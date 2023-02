Du suchst nach den besten Paramount Plus-Filmen? Wir haben hier unsere Favoriten ausgewählt, und die Liste ist hervorragend. Mit verschiedenen Titeln von Elf bis Interstellar, Mean Girls bis Top Gun: Maverick findest du Klassiker und moderne Blockbuster in Hülle und Fülle.

Paramount Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist im Vergleich zu anderen Streaminganbietern noch ein bisschen jung. In den USA ist der Dienst erst seit 2021 verfügbar, in Großbritannien erst seit 2021 (Achtung: Die Inhalte sind in den beiden Regionen sehr unterschiedlich). Aber mit seiner riesigen Auswahl an brillanten Serien kann er schon jetzt mit großen Namen wie Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab), WOW und Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab) konkurrieren - und auch die Filmliste kann sich sehen lassen.

Mit spannenden Thrillern, brillanten Komödien und actiongeladenen Dramen hat Paramount Plus eine Fülle von Filmen im Angebot. Wo solltest du also anfangen? Du kannst dich an dieser Liste abarbeiten oder wahllos Titel auswählen, je nachdem, worauf du Lust hast. Viel Spaß!

Die besten Paramount Plus-Filme

Teen Wolf: The Movie

(Image credit: MTV Entertainment)

Teen Wolf: The Movie basiert auf der übernatürlichen Thrillerserie Teen Wolf und ist ab sofort auf Paramount Plus als Stream verfügbar. Die Handlung setzt 15 Jahre nach den Ereignissen der Serie ein, wenn die Mitglieder des Rudels von Scott McCall (Tyler Posey) in ihren 30ern sind und in Beacon Hills ihr eigenes Leben führen. Doch ein schreckliches Übel kehrt in Form von Scotts tödlichstem Feind zurück - der Nogitsune (Aaron Hendry), der von Scotts bestem Freund Besitz ergriffen und seine erste Liebe getötet hatte.

Dieser Film brach den Rekord für den meistgesehenen Originalfilm von Paramount Plus an seinem ersten Tag auf der Plattform, aber ist er auch gut? Nun, bis jetzt ist er sehr gespalten. Die Kritiker sind sich unsicher und bemängeln die uneinheitliche Darstellung und die leblose Atmosphäre, aber die Fans von Teen Wolf sind anderer Meinung - sie lieben dieses herzliche Wiedersehen.

Top Gun: Maverick

(Image credit: Paramount Pictures)

Der neueste Kassenschlager von Tom Cruise ist exklusiv bei Paramount+ erhältlich. Wenn du ihn nicht im Kino gesehen hast, solltest du ihn dir unbedingt ansehen, denn er bietet denselben rasanten Spaß und die gleiche Action wie das Original, ohne sich dabei in alten Mustern zu verlieren. Unserer Meinung nach ist er weit besser als das Original von Top Gun.

Tom Cruise ist der titelgebende Pete "Maverick" Mitchell, ein Testpilot, dessen ständiges Brechen von Regeln und Überschreiten von Grenzen seine Karriere auf dem Boden hält. Doch als er die Aufgabe erhält, eine neue Gruppe von Top-Gun-Absolventen für eine wichtige neue Mission zu trainieren, muss er sich seiner Vergangenheit und einigen seiner schlimmsten Ängste stellen.

Solltest du es streamen? Sagen wir es mal so: Die Zuschauerbewertung auf Rotten Tomatoes liegt bei 99% und die Kritikerbewertung ist mit 96% nicht weit davon entfernt. Maverick ist durch und durch Action-Blockbuster, ein absolutes Vergnügen vom Anfang bis zum spannenden Ende, erwarte aber keine packende Handlung.

Top Gun

(Image credit: Paramount Pictures)

Jetzt, wo Top Gun: Maverick bei Paramount Plus erschienen ist, ist es ein guter Zeitpunkt, um das Original noch einmal zu sehen.

