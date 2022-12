Die 25 besten Netflix-Filme

Eine Liste der besten Netflix-Filme zu erstellen, ist keine leichte Aufgabe, nicht zuletzt, weil der Streamingdienst sein Angebot fast wöchentlich ändert. Da in den letzten Jahren auch die Konkurrenz von Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Paramount Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) zugenommen hat, ändert sich das Angebot an Spielfilmen auf der Plattform ständig.

Trotzdem wird Netflix weiterhin jede Woche neue Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) veröffentlichen und bestehende Verträge mit anderen Studios erweitern das Angebot zusätzlich.

Um dir die Qual der Wahl zu nehmen, haben wir diese Liste mit den 30 besten Netflix-Filmen zusammengestellt, die du jetzt streamen kannst. Wir aktualisieren die untenstehenden Einträge regelmäßig mit den neuesten Originalfilmen und wiederkehrenden Klassikern und ersetzen auch die Titel, die von Netflix entfernt wurden, damit unsere Empfehlungen so frisch wie möglich bleiben.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

(Image credit: Netflix)

Knives Out hat 2019 Fans und Kritiker gleichermaßen begeistert, sodass Fortsetzungen unvermeidlich waren. Die erste von ihnen - Glass Onion: A Knives Out Mystery - ist ein weiterer aufwändiger und höchst unterhaltsamer Krimi von Regisseur Rian Johnson. Getragen von seinem exzellenten Ensemble und der Zuversicht, die vom Erfolg des Vorgängers herrührt, ist Glass Onion noch auffälliger, lustiger und erzählerisch intelligenter als Knives Out.

Guillermo del Toro’s Pinocchio

(Image credit: Netflix)

Wer sagt, dass Netflix seinen Sinn für Originalität verloren hat? Mit Guillermo del Toros Pinocchio haucht der Streamingdienst dem beliebten Märchen von Carlo Collodi aus dem Jahr 1883 über eine Holzpuppe, die sich danach sehnt, ein echter Junge zu werden, neues Leben ein.

Del Toros düstere Stop-Motion-Adaption spielt im Italien der 1930er Jahre zur Zeit von Mussolinis faschistischem Regime und wartet mit einer Starbesetzung auf, zu der Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Christoph Waltz und Cate Blanchett gehören.

Forrest Gump-Filmemacher Robert Zemeckis hat kürzlich Pinocchio auf Disney Plus zum Leben erweckt, der uns aber leider nicht überzeugen konnte. Del Toros Version dieser uralten Geschichte ist jedoch unbestreitbar einer der besten Netflix-Filme der letzten Jahre.

Lady Chatterleys Liebhaber

(Image credit: Netflix)

Ein Wort der Warnung: Lady Chatterleys Liebhaber ist heiß. Das war schon immer so und wird auch immer so sein, und die Netflix-Verfilmung 2022 des gleichnamigen Romans von D. H. Lawrence bildet da keine Ausnahme.

Diesmal schlüpfen die britischen Jungstars Emma Corrin (The Crown) und Jack O'Connell (Unbroken) in die altbekannten Rollen von Lady Constance Reid und Wildhüter Oliver Mellors - zwei Charaktere aus sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Kreisen, die sich auf eine riskante außereheliche Affäre einlassen. Wenn du Lust auf ein authentisches und bewegendes Porträt der verbotenen Liebe hast, um dir deinen Feierabend zu versüßen, dann ist dieser Netflix-Film genau das Richtige für dich.

Das Wunder

(Image credit: Netflix)

Nach ihrer gefeierten (und fast sogar filmrettenden) Leistung in Don't Worry Darling hat Florence Pugh in dem beunruhigenden Psychodrama Das Wunder von Netflix einmal mehr ihr Talent unter Beweis gestellt.

