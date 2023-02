Apple TV Plus-Filme mag es nicht in so gewaltiger Stückzahl geben, wie es etwa bei Netflix der Fall ist, aber da hier der Schwerpunkt auf Qualität statt auf Quantität legt, ist er deine Aufmerksamkeit auf jeden Fall wert. Das zeigt sich übrigens auch den hervorragenden Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab). Es hat sogar zwei Jahre gedauert, bis der Apple-Filmvorrat eine zweistellige Zahl erreicht hat, was zeigt, wie sehr sich der Ansatz von dem anderer Streaming-Anbieter unterscheidet.

Apple TV Plus enthält inzwischen einige echte Perlen - so gut, dass Apple TV Plus als einziger Streamingdienst bei den Academy Awards den Preis für den besten Film gewonnen hat. Hier findest du einige echte Hollywood-Superstars, darunter Tom Hanks, Jennifer Lawrence und das erste Soloprojekt der Coen-Brüder.

Wenn du endlose Möglichkeiten haben willst, bist du mit Amazon Prime (Öffnet sich in einem neuen Tab), Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab) besser dran. Wenn du aber vor allem Wert auf abwechslungsreiche, hochwertige Filme legst, sind die Apple TV Plus-Filme eine gute Wahl. Das Angebot reicht von Musiktheateraufzeichnungen und Animationsfilmen bis hin zu Coming-of-Age-Dramen und Shakespeare-Tragödien. Bleib bei uns und wir stellen dir die besten Filme auf Apple TV Plus vor.

Die besten Apple TV Plus-Filme

Spirited

Du denkst vielleicht, du hättest schon alle Versionen der Christmas Carol gesehen. Immerhin haben neben den Muppets (Öffnet sich in einem neuen Tab) auch Bill Murray und Jim Carrey sie bereits auf ihre Weise interpretiert. Spirited wirft jedoch ein ganz neues Licht auf Dickens' Geschichte vom Wiedererwachen des ursprünglichen Weihnachtsgrinchs Scrooge.

So wird diese Version komplett aus der Perspektive der Weihnachtsgeister erzählt. Will Ferrell (Elf, Anchorman) spielt den Geist der gegenwärtigen Weihnacht, der normalerweise die Weihnachtszeit damit verbringt, unglückliche, geizige Seelen zu besuchen. Doch dieses Jahr hat sich der Geist einen Gastgeber ausgesucht, auf den er nicht vorbereitet war, denn Clint Briggs (Ryan Reynolds - Deadpool, The Adam Project) leuchtet seinem Besucher das geisterhafte Licht zurück und zwingt Present dazu, seine eigenen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnachtsfeste zu untersuchen. Oh, und haben wir schon erwähnt, dass es ein Musical ist? Wir sind begeistert.

Causeway

Causeway ist ein intimes, nachdenkliches Drama, in dessen Mittelpunkt Lynsey (Jennifer Lawrence) steht, eine Veteranin der US-Armee, die gerade mit einer traumatischen Gehirnverletzung aus Afghanistan zurückgekehrt ist. Nachdem sie zunächst weder gehen noch sprechen kann, wird sie erst gesund gepflegt und ist schließlich in der Lage, zu ihrer Mutter nach New Orleans zurückzukehren. Dort lernt sie James (Bryan Tyree Henry) kennen, der mit seiner eigenen Dunkelheit zu kämpfen hat, und wir sehen, wie sie versucht, mit allem, was passiert ist, klarzukommen.

Es ist ein langsamer, emotionaler Film mit herausragenden Leistungen und eindringlichen Themen, die sensibel behandelt werden.

The Greatest Beer Run Ever

Vorab sollten wir sagen, dass es sehr unterschiedliche Kritiken zu diesem Film gab. Einige Kritiker (so auch wir) haben The Greatest Beer Run Ever als simpel und unglaubwürdig kritisiert. Aber es gibt auch viele Leute, denen der Film sehr gut gefallen hat, weswegen wir ihn dennoch in unsere Liste aufnehmen. Damit kannst du dir selbst eine Meinung bilden.

In den Hauptrollen spielen Zac Efron (The Greatest Showman) und Russell Crowe (Gladiator). Der Film erzählt die wahre Geschichte des Handelsmatrosen John "Chickie" Donohue (Efron), der sich ins kriegsgebeutelte Vietnam schleicht, um seinen Freunden in der US-Armee Bier zu bringen. Eine haarsträubende Prämisse, aber dennoch wahr.

Der Film basiert auf den gleichnamigen Memoiren. Wenn du also die verrückte Geschichte magst, dir aber die Umsetzung nicht gefällt, kannst du auch das Buch lesen.

CODA

CODA war der erste "Bester Film"-Gewinner eines Streaming-Dienstes und hat damit vor Netflix' Favoriten (Öffnet sich in einem neuen Tab), The Power of the Dog, triumphiert. In CODA spielt Emilia Jones das einzige hörende Mitglied ihrer exzentrischen Fischerfamilie. Doch nachdem sie ein bisher verborgenes Gesangstalent entdeckt, müssen der Teenager und alle, die sich auf ihre Stimme verlassen haben, ihre Zukunft neu überdenken.

