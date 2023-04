Die besten Netflix-Serien 2023

Willkommen bei unserem Guide für die besten Netflix-Serien. Im Folgenden haben wir eine Liste mit den 46 besten Fernsehserien auf der Plattform zusammengestellt. Egal, was du dir heute Abend (oder überhaupt) ansehen möchtest, hier findest du etwas für dich.

Unser Artikel über die besten Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Serien ist vollgepackt mit von der Kritik gefeierten und von den Fans geliebten Serien, die alle nach Genre kategorisiert sind. Egal, ob du ein Sci-Fi-Nerd, ein Horrorfan oder auf der Suche nach etwas Unbeschwerterem bist, unsere Unterhaltungsexperten haben die besten TV-Serien des Streamingdienstes (Öffnet sich in einem neuen Tab) für dich ausgewählt.

Die besten animierten Serien auf Netflix

Arcane

Arcane ist eine der besten Netflix-Serien aller Zeiten. (Image credit: Netflix/Riot Games)

Arcane (Öffnet sich in einem neuen Tab) wurde von Riot Games entwickelt und spielt in der beliebten Welt von League of Legends (LoL). Die Handlung beginnt vor den Ereignissen des beliebten MOBA und folgt Vi, Jinx, Jayce und anderen Charakteren auf ihrer Reise zu den Helden und Schurken von Riot's Multiplayer-Spiel.

Mit seiner Starbesetzung, der einzigartigen Grafik des französischen Studios Fortiche Productions und einer Geschichte, die auf explosiver Action und herzzerreißenden Erzählungen basiert, ist Arcane nicht nur etwas für LoL-Veteranen. Egal, ob du ein eingefleischter Fan oder ein relativer Neuling in der Serie bist, sie wird dich gleichermaßen beeindrucken. Und da eine Arcane-Staffel 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) in Vorbereitung ist, wird es bald noch mehr fantastische Geschichten und Animationen für die Fans geben.

Staffeln: 1

BoJack Horseman

BoJack Horseman ist eine dieser klassischen Zeichentrickserien für Erwachsene. (Image credit: Netflix)

Ja, Bojack Horseman ist urkomisch. Ja, es ist das Beste, was Will Arnett seit Arrested Development gemacht hat. Und ja, es sollte das nächste sein, was du dir anschaust, wenn du auf anthropomorphe Comedy über einen einst großen Fernsehstar stehst, der in eine schwierige Zeit geraten ist. Die authentische und einfühlsame Darstellung von Depressionen und anderen psychischen Krankheiten hebt die Serie jedoch von herkömmlichen Animationskomödien ab.

Wer sich Sorgen macht, dass es hier zu düster sein könnte, braucht keine Angst zu haben - es gibt jede Menge Slapstick-Humor, Wortspiele und schicke Animationen, die alles im Gleichgewicht halten.

Staffeln: 6

Cyberpunk: Edgerunners

Edgerunners liefert eine brillante Leistung im Bereich der Zeichentrickserien für Erwachsene. (Image credit: Netflix)

Basierend auf dem Videospiel Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red ist Cyberpunk: Edgerunners eine Anime-Spin-off-Serie, die mit überflüssiger Gewalt, hochoktaniger Action und reifen Themen auftrumpft. Die 10-teilige Serie stammt von Studio Trigger, einem Studio mit Sitz in Tokio, zu dessen anderen beliebten Werken Little Witch Academia, Star Wars: Visions und Kill la Kill gehören.

Cyberpunk: Edgerunners ist eine majestätisch anmutende Serie voller spannender Beziehungen, frenetischer und brutal blutiger Einlagen. Die Serie regt zum Nachdenken an und stellt die Frage, was es bedeutet, in einer Sci-Fi-Dystopie voller unermesslicher gesellschaftspolitischer Probleme ein Mensch zu sein.

Staffeln: 1

Love, Death & Robots

Love, Death & Robots ist eine großartige, animierte Anthologieshow mit Altersfreigabe. (Image credit: Netflix)

Wie bei den meisten (wenn nicht sogar allen) Anthologien schwankt die Qualität der CG-animierten Serie Love, Death and Robots von Folge zu Folge. Aber als Gesamtwerk betrachtet, hat sie eine Menge zu bieten. Die Ideen variieren wild zwischen Komödie, Horror, Action und Drama, mit einem dunklen Touch im Kern - was passiert, wenn ein Reinigungsgerät versucht, seinen Besitzer zu töten? Was passiert, wenn ein Joghurt versucht, die Weltherrschaft zu erlangen? Manchmal geht es aber auch nur um eine Frau, die auf der Flucht ist, nachdem sie Zeuge eines schrecklichen Mordes wurde.

Die Episoden sind so kurz, dass du sie innerhalb eines Wochenendes durchschauen kannst, wenn du die guten und schlechten (aber meistens schlechten) Dinge erträgst, die den vielseitigen Charakteren passieren.

Staffeln: 3

Die besten Comedy-Serien auf Netflix

Arrested Development

Arrested Development verlässt Netflix nun doch nicht. (Image credit: Netflix)

It's Always Sunny in Philadelphia ist in Sachen Langlebigkeit nicht zu schlagen (abgesehen von den Simpsons), aber Arrested Development ist ein echter Konkurrent um den Preis für die lustigste, aber lächerlichste Sitcom auf Netflix.

