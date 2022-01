Arcane Staffel 2: Besetzung, mögliche Handlung und was wir bisher wissen

Arcane Staffel 2 scheint noch in weiter Ferne zu liegen. Die erfolgreiche Netflix-Zeichentrickserie, die auf der kultigen Spieleserie League of Legends (LoL) von Riot Games basiert, ist eine großartige TV-Zeichentrickserien und so ist es nicht verwunderlich, dass sie eine Fortsetzung bekommt.

Wir haben nicht damit gerechnet, dass die erste Staffel von Arcane auf der Bewertungsseite Rotten Tomatoes eine 100%ige Bewertung erhält oder dass die Serie bei der diesjährigen Preisverleihung für neun Annie Awards nominiert sein würde. Aber das wurde sie. Arcane ist also sicherlich ein weiterer großer Gewinn für Netflix.

Trotzdem solltest du nicht erwarten, dass Arcane Staffel 2 in nächster Zeit erscheint. Die Macherinnen und Macher haben bestätigt, dass es noch 12 Monate dauern wird, bis die nächste Folge der Serie erscheint. Es bleibt also viel Zeit Staffel 1 nochmal anzusehen oder das erfolgreiche Game zur Überbrückung heranzuziehen.

Was wissen wir in der Zwischenzeit über die zweite Staffel von Arcane? Die letzte Neuigkeit ist, dass Fortiche Productions, das Unternehmen, das für den großartigen Animations- und Kunststil der Serie verantwortlich ist, für die Arbeit an Staffel 2 anheuert. Und es scheint, als hätten einige aus dem Team der Serie einen möglichen Handlungsstrang angedeutet, der für Verwirrung zwischen zwei Hauptfiguren sorgen könnte.

Unten findest du außerdem weitere Neuigkeiten und Informationen zu Arcane Staffel 2. Wir haben uns mit dem möglichen Veröffentlichungsdatum, den wahrscheinlich wiederkehrenden Darstellern, den Handlungssträngen, die fortgesetzt oder gelöst werden müssen, und vielem mehr beschäftigt. Es folgen Spoiler zur ersten Staffel der Serie. Lies also nur weiter, wenn du auf dem Laufenden bist oder es dich nicht stört, wenn dir mögliche Aspekte von Arcane Staffel 2 verraten werden und dabei wichtige Handlungen aus Staffel 1 aufgreifen.

Arcane Staffel 2 Erscheinungsdatum

Erscheinungsdatum von Arcane Staffel 2: 2023?

(Image credit: Netflix/Riot Games)

Es gibt noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum für Arcane Staffel 2. Wir wissen aber, dass sie kommt, nachdem die Rückkehr der Serie im Finale von Staffel 1 angekündigt wurde:

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production. Where’s a Hexgate when you need one? pic.twitter.com/3aUeWuQ5UuNovember 21, 2021 See more

Der obige Teaser verrät nichts, außer dass Staffel 2 in Produktion ist und dass drei Charaktere aus Staffel 1 zurückkehren werden (mehr dazu später). Trotzdem freuen wir uns, dass Arcane eine zweite Staffel bekommt. Die Serie hat es auf jeden Fall mehr als verdient.

Aber wann wird sie auf Netflix zurückkehren? Im Moment ist das schwer zu sagen, da wir nicht wissen, wie weit Staffel 2 fortgeschritten ist. Aber laut einem Tweet von Nicolo Laurent, dem CEO von Riot Games, soll der nächste Teil der Serie nicht vor dem nächsten Jahr fertig sein. Es ist also erstmal nicht davon auszugehen, dass wir Staffel 2 noch dieses Jahr sehen werden.

So yeah, we are working on #arcane season 2. The good news: you won’t have to wait for 6 years (the time it took us to making season 1)The bad news: it’s not coming in 2022 😢 https://t.co/IQoPyLnw1JNovember 21, 2021 See more

Da Fortiche Productions vor kurzem eine Stellenanzeige für neue FX3D-Künstler:innen für Staffel 2 veröffentlicht hat (danke für den Hinweis, Reddit!), befindet sich die Entwicklung von Staffel 2 auch noch in einem frühen Stadium.

