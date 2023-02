Die Entscheidung, welche der besten Paramount Plus-Serien du dir ansehen sollst, ist gar nicht so einfach, bei dem großen Portfolio. Hier findest du einige der größten Filme (z. B. Der Pate und Mission Impossible), und die TV-Studios, zu denen Showtime und CBS gehören, haben eine lange Tradition mit brillanten Programmen.

Paramount Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist einer der neueren Streaming-Anbieter auf dem Markt und wurde mit dem Ziel gegründet, die riesige Filmbibliothek des Studios in einem einheitlichen Paket zusammenzufassen.

Gönn dir kostengünstig deine Film-Favorites entlang der MEGA MOVIE WEEK! (Image credit: Paramount) Sichere dir entlang der MEGA MOVIE WEEK (Öffnet sich in einem neuen Tab) von Paramount Pictures Filmhighlights wie TOP GUN: MAVERICK oder Everything, Everywhere, All at Once zum Knallerpreis.

Neben bekannten Serienklassikern und prestigeträchtigen Science-Fiction-Serien wie Star Trek: The Next Generation hat Paramount auch neue Inhalte produziert, darunter die hervorragende Serie Yellowjackets, das schrullige Justizdrama The Good Fight, das aufwändige Videospiel-Spin-off Halo und die willkommene Rückkehr von Sylvester Stallone in Tulsa King.

Wir werden diese Liste mit den besten Paramount Plus-Serien füllen, die auf der Plattform verfügbar sind, und sie regelmäßig aktualisieren, damit du immer wieder nachschauen kannst, was es so neues gibt.

Die besten Serien auf Paramount Plus

Tulsa King

(Image credit: Paramount+)

Die erste Staffel von "Tulsa King" war im letzten Jahr das meistgesehene Seriendebüt im Kabelfernsehen. Daher ist es keine Überraschung, dass die Serie bereits für eine zweite Staffel verlängert wurde. Es ist ein Gangsterdrama mit einem Superstar in der Hauptrolle: Sylvester Stallone ist Dwight "The General" Manfredi, ein alternder Mafioso, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde und nicht vorhat, sich zu bessern.

Das ist aber keine gewöhnliche Mafia-Geschichte. Als Dwight nach New York zurückkehrt, um dort weiterzumachen, wo er aufgehört hat, stellt er fest, dass es keinen Platz für ihn gibt - also wird er nach Tulsa, Oklahoma, geschickt, wo er keine Zeit damit verschwendet, neue Partner zu finden.

Tulsa King wurde als "Dramedy" bezeichnet, denn obwohl die Hauptgeschichte ziemlich düster ist, gibt es auch etwas schwarzen Humor, die Gewalt ist oft cartoonhaft und Stallone hat jede Menge Sprüche auf Lager. Es könnte eine der besten Stallone-Darstellungen seit vielen Jahren sein, eine Mischung aus Übermut und Verletzlichkeit, die seine beachtlichen schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellt.

Yellowjackets

(Image credit: Showtime)

Eine der besten neuen Serien (mit einer makellosen Bewertung auf Rotten Tomatoes (Öffnet sich in einem neuen Tab)), die jetzt in die zweite Staffel geht, ist das Gruseldrama Yellowjackets.

Die Geschichte spielt abwechselnd in den Jahren 1996 und 2021. Im Jahr 1996 ist ein Team von Highschool-Fußballern aus New Jersey auf dem Weg zu einem nationalen Turnier in Seattle, als ihr Flugzeug tief in der kanadischen Wildnis abstürzt. Die überlebenden Teammitglieder müssen 19 Monate lang für sich selbst sorgen. In dieser Zeit spaltet sich die Gruppe in rivalisierende Clans auf und verkommt zu einem wilden Haufen, der zum Herrn der Fliegen wird. In der Gegenwart haben sich die Überlebenden ein neues Leben aufgebaut, aber die Tortur, die sie als Teenager durchgemacht haben, wird sie bald wieder heimsuchen.

Scharf, witzig und mit einem tollen Soundtrack ist "Yellowjackets" großartiges Fernsehen, aber ein Wort der Warnung: Trotz allen Lobs passiert hier grausames Zeug, das nichts für schwache Nerven ist.