In den Hauptrollen sind Jason Bateman, Michael Cera, Will Arnett und Portia de Rossi zu sehen. Arrested Development begleitet die Bluths, eine wohlhabende, aber dysfunktionale Familie, die sich auf urkomische Weise durch die Tücken des Lebens schlägt. Du wirst vor Lachen weinen, wenn du dich hinter deinen Sofakissen versteckst, weil die Bluths in solche Kapriolen verwickelt werden.

Eigentlich sollte die Serie im März bei Netflix eingestellt werden, aber eine Verlängerung des Lizenzvertrags sorgte dafür, dass Arrested Development doch weiter bestehen durfte.

Staffeln: 5

Beef

Beef ist eine hypnotische und teuflische Komödie auf Netflix. (Image credit: Netflix)

Das Sprichwort sagt: "Rache ist ein Gericht, das man am besten kalt serviert". Im Fall von Beef ist es ein Gericht, das am besten roh serviert wird.

In diesem absolut genialen Comedy-Drama spielen Steven Yeun (The Walking Dead, Invincible (Öffnet sich in einem neuen Tab)) und Ali Wong (Paper Girls) die Hauptrollen von Danny und Amy, zwei Fremden, die bei einem Verkehrsunfall aneinandergeraten. Anstatt ihre Fehde gütlich beizulegen, steigert das Duo den Einsatz auf witzige, schockierende und spannungsgeladene Weise - ein Streit, der außer Kontrolle zu geraten droht und ungewollt ihre Freunde und Familie mit hineinzieht.

Beef wurde von den Kritikern als eine der besten Netflix-Serien der letzten Jahre gefeiert, mit ihrer kantigen und erwachsenen Komödie, den wahnsinnig lustigen Szenen und der überraschend bewegenden Geschichte.

Staffeln: 1

Community

Community ist eine weitere großartige Comedy, die auf Netflix verfügbar ist. (Image credit: Netflix)

Der NBC-Comedy-Favorit über eine Studiengruppe an einem Community College beginnt als eher konventionelle Serie über das marode Bildungsumfeld, erreicht aber die nächste Stufe, wenn sie mit Popkultur-Parodien und konzeptstarken Episoden experimentiert. Die Show gehört zu meinen absoluten Lieblingsserien und hat sich mit ihren wahnsinnigen Ideen - ich sage nur Paintball - für immer einen Platz in meinem Herzen verdient.

Wenn du die Serie noch nicht kennst, solltest du bis zum Action-Spektakel "Modern Warfare" in Staffel 1 durchhalten, das die Identität von Community für die folgenden Jahre festlegt. Einige Staffeln sind fantastisch (2, 3 und 5), einige sind einfach nur gut (1 und 6) und eine solltest du ganz meiden (4). Da die Folgen aber lediglich um die 20 Minuten lang sind, kannst du hier ohnehin nichts falsch machen - besonders dann, wenn du beispielsweise Scrubs geliebt hast.

Staffeln: 6

Russian Doll

Russian Doll ist ein unterschätztes und trippiges Komödiendrama. (Image credit: Netflix)

Natasha Lyonne von Orange Is The New Black spielt in dieser düsteren Komödie die Rolle der Nadia, einer witzigen New Yorkerin, die immer wieder stirbt und ihre 36er Geburtstagsparty in einer surrealen Zeitschleife erlebt - man kennt das Prinzip.

Mit seiner zynischen und witzigen Betrachtung von Leben und Sterben wechselt Russian Doll schnell zwischen lautem Gelächter und erschütternder Traurigkeit, während er gleichzeitig ein so existenzielles Thema durch die Brille der Science-Fiction betrachtet. Die Serie ist ein Muss und eine der besten Netflix-Serien, die es bisher gab.

Staffeln: 2

Seinfeld

Seinfeld ist eine der beliebtesten Serien von Netflix. (Image credit: Screengrab)

Seinfeld ist eine Serie über die Freunde Jerry, Elaine, George und Kramer und die verschiedenen absurden sozialen Situationen und peinlichen Begegnungen, die ihr Leben ausmachen. Es ist eine locker leichte 90er Feel-Good-Sitcom, in der die Figuren keine großen Lektionen lernen müssen.

Das bedeutet, dass sie auch Jahre später noch wahnsinnig lustig ist. Die ersten beiden Staffeln von Seinfeld sind eine holprige Angelegenheit, aber spätestens ab Staffel 4 gibt es so gut wie keine schlechten Folgen mehr.

Staffeln: 9

Sex Education

Sex Education ist eine fantastische britische Comedyserie. (Image credit: Netflix)

Sex Education ist ein wunderbarer Höhepunkt von Netflix' Bemühungen um ein progressives und vielfältiges Programm. Die Serie spielt in der malerischen britischen Landschaft und folgt den Schülern, deren Eltern und dem Lehrkörper der Moordale Secondary School auf ihrem Weg durch die turbulenten Gewässer der Sexualität.

Die Serie hat dank ihrer Mischung aus herzerwärmenden Charakteren und einer informativen Herangehensweise an aktuelle Themen wie unterschiedliche sexuelle Identitäten, geschlechtsspezifische Machtstrukturen und Familiendynamik großen Anklang bei den Fans gefunden. Gillian Anderson und Asa Butterfield sind die Hauptdarsteller in dieser unverzichtbaren Serie, die sich mit den verschiedenen Arten, wie wir uns als sexuelle Wesen ausdrücken, auseinandersetzt. Staffel 4 von Sex Education befindet sich derzeit in der Entwicklung, also werden wir bald wieder mehr von einer der besten Serien auf Netflix sehen.