1986 sah die Welt Tom Cruise in der Rolle von Maverick, einem jungen, ehrgeizigen Kampfpiloten, der darum kämpft, der Beste an der Kampfpilotenschule der US Navy zu werden. Aber eine tiefe Rivalität mit dem besten Schüler, Iceman (Val Kilmer), zeigt Maverick, dass er einige harte Lektionen lernen muss, wenn sein Übermut und seine Rücksichtslosigkeit ihn in schwierige Situationen bringen. Vor allem muss er lernen, Teil eines Teams zu sein.

Sonic the Hedgehog 2

(Image credit: Paramount Pictures)

Lange hat es gedauert, bis die blaue Gaming-Ikone Sonic the Hedgehog im Jahr 2020 endlich auf die große Leinwand kam. Paramount hat den Film 2017 von Sony übernommen, die ihn seit den 90er Jahren in der Entwicklung hatten, und als der Film zum ersten Mal gezeigt wurde, war er nicht unumstritten.

Mit seinem rekordverdächtigen Eröffnungswochenende für eine Videospielverfilmung, die weltweit über 319,7 Millionen Dollar einspielte, war eine baldige Fortsetzung keine Überraschung. Einige große Namen stehen hinter dem kleinen blauen Igel: Ben Schwartz spricht Sonic, Jim Carry verkörpert Dr. Robotnik und James Marsden spielt den Stadtsheriff Tom Wachowski.

Star Trek

(Image credit: Paramount Pictures)

Paramount Plus ist die Heimat von allem, was mit Star Trek zu tun hat - von der Originalserie über Discovery bis hin zu Picard und natürlich den drei modernen Star Trek-Filmen, von denen ein vierter angeblich in Arbeit ist.

Sci-Fi-Regielegende J. J. Abrams führte das neue Franchise mit seinem Debütfilm Star Trek an, der die Geschichte des jungen James Kirk (Chris Pine) und Spock (Zachary Quinto) erzählt, die sich der Besatzung der USS Enterprise anschließen, um den rachsüchtigen Romulaner Neo (Eric Bana) zu bekämpfen.

Mission: Impossible

(Image credit: Paramount Pictures )

Eine weitere ikonische Rolle für Tom Cruise war die des Agenten Ethan Hunt in der unglaublich beliebten Mission Impossible-Reihe. Mission: Impossible war der Film, mit dem alles begann, und damit meinen wir die sechs Kinofilme, die es bereits gibt und von denen noch weitere in Planung sind.

Der Film knüpft an die gleichnamige Fernsehserie an und zeigt, wie Agent Hunt darum kämpft, seine Unschuld zu beweisen, nachdem ein verdeckter Einsatz schief gelaufen ist und er als Verräter bezichtigt wird. Um seine Unschuld zu beweisen, muss sich Hunt bei der CIA einschleusen und eine Akte beschaffen. Doch dazu braucht er erst einmal ein Team.

Der Pate - Teil II

(Image credit: Google Play Filmer)

Während Teil II natürlich die Fortsetzung des ersten Films ist, der ebenfalls auf Paramount Plus zu sehen ist, erhält die Fortsetzung des Paten seinen Platz als einer der besten Filme auf der Streaming-Plattform, weil Regisseur Francis Ford Coppola die Geschichte mit Kühnheit und Dramatik noch einen großen Schritt weitergeführt hat. Nicht zu vergessen die unglaubliche schauspielerische Leistung von Robert De Niro als Vito Corleone und seinem Sohn Michael (Al Pacino). Der Film wechselt zwischen der Zeit nach den Ereignissen des Paten und dem frühen Leben von Vito und was ihn zu dem Mann gemacht hat, der er geworden ist.