The Offer

(Image credit: Paramount Plus)

Paramounts aufwändiges neues Drama wurde gemischt aufgenommen, aber wenn dich die Geschichte fesselt, z. B. wie der Pate vom Buch auf die Leinwand kam und die vielen Fallstricke auf dem Weg dorthin, dann wirst du eine Menge Spaß haben.

Die 10-teilige Serie von Michael Tolkin erzählt die Entstehung von Francis Ford Coppolas legendärem Gangsterfilm aus der Perspektive des ehrgeizigen Produzenten Albert S. Ruddy.

Miles Teller spielt die Rolle des Ruddy, in den Nebenrollen sind Juno Temple (Ted Lasso), Matthew Goode, Giovanni Ribisi und Dan Fogler zu sehen.

Halo

(Image credit: Paramount)

Nach mehr als einem Jahrzehnt in der Entwicklung eines Spielfilms, an dem Regisseure wie Peter Jackson und Neill Blomkamp oder Alex Garland am Drehbuch beteiligt waren, fand Halo, die weltumspannende Videospielserie, schließlich mit einer neunteiligen ersten Staffel ihren Weg auf unsere Bildschirme.

Sie spielt im Jahr 2552 und folgt John-117/Master Chief, einem überragenden, genetisch veränderten Supersoldaten, der den Kampf der Menschheit gegen die Allianz, eine außerirdische Bedrohung anführt.

Nachdem der Master Chief und sein Silver Team einen Elitespähtrupp der Allianz auf dem Planeten Madrigal besiegt haben, entdeckt die Gruppe ein geheimnisvolles Objekt, das der Schlüssel zur Beendigung des Krieges sein könnte...

Mit einem Budget von über 90 Millionen Dollar ist die Serie ein teures Unterfangen für Paramount. Die Serie hat einen beeindruckenden Umfang und eine zweite Staffel ist ebenfalls bestätigt. Paramount setzt wohl darauf, dass Halo ein Topmodell für seinen Streamingdienst wird.

The Good Wife

(Image credit: CBS)

The Good Wife ist eine der beliebtesten Serien der letzten 20 Jahre und lief von 2009 bis 2016 über sieben hochgelobte Staffeln.

Die Serie handelt von Alicia Florrick, einer Anwältin, deren Ehemann Peter, ein ehemaliger Staatsanwalt aus Illinois, nach einem politischen Korruptions- und Sexskandal im Gefängnis sitzt. Nachdem sie die letzten 13 Jahre als Hausfrau und Mutter verbracht hat, kehrt Florrick zur Arbeit zurück, um für ihre Familie zu sorgen.

Als Justizdrama sehen Florrick und ihr Team in jeder Folge einen anderen Fall oder ein anderes Dilemma, aber das Drama ihres Lebens und das ihrer Kollegen, das sich in jeder Staffel abspielt, ist fesselnd anzusehen.

Die ehemalige E.R.-Darstellerin Julianna Margulies spielt Florrick, und zu den Nebendarstellern der Serie gehören Archie Panjabi, Josh Charles, Christine Baranski, Alan Cumming, Zach Grenier, Matthew Goode, Cush Jumbo und Jeffrey Dean Morgan.

Mit 156 Episoden gibt es hier eine Menge zu tun, aber die Zuschauer konnten nicht genug von der Serie bekommen, deshalb...

The Good Fight

(Image credit: CBS)

Nach dem Ende von "The Good Wife" hat CBS sofort ein Spin-Off gestartet, in dem es um Florricks Kollegin Diane Lockhart (Christine Baranski) geht, die sich auf einen bequemen Ruhestand eingestellt hatte, bis ein Finanzbetrug ihre Ersparnisse vernichtete.

Diane ist gezwungen, wieder zu arbeiten und schließt sich ihrer ehemaligen Mitarbeiterin Lucca Quinn (Cush Jumbo) bei Reddick, Boseman & Kolstad an, einer angesehenen Kanzlei mit wachsendem Ruf.

In der Serie, in der neben Jumbo und Baranski auch Rose Leslie, Erica Tazel, Michael Sheen, Delroy Lindo und Sarah Steele mitspielen, wird der Case of the Week von The Good Wife beibehalten, aber die Serie ist leichter als ihre Vorgängerin, da die Episoden mehr Freiraum für Höhenflüge und seltsame Tangenten bieten. Die Serie ist immer noch absolut fesselnd - und es gibt jetzt sechs Staffeln, die du dir gönnen kannst.

