Was ist Dolby Vision, das von Netflix gewählte HDR-Format?

Du hast vielleicht schon von Dolby Vision HDR gehört, aber was ist das und was bedeutet es für dein Fernseherlebnis? Wahrscheinlich hast du es schon auf Premium-Fernsehern von Marken wie Panasonic, Sony, LG und anderen gesehen (allerdings nicht bei Samsung). Aber auch Next-gen Gaming-Konsolen wie die Xbox Series X, 4K-Blu-ray-Player und Smartphones wie das iPhone XS, iPhone XS Max und das Mi Mix Fold von Xiaomi sind damit ausgestattet.

HDR ist ein Begriff, der dir beim Kauf neuer Technik häufig begegnet. Bei all den verschiedenen technischen Begriffen und Features kann es aber durchaus verwirrend sein, den Überblick zu behalten. Deshalb haben wir diesen Guide zusammengestellt, in dem wir dir erklären, was Dolby Vision ist, wo es verfügbar ist, welche Vorteile es gegenüber anderen Formaten hat und vor allem, ob du es in deinem nächsten Fernseher oder Smartphone brauchst.

Auch wenn du Dolby Vision auf vielen Werbeplakaten und in deinen Lieblingsgeräten findest, ist es eine bahnbrechende Neuerung, die TVs schon seit einem Jahrzehnt brauchen. 4K bringt uns zusätzliche Pixel, aber erst HDR bringt diese Pixel auf eine Weise zum Strahlen, wie sie es noch nie zuvor getan haben.

Wichtig ist, dass nicht alle HDR TVs mit diesem dynamischen HDR-Format ausgestattet sind - die Mindestanforderung ist das einfachere HDR10. Diejenigen, die über dieses Format verfügen, können jedoch ein deutlich besseres Seherlebnis bieten als herkömmliche SDR-Bilder - vorausgesetzt, der Bildschirm, auf dem du fernsiehst, kann diesen Fortschritten gerecht werden.

Cineasten werden sich freuen zu hören, dass Dolby Vision das Format ist, auf das viele Studios jetzt setzen, um das volle Potenzial farbenfroher und dynamischer Bilder in jeder einzelnen Szene zu nutzen. All das sorgt dafür, dass dein Fernseher dem Kino in nichts nachsteht.

Die neueste Dolby Vision IQ-Technologie verbessert die Darstellung von Dolby Vision auf dem Bildschirm, indem sie Helligkeitssensoren in High-End-Fernsehern nutzt, um die Bildeinstellungen je nach Lichtverhältnissen im Raum automatisch zu kalibrieren. Es ist zwar noch ein relativ neues Format, aber nach unseren Erfahrungen auch genau das, was dein Home-Entertainment-System gebraucht hat - eine gute Nachricht, wenn man bedenkt, dass viele der besten Filme mittlerweile in 4K und Dolby Vision zu sehen sind. Und dieses Erlebnis kannst du dir jetzt nach Hause holen. Hier erfährst du mehr darüber und ob du es brauchst.

Dolby Vision macht einen deutlichen Unterschied bei leistungsfähigen TVs (Image credit: Dolby)

Was ist Dolby Vision?

Dolby Vision ist eine Art von HDR (High Dynamic Range) - wahrscheinlich die zweitbeliebteste nach dem allgegenwärtigen HDR10-Standard, der in allen HDR TVs und Playern enthalten ist. Die Technologie basiert zwar größtenteils auf dem grundlegenden HDR-Standard (Dolby hat schließlich eine Schlüsselrolle bei dessen Entwicklung gespielt), ist aber eine bessere Lösung.

Die Hauptverbesserung aus Sicht des Endnutzers besteht darin, dass dem HDR10-Videosignal eine zusätzliche Informationsebene hinzugefügt wird. Diese enthält szenenweise Informationen, die Dolby Vision-fähige TVs nutzen können, um ihre Bilder besser darzustellen. Das bedeutet bessere Helligkeit und dunklere Schwarztöne, was es TVs wiederum ermöglicht, die gesamte Farbpalette des Rec. 2020-Standards darzustellen.

Wenn dich HDR jetzt schon umhaut, warte, bis du Dolby Vision siehst.

Netflix und Amazon nutzen das Format bereits in einer Handvoll Videostreams, der "große Wurf" für viele war jedoch die Ultra HD Blu-ray. Dolby Vision steht als Option auf dem UHD-BD-Spezifikationsblatt und Fans wollten unbedingt wissen, inwieweit das Dolby-System die Bildqualität der hochwertigsten Quelle der AV-Welt verbessern kann.