Der Film spielt in den irischen Midlands im Jahr 1862 und zeigt Pugh als englische Krankenschwester, die zu einem jungen Mädchen (Kíla Lord Cassidy) gerufen wird, das auf wundersame Weise gesund und munter bleibt, obwohl es vier Monate lang nichts gegessen hat. Ciarán Hinds, Niamh Algar und Toby Jones spielen ebenfalls in Sebastián Lelios zeitgemäßem Krimi, der von Kritikern als "fesselnd seltsam und ausgesprochen literarisch" gelobt wurde.

Im Westen nichts Neues

(Image credit: Netflix)

Es ist schon ein paar Jahre her, dass Dunkirk und 1917 die Zuschauer an die Schrecken des Krieges erinnert haben, aber Netflix übernahm diese Verantwortung 2022 mit dem schockierenden, aber wunderschön gemachten WWI-Epos Im Westen nichts Neues.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque (der 1930 zum ersten Mal verfilmt wurde), erzählt dieser deutschsprachige Film die Geschichte eines jungen deutschen Soldaten (Felix Kammerer), dessen naive Erwartungen, für sein Land zu kämpfen, durch die erschütternde Realität des Krieges zunichte gemacht werden. Wie nicht anders zu erwarten, ist Im Westen nichts Neues brutal, anschaulich und ergreifend - erwarte nur nicht, dass du mit einem besonders guten Gefühl in den Abspann gehst.

The Good Nurse

(Image credit: Netflix)

Mit The Good Nurse setzt Netflix seine Vorliebe für True-Crime-Storys in die Tat um. Der Film folgt den mörderischen Taten des Serienmörders Charlie Cullen (Eddie Redmayne) aus dem wahren Leben. Jessica Chastain spielt Cullens Kollegin Amy Loughren, die schließlich das sadistische Verhalten aufdeckte, das über sechzehn Jahre hinweg zum Tod von Dutzenden von Patienten geführt hatte.

Im breiten Spektrum der neuen Netflix-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist The Good Nurse eine unauffälligere Angelegenheit als z. B. Don't Look Up - aber seine schockierende Geschichte über grobe kriminelle Fahrlässigkeit ist weitaus eindringlicher als das Big-Budget-Drama der letzten Blockbuster des Streaminganbieters. Sicher, der Film ist alles andere als leicht, aber er wird dir noch lange in Erinnerung bleiben.

Notting Hill

(Image credit: Universal Pictures)

Die romantische Komödien erreichten ihren Höhepunkt 1999 mit dem Film Notting Hill, doch seither hat das Genre nie wieder annähernd die gleichen schwermütigen Höhen erreicht.

Benannt nach dem trendigen Londoner Viertel, in dem der Film spielt, folgt Notting Hill William (Hugh Grant), einem Buchladenbesitzer, der in Anna (Julia Roberts) die Frau seiner Träume findet. Anna mag ihn zwar auch (juhu!), aber sie ist auch die berühmteste Schauspielerin der Welt, was ihre aufkeimende Romanze noch komplizierter und aufregender macht. Notting Hill ist die britische Liebeskomödie schlechthin und das perfekte Gegenmittel für einen verregneten Nachmittag, denn er ist gleichermaßen lustig und herzerwärmend.

Blonde

(Image credit: Netflix)

Das erste, was man über Blonde sagen muss, ist, dass es kein Marilyn-Monroe-Biopic ist - jedenfalls nicht im traditionellen Sinne. Stattdessen wirkt Andrew Dominiks kontroverse Netflix-Produktion eher wie ein psychologischer Horrorfilm, in dem Monroe (eine außergewöhnliche Ana de Armas) die geplagte Protagonistin ist.

Blonde schildert den rasanten Aufstieg (und den ebenso kompromisslosen Abstieg) der Ikone aus den 1950er Jahren, aber der Film ist auch ein halluzinatorischer Thriller - meist in Schwarz-Weiß gedreht - über einen jungen Star, der von seiner schwierigen Vergangenheit verfolgt und von der ihn umgebenden Industrie verschluckt wird. Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel und Julianne Nicholson spielen neben Armas die Hauptrollen in diesem Film, der für viel Gesprächsstoff sorgt.