CODA hat mit seiner musikalischen Wohlfühlgeschichte nicht nur etwas von einem glorifizierten Disney Channel-Film, sondern klaut seine Prämisse auch 1-zu-1 von dem französischen 2014er Film Verstehen Sie die Béliers? Trotzdem es ist ein charmantes Werk, das durch die konsequente Verwendung der Gebärdensprache und wunderschöne Szenen, in der alle Geräusche abgeschaltet werden, einen authentischen Einblick in das Leben von Gehörlosen gibt.

Cha Cha Real Smooth

Cha Cha Real Smooth ist eine zärtliche Komödie, die bei der Vorführung in Sundance die Kritiker begeisterte. Cooper Raiff hat den Film geschrieben, Regie geführt und spielt die Hauptrolle.

Neben Raiff spielen Dakota Johnson, Vanessa Burghardt und Leslie Mann die Hauptrollen. Der Film erzählt die Geschichte eines Mannes, der als Gastgeber einer Bar-Mizwa-Party arbeitet und eine Freundschaft mit einer jungen Frau und ihrer Teenager-Tochter schließt.

Finch

Intim und postapokalyptisch scheinen sich gegenseitig auszuschließen, aber sie passen beide zu dieser interessanten Variante der Geschichte von einem Mann und seinem Hund.

Der stets zuverlässige Tom Hanks ist in jeder Szene als kränklicher einziger Überlebender einer radioaktiven Sonneneruption zu sehen, die den Rest der Zivilisation vollständig ausgelöscht hat. Un doch ist es der Roboter, einen liebenswerten, schlaksigen Ersatzhundesitter, der ihm fast die Show stiehlt.

Finch ist vielleicht der visuell beeindruckendste Film von Apple und bietet wunderbare Aufnahmen der Aurora Borealis und der Landschaft von New Mexico, während das Trio versucht, einen letzten Punkt auf seiner Liste abzuhaken. Halte deine Taschentücher bereit.

On The Rocks

Zum ersten Mal seit Lost in Translation haben die Regisseurin Sofia Coppola und der stets sardonische Bill Murray mit einem ganz leichten Blick auf die Yuppie-Liebe wieder einen Volltreffer gelandet.

Diesmal spielt Murray nicht die romantische Hauptrolle, sondern den exzentrischen Vater, der seiner Tochter (Rashida Jones) hilft, herauszufinden, ob sie auf immer absurdere Weise betrogen wird. Murray hat für seine Rolle als Kunsthändler und Playboy, der glaubt, dass alle Männer darauf programmiert sind, untreu zu sein, verdientermaßen einen Golden Globe bekommen. Aber er wird von einer einnehmenden Jones unterstützt, die in einem liebenswerten New Yorker Krimi das Gegenteil beweisen will.

Luck

Eva Noblezada, Simon Pegg, Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Flula Borg, Lil Rel Howery, Colin O'Donoghue und John Ratzenberger geben diesem Animationsabenteuer ihre Stimme.

Es folgt der Teenagerin Sam Greenfield, einem Tollpatsch, dern Leben ständig vom Unglück geplagt ist. Nachdem sie eine geheimnisvolle schwarze Katze trifft und einen glänzenden Glückspfennig in die Finger bekommt, findet sich Sam plötzlich im nie zuvor gesehenen Land des Glücks wieder. Dort muss sie sich mit einer Reihe von magischen Kreaturen zusammentun, um zu versuchen, ihr Glück zu wenden.

Der Film bekam zwar eher gemischte Kritiken, hat aber auch ein großes Herz und ist voller Charme.

Wolfwalkers

Nach The Secret of Kells und Song of the Sea bildet der Oscar-nominierte Wolfwalkers den Abschluss von Tomm Moores animierter Irish Folklore Trilogie.

In dem bezaubernden Fantasy-Epos reist ein junges Mädchen mit ihrem Vater nach Irland, um ein Wolfsrudel zu jagen, freundet sich dort aber mit einem Mitglied des Stammes an, dem eine starke Verbindung zur Welt der Lupinen nachgesagt wird. Wie bei seinen Vorgängern lässt dich die bezaubernde, handgezeichnete Animation sofort in Moores fantastisches Universum eintauchen, während die tiefgründigen Überlegungen zu Kolonialismus, Umwelt und Mitgefühl dafür sorgen, dass der magische Stil auch viel Substanz hat.

Swan Song

Wie viele großartige Science-Fiction-Filme am existenziellen Ende des Spektrums wirft auch Swan Song eine Frage auf, die zum Nachdenken anregt: Würdest du, wenn du unheilbar krank wärst, deinen Lieben Kummer ersparen, indem du dich heimlich durch einen Klon ersetzt? Diese Frage muss Mahershala Ali als kranker Grafikdesigner in dieser meditativen Geschichte aus der nahen Zukunft beantworten, bevor es zu spät ist.