Die neuesten Dolby Vision Blu-rays, darunter die West World von HBO und Star Wars Episode VIII: Die letzten Jedi, sehen einfach umwerfend aus - vorausgesetzt, du hast die nötige Hardware, um sie anzusehen.

Star Wars: Die letzten Jedi ist in Dolby Vision HDR verfügbar (Image credit: Lucasfilm)

Was ist Dolby Vision IQ?

Dolby Vision IQ nutzt die dynamischen Metadaten, die in Dolby Vision-Inhalten kodiert sind, in Verbindung mit einem eingebauten Lichtsensor im Fernseher, um die Bildeinstellungen zu ändern und ein genaueres Bild anzuzeigen.

Dolby Vision IQ erkennt, wenn du in einem hell erleuchteten Raum fernsiehst, in dem viele dunkle Details verloren gehen. Der Fernseher kann dann automatisch die Helligkeit erhöhen, ohne dass du das in den Bildeinstellungen selbst tun musst. Außerdem hilft es dabei, die Bildeinstellungen an die Art des Inhalts anzupassen (Filme, Sport usw.).

Die OLED-TV-Modelle von Panasonic unterstützen alle Dolby Vision, ebenso wie einige LED-Geräte der Mittelklasse. (Image credit: Panasonic)

Welche TVs unterstützen Dolby Vision?

Dolby Vision ist eine lizenzierte Videoplattform, die von allen Gliedern der Videokette unterstützt werden muss. Der Kauf einer entsprechenden 4K Blu-ray allein reicht also nicht aus - du brauchst auch einen Fernseher, der es empfangen, und einen 4K Blu-ray Player, der es abspielen kann.

Alle OLED TVs von LG sind DV-fähig, d.h. die Modelle LG C1, LG G1, LG Z1, LG A1 und LG B1 aus der 2021er-Reihe sowie alle LG OLEDs ab 2017 und die High-End Super UHD LCD TVs von LG sind dabei.

Sony TVs mit X1 Extreme Chips (der ZD9, A1 OLED, XE93 und XE94 sowie der 2018er X900F) können nach einem Firmware-Update ebenfalls DV, ebenso wie einige VIZIO und TCL TVs in den USA. Ein Großteil der 2019er Fernseher von Panasonic (GX800, GX920, GZ1000, GZ1500 und GZ2000) unterstützt ebenfalls Dolby Vision.

Wenn du Dolby Vision von einer physischen Disc möchtest, gibt es natürlich nur wenige 4K-Blu-ray-Player, die das Format unterstützen, wie z. B. die inzwischen eingestellten Oppo UDP-203 und Oppo 205. Weitere Modelle von LG und Sony sollten die Lücke allerdings füllen.

Wenn du das Glück hast, bereits eine geeignete Kombination von Geräten zu besitzen, solltest du dir so viele Dolby Vision Blu-rays wie möglich zulegen. Die Auswirkungen von Dolby Vision auf das Bild beider Filme muss man gesehen haben, um sie zu glauben.

Kannst du Spiele in Dolby Vision spielen?

Ja und nein! Aufmerksame Gamer werden wissen, dass sowohl die Xbox Series X als auch die Series S Dolby Vision HDR unterstützen und dass eine kleine Handvoll Xbox Insider derzeit Beta-Tests des Formats für Xbox-Spiele durchführen.

Die PS5 unterstützt das Format nicht, könnte es aber in Zukunft - so oder so gibt es bisher keine kommerziell erhältlichen Dolby Vision Spiele. Die weite Verbreitung von DV auf den heutigen 4K TVs bedeutet jedoch, dass es viele Haushalte geben wird, die das Format nutzen können, wenn es sich in der Welt des Gamings durchsetzt.

Dolby Vision: Eine neue Welt der Farben

Nimm zum Beispiel die Farbe. Mit unserer Kombination aus Oppo 203 und LG OLED55C7 zeigen die Dolby Vision Minions-Filme eine noch nie dagewesene Vielfalt an Farbtönen und -nuancen. Alles, von den animierten Hauttönen bis zu den Hintergründen und Orten, enthält subtile Variationen und Farbgenauigkeiten, die du in HDR10 nicht bekommst - ein Vergleich, der durch das Abspielen der HDR10-"Core"-Videos der Discs über den Panasonic UB900 Ultra HD Blu-ray Player auf dem OLED55C7 bestätigt wurde.

Dadurch sehen die Bilder sofort detaillierter und feiner aus, obwohl Dolby Vision nicht in der Lage ist, den 4K-Quellbildern tatsächlich mehr Pixel hinzuzufügen. Es stellt nämlich nicht nur subtilere Farben als die HDR10-Übertragung dar. Einige Farben sehen auch etwas anders aus und wir hatten immer den Eindruck, dass die DV-Versionen die endgültigen, genauen Farben sind.

