 Zoll OLED display

Dynamic Island

48 MP Hauptkamera

12MP Ultraweitwinkelkamera

12 MP Telephotoobjektiv

12 MP Frontkamera

Das Luxus-Flaggschiff: iPhone 15 Pro Max

(Image credit: Future / Apple)

Was ändert sich beim teuersten Apple-Smartphone in Gegenüberstellung zum iPhone 14 Pro Max ?

USB-C-Port ersetzt den bisherigen Lightning-Port

Abgerundetes Gehäuse aus Titan, welches das bisherige aus Aluminium ablöst

Dünnere Ränder

Action-Button (Aktionstaste) ersetzt den öden Stummschalter

A17-Bionic-Chip kommt statt A16 zum Einsatz

12 MP Periskop-Telephoto-Objektiv mit 6x variablem Zoom

12 MP Dual-Lens Frontkamera

Verbesserte Kamerasensoren

4.852 mAh Akku ersetzt die 4.323-mAh-Batterie, die beim iPhone 14 Pro Max zum Einsatz kam

256 GB Basis-Speicherplatz

2 TB maximaler (interner) Speicherplatz

8 GB RAM

Was bleibt unverändert?

6,7 Zoll OLED display

Dynamic Island

48 MP Hauptkamera auf der Rückseite

12 MP Ultraweitwinkelkamera