Interstellar

(Image credit: Amazon Prime)

Interstellar zeigt eine dystopische Zukunft, in der die Erde nicht mehr bewohnbar ist. In echter Science-Fiction-Manier wird eine Gruppe von Forschungsastronauten ins All gezwungen, um quer durch die Galaxie zu reisen und eine neue Heimat für die Menschheit zu finden, bevor es zu spät ist. Regisseur Christopher Nolan zeigt die Emotionen so, wie er es am besten kann: in einem dunklen, brüllenden Abgrund aus Isolation, Angst und Versagen. Und mit einem solchen Regisseur im Rücken ist es nur recht und billig, dass du eine Besetzung siehst, die für einen Film von solch epischen Ausmaßen und tieferer Bedeutung geeignet ist: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain und Michael Caine sind nur einige der Namen, die du in dieser Geschichte über das Überleben der Menschheit finden wirst.

(Image credit: Paramount)

Ron Burgundy (Will Ferrell), San Diegos Top-Nachrichtensprecher, ist wirklich ein Mann wie kein anderer. Dieser unglaublich witzige Film folgt dem Leben von Ron und seinem Nachrichtenteam, das sich anpassen muss, als Veronica (Christina Applegate) die Dynamik eines von Männern dominierten Arbeitsplatzes aufmischt.

Anchorman war das Regiedebüt von Adam McKay, der danach noch Filme wie Step Brothers, The Big Short und Don't Look Up drehte. Wenn du Anchorman noch nicht gesehen hast, aber seinen einzigartigen Humor magst, ist das ein guter Anfang.

A Quiet Place

(Image credit: Paramount)

Als Nächstes steht ein Thriller auf dem Programm: John Krasinskis Regiedebüt A Quiet Place. Mit ihm und seiner Frau Emily Blunt in den Hauptrollen entführt A Quiet Place die Zuschauer in eine postapokalyptische Welt, die von Monstern überrannt wird. Die mögen zwar blind sein, reagieren dafür aber umso mehr auf jedes noch so kleine Geräusch. Um zu überleben, musst du dich also so leise wie möglich verhalten.

Lee, Evelyn und ihre beiden Kinder müssen in einer Welt überleben, in der ein Ton über Leben und Tod entscheidet. Das perfekte Rezept für Nervenkitzel, Spannung und Atem Anhalten.

Ferris macht Blau

(Image credit: Paramount Pictures)

1986 beschließt der Highschool-Schüler Ferris Bueller (Matthew Broderick), einen freien Tag zu nehmen, indem er eine Krankheit vortäuscht und stattdessen mit seiner Freundin und seinem besten Freund abhängt. Eine einfache Handlung, die sich schnell zu einer kultigen Teenager-Komödie entwickelte, die das Publikum bis heute amüsiert und deshalb einen Platz auf unserer Liste der besten Filme auf Paramount Plus einnimmt.

Regisseur John Hughes war in den 80er Jahren eine Legende der Teenie-Filmszene und schuf neben diesem Film auch die Fan-Lieblinge The Breakfast Club und Sixteen Candles.

Scream

(Image credit: Paramount Pictures)

Der ikonische Slasher-Streifen Scream ist ein Kultfilm für alle, die sich gruseln und gleichzeitig lachen wollen. Ein Staraufgebot, darunter Courtney Cox, David Arquette, Neve Campbell, Drew Barrymore und Matthew Lillard, spielt eine Gruppe von Highschool-Freunden, die zur Zielscheibe eines mysteriösen Killers werden, der ein Halloween-Kostüm mit der legendären Ghostface-Maske und einem schwarzen Umhang trägt.

25 Jahre nach einer Reihe ähnlich brutaler Morde in ihrer Stadt scheint der Killer wieder da zu sein... und wieder und wieder, denn das Scream-Franchise hat eine ganze Reihe von Fortsetzungen hervorgebracht, unter anderem den sechsten Teil (Öffnet sich in einem neuen Tab), der dieses Jahr startet.

Wenn du jetzt noch mehr Paramount Plus-Inhalte sehen möchtest, schau dir unsere Liste der besten Paramount Plus-Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab) an.