Die neuesten 4K-Blu-Ray-Player von Panasonic unterstützen jetzt auch Dolby Vision.

Erstaunlich ist auch die Brillanz, mit der Dolby Vision das Licht beherrscht. Irgendwie scheint die Technologie reinere, hellere Lichter zu liefern, als wir je zuvor vom LG OLED gesehen haben, während gleichzeitig dunkle Szenen mit mehr Fülle und subtilen Lichtdetails dargestellt werden.

Tatsächlich scheinen die feinen Lichtunterschiede in jedem Teil des Dolby Vision-Bildes besser definiert zu sein, was ihm ein stabileres, satteres und tieferes und Aussehen verleiht, das im Vergleich zum flacheren, weniger präzisen HDR10-Bild fast dreidimensional wirkt. Als ob das alles nicht schon beeindruckend genug wäre, scheinen die Einstellungen, die Dolby für den OLED55C7 entwickelt hat, Bewegungen sauberer und effektiver zu verarbeiten als LGs eigene Verarbeitung mit HDR10.

Wenn du alle Vorteile von Dolby Vision zusammennimmst, erhältst du ein Bild, wie wir es noch nie auf einem Fernseher gesehen haben, obwohl es sich nur um ein paar ältere Zeichentrickfilme handelt. Nachdem wir die Kinoversion von Dolby Vision kürzlich bei Guardians Of The Galaxy Vol. 2 gesehen haben, können wir uns nur vorstellen, wie spektakulär Dolby Vision zu Hause bei visuell anspruchsvolleren Titeln aussehen könnte.

Guardian of the Galaxy 2's Baby Groot verdient es, in voller Dolby Vision genossen zu werden. (Image credit: Marvel)

Konkurrierende Technologien zu Dolby Vision

An dieser Stelle sei daran erinnert, dass AV-Hersteller, die keinen Vertrag mit Dolby für Dolby Vision haben - vor allem Samsung - dazu neigen, zu behaupten, sie könnten gleichwertige Ergebnisse wie DV liefern, indem sie einfach ihre eigene Prozessorleistung auf HDR10 anwenden.

Als wir unsere Testfilme in HDR10 auf einem Samsung UE65KS9500 abspielten, stellte sich heraus, dass das Gerät zwar hellere Lichtspitzen als das Dolby Vision-Bild auf dem LG OLED lieferte, aber bei den Licht- und Farbnuancen nicht mit Dolby Vision mithalten konnte.

Samsung kündigte 2017 eine Partnerschaft mit Amazon Prime Video an, um ein neues HDR-Format namens "HDR10+" zu entwickeln, das auch eine Schicht sogenannter "dynamischer Metadaten" (szenenweise Anweisungen) auf einen HDR10-Stream anwendet. Es ist im Wesentlichen eine lizenzfreie Alternative zu Dolby Vision, das in Samsungs QLED-Fernsehern der oberen Preisklasse eingebaut ist.

Sowohl Panasonic als auch 21st Century Fox hatten sich für HDR10+ stark gemacht und es als demokratischeres, quelloffenes HDR-Format verkauft. Panasonic hat jedoch vor kurzem seine Meinung geändert und du kannst Dolby Vision jetzt auf einer Reihe von Panasonic 4K Blu Ray Playern und Panasonic TVs nutzen.

Alle aktuellen LG OLED TVs sind DV-fähig.

Wir wollen damit nicht sagen, dass dein nächster Fernseher und 4K Blu-ray Player unbedingt Dolby Vision unterstützen muss. Schließlich muss das Format immer noch innerhalb der Helligkeits- und Farbgrenzen des jeweiligen Fernsehers funktionieren.

Es gibt auch TVs ohne Dolby Vision-Unterstützung, die (vor allem im Fall von Samsung) in der Lage sind, Farben und Helligkeit über das hinaus zu liefern, was mit aktuellen Dolby Vision-Fernsehern möglich ist. Allerdings gibt es immer noch nicht viele Dolby Vision Ultra HD Blu-rays, trotz der "offiziellen" Einführung des Formats.

Nachdem wir Dolby Vision auf einer 4K-Blu-ray in Aktion gesehen haben, gibt es jedoch keinen Zweifel mehr: Dolby Vision holt das Beste aus jedem Bildschirm heraus, mit dem es in Berührung kommt. Und bei einer Technologie, die so verwirrend und fehlerbehaftet ist wie HDR, ist das eine ziemlich große Sache.