Staffeln: 3

The IT Crowd

Die IT-Crowd war in den frühen 2000er Jahren in Großbritannien ein Kultklassiker. (Image credit: Channel 4)

Du bist auf der Suche nach einer Sitcom, die vollgepackt ist mit typisch britischem Humor? Dann bist du bei The IT Crowd genau richtig.

Die vier Staffeln umfassende Serie, die zwischen 2006 und 2010 auf dem britischen Fernsehsender Channel 4 ausgestrahlt wurde, ist voll von brillanten Witzen und Sequenzen, die in den darauffolgenden Jahren in Gifs und Memes verewigt wurden. Hast du das Gif eines brennenden Feuerlöschers gesehen? Es stammt aus The IT Crowd. Oder die Szene, in der jemand ruft: "Ich habe einen Fehler gemacht!"? Ja, auch das ist aus The IT Crowd. Wenn du ein Fan von Computerwitzen bist und eine Serie suchst, die du an einem ganzen Wochenende durchziehen kannst - es gibt nur 24 Episoden à 30 Minuten und ein einstündiges Special -, wirst du mit dieser Serie gut über die Runden kommen.

Staffeln: 4 (plus das 60-minütige Special)

Die besten Krimiserien auf Netflix

Better Call Saul

Manche sagen, Better Call Saul sei besser als sein Vorgänger Breaking Bad. (Image credit: Netflix)

Wie man an eine der größten Serien der Geschichte anknüpft? So! Better Call Saul ist ein Meisterwerk und die Vorgeschichte zu Breaking Bad, das die düstere Hintergrundgeschichte des schrillen Anwalts Jimmy McGill/Saul Goodman erzählt. Darüber hinaus werden aber auch einige weitere Charaktere entwickelt, die fesselnd, unberechenbar und fesselnd genug sind, um dich lange bei der Stange zu halten.

Die Geschichte von Jimmys Abstieg in die kriminellen, drogenverseuchten Kreise von Albuquerque spielt acht Jahre vor der Geschichte von Walter White und Jesse Pinkman und ist oft langsamer und weniger actionreich als Breaking Bad. Und trotzdem sind sich viele einig, dass es die beste Serie 2022 (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist.

Staffeln: 6

Breaking Bad

Breaking Bad ist ein episches, preisgekröntes Kriminaldrama. (Image credit: AMC/Sony)

Trotzdem ist Breaking Bad wohl eine der besten Serien, die je gedreht wurde, und jeder Fernsehfan sollte sich die Serie mindestens einmal im Leben ansehen.

Walter White auf seinem Weg vom langweiligen Chemielehrer zum kriminellen Herrscher über das Crystal Meth zu begleiten, ist an sich schon faszinierend, aber es sind die anderen Figuren und wie ihre Entwicklung durch Walters zunehmende Verstimmung beeinflusst wird, die Breaking Bad zu einem echten Klassiker machen. Du wirst dich in Jesse Pinkman verlieben, eine Hassliebe zu Skyler White haben, Gus Frings bedrohliche Persönlichkeit bewundern und dich fragen, was mit Huell passiert ist. Ein fesselndes Stück Fernsehen, das all die Lorbeeren verdient, die es immer wieder bekommt.

Staffeln: 5

Kaleidoscope

Kaleidoscope ist ein Krimidrama im Stil eines Choose-your-own-Adventures. (Image credit: Netflix)

Netflix liebt experimentelle Inhalte - und Kaleidoscope ist der neueste Eintrag im wachsenden Backkatalog des Streaminganbieters.

In Kaleidoscope spielt Giancarlo Espositio (The Mandalorian (Öffnet sich in einem neuen Tab), Breaking Bad) die Rolle von Leo, einem kriminellen Superhirn, das ein Team von nichtsnutzigen, aber liebenswerten Individuen bei einem seit 25 Jahren geplanten Raubüberfall anführt. Der Clou? Die Reihenfolge der Episoden von Kaleidoscope wird den Zuschauern nach dem Zufallsprinzip zugewiesen, was dir ein einzigartiges, nicht-lineares Erlebnis bietet. Wirst du das fesselnde Rätsel lösen, bevor du die letzte Folge erreicht hast?

Staffeln: 1

Mindhunter

Mindhunter Staffel 3 wird es nicht geben. (Image credit: Netflix)

David Fincher ist bei Netflix kein Unbekannter. Er führte schon bei der allerersten Folge von House of Cards Regie, aber bei Mindhunter ist wirklich voll und ganz Fincher. Die serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von John Douglas und beschreibt das Leben eines FBI-Profilers, der Serienmörder aufspürt. Sie spielt in den 70er sowie in den frühen 80er Jahren und die drei Hauptfiguren verhören berühmte Serienmörder in oft spannenden Begegnungen.

Fincher hat bei vier Episoden der ersten Staffel und drei Episoden der zweiten Staffel Regie geführt. Leider wird es Staffel 3 mit ziemlicher Sicherheit nicht geben, also rechne auf keinen Fall mit weiteren Episoden.

Staffeln: 2

Haus des Geldes

Haus des Geldes ist eine weitere brillante fremdsprachige Netflix-Serie. (Image credit: Netflix)

Haus des Geldes ist ein spannendes Raubdrama über eine Gruppe von Kriminellen. Der rätselhafte Professor bringt sie zusammen, um die Royal Mint Spaniens auszurauben. Haus des Geldes ist eine ungewöhnliche und clevere Serie, die dich sofort in ihren Bann ziehen wird, mit einer dichten Charakterisierung, großen Wendungen und beeindruckenden schauspielerischen Leistungen.

