Die besten Weihnachtsfilme bei Disney Plus

Disney und Weihnachten gehören zusammen wie Stollen und Rosinen oder Plätzchen und Milch. Und wenn du dich in der Weihnachtszeit mit einem Familienfilm auf das Fest einstimmen willst, wirst du kaum ein besseres Angebot finden als das, welches du bei Disney Plus bekommst.

Noch besser: Für ein intensives Kinoerlebnis zu Hause sind viele dieser Filme, darunter Soul und Frozen 2, in High-End-Dolby Atmos für 3D-Sound und in wunderschöner Dolby Vision-Bildqualität verfügbar, und das ohne Aufpreis. In Anbetracht der Tatsache, dass einige Dienste für 4K-Inhalte einen Aufpreis verlangen oder es gar nicht anbieten, ist dies ein großer Vorteil.

Von neuen 2020er Blockbustern bis hin zu alten Kurzfilmen aus dem Disney-Archiv - schnapp dir deinen Mickey-Weihnachtspulli und mache es dir mit diesen Weihnachtsklassikern aus dem Haus der Maus gemütlich.

The Nightmare Before Christmas (1993)

Ist es ein Halloween-Film? Oder ein Weihnachtsfilm? Die eindeutige Antwort, so glauben wir, lautet: Letzteres. Tim Burtons wunderschöne, unnachahmlich düstere Stop-Motion-Fantasie ist so zauberhaft wie damals, als er zum ersten Mal veröffentlicht wurde, während der glorreiche Soundtrack von Danny Elfman ihn zu einem zeitlosen Weihnachtsliebling macht. Ein echter Festtagsklassiker.

Kevin - Allein zu Haus (1990)

Wenn es einen Film gibt, mit dem du dich besser fühlst, wenn du Weihnachten 2020 alleine verbringen musst, dann ist es dieser. Da "Kevin Allein Zuhaus" 30 Jahre alt wird, gab es nie eine bessere Ausrede, um den knallharten Weihnachtsklassiker erneut zu sehen, in dem Macaulay Culkin's Kevin McAllister versehentlich von seinen Eltern zurückgelassen wird. Während er alleine wohnt, wehrt Kevin die Einbrecher Harry und Marv mit brutalen Mitteln ab.

Kevin - Allein in New York (1992)

Dies könnte das beste Weihnachts-Doppelpack aller Zeiten sein. Die "Kevin Allein Zuhaus"-Fortsetzung ist ein genauso wichtiger Weihnachtsfilm wie das Original, auch wenn er definitiv nicht so gut ist und ein paar Dinge aus dem ersten Film mit abnehmender Resonanz wiederholt. Mache dich auf ein bewährtes Lieblingsabenteuer quer durch den Big Apple gefasst - inklusive Spielzeug, einem weihnachtlichen Plaza-Hotel und der Taubendame mit einem Herz aus Gold.

Die Muppets Weihnachtsgeschichte (1992)

Es gibt eine Menge Debatten darüber, welche Adaption die beste Erzählung von Eine Weihnachtsgeschichte ist. Aber jeder, der versucht zu argumentieren, dass es nicht Die Muppets Weihnachtsgeschichte ist, liegt einfach falsch - und wir sind der Meinung, dass Charles Dickens zustimmen würde. Michael Caine als Scrooge, Kermit der Frosch als Bob Cratchitt, Miss Piggy als seine Frau Emily und die Zwischenrufer Statler und Waldorf als Jacob und Robert Marley sind alle perfekt in ihren Rollen - charmant, witzig und tragisch-sentimentaler als es eigentlich sein müsste. Das Beste daran ist, dass Caine die ganze Sache sehr ernst nimmt, was den Kontrast, die Muppets dabei zu haben, extrem unterhaltsam macht.

Frozen 2 (2019)

Die Saga von Anna und Elsa geht in der letztjährigen Fortsetzung des überaus beliebten Animations-Musical-Fantasy weiter - und ihre Rückkehr ist fast so gut wie das Original. Jetzt ist Elsa die Schneekönigin und hat die Verantwortung für ihre eisigen Kräfte und die glücklichen Bürger von Arendelle - aber dennoch fühlt sie sich zu etwas Seltsamem hingezogen.

Als sie eine geheimnisvolle Stimme hört, die sie ruft, folgt sie dem Ruf ins Unbekannte, durch Wälder, Meere und atemberaubende Eislandschaften, um ihr Schicksal zu ergründen - in einer Geschichte, die ein wenig dunkler und reifer ist... aber genauso magisch. Natürlich ist der brillante erste Frozen-Film auch auf Disney Plus zu sehen... aber wir bezweifeln, dass jemand, der mit einem Kind unter einem Dach lebt, daran erinnert werden muss.

Disneys Eine Weihnachtsgeschichte (2009)

Es gibt viel zu viele Verfilmungen des Klassikers von Charles Dickens - alleine Disney Plus hat drei davon. Dieser CG-Film aus dem Jahr 2009 mit Jim Carrey und Gary Oldman in Motion-Capture-Darstellung ist deutlich kälter als der Muppets-Klassiker, aber es lohnt sich, ihn anzuschauen, wenn du einfach nicht genug von Geistern bekommen kannst, die einen alten Mann schikanieren, bis er anfängt, sich zu benehmen.

Decorating Disney: Holiday Magic (2017)

Wenn du es dieses Jahr verpasst hast, in die Disney Themenparks zu gehen (was, angesichts der globalen Pandemie, sicher der Fall sein wird), dann ist dieses TV-Special das perfekte Weihnachtsvergnügen. Es dokumentiert die beeindruckende Leistung, die nötig ist, um den "glücklichsten Ort der Welt" scheinbar über Nacht in ein Winterwunderland zu verwandeln. Dieser Blick hinter die Kulissen der Dekoration der Disney Parks und Resorts für die Weihnachtszeit, moderiert von Whoopi Goldberg, ist der perfekte virtuelle Urlaub für Disney-Fans.

Ja, es ist ein bisschen so, als würde man eine einstündige Werbung sehen. Aber wenn du es dir schon ansiehst, brauchst du wahrscheinlich sowieso nicht mehr viel Werbung für die Wunder der Disney-Parks, und vielleicht füllt es die Leere, wenn du gehofft hattest, dieses Jahr in den Urlaub fahren zu können.

Die gute Fee (2020)

Neu im Jahr 2020 ist diese Weihnachtskomödie mit Jillian Bell in der Hauptrolle als eine gute Fee in Ausbildung, die beschließt, einen Brief von einer 10-Jährigen in Not zu beantworten, nur um festzustellen, dass der Brief seit einer Weile verlegt wurde. Das besagte Mädchen ist inzwischen eine 40-jährige alleinerziehende Mutter (gespielt von Isla Fisher). Gemeinsam entdecken sie die Bedeutung von "Glücklich bis ans Ende ihrer Tage" neu - das Ergebnis ist eine lustige, leichte Komödie, die Spaß für die ganze Familie bietet und kein schlechter Eintrag in den Katalog der Disney Plus-Originale ist.

Micky's Fröhliche Weihnachten (1999)

Micky's Fröhliche Weihnachten ist ein perfekter Startpunkt für jeden, der einen festlichen Film sehen möchte. Diese herzerwärmenden Animationen bestehen aus einer Anthologie von Weihnachtsgeschichten mit Disneys beliebtesten Charakteren, darunter Donald Duck, Mickey und Minnie Mouse sowie Goofy, und sind ein wirklich angenehmer Familienfilm. Wenn du mehr willst, gibt es auch die Fortsetzung, Micky's Turbulente Weihnachtszeit (2004), die ebenfalls auf der Plattform gestreamt werden kann.

Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia (2005)

"Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia" im Original "The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and the Wardrobe" (Image credit: Disney Plus)

Die oscarprämierte Verfilmung des klassischen CS-Lewis-Romans ist ein wunderschön gestaltetes Fantasy-Epos, das die Herzen der ganzen Familie erobern wird - und die Schneelandschaft von Narnia verleiht dem Film ein besonders festliches Gefühl.

Es ist passend, dass die Spezialeffekte des Films von den Meistern von Weta Workshop in Neuseeland erstellt wurden, die auch für die Gestaltung der Spezialeffekte der Mittelerde von Der Herr der Ringe bekannt sind. Tolkien und Lewis waren zufällig auch Mitglieder derselben literarischen Diskussionsgruppe, den Inklings, die gemeinsam über das Schreiben ihrer Fantasy-Romane diskutierten. Ihre Verfilmungen weisen ebenso atemberaubende Effekte auf - auch wenn die nachfolgenden Narnia-Filme nie die Höhe dieses ersten Teils erreichten.

Santa Clause: Eine schöne Bescherung (1994)

Mehr als nur ein witziger Titel: "Santa Clause" hat sich seinen Platz als festlicher Favorit verdient. Tim Allen spielt einen ganz normalen Typen, der an Heiligabend versehentlich den Weihnachtsmann vom Dach stößt - und nun den Job mit all seinen festlichen Pflichten übernehmen muss.

Fun Fact: In der Schnittfassung des Films, die auf Disney Plus zu sehen ist, wurde ein Gag entfernt, der ursprünglich eine Telefonnummer mit der Aufschrift "1-800-SPANK-ME" beinhaltete - denn 1996 rief eine Sechsjährige diese Nummer an, die sich als tatsächlich funktionierende Sexline herausstellte, und verursachte eine nicht gerade weihnachtliche Telefonrechnung von 400 Dollar. Zumindest behaupten das ihre Eltern.

Wie auch immer, ein toller Film.

Micky und Pluto feiern Weihnachten (1952)

Eines der wenigen wirklich versteckten Juwelen von Disney Plus ist das Archiv der Kurzfilme, sowohl neue als auch alte, auf der Plattform. Dieser alte Micky-Maus-Kurzfilm in Technicolor, in dem Micky und Pluto einen Weihnachtsbaum fällen, in dem zufällig die Streifenhörnchen Chip und Chap wohnen, könnte das Charmanteste sein, was du an Weihnachten sehen wirst.

Noelle (2019)

Anna Kendrick spielt die Rolle der Noelle Kringle, der Tochter von Kris Kringle. Als es für ihren Bruder Nick Kringle (gespielt von Bill Hader) an der Zeit ist, das Familiengeschäft als Weihnachtsmann zu übernehmen, schafft er es, bei seiner Ausbildung kläglich zu versagen, während die fröhliche Noelle damit beauftragt wird, Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Doch als die Dinge schief laufen, muss sie mit Schlitten und Rentieren losziehen, um Weihnachten zu retten. Charmant und lustig - das Konzept des Films war eigentlich eine ungenutzte Idee für Santa Clause 4, was irgendwie Sinn macht.

Lego Star Wars Holiday Special (2020)

Ah, die Ferienzeit: Chanukka, Weihnachten, Kwanzaa... Life Day.

Das ursprüngliche Star Wars Holiday Special aus dem Jahr 1978 ist zu einer Legende der Popkultur geworden, da es ein so berüchtigter Reinfall war, dass es nie wieder ausgestrahlt wurde. Jetzt hat sich das Disney x Lucasfilm x LEGO Kollektiv die Geschichte des berüchtigten Spinoffs zu eigen gemacht und ein animiertes Lego Star Wars Weihnachtsspektakel produziert.

Dieser neue Film schließt direkt an die Ereignisse von Star Wars: The Rise of Skywalker an. In dem festlichen Special begibt sich Rey mit BB-8 auf ein Abenteuer und wird in ein zeitlinienübergreifendes Abenteuer durch einige der kultigsten Momente der Star Wars-Filmgeschichte geschleudert. Aber wird sie es rechtzeitig zum Fest des Lebens zurückschaffen? Die Star Wars-Einsätze waren (angeblich) noch nie höher.

Soul (2020)

Der neue Disney-Pixar-Animationsfilm ist ein Muss für die ganze Familie in der Weihnachtszeit. Abonnenten von Disney Plus können den Film ohne zusätzliche Kosten mit ihrem regulären Abonnement streamen. Mit den Sprechern Jamie Foxx und Tina Fey und einer seltenen 100%igen Bewertung auf Rotten Tomatoes erzählt der bereits gefeierte Film die Geschichte eines Musiklehrers mit einer Leidenschaft für Jazz, der sich in den Welten des Großen Jenseits, wo die Seelen nach ihrem Tod hingehen, und des Großen Davor, wo die Seelen ihre Persönlichkeit entwickeln, bevor sie auf die Erde kommen, zurechtfinden muss.

Der Weihnachtsfilm, den du dieses Jahr nicht verpassen solltest, kommt am 25. Dezember zu Disney Plus.