Der Oscarpreisträger ist sowohl als liebender Partner/Vater als auch als Replikant, der in denselben Rollen einen Probelauf erhält, ein wahrer Magnet, während Glenn Close das Publikum über die Absichten des Arztes im Unklaren lässt, der ihm diese einzigartige und ethisch fragwürdige Möglichkeit bietet.

Über mir der Himmel

Im Jahr 2022 stieg Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit einer der tragischen Liebesgeschichten, die Mitte der 10er Jahre in aller Munde waren, endlich in die Welt der jungen Erwachsenen ein. Allerdings ist Über mir der Himmel weit besser als Das Schicksal ist ein mieser Verräter, Margos Spuren und die ganze Flut von Schmonzetten, die die Werke von Nicholas Sparks als Höhepunkt des Nihilismus erscheinen ließen.

Zum einen bringt Grace Kaufman als Schülerin, die mit dem Tod ihrer Schwester und den Komplikationen einer Dreiecksbeziehung zu kämpfen hat, eine überragende Leistung. Und während Regisseurin Josephine Decker sich zweifellos an die Tropes des Genres anlehnt, bringt sie auch eine Authentizität und, inspiriert vom magischen Realismus, einen unverwechselbaren visuellen Flair mit.

Macbeth

Ein Shakespeare-Märchen, das bereits zig Mal für die Leinwand adaptiert wurde, wäre vielleicht kein naheliegendes Solo-Debüt für einen so eigenwilligen Filmemacher wie Joel Coen. Aber während sich der Text sklavisch an den Originaltext hält, sorgt die beeindruckende Ästhetik von The Tragedy of Macbeth für eine Version, in der du die Geschichte garantiert noch nicht gesehen hast.

Der ältere der Coen-Brüder setzt jeden einzelnen Monolog in reinem Schwarzweiß um und verlässt sich auf das Licht und die Schatten der Studiokulissen, um die Tiefe der großartigen Darbietungen von Denzel Washington als dem titelgebenden General und Frances McDormand als der Frau, die ihn dazu bringt, ein mörderischer König zu werden, zu unterstreichen.

Greyhound – Schlacht im Atlantik

Greyhound (mit dem wieder einmal äußerst überflüssigen deutschen Zweittitel "Schlacht im Atlantik"), ist das erste Original der Plattform, das eine Oscar-Nominierung (Bester Ton) erhielt. Es basiert auf dem Seekriegsroman The Good Shepherd von C.S. Forester und spielt während der Atlantikschlacht, in der Tom Hanks einen US-Marinekommandanten verkörpert, der einen alliierten Konvoi vor einem deutschen U-Boot schützen soll.

Wenn es dir um die Entwicklung des Charakters geht, ist Hanks' anderer Apple TV Film die bessere Wahl. Wenn deine Vorstellung von einem perfekten Sonntagnachmittag aber darin besteht, eine heldenhafte Mission aus dem Zweiten Weltkrieg hautnah mitzuerleben, dann ist dieser spannungsgeladene 90-minütige Thriller genau das Richtige für dich.

Palmer

Dieses zu Tränen rührende Familiendrama, das zu einer Zeit Premiere feierte, als die Kritik an Justin Timberlake noch in vollem Gange war, wurde bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2021 so gut wie ignoriert. Das ist eine Schande, denn Palmer zeigt nicht nur seine beste Leistung auf der Leinwand, sondern geht auch ein wichtiges LGBTQ-Thema mit der nötigen Sensibilität an.

Timberlake spielt den titelgebenden Straftäter, der nach seiner Rückkehr in seine Heimatstadt in Louisiana unerwartet zur Vaterfigur für einen siebenjährigen Jungen wird, der Geschlechterkonventionen bricht. Wenn du deinen Zynismus hinter dir lassen kannst, wirst du mit einer überraschend rührenden Feier der Selbstidentität belohnt.

Hala

Der Sundance-Hit Hala, der kurz nach dem Start von Apple TV Plus veröffentlicht wurde, war der erste Originalfilm der Plattform und bleibt einer ihrer stärksten. Nach dem gleichnamigen Kurzfilm des Regisseurs Minhal Baig dreht sich das Drama um eine 17-jährige muslimische Amerikanerin, deren Liebe zum Skateboarden und zu Schulschwärmereien im Widerspruch zu den traditionellen Werten ihrer Familie steht.

Geraldine Viswanathan knüpft mit ihrer subtilen, aber kraftvollen Darstellung der zwiegespaltenen Hauptdarstellerin an ihren Starauftritt in Blockers an, während Baigs einfühlsames Skript etwas Neues in die Problematik des Erwachsenwerdens einbringt. Wenn du die charmanten Vignetten aus dem Leben der Einwanderer in Little America magst, dann ist diese abendfüllende Geschichte über den Kampf der Kulturen genau dein Ding.

