So siehst du dir die Marvel-Filme in der richtigen Reihenfolge nach

Wenn du einen MCU-Marathon im Jahr 2021 machen möchtest, wirst du wissen wollen, in welcher Reihenfolge du die Filme schauen solltest. In diesem Leitfaden erklären wir dir, wie du die Marvel-Filme sowohl in chronologischer Reihenfolge als auch in der Reihenfolge der Veröffentlichung ansehen kannst. Außerdem geben wir einen Überblick über die Zeitachse des MCU. Wenn du auch WandaVision auf Disney Plus schaust, erklären wir dir, wie das chronologisch zu den Filmen passt.

Disney Plus ist der richtige Streaminganbieter, wenn du dir die Marvel-Filme der Reihe nach ansehen möchtest. Die meisten Inhalte dort sind auch in 4K verfügbar. WandaVision ist nur die erste von vielen MCU-Fernsehserien, die ebenfalls auf dem auf Disney Plus landen werden: The Falcon and the Winter Soldier kommt im März 2021, Loki erscheint am 11. Juni 2021, und Ms. Marvel und Hawkeye kommen Ende 2021. Die Serien Moon Knight, She-Hulk, Armor Wars, Ironheart und Secret Invasion sind ebenfalls geplante Marvel-Originale für den Streamingdienst.

2021 werden hoffentlich auch wieder Marvel-Filme auf die Kinoleinwand kommen, die die Geschichte nach einer langen Pause fortsetzen. Wie es aussieht, erscheint Black Widow am 30. April 2021, gefolgt von Shang-Chi und Marvel's Eternals. Es ist anzunehmen, dass diese die chronologische Reihenfolge dadurch erneut durcheinander gebracht wird. Wir sind definitiv gespannt.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Marvel-Filme in der Reihenfolge zu sehen: Die chronologische Reihenfolge beginnt mit Captain America: The First Avenger, während die Veröffentlichungsreihenfolge mit Iron Man aus dem Jahr 2008 beginnt, in dem Robert Downey Jr.'s Tony Stark der Welt vorgestellt wurde. Beide MCU-Filmreihenfolgen findest du unten.

Nun, da Phase 4 von Marvel mit WandaVision begonnen hat, wollen wir erkunden, wie die Teile zusammenpassen. Die MCU-Filme in der richtigen Reihenfolge anzuschauen, macht immer großen Spaß. Die Erzählstränge brauchen manchmal Jahre, um sich auszuzahlen, aber die Geduld wird mit erstaunlichen Plottwists der laufenden Charakterbögen belohnt. Im Folgenden erklären wir dir, wie du die Marvel-Filme in chronologischer Reihenfolge und in der Reihenfolge der Veröffentlichung sehen kannst. Außerdem geben wir noch unsere Liste der besten Marvel-Filme bekannt.

Starten wir den MCU-Marathon!

Die Marvel-Filme in chronologischer Reihenfolge

Eine Zeitleiste des Marvel Cinematic Universe (MCU) ist wahrscheinlich das, wonach du hier suchst. Hier ist chronologische Reihenfolge der Marvel-Filme, beginnend im Zweiten Weltkrieg mit Captain America: The First Avenger. Der Grund, sich die Marvel-Filme in dieser Reihenfolge anzuschauen, ist ziemlich einfach: Du wirst sehen, wie sich die Ereignisse abspielen, von Red Skulls Jagd nach dem Tesserakt bis hin zu Thanos. Die Geschichte des MCU wird nun mit WandaVision auf Disney Plus fortgesetzt, so wie auch Spider-Man: Far From Home, das nach Endgame, aber vor dem zweiten Spider-Man-Film spielt.

Hier ist die chronologische Reihenfolge der Marvel-Filme:

Captain America: The First Avenger (findet während des Zweiten Weltkriegs statt)

Captain Marvel (spielt im Jahr 1995)

Iron Man (spielt im Jah 2010)

Iron Man 2 (spielt nach Iron Man)

The Incredible Hulk (Zeit unbestimmt, spielt vor den The Avenger)

Thor (spielt 6 Monate vor The Avengers)

The Avengers (spielt im Jahr 2012)

Iron Man 3 (spielt 6 Monate nach The Avengers)

Thor: The Dark Kingdom (spielt nach den The Avengers, aber vor Age of Ultron)

The Return of the First Avenger (spielt nach den The Avengers, aber vor Age of Ultron)

Guardians of the Galaxy (spielt im Jahr 2014)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (spielt nach Guardians of the Galaxy)

Avengers: Age of Ultron (spielt im Jahr 2015)

Ant-Man (spielt im Jahr 2015)

Captain America: Civil War (spielt nach Age of Ultron, aber vor Infinity War)

Spider-Man: Homecoming (spielt nach Civil War, aber vor Infinity War)

Doctor Strange (spielt im Jahr 2016)

Black Panther (spielt im Jahr 2017)

Thor: Tag der Entscheidung (spielt nach Age of Ultron, aber vor Infinity War)

Avengers: Infinity War (spielt im Jahr 2017)

Ant-Man and The Wasp (nicht eindeutig, passt aber gut zwischen IW und Endgame)

Avengers: Endgame (beginnt im Jahr 2017, endet im Jahr 2022)

Spider-Man: Far From Home (spielt 8 Monate nach Endgame)

WandaVision hingegen findet tatsächlich vor Spider-Man: Far From Home statt.

WandaVision (spielt 3 Wochen nach Endgame)

Wenn in diesem Jahr endlich Marvel-Filme wie Black Widow und The Eternals, zusammen mit weiteren Disney Plus-Serien wie The Falcon and the Winter Soldier und Loki veröffentlicht werden, wird definitiv eine Aktualisierung dieser MCU-Zeitlinie nötig sein. Black Widow soll nach Captain America: Civil War spielen, aber es ist unklar, ob Teile des Films früher oder später angesiedelt sein werden, daher haben wir ihn vorerst aus der Liste gestrichen.

Avengers: Infinity War war der erste Teil des zweiteiligen Finales von Phase 3. (Image credit: Marvel Studios/Disney)

Marvel-Filme in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung

Möchtest du die MCU-Filme in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung sehen? Dann ist diese die richtige Liste für dich. Sie beginnt mit Iron Man im Jahr 2008 und endet 2019 mit Avengers: Endgame und Spider-Man: Far From Home. Die Marvel-Filme in der Veröffentlichungsreihenfolge zu sehen, ist eine bessere Option, wenn du einen schönen Nostalgietrip machen möchtest. Außerdem werden auch die größeren Budgets nach der Disney-Übernahme sichtbar, die den MCU-Filmen zugutekamen.

Die MCU-Geschichte sollte schließlich in dieser Reihenfolge genossen werden. Wir haben auch die zukünftigen MCU Phase 4 Release-Termine unten vermerkt.

Phase 1

Iron Man (2008)

Der unglaubliche Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

Marvel’s The Avengers (2012)

Phase 2

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark Kingdom (2013)

The Return of the First Avenger (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Phase 3

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Phase 4

WandaVision (TV-Serie - derzeit wöchentlich erscheinend)

The Falcon and the Winter Soldier (TV-Serie – 19, März 2021)

Black Widow (6, Mai 2021)

Loki (TV-Serie – 11. Juni 2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (9, Juli 2021)

The Eternals (5, November 2021)

Ms. Marvel (TV-Serie – Ende 2021)

Unbetitelter dritter Spider-Man-Film (17. Dezember 2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25. März 2022)

Thor: Love and Thunder (6. Mai 2022)

Black Panther 2 (8. Juli 2022)

Captain Marvel 2 (11. November 2022)

Die Zukunft des Marvel Cinematic Universe (einschließlich TV-Serien)

Ant-Man and the Wasp Quantumania (TBD)

Blade (TBD)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (TBD)

Fantastic Four (TBD)

Hawkeye (TV-Serie – TBA)

She-Hulk (TV-Serie – TBA)

Moon Knight (TV-Serie – TBA)

Secret Invasion (TV-Serie – TBA)

Ironheart (TV-Serien – TBA)

Armor Wars (TV show – TBA)

Wakanda Serie (TV show – TBA)

Marvel-Filme auf Disney Plus

(Image credit: Disney Plus)

Fragst du dich, welche Marvel-Filme auf Disney Plus verfügbar sind? Die unten stehende Liste gibt Aufschluss. Der Unglaubliche Hulk und die Spider-Man-Filme sind nicht auf Disney Plus verfügbar, da Universal bzw. Sony die Vertriebsrechte an ihnen besitzen. Du musst sie dir leider auf DVD, Blu-Ray bzw. digital kaufen oder ausleihen, wenn du einen kompletten Marvel-Film-Marathon erleben möchtest.

Diese Marvel-Filme sind auf Disney Plus verfügbar:

Iron Man

Thor

Iron Man 2

Captain America: The First Avenger

Marvel's The Avengers

Iron Man 3

The Return of the First Avenger

Thor: The Dark Kingdom

Guardians of the Galaxy

Avengers: Age of Ultron

Ant-Man

Captain America: Civil War

Doctor Strange

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Captain Marvel

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Thor: Tag der Entscheidung

Black Panther

Ant-Man and the Wasp

Dies sind die kommenden Serien, mit Ausnahme der animierten Show What If...? Abgesehen von WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier und Loki sind diese Termine vorläufig.

WandaVision (bereits erschienen)

The Falcon and the Winter Soldier (19. März 2021)

Loki (11. Juni 2021)

What If...? (Sommer 2021)

Ms. Marvel (Ende 2021)

Hawkeye (Ende 2021)

She-Hulk (TBA)

Moon Knight (TBA)

Secret Invasion (TBA)

Ironheart (TBA)

Armor Wars (TBA)

Wakanda Serie (TBA)

The Falcon and the Winter Soldier folgt Sam Wilson und Bucky Barnes in die Zeit nach Avengers: Endgame. (Image credit: Marvel Studios)

Die besten Marvel-Filme

Was sind die besten Marvel-Filme? Wir haben alle eine Meinung dazu. Infinity War, Guardians of the Galaxy und Iron Man sind für uns die Gewinner. Unten findest du die Marvel-Filme, sortiert nach den Bewertungen auf IMDb. Kurioserweise ist es ein Unentschieden zwischen den letzten beiden Avengers-Filmen, Endgame und Infinity War.

Wie du Marvel-Filme herunterlädst

Wenn du die Marvel-Filme herunterladen möchtest, kannst du diese als Offline-Kopien über die Disney Plus-App auf deinem tragbaren Gerät (Smartphone oder Tablet) speichern. Du kannst jedoch keine Videos über deinen Desktop-Browser herunterladen.

Du benötigst ausreichend Speicherplatz. Suche dann einfach nach dem Download-Symbol auf jedem Titel in der Disney Plus App:

Klicken Sie auf das rechte Download-Symbol, mit dem Pfeil nach unten.

Inhalte, die du auf dein Telefon herunterlädst, bleiben im Hauptspeicher deines Geräts, wenn es keinen externen microSD-Kartensteckplatz hat. Das gilt für alle iPhones, iPads und einige andere Handys (wie das Google Pixel 3a).

Ein einstündiger Download benötigt etwa 400 MB Speicherplatz, je nach Download-Qualität: Hohe Qualität ist sechsmal besser als Standardqualität, während mittlere Qualität 50 % besser ist als Standardqualität (was die Standardeinstellung der Disney Plus-App ist).

Wenn du die Filme kaufen möchtest, z. B. über Amazon Prime, dann kannst du sie auch lokal herunterladen.