Das Seeungeheuer

(Image credit: Netflix)

Das Seeungeheuer von Netflix beweist, dass Disney kein Monopol auf vielschichtige, kinderfreundliche Animationsabenteuer hat.

Unter der Regie von Oscar-Preisträger Chris Williams (Moana, Big Hero Six) folgt der Film Jacob Holland (gesprochen von Karl Urban aus The Boys), einem gefeierten Seeungeheuerjäger, dessen Leben aus den Fugen gerät, als ein junges Mädchen, Maisie Brumble (Newcomerin Zaris-Angel Hator), auf seinem Schiff versteckt wird.

Der charmante, actionreiche und wunderschön gestaltete Film "The Sea Beast" wurde bei seiner Veröffentlichung im Juli von Publikum und Kritikern gleichermaßen gelobt und ist ein weiterer Beweis dafür, dass Netflix es sich zweimal überlegen sollte, seine Animationsabteilung angesichts der jüngsten Abonnentenverluste zu verkleinern.

Spider-Man

(Image credit: Sony Pictures)

Spider-Man: No Way Home gehört zwar nicht dazu, aber Sam Raimis geliebte Spinnen-Trilogie ist seit August endlich auf Netflix zu sehen. Vor allem Spider-Man 2 ist einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten (Öffnet sich in einem neuen Tab), aber wir haben beschlossen, den Film hervorzuheben, der die Vorlage für alle folgenden Superheldenfilme war.

In Spider-Man von 2002 wird der junge Schüler Peter Parker (Tobey Maguire) von einer radioaktiven Spinne gebissen, die ihm besondere Kräfte verleiht. Nachdem er eine harte Lektion über Macht und Verantwortung lernt, beschließt er, der titelgebende Superheld Spider-Man zu werden und New York vor allen möglichen Kriminellen zu retten. Raimis Seriendebüt wirkt in mancher Hinsicht etwas veraltet, macht aber immer noch großen Spaß und kann mit einem unglaublichen Ensemble aufwarten, zu dem Kirsten Dunst, James Franco und natürlich J.K. Simmons gehören.

Hustle

(Image credit: Netflix)

Hustle, ein überraschend unterhaltsames Basketball-Drama mit Adam Sandler. Er spielt Stanley Sugerman, einen Scout der Philadelphia 76ers, der einen einmaligen Spieler mit steiniger Vergangenheit im Ausland entdeckt und es auf sich nimmt, das junge Phänomen ohne die Zustimmung seines Teams in die USA zu holen. Gegen alle Widerstände müssen die beiden beweisen, dass sie es beide verdienen, in der NBA groß rauszukommen.

Diese Zusammenfassung mag wie ein Standard-Sportdrama klingen, aber Hustle erhielt unerwartet gute Kritiken, bevor er Anfang des Jahres in die Kinos kam. Wir empfanden den Film als mitreißende Erlösungsgeschichte, die Sandlers Fähigkeiten als verdammt guter Schauspieler weiter unter Beweis stellt. Vertrau uns: Das ist kein Jack und Jill.

The Gentlemen

(Image credit: Miramax)

Guy Ritchies The Gentlemen ist, nun ja, ganz typisch Guy Ritchie - und das ist eine tolle Sache. Der neueste Krimi des britischen Regisseurs folgt den Bemühungen eines amerikanischen Marihuana-Bosses (Matthew McConaughey), sein Drogenimperium zu verkaufen. Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell und Hugh Grant sind die Hauptdarsteller des Films, wobei jeder Charakter seinen eigenen Humor (und seine eigene Art von Gewalt) hat.

Vor Kurzem haben wir über die laufenden Verhandlungen von Netflix über eine neue Serie über die Gentlemen berichtet. Es gab also nie einen besseren Zeitpunkt, um Mickey, Raymond und den Rest dieser kunterbunten (wenn auch zugegebenermaßen dysfunktionalen) Truppe kennenzulernen.