Die Serie ist nicht nur bei den spanischsprachigen Zuschauern ein großer Erfolg, sondern hat auch international ein großes Publikum gefunden. Was auch immer du tust, schalte auf jeden Fall den spanischen Originalton mit Untertiteln an. Das wird das Seherlebnis noch verbessern, glaub uns.

Staffeln: 3 (aufgeteilt in fünf Teile)

Ozark

Ozark ist eine der besten Krimiserien auf Netflix. (Image credit: Netflix)

Netflix' Breaking Bad-esker Familienkrimi war schon vor der Pandemie sehr beliebt - die Ankündigung einer neuen Staffel im Jahr 2020 schien das Interesse an der Serie aber sogar noch zu steigern.

Jason Bateman spielt Marty Byrde, einen Finanzberater, der seine Familie in die Missouri-Ozarks schleppt, um Hunderte von Millionen Dollar zu waschen und sich einen Kartellboss vom Leib zu halten. Laura Linney spielt seine Frau Wendy, die sich im Laufe der Serie wohl am meisten entwickelt. Es ist nicht immer leicht, was Ozark dir zeigt, aber es ist ein solides Prestigedrama mit einem großartigen Ensemble.

Staffeln: 4

Die besten Dramaserien auf Netflix

Bridgerton

Bridgerton ist ein äußerst beliebtes Historiendrama. (Image credit: Liam Daniel/Netflix)

Dieses kühne und sexuell aufgeladene Netflix-Drama, das auf den Liebesromanen von Julia Quinn basiert, folgt einer Gruppe von jungen Prominenten, die sich im London des Jahres 1813 durch eine Saison voller Bälle, Verlobungen und Verrat kämpfen. Außerdem versuchen sie, die geheimnisvolle Lady Whistledown auszutricksen, deren Klatschblätter den Ruf einer Debütantin über Nacht verändern können.

Die Serie bietet pfiffige Drehbücher, farbenfrohe Kostüme und Kulissen sowie verspielten Cover von Taylor Swift oder Ariana Grande auf zeitgemäßen Instrumenten. Auch die abwechslungsreiche Besetzung ist eine Wohltat und unterstreicht Bridgertons Bereitschaft, ein oft spießiges Genre zu modernisieren und aufzurütteln. Es läuft nicht alles glatt, vor allem nicht die problematische Behandlung von sexuellen Übergriffen in einer leider denkwürdigen Episode in Staffel 1. Trotzdem ist die Serie in unserer Liste der besten Netflix-Serien nicht zu übersehen.

Staffeln: 2

Cobra Kai

Cobra Kai is one of Netflix's most beloved shows. (Image credit: Netflix)

Einst ein YouTube-Original, schnappte sich Netflix die Rechte an der Karate Kid-Fortsetzungsserie Cobra Kai und machte sie zu einem Hit. 34 Jahre nachdem Johnny Lawrence (William Zabka) von Danny LaRusso (Ralph Macchio) besiegt wurde, eröffnet dieser erneut das Cobra Kai Dojo, um eine neue Generation von Kindern im Kämpfen zu unterrichten. Das entfacht die alte Rivalität zwischen Johnny und Danny, und die Action nimmt ihren Lauf.

Wenn du Karate Kid liebst, wird dir diese Serie eine Menge Spaß machen. Die beiden Hauptdarsteller sind in erstaunlich guter Verfassung, wenn man bedenkt, dass sie beide in ihren Fünfzigern Kampfstunts machen. Die Serie ist wirklich eine der besten Netflix-Serien überhaupt und wird mit einer sechsten Staffel enden.

Staffeln: 5

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Dahmer ist ein unglaublich beunruhigender Anblick. (Image credit: Netflix)

Basierend auf wahren Begebenheiten, ist Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story ist eine wahrhaft verstörende Serie.

Das schockierende Biopic zeigt die Ereignisse, bei denen der berüchtigte Serienmörder Jeffrey Dahmer 17 unschuldige Opfer auf grausame Weise ermordete - und damit fast 15 Jahre lang ungestraft davonkam, trotz der immer verzweifelteren und lauter werdenden Bitten derer, die wussten, was er getan hatte.

Es überrascht nicht, dass es eine sehr düstere und zutiefst verstörende Miniserie ist. Evan Peters liefert eine beunruhigende Vorstellung als Dahmer, und auch die Nebendarsteller fesseln als Menschen, die in diese makabre Geschichte von menschlicher Grausamkeit, Pflichtvergessenheit und kaputten gesellschaftspolitischen Systemen verwickelt sind.

Staffeln: 1

Ginny and Georgia

Ginny und Georgia Staffel 2 hat sich bei den Zuschauern als beliebt erwiesen. (Image credit: Netflix)

Wie würdest du reagieren, wenn du herausfindest, dass deine Mutter eine Mörderin ist, vor allem, wenn du ein Teenager bist, der versucht mit seinem Leben klarzukommen? Das ist der Grundgedanke von Ginny und Georgia, einer düsteren Comedy-Drama-Serie, die sich als eine der beliebtesten Netflix-Serien des Jahres 2023 erwiesen hat.

Die Serie wird oft durch ihre Ambitionen erdrückt, aber sie ist trotzdem unterhaltsam. Die mehrdimensionalen Charaktere von Ginny und Georgia und die Themen, die der Serie zugrunde liegen, heben sie von ähnlich gelagerten Serien ab. Du solltest sie ausprobieren, wenn du ein Fan von You oder den Gilmore Girls bist.