1883

(Image credit: Paramount Plus)

Während Yellowstone der Familie Dutton in der heutigen Zeit folgt, erzählt diese Serie die Geschichte, wie die Duttons in den Besitz des Landes kamen, das zur Yellowstone Ranch wurde. Wie du dir denken kannst, spielen wir im Jahr 1883 und folgen den Duttons, wie sie Tennessee verlassen, nach Fort Worth, Texas, reisen und sich einem Zug europäischer Einwanderer anschließen, der sich auf den Weg in ihre endgültige Heimat macht.

Sam Elliott spielt die Hauptrolle, während LaMonica Garrett und die Countrymusiker Tim McGraw und Faith Hill in den Nebenrollen zu sehen sind.

Ein weiteres Prequel zu Yellowstone, 1932, ist bereits bestellt. Schöpfer Taylor Sheridan, der Mann hinter Sicario und Wind River, hat eine weitere Serie bei Paramount Plus in Arbeit...

Mayor of Kingstown

(Image credit: Paramount+)

Jeremy Renner, den du etwa aus dem Marvel Cinematic Universe (Öffnet sich in einem neuen Tab) kennen dürftest, übernimmt die Hauptrolle in diesem Drama, das bereits für eine zweite Staffel verlängert wurde.

Die Serie folgt der Familie McLusky, den Machthabern in der fiktiven Stadt Kingstown, Michigan. Die Stadt ist dabei vor allem für ihren Strafvollzug bekannt: Im Umkreis von 10 Meilen gibt es sieben Gefängnisse, einige für Männer und einige für Frauen.

Renner spielt Mike, einen ehemaligen Straftäter, der jetzt mit seinem Bruder Mitch (Kyle Chandler) zusammenarbeitet, der den Spitznamen "Bürgermeister von Kingstown" trägt. Die beiden sind Mittelsmänner, die zwischen Polizisten, Gefängniswärtern, lokalen Verbrechersyndikaten und den Insassen vermitteln.

Eine raue und sehr harte Geschichte, aber die Laufzeit vergeht wie im Flug.

SEAL Team

(Image credit: CBS)

David Boreanaz, der vor allem durch seine Rolle als Angel in Buffy The Vampire Slayer bekannt ist, steht im Mittelpunkt dieses lang laufenden Action-Dramas.

Boreanaz spielt Jason Hayes, den Anführer des Bravo Teams, einer Untereinheit der United States Naval Special Warfare Development Group, der besten Eliteeinheit der Navy SEALs.

Jede Folge bringt eine neue und gefährliche Mission irgendwo auf der Welt, wobei die Bedrohungen vielfältig und konstant sind. Wie du dir denken kannst, handelt es sich hier um ein Drama, das voller Action und Abenteuer steckt.

Twin Peaks

(Image credit: CBS)

David Lynchs genresprengendes, realitätsveränderndes und äußerst einflussreiches Detektivdrama ist immer noch ein absolutes Must-See.

Auf den ersten Blick ist Twin Peaks ein einfacher Krimi. Kyle MacLachlans FBI-Spezialagent Dale Cooper wird gerufen, um dem örtlichen Sheriff Harry S. Truman bei der Untersuchung des Mordes an der Abschlussballkönigin Laura Palmer in der fiktiven Stadt Twin Peaks zu helfen.

Schon in den ersten Minuten der ersten Folge der Serie in Spielfilmlänge wird dir klar, dass es sich hier um ein Detektivdrama handelt, das seinesgleichen sucht. Twin Peaks ist abgedreht, esoterisch, verblüffend und unmöglich, den Blick abzuwenden. Auch gut 30 Jahre nach der Erstausstrahlung lohnt es sich, in die Serie zu investieren.

Evil

(Image credit: Paramount Plus)

Robert und Michelle King, das Powerteam hinter "The Good Wife" und "The Good Fight", widmen sich in diesem Drama dem Übernatürlichen.

In einem klassischen Team-up folgen wir einer skeptischen forensischen Psychologin, die gezwungen ist, sich mit einem angehenden katholischen Priester und einem Technologieunternehmer zusammenzutun, während sie in jeder Folge vermeintlich übernatürliche Vorfälle untersuchen müssen.

In der Serie spielen Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi und Kurt Fuller mit, wobei die Kings die Hauptrolle spielen. Es gibt drei Staffeln, die du dir jetzt ansehen kannst. Oder du schaust dir an, welche hervorragenden Filme es auf Paramount Plus gibt.