The Hand of God

(Image credit: Netflix)

Die Hand Gottes ist das filmische Comeback des beliebten italienischen Regisseurs Paolo Sorrentino und erzählt die halb-autobiografische Geschichte eines jungen Mannes (Filippo Scotti, der den jugendlichen Sorrentino vertritt), der sich mit dem Druck des Aufwachsens im Neapel der 1980er Jahre auseinandersetzt.

Der Titel des Films bezieht sich nicht nur auf das berüchtigte Tor des argentinischen Fußballspielers (und Napoli-Legende) Diego Maradona bei der Weltmeisterschaft 1986, sondern spielt auch auf ein tragisches und zugleich lebensbejahendes Ereignis an, das den Protagonisten dazu zwingt, schneller erwachsen zu werden, als ihm lieb ist. Mehr zu sagen birgt die Gefahr, die zärtlichsten Momente von The Hand of God zu verraten, aber die wunderschönen Schauplätze, die hypnotisierende Kameraführung und die lebensnahen Charaktere sorgen dafür, dass der Film zu Sorrentinos besten Werken zählt. Wenn du ein Fan von Luca Guadagninos Call Me by Your Name bist, solltest du diesen Film auf deine Watchlist setzen.

Apollo 10 1/2: Eine Kindheit im Weltraumzeitalter

(Image credit: Netflix)

Wenn du deine Filmauswahl im Jahr 2022 aufmischen willst, gibt es kaum etwas Unkonventionelleres als Apollo 10 1/2: Eine Kindheit im Weltraumzeitalter von Netflix. Der Regisseur von Boyhood, Richard Linklater, kehrt mit diesem Animationsfilm, der die Geschichte der Mondlandung von 1969 aus mehreren Perspektiven erzählt, zum Filmemachen zurück.

Der Film hat den gleichen visuellen Stil wie Linklaters letzter Animationsfilm, A Scanner Darkly von 2006, und wird von Jack Black, Zachary Levi und Glen Powell gesprochen. Trotz des unnötig langen Titels ist Apollo 10 1/2 ein wirklich einzigartiger Blick auf einen der kultigsten Momente der Geschichte und ein weiterer Beweis dafür, dass Netflix bereit ist, in grenzüberschreitende Erzählungen zu investieren.

The Power of the Dog

(Image credit: Netflix)

Man kann mit Sicherheit sagen, dass Jane Campions The Power of the Dog der Kritikerhit - und möglicherweise der beste Film - des Jahres 2021 war. Der Film, der von allen Seiten für sein psychologisches Drama gelobt wurde, erzählt die Geschichte eines bedrohlichen Ranchers (Benedict Cumberbatch), der die Ankunft der neuen Frau seines Bruders (Kirsten Dunst) und ihres Sohnes (Kodi Smit-McPhee) nicht gut findet.

Cumberbatch zeigt hier seine wohl beste Leistung in seiner Karriere als unberechenbarer Phil Burbank, was zweifelsohne eine interessante Vorbereitung für Doctor Strange 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) darstellt. Der Film nimmt sich sicherlich etwas Zeit, aber The Power of the Dog ist ein meisterhaftes Werk, das Campion für ihre Mühen einen BAFTA und einen Oscar einbrachte.

The King

(Image credit: Netflix)

Ein weiterer Netflix-Originals-Film ist The King mit Timothée Chalamet in der Rolle von Henry V., einem jungen Mann, der sich in der Welt der Politik, des Krieges und des Verrats zurechtfinden muss, nachdem er unerwartet zum König von England im 15. Jahrhundert wird. Der Film enthält alles, was du von einem modernen Mittelalterfilm erwartest und kann mit einer hervorragenden Besetzung aufwarten, darunter Robert Pattinson, Joel Edgerton und Sean Harris. Mit einem angeblichen Budget von nur 20 Millionen Dollar hat Regisseur David Michôd eines der fesselndsten und visuell beeindruckendsten historischen Dramen überhaupt gedreht.