Staffeln: 2

Outer Banks

Outer Banks hat sich für Netflix zu einem überraschend großen Hit entwickelt. (Image credit: Jackson Lew Davis/Netflix)

Als Outer Banks im April 2020 auf Netflix anlief, hatte man nicht erwartet, dass sie viel Erfolg haben würde. Doch die Teenager-Krimiserie hat sich zu einem großen Hit für den Streaming-Riesen entwickelt, vor allem bei den 18- bis 25-Jährigen.

Es ist auch leicht zu verstehen, warum. Die attraktive Besetzung, die faszinierende Inhaltsangabe (und die daraus resultierenden interessanten Handlungsbögen und Charakterentwicklungen) und das spannende Action-Adventure haben dazu beigetragen, dass die Serie zu einem festen Bestandteil von Netflix geworden ist. Angesichts ihrer Beliebtheit überrascht es nicht, dass bereits grünes Licht für eine vierte Staffel gegeben wurde.

Staffeln: 3

Squid Game

Squid Game ist einer der größten Netflix-Hits aller Zeiten. (Image credit: Noh Juhan)

Squid Game ist die bisher größte Serie von Netflix und bricht alle möglichen Rekorde, die selbst Stranger Things nicht schlagen kann. Das südkoreanische Drama stammt aus der Feder des Regisseurs Hwang Dong-hyuk und handelt von einer Gruppe verschuldeter Menschen, die eingeladen werden, ihr Leben in einem mysteriösen Überlebensspiel zu riskieren.

Wie Bong Joon-hos Parasite spielt auch Squid Game mit dem Konzept der Klassenspaltung als Katalysator für Gewalt und persifliert das Reality-Fernsehen, indem es 456 Teilnehmer in einer Reihe von Kinderspielen mit tödlichen Wendungen gegeneinander antreten lässt. Die Serie orientiert sich zwar deutlich an dem japanischen Film Battle Royale (wie auch schon Die Tribute von Panem), ist aber trotzdem eine originelle und spannende Art, sich die Abende zu vertreiben.

Squid Game Staffel 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab)befindet sich derzeit in Entwicklung, ebenso wie eine satirische Serie (vom ursprünglichen Schöpfer Hwang Song-hyuk) über die tatsächliche Entwicklung der Serie, sodass eine der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten in mehrfacher Hinsicht zurückkehren wird.

Staffeln: 1

Sweet Tooth

Sweet Tooth basiert auf einer post-apokalyptischen Graphic-Novel-Reihe. (Image credit: Netflix)

In dieser postapokalyptischen Fantasyserie geht es um einen Jungen, der halb Mensch, halb Hirsch ist und mit einem hartgesottenen Beschützer durch die zerstörte Welt reist. Dabei sind sie, inmitten der Ruinen Amerikas, auf der Suche nach einem neuen Leben. Das ist jedenfalls die Kurzfassung der Geschichte. Es gibt noch viel mehr zu sagen, doch das hieße, die größten Überraschungen zu verraten.

Wenn du in der Stimmung für etwas bist, das gerade noch als warmer Familienfilm durchgeht, aber dennoch einen gewissen Reiz hat, solltest du dir Sweet Tooth nicht entgehen lassen. Die erste Staffel war ein Riesenerfolg für Netflix und so überrascht es nicht, dass Staffel 2 kurz darauf grünes Licht bekam. Wenn du Gefallen an der Serie gefunden hast, solltest du dir danach die wunderbaren Comics von Jeff Lemire ansehen, auf denen die Serie basiert.

Staffeln: 1

The Crown

The Crown ist eine sehr beliebte, aber auch umstrittene Serie. (Image credit: Keith Bernstein/Netflix)

Die äußerst beliebte Serie zeichnet die Geschichte des britischen Königshauses während der sieben Jahrzehnte währenden Regentschaft der verstorbenen Königin Elisabeth II. nach. Mit 100 Millionen Pfund für die ersten beiden Staffeln war sie eine der teuersten Fernsehserien, die je gedreht wurde. Das bedeutet, dass es genug Pomp und Zeremonien gibt, um diejenigen glücklich zu machen, die sich nach einem Ersatz für Downton Abbey sehnen.

In der 5. Staffel von The Crown stehen Elizabeth Debicki und Dominic West als Diana und Charles im Mittelpunkt - und erforschen kontrovers das Scheitern ihrer Beziehung sowie das packende Drama um die britischen Royals. Die Serie ist so fesselnd wie eh und je und für insgesamt sechs Staffeln ausgelegt. Imelda Staunton wird in der letzten Staffel die verstorbene Königin Elizabeth spielen, wie schon in Staffel 5.

Staffeln: 5

The Queen's Gambit

The Queen's Gambit ist ein umwerfend gutes Schachdrama. (Image credit: Netflix)

Diese Miniserie ist ein echter Leckerbissen. Auch wenn das Thema Schach nicht aufregend klingt, schafft es The Queen's Gambit, es mit einer Geschichte über Selbstverwirklichung, Romantik und Drogenmissbrauch zu verweben. Anya Taylor-Joy spielt Beth Harmon, ein Waisenkind, das von einem talentierten Hausmeister im Schachspiel unterrichtet wird, bevor sie die von Männern dominierte Schachszene mit ihren Fähigkeiten herausfordert. Ihre Talente verschaffen ihr ein etwas besseres Leben, doch das hat seinen Preis.