Aber wir warten gerne: Die Serie braucht offensichtlich viel Sorgfalt und Aufmerksamkeit, um so gut zu bleiben und eine überstürzte Umsetzung würde nur zu einer schlechten Fortsetzung führen. Wir hoffen, dass wir Staffel 2 Anfang 2023 zu sehen bekommen, aber selbst wenn nicht, würden wir gerne bis zum 31. Dezember 2023 auf die Premiere von Staffel 2 warten.

Arcane Staffel 2 Handlung

Handlung von Arcane Staffel 2: Worum geht es in der Geschichte?

(Image credit: Netflix/Riot Games)

Es folgen Spoiler zu Arcane Staffel 1. Du wurdest gewarnt.

Wenn du die erste Staffel von Arcane gesehen hast, wirst du wissen, dass einige Charaktere in den nächsten Episoden nicht mehr zurückkehren werden. Das liegt daran, dass Jinx im Finale von Staffel 1 eine arkane Kristallrakete auf die Ratskammer von Piltover abgefeuert hat, in der viele Haupt- und Nebenfiguren gefangen waren. Als die Rakete explodierte, befanden sich unter anderem Jayce, Mel, Viktor, Cassandra, Hoskel, Bolbok, Shoola und Salo in der Kammer.

Und wir rechnen nicht damit, dass alle diese Personen überlebt haben. Wenn wir raten müssten, würden wir sagen, dass zumindest Mel und Cassandra umgekommen oder schwer verletzt worden sind. Das würde Jayce und Caitlyn einen großen Anreiz geben, Jinx zu verfolgen, denn Mel und Cassandra sind Jayces Partnerin bzw. Caitlyns Mutter.

Wir vermuten daher, dass Jayce in Arcane Staffel 2 sein Versprechen, Zaun von Piltover unabhängig zu machen, zurücknehmen wird, vor allem nachdem Jinx (ein Bürger von Zaun) einen Terroranschlag auf den Rat von Zaun verübt hat.

Auch Caitlyn könnte auf Rache aus sein, wenn ihre Mutter verletzt oder getötet wird, was sie in Konflikt mit Vi bringen würde, mit der Caitlyn sich angefreundet hatte. Letztere ist schließlich Jinx' Schwester, also wird Vi wahrscheinlich in eine schwierige Situation geraten: Entweder sie hilft Caitlyn und Jayce, ihre Schwester zur Rechenschaft zu ziehen, oder sie versucht, Jinx vor sich selbst zu "retten", was sie in einen Konflikt mit Caitlyn und Jayce bringen würde.

Das ist aber nicht das Einzige, was einen Keil zwischen Caitlyn und Vi treiben könnte. Auf die Frage eines Fans auf Twitter, ob Caitlyn weiß, dass es Vi und ihre Gang waren, die zu Beginn von Staffel 1 Jayces Labor in die Luft gejagt haben, antwortete die Arcane-Autorin Amanda Overton, dass dies nicht der Fall sei. Könnte Caitlyn die Wahrheit in der zweiten Staffel der Serie erfahren? Das ist gut möglich, und wir vermuten, dass sie wütend sein wird, wenn sie es erfährt.

Not yet.December 22, 2021 See more

In jedem Fall wird der sich anbahnende Krieg zwischen Piltover und Zaun in Arcane Staffel 2 im Mittelpunkt stehen. Schon in der ersten Staffel schwelten die Spannungen zwischen den beiden Völkern, und es würde uns nicht überraschen, wenn der Angriff von Jinx auf den Rat von Piltover zu einem ausgewachsenen Konflikt führt.

Was andere Handlungsstränge angeht, die in Arcane Staffel 2 behandelt werden müssen, erwarten wir, dass Heimerdinger und Ekko weiterhin zusammenarbeiten, um der Unterstadt zu helfen. Nachdem Heimerdinger in Folge 7 von Staffel 1 aus dem Rat von Piltover abgewählt wurde, traf er in Folge 8 in den Straßen von Zaun auf einen verletzten Ekko. Die beiden verbindet die gemeinsame Liebe zur Technik und nachdem Heimerdinger Ekko geholfen hat, nach Hause zu kommen, beschließen sie, zusammenzuarbeiten und Zauns Leiden zu lindern.

Wir werden auch sehen müssen, ob Viktor sich völlig in seine Hextech-Forschung verliert. Er hat bereits seinen Kindheitsfreund Sky versehentlich ermordet, als Folge seiner Hexcore-Studien, und es scheint, dass er in Staffel 2 einen dunkleren Weg einschlagen wird. Wenn wir etwas über die LoL-Geschichte wissen, besteht die Möglichkeit, dass Viktor Hextech nutzt, um seinen Körper kybernetisch zu verbessern und der LoL-Champion zu werden, als den ihn eingefleischte LoL-Fans kennen.

Arcane Staffel 2 Besetzung

Besetzung von Arcane Staffel 2: Wer kehrt zurück?

(Image credit: Netflix)

Auch hier gibt es noch keine Bestätigung. Aber anhand des Teasers oben sind wir zuversichtlich, dass ein Trio von weiblichen Charakteren in der Fortsetzung von Arcane zurückkehren wird:

Hailee Steinfeld als Vi

Ella Purnell als Jinx

Katie Leung als Caitlyn

Wie das Video im obigen Tweet andeutet, werden Vi, Jinx und Caitlyn in Staffel 2 von Arcane wieder dabei sein. Wir hören die Stimmen des Trios an verschiedenen Stellen im Teaser und da alle drei während des explosiven Finales von Staffel 1 zugeschaut haben, anstatt im Raum anwesend zu sein, wissen wir, dass sie in Sicherheit sind und in Staffel 2 zurückkehren werden.

Wer könnte also noch zurückkehren? Das wird davon abhängen, wer den Angriff auf die Ratskammer von Piltover überlebt. Wie wir bereits erwähnt haben, denken wir, dass Mel und/oder Cassandra dem Angriff von Jinx zum Opfer fallen könnten, während alle anderen Ratsmitglieder ebenfalls sterben oder verletzt werden könnten. Wir gehen jedoch davon aus, dass Jayce überleben wird. Er spielt unserer Meinung nach eine größere Rolle und wird Jinx zweifellos für ihre Verbrechen zur Rechenschaft ziehen wollen.

Außerdem sollten Ekko und Heimerdinger in Staffel 2 wieder dabei sein. Das Duo war nicht an dem Angriff auf die Ratskammer beteiligt, also sollten sie zurückkehren und wir werden sehen, wie sich ihre Charaktere in der zweiten Staffel von Arcane entwickeln. Auch Viktor dürfte zurückkehren, obwohl er zum Zeitpunkt von Jinx' Angriff in der Ratskammer war.

In Staffel 2 werden wahrscheinlich auch neue Gesichter auftauchen. Im ersten Teil von Arcane gab es viele Tote - Silco, Vander und Marcus, um nur drei zu nennen -, also brauchen wir neue Nebenfiguren. Wir haben keine Ahnung, wer auftauchen wird, aber es gibt viele LoL-Helden und -Schurken, die Riot, Netflix und Fortiche Productions aus dem Universum des Spiels für die Zeichentrickserie nutzen können.

Arcane Staffel 2 Trailer

Arcane Staffel 2 Trailer: gibt es überhaupt einen?

(Image credit: Netflix)

Nein, und es wird noch eine Weile dauern, bis wir eine sehen. Sobald es veröffentlicht wird, werden wir diesen Abschnitt aktualisieren.

Arcane Staffel 2 Zukunft

Arcane Staffel 2: Verdient sie eine weitere Ausgabe?

(Image credit: Netflix)

Ja, eindeutig. Die Serie hat bei den Kritikern auf der Website Rotten Tomatoes eine Bewertung von 100 %, und auch bei den Zuschauern liegt sie bei 96 %.

Angesichts der positiven Kritiken und der Beliebtheit der Serie war die zweite Staffel von Arcane nur noch eine Formsache. Als Netflix jedoch sah, wie gut die Serie lief, war es nur eine Frage der Zeit, bis das Unternehmen die Serie um eine zweite Staffel verlängern würde.

Es gibt noch viel zu erzählen, Charakterbögen zu verknüpfen und neue Personen und Champions einzuführen, so dass Arcane in Bezug auf Handlung und Charakterentwicklung nie die Ideen ausgehen werden. Wir sind auch große Fans von Fortiches Bildern für die Zeichentrickserie und würden uns freuen, noch viele weitere Folgen der Fernsehserie zu sehen.