Army of the Dead

(Image credit: Netflix)

Army of the Dead ist Zack Snyders erster Spielfilm seit seiner erbitterten Trennung von Warner Bros. und er ist alles, was seine DC-Superheldenfilme nicht waren: fröhlich, farbenfroh, actionreich, witzig und aktuell, auch wenn die 45-minütige Einführung ein wenig selbstverliebt ist.

Dave Bautista spielt die Hauptrolle des Scott Ward, eines ehemaligen zombiekämpfenden Kriegshelden, der vom Kasinobesitzer Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada) mit einem verlockenden Angebot konfrontiert wird. Der Auftrag? In das von Zombies verseuchte Las Vegas eindringen, in Tanakas Kasinotresor einbrechen, mit seinem Vermögen von 200 Millionen Dollar entkommen und Ward und seine Gruppe erhalten 50 Millionen Dollar, die sie sich als Belohnung teilen.

Ja, der Film ist genauso chaotisch, wie es der Plot vermuten lässt, und mit einer baldigen Fortsetzung ist Army of the Dead ein Muss für alle Fans von unnötigem Blutvergießen.

Die Mitchells gegen die Maschinen

(Image credit: Netflix)

Ursprünglich sollte der Film in die Kinos kommen, aber Netflix hat diesen neuen Animationsfilm von Sony und den Produzenten Phil Lord und Chris Miller gekauft. Sie sind bekannt als die Köpfe hinter The Lego Movie und 21 Jump Street und gehören auch zum Team hinter Spider-Man: Into the Spider-Verse und lässt sich vor allem mit Letzterem vergleichen.

Katie Mitchell (Abbi Jacobson) ist eine aufstrebende Filmemacherin auf dem Weg zum College. Als ihr Vater aber merkt, dass sie sich auseinandergelebt haben, storniert er ihr Flugticket und besteht auf einen Familienausflug. Auf halbem Weg zu dieser gefährlichen Reise rächt sich eine KI an ihrem milliardenschweren Schöpfer, und die Welt wird plötzlich von smarten Robotern bedroht.

Viele der visuellen Elemente von Spider-Verse finden sich auch in diesem Film wieder, mit 2D-Kommentaren und Zeichnungen auf den ohnehin schon hübschen 3D-Bildern. Vor allem aber ist es schön zu sehen, dass Netflix einen Familienfilm unterstützt, in dem es nicht nur sprechende Hunde und anderen abgedroschenen Unsinn gibt, den man so oft in CG-Kinderfilmen sieht.

The Harder They Fall

(Image credit: Netflix)

Neun Tage vor dem teuersten Film, den Netflix je gedreht hat - Red Notice mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle - erschien The Harder They Fall, das Regiedebüt von Jeymes Samuel. Sein Budget mag zwar viel kleiner sein als das von The Rock, aber The Harder They Fall ist einer der besten Netflix-Filme, die bisher erschienen sind. Das sagt viel über Samuels Blick fürs Detail, die Starbesetzung und die pulsierende Handlung aus.

Nachdem Rufus Buck (Idris Elba) von seiner ehemaligen Gang aus dem Gefängnis befreit wurde, stellt Nat Love (Jonathan Majors) seine eigene Truppe von Gesetzeshütern zusammen, um sich an dem Mann zu rächen, der seine Eltern ermordet hat. Delroy Lindo (Da 5 Bloods), Zazie Beetz (Deadpool 2) und Lakeith Stanfield (Knives Out) spielen ebenfalls in diesem Westernfilm, der den schwarzen Cowboys, die in ähnlichen Produktionen oft übersehen werden, Tribut zollt.

Ma Rainey's Black Bottom

(Image credit: David Lee/NETFLIX)

Ma Rainey's Black Bottom basiