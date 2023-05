HDR10+: der neue HDR-Standard, der sich an Dolby anlehnt

Du hast sicher schon von HDR gehört, aber was ist der Unterschied zu HDR10+ und ist es wirklich nötig, wenn du einen neuen Fernseher kaufst?

Zunächst handelt es sich dabei um ein Videoformat, das immer häufiger in HDR-Fernsehern zu finden ist. HDR TVs sind zwar erst ein paar Jahre alt, aber es gibt bereits eine verwirrende Handvoll verschiedener Standards, die um den ersten Platz auf unseren TV-Bildschirmen kämpfen. Zuerst kam HDR10, dann Dolby Vision und in letzter Zeit Hybrid Log Gamma und Advanced HDR.

Als ob das alles nicht schon genug wäre, gibt es jetzt noch eine weitere Art von Fernsehtechnik: HDR10+. Dieses Videoformat bietet dir die gleichen fortschrittlichen Funktionen wie Dolby Vision, aber in einem offenen Standard, den Filmemacher nutzen können, ohne die hohen Lizenzgebühren von Dolby zahlen zu müssen.

Wie das konkurrierende Format von Dolby verwendet HDR10+ "dynamische Metadaten", um HDR-Bilder in jeder Szene oder Aufnahme zu verbessern. Das bedeutet, dass die Zuschauer das Beste aus jedem Film, jeder Dokumentation und jeder Serie herausholen können.

HDR10+ hat zwar nur 10-Bit-Farben im Vergleich zu den 12-Bit-Farben von Dolby Vision, aber das sollte zumindest für eine bessere Balance zwischen hellen und dunklen Szenen sorgen.

Wir wissen, was du jetzt denkst. Ist HDR10+ nur eine aufgemotzte Fernsehtechnik, die in einem Jahr wieder verschwunden ist? Wahrscheinlich nicht. Der HDR-Standard ist seit 2017 in jedem 4K-Fernseher von Samsung enthalten, ganz zu schweigen von vielen TVs von Panasonic und Blu-ray-Discs von 20th Century FOX. Das bedeutet, dass die HDR10+ Revolution schon lange begonnen hat.

Es ist auch erwähnenswert, dass HDR10+ Adaptive heutzutage in vielen High-End TVs enthalten ist. Damit lassen sich die Bildeinstellungen von HDR10+-Inhalten auf die Lichtintensität im Raum um deinen Fernseher herum kalibrieren. In unserem Guide erfährst du, was es mit HDR10+ und HDR10+ Adaptive auf sich hat und was du über diese immer beliebter werdende Fernsehtechnik wissen musst.

In dem Video unten erfährst du alles, was du über HDR wissen musst.

Woher kommt HDR10+?

HDR10+ wurde im April 2017 zum ersten Mal in der Fernsehtechnikszene vorgestellt. Damals kündigte Samsung eine Partnerschaft mit Amazon Prime Video an, um das neue Format zu unterstützen. Einen großen Schritt nach vorne machte das Format mit der Ankündigung, dass 20th Century Fox und Panasonic sich mit Samsung zusammenschließen, um das Format weiterzuentwickeln.

Auf der CES 2018 wurde bekannt gegeben, dass das Format als Teil der Ultra HD Blu-ray-Spezifikation akzeptiert wurde und somit auf physische Medien übertragen werden kann. Panasonic kündigte daraufhin an, dass seine neuen Player für 2018 das Format unterstützen, aber es gibt noch keine Informationen darüber, welche Discs verfügbar sein werden.

Anfang März 2018 bekräftigte Samsung auf seiner jährlichen TV-Präsentation erneut sein Engagement für den Standard, indem es ihn in jeden seiner 2018er QLED TVs einbaute.

Im Januar 2020 kündigte Samsung an, dass sich zwei wichtige neue Partner für HDR10+ entschieden haben, darunter Vizio TVs und Google Play Streaming. Die Ausweitung des Netzes für TV-Hersteller und Streaming-Anbieter sollte es für Verbraucher einfacher machen, HDR10+-Inhalte zu finden und abzuspielen.

Auf Amazon Video findest du bereits etliche Filme und Serien in HDR10+, und Netflix hat angedeutet, dass es das Format in Zukunft unterstützen könnte, auch wenn es derzeit keine konkreten Pläne dafür gibt.

Warum brauchen wir HDR10+?

Aber brauchen wir überhaupt einen weiteren HDR-Standard?

Die Argumentation, die wir gehört haben, bezieht sich auf die Erstellung von Inhalten. So wie wir es verstanden haben, ist es für Produktionsfirmen viel einfacher, HDR10+ Inhalte zu erstellen als Dolby Vision. Während bei Dolby Vision eine szenenweise Farbkorrektur erforderlich ist, können HDR10-Inhalte ohne zusätzlichen Aufwand auf den neuesten Stand gebracht werden.

Es hat sich herausgestellt, dass Filmemacher diesen letzten Teil sehr mögen: Amazon hat bereits eine Reihe von HDR10+ Serien im Angebot, darunter The Grand Tour, The Marvelous Mrs. Maisel und The Man in the High Castle, um nur einige zu nennen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die ersten HDR10+ UHD Blu-ray Discs auf den Markt kommen.

Alles in allem sehen die ersten Anzeichen für HDR10+ positiv aus. Panasonic hat die Technologie seit 2018 in die meisten seiner High-End-Fernseher integriert und auch Samsung bietet sie in vielen neuen TVs an.

Dolby Vision

Welche TVs sind mit HDR10+ ausgestattet?

Laut der offiziellen HDR10+ Website gibt es mehr als 700 Modelle von Fernsehern, Blu-ray-Playern und mobilen Geräten, die für das Videoformat zertifiziert sind.

Zu den Marken auf der Liste gehören Samsung, Toshiba, Oppo, TCL, Xiaomi, OnePlus, Panasonic, Hisense und Vivo.

Einige unserer Lieblingsmodelle mit HDR10+ Zertifizierung sind:

Smartphones: Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Note, OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi 10

Blu-ray-Player: Panasonic DP-UB420, Panasonic DP-UB9000, Samsung UBD-M9500

Fernseher: Samsung The Frame TV, Samsung Q70 QLED TV, Samsung NU8000, Hisense H55U7B, Panasonic GZ1500 4K OLED TV, Panasonic GZ950 / GZ1000 4K OLED, Hisense U8B ULED TV (Aber es gibt buchstäblich Hunderte auf der Liste, die HDR10+ freundlich sind.)

HDR10+ Adaptiv

Wir wissen, dass wir HDR10+ gerade erst entmystifiziert haben, aber es gibt noch einen weiteren Typ, den du kennen solltest: HDR10+ Adaptiv.

HDR10+ Adaptive ist die Antwort auf ein uraltes Problem, das viele von uns haben, wenn es um Licht geht. Viele von uns sehen (natürlich) außerhalb eines speziellen, lichtgeschützten Heimkinoraums fern. Wir schalten unsere liebsten Netflix-Serien in Räumen ein, die nicht ideal für den Schutz vor Sonnenlicht ausgestattet sind, weil wir etwas Sicht behalten wollen, um nebenher zu essen oder auf einem Indoor-Rad zu fahren. Wenn du dazu neigst, auch tagsüber zu schauen, sind perfekte Sichtbedingungen keine Option.

Hier kommt HDR10+ Adaptive ins Spiel. Es kalibriert die Bildeinstellungen von HDR10+-Inhalten - also von Filmen oder Serien, die in dem von Samsung bevorzugten dynamischen HDR-Format produziert wurden - in Abhängigkeit von der Lichtintensität im Raum um deinen Fernseher herum. Viele Samsung TVs können HDR10+-Inhalte besser als je zuvor wiedergeben, denn der weltgrößte TV-Hersteller hat ein neues Feature angekündigt, das die Bildeinstellungen auf das Umgebungslicht abstimmt.

Bedeutet HDR10+ das Ende für Dolby Vision?

Das ist unwahrscheinlich.

Selbst wenn HDR10+ den gleichen Erfolg haben sollte, hat Dolby Vision mit der Unterstützung von 12-Bit-Farben und einer Helligkeit von bis zu 10.000 Nits immer noch den Vorteil der fortschrittlicheren Technologie.

Die fehlenden Lizenzgebühren für HDR10+ könnten sowohl für Hersteller als auch für Filmemacher sehr verlockend sein - aber es ist ja nicht so, dass die großen Hollywood-Blockbuster in Bezug auf ihr Budget Probleme hätten.

Das wahrscheinlichste Szenario, das wir uns vorstellen können, ist die friedliche Koexistenz von HDR10+ und Dolby Vision, eine Idee, die Dolbys SVP of Consumer Entertainment Giles Baker zu tolerieren scheint - wenn auch nicht direkt unterstützt.

Welches Format auch immer gewinnt oder verliert, das Ergebnis wird eine bessere Bildqualität für alle sein - und das ist etwas, hinter dem wir alle stehen können.