Selbst wenn du nicht wirklich weißt, wie man Schach spielt, sind diese Wettkampfszenen spannend anzusehen. Außerdem leistet Taylor-Joy großartige Arbeit dabei, eine Figur zum Leben zu erwecken, deren außergewöhnliche Talente die Tatsache verbergen, dass sie ständig mit ihrer Sucht zu kämpfen hat. Sieben Episoden sind genau die richtige Anzahl.

Staffeln: 1

Die besten Fantasy Serien auf Netflix

Shadow and Bone

Shadow and Bone ist eine brillante Fantasy-Serie. (Image credit: Netflix)

Netflix hat in letzter Zeit viel Erfolg mit seinen Fantasy-Angeboten gehabt. Shadow and Bone hatte es also nicht leicht in einem Genre, in dem auch The Witcher angesiedelt ist. Aber mit einer abenteuerlichen und verschlungenen Handlung, glaubwürdigen Charakteren und viel Drama kann es sich mehr als behaupten.

Es kann ein paar Episoden dauern, bis man sich auf Shadow and Bone einlässt, und es hätte ruhig ein bisschen mehr Action geben können. Wenn du aber erst einmal von der Geschichte und den Figuren gefesselt bist, kannst du dich leicht in dieser Welt verlieren - und das wirst du auch wollen.

Staffeln: 2

The Sandman

The Sandman ist die getreueste Adaption, die du je gesehen hast. (Image credit: Netflix)

The Sandman ist ein atemberaubendes Beispiel dafür, wie eine legendäre Comicserie - oder jeder andere Lesestoff - adaptiert werden sollte. Basierend auf Neil Gaimans kultigen Dark-Fantasy-Werken erzählt er die Geschichte von Morpheus (Tom Sturridge), auch bekannt als Dream bzw. der titelgebende Sandman. Er ist eines der sieben unsterblichen Endless und Herrscher der Dream Dimension. Nach 100 Jahren Gefangenschaft macht er sich nun auf den Weg, um seine magischen Gegenstände zurückzuholen und sein Königreich auf der Erde wiederherzustellen.

Die Geschichte des Sandman mag ziemlich simpel klingen, aber sie ist so viel mehr als das. Sie ist ein vielschichtiges Geflecht aus spannender Dramatik, fesselnden Charakteren, fantasievollem Horror und reichlich thematischer Resonanz. Netflix hat The Sandman bereits für eine zweite Staffel verlängert.

Staffeln: 1

The Umbrella Academy

Die Umbrella Academy ist eine großartige Superheldenserie. (Image credit: Netflix)

Basierend auf den Comicbüchern, die von Gerard Way von My Chemical Romance geschrieben und von Gabriel Bá illustriert wurden, ist The Umbrella Academy das selbst entwickelte Superhelden-Original von Netflix. Und es ist eine fantastische Serie.

Nachdem 43 Babys von Frauen geboren wurden, die keine Anzeichen einer Schwangerschaft zeigten, werden sieben von dem Milliardär Sir Reginald Hargreeves adoptiert, der sie ausbildet, um die Welt mit ihren Kräften zu retten. Nachdem sich die Familie entfremdet hat, werden sie nach dem Tod ihres Vaters wieder zusammengeführt und müssen sich mit ihrer Vergangenheit und der Gefahr, die in ihrer Zukunft lauert, auseinandersetzen.

Mit Elliot Page in der Hauptrolle und einem großartigen Ensemble ist The Umbrella Academy extravagant, düster und erfreulich gewalttätig: alle Zutaten, die du für eine großartige Superheldenserie brauchst.

Staffeln: 3

Die besten Historien-Serien auf Netflix

The Last Kingdom

The Last Kingdom ist eine blutige, fiktive Darstellung der Ära der Sachsen. (Image credit: Netflix)

Basierend auf Bernard Cornwells Buchreihe "The Saxon Stories" ist The Last Kingdom eine blutige, fiktionale Version der britischen Sachsenzeit. Die Hauptfigur ist Uhtred (Alexander Dreymon), aber die zahlreichen Charaktere in The Last Kingdom lesen sich wie ein historisches Who's Who. Versuche nur, dich nicht an irgendjemanden zu binden, er stirbt sowieso.

Alles in allem ist The Last Kingdom eine verdammt gute Serie. Sie ist visuell beeindruckend, vollgepackt mit großartigen Actionsequenzen, mehrdimensionalen Charakteren, die du lieben (und hassen) wirst, und einem höchst befriedigenden Geschichtsdrama, das du über fünf Staffeln hinweg verfolgen kannst. Der Feature-Film Seven Kings Must Die hat die Serie dieses Jahr offiziell abgeschlossen.

Staffeln: 5 (plus der Film: Seven Kings Must Die)

Vikings Valhalla

Vikings Valhalla ist zurück für seine zweite Staffel auf Netflix. (Image credit: Netflix)

Vikings Valhalla spielt 100 Jahre nach den Ereignissen in Vikings, der gemeinsamen Serie von History Channel und Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab), und konzentriert sich auf die letzten Jahrzehnte der Wikingerära, die in ihrer endgültigen Niederlage in der Schlacht von Stamford Bridge im Jahr 1066 gipfelt.

Das Quasi-Sequel erfindet nicht viel von dem neu, was die Zuschauer bereits gesehen haben. Wenn du jedoch ein Fan des historischen Dramas der Wikinger, des regelmäßigen Aufeinandertreffens von Metall und der Erforschung von Charakteren und Soziopolitik warst, ist Vikings Valhalla einen Blick wert. Staffel 3 wurde von Netflix bereits bestätigt.

Staffeln: 2

Die besten Rom-Com-Serien auf Netflix

Emily in Paris

Emily in Paris läuft weiterhin gut auf Netflix. (Image credit: Carole Bethuel/Netflix)

Diese Liebeskomödie ist für alle Fans dieses Genres genau das Richtige. Lily Collins spielt die titelgebende Emily Cooper, eine aufstrebende Marketingfachfrau, die nach Paris zieht, um der französischen Marketingfirma Savoir eine amerikanische Perspektive zu bieten. Während ihres Aufenthalts in der Hauptstadt kämpft Emily damit, ihr Arbeits-, Liebes- und Sozialleben in den Griff zu bekommen und gleichzeitig mit dem Kulturschock des Lebens in einem europäischen Land fertig zu werden. Das Lob der Kritiken hat mit jeder Staffel abgenommen, aber die Serie ist nach wie vor ein großer Erfolg für Netflix.

Staffeln: 3

Heartstopper

Heartstopper ist eine Teenager-Romantikkomödie, die voller Herz ist. (Image credit: Netflix)

Basierend auf der gleichnamigen Graphic-Novel-Serie von Alice Oseman ist Heartstopper eine romantische Coming-of-Age-Geschichte, die als eine der besten Netflix-Serien der letzten Zeit gefeiert wird.

Die Hauptrolle in Heartstopper spielt Joe Locke als Charlie Spring, ein sanftmütiger Schuljunge, der eine unwahrscheinliche Freundschaft mit dem rugbybegeisterten Nick Nelson (Kit Connor) eingeht. Es dauert jedoch nicht lange, bis die beiden merken, dass sich zwischen ihnen eine aufblühende Romanze entwickelt, die sie zwingt, sich damit auseinanderzusetzen (und zu akzeptieren), wer sie sind und was sie vom Leben und einer Beziehung erwarten.

Es ist eine einfühlsame, süße, nachvollziehbare und emotionale Geschichte über Selbstfindung, Freundschaft, Teenagerliebe und Homosexualität. Angesichts der großen Beliebtheit der Serie scheint Heartstopper den Hype wert zu sein. Gut, dass die Staffeln 2 und 3 schon unterwegs sind.

Staffeln: 1

Die besten übernatürlichen und Horror-Serien auf Netflix

Lockwood & Co

Lockwood & Co ist eine schaurig-schöne Serie über übernatürliche Detektive. (Image credit: Netflix)

Basierend auf Jonathan Strouds gleichnamiger Buchreihe ist Lockwood & Co eine übernatürliche Detektivserie, die viel spannender, dramatischer und gruseliger ist, als man denken würde.

Ruby Stokes (Bridgerton) spielt Lucy Carlyle, einen Teenager mit übersinnlichen Fähigkeiten, der sich einem unabhängigen Geisterjäger-Startup anschließt - dem namensgebenden Lockwood & Co - um, nun ja, Geister zu bekämpfen. Gemeinsam mit dem charismatischen und geheimnisvollen Anthony Lockwood (Cameron Chapman) und dem sozial unbeholfenen Forscher George Karim (Ali Hadji-Heshmati) findet Lucy bald heraus, dass das Problem - die 50 Jahre alte Ursache für das Auftauchen von Geistern - viel weitreichender und komplexer ist, als alle ahnen.

Staffeln: 1

Spuk in Hill House

Spuk in Hill House ist eine großartige Horror-Serie (Image credit: Netflix)

Spuk in Hill House ist eine unglaublich gruselige Serie, die einem ihren Horror endlich mal wieder nicht mit dem Holzhammer ins Gesicht klatscht. Stattdessen geschieht hier ganz viel im Hintergrund, was extrem zur hervorragenden Atmosphäre beiträgt. Wenn es dann aber mal laut wird, dann richtig.

Doch auch unabhängig vom Genre erzählt die Serie eine berührende Familiengeschichte mit mehrdimensionalen Charakteren und einer - nebenbei erwähnt - wahnsinnig tollen Kameraarbeit. Zwar hat Mike Flanagan es weder mit Spuk in Bly Manor noch mit Midnight Mass so richtig geschafft, erneut ein derartiges Meisterwerk abzuliefern, ganz unansehnlich sind die beiden aber auch nicht.

Staffeln: 1

Stranger Things

Stranger Things ist das Juwel in der Krone der Netflix Originalserien. (Image credit: Netflix)

Stranger Things ist eine brillante Hommage an die Popkultur der 80er Jahre. In Anlehnung an Steven Spielberg, John Carpenter und Stephen King dreht sich die Geschichte um eine Kleinstadt, eine Gruppe von Freunden, eine vermisste Person und ein zwielichtiges Wissenschaftslabor. Alles andere würde die unzähligen Wendungen in einer Serie verraten, die voller nerdigem Spaß, spannender Geheimnisse und teuflisch gruseligem Horror ist.

An Staffel 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) wird bereits gearbeitet und wir hoffen, dass diese letzte Staffel genauso episch und voller ikonischer Momente sein wird, wie schon die vierte war. Doch aktuelle ist es zweifellos eine der besten Netflix-Serien aller Zeiten.

Staffeln: 4

Wednesday

Wednesday ist eine großartige Serie von Gothic-Krimis. (Image credit: Netflix)

Die Serie Wednesday, die als Pseudo-Sequel zu den beliebten Live-Action-Filmen der Addams Family gilt, ist eine düstere, unheimliche und komödiantische Detektivserie, die sich zur zweitmeistgesehenen englischsprachigen Netflix-Serie aller Zeiten entwickelt hat. Es überrascht daher nicht, dass eine zweite Staffel so gut wie bestätigt ist.

Jenna Ortega (Scream VI) spielt die titelgebende Figur, die ihre schrulligen Fähigkeiten einsetzen muss, um einen Mordfall und ein Geheimnis um ihre eigene Familie an der Nevermore Academy zu lösen, während sie gleichzeitig versucht, sich in ihre Klasse einzufügen und mit den Schwierigkeiten des Teenager-Daseins zurechtzukommen. Also kein Druck.

Ortega geht in ihrer Rolle als unsoziale, aber intelligente Wednesday richtig auf, auch wenn einige Kritiker meinen, dass die Teenager-Romantik und der Krimi ein wenig formelhaft sind. Trotzdem ist es ein toller Film, wenn du die Addams Family, düstere Komödien oder Tim Burton (der bei der Serie Regie führt) magst.

Staffeln: 1

Die besten Thriller-Serien auf Netflix

The Watcher

The Watcher war eine der meistgestreamten Netflix-Serien des Jahres 2022. (Image credit: Eric Liebowtiz/Netflix)

The Watcher von Ryan Murphy ist eine großartige Ergänzung des Netflix-Katalogs für Thriller.

Die Serie basiert auf wahren Begebenheiten und erzählt die Geschichte der Familie Brannock, die nach dem Einzug in ihr neues Haus in New Jersey regelmäßig bedrohliche Briefe von jemandem erhält, der sich "der Beobachter" nennt. Als sie sich immer mehr Sorgen um die anonyme Person machen, kommen düstere Geheimnisse aus der Nachbarschaft ans Licht und bedrohen die Sicherheit und den Verstand der Brannocks.

The Watcher ist vollgepackt mit gruseligen Jump-Scares, spannenden Thrillermomenten und einem unheimlichen Gefühl des Schreckens. Die Serie ist zwar nicht so stark wie einige von Murphys anderen TV-Produktionen, aber ihre beunruhigende Art sorgt für ein angenehmes Wechselbad der Gefühle.

Staffeln: 1

You

You ist ein Thriller, der den Sprung von Lifetime zu Netflix geschafft hat. (Image credit: Netflix)

You erzählt die Geschichte von Joe Goldberg, einem New Yorker Buchladenbesitzer, der sich in die aufstrebende Schriftstellerin Guinevere Beck verliebt. Was folgt, ist eine toxische Verhaltensreise, bei der Goldberg jedes Hindernis aus dem Weg räumt, um Beck zu finden - eine Jagd, die Goldberg in einen identitätsverändernden Menschen verwandelt, der ständig versucht, seiner Vergangenheit zu entkommen, nur um in alte Gewohnheiten zu verfallen.

Diese knifflige, wendungsreiche und manchmal unverschämte Serie ist perfekt, wenn du in der richtigen Stimmung dafür bist. Obwohl sie sich auf eine Figur konzentriert, die auf dem Papier so toxisch ist, schafft sie es irgendwie, dich mit jeder Folge zu fesseln.

Staffeln: 4

The Night Agent

The Night Agent hat die weltweite Netflix-Fangemeinde begeistert. (Image credit: Dan Power/Netflix)

Die Serie The Night Agent, die Ende März ohne großes Aufsehen veröffentlicht wurde, hat sich zu einer der meistgesehenen Serien auf Netflix entwickelt.

Die Handlung ist ziemlich simpel. Der FBI-Agent Peter Sutherland (Gabriel Basso) wird damit beauftragt, ein Telefon im Weißen Haus zu überwachen, das nie klingelt. Bis es eines Nachts plötzlich doch klingelt und Sutherland auf eine landesweite Mission voller politischer Intrigen und einer spannenden Verschwörung geschickt wird, die bis an die Spitze der US-Regierung führt.

Was ist also so besonders an dieser Serie? Nicht viel, wenn du viele Kritiker fragst, aber The Night Agent hat sich zu Netflix' neuestem Serien-Liebling entwickelt. Die spannungsgeladene Geschichte und die fesselnden Charaktere haben dazu beigetragen, dass die Serie in den ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung mehr als 300 Millionen Stunden gesehen wurde. Kein Wunder, dass The Night Agent Staffel 2 nur wenige Tage nach dem Start des Vorgängers grünes Licht bekam.

Staffeln: 1

Treason

Treason ist eine fesselnde Spionageserie auf Netflix. (Image credit: Netflix)

Jeder liebt einen guten Spionagefilm oder eine gute Fernsehserie - aber wie wäre es mit einem Familiendrama, das sich als Spionagethriller-Miniserie verkleidet?

Das ist die Visitenkarte von Treason. Mit Charlie Cox (Daredevil) in der Hauptrolle erzählt Treason die Geschichte des stellvertretenden MI6-Chefs Adam Lawrence, der mit seiner Familie auf der Flucht ist, als ihn seine Vergangenheit einholt, was die Sicherheit seiner Frau und Kinder bedroht und ihn zum Staatsfeind macht.

Treason hat fesselnde erzählerische Wendungen (und andere subversive Elemente) und alle Darsteller sind in Topform. An manchen Stellen wirkt die Serie etwas unausgegoren, aber wenn du ein Fan von James Bond-Filmen (Öffnet sich in einem neuen Tab) und anderen Spionage-Produktionen bist, wird Treason die Lücke im Spionage-Genre in deinem Leben füllen.

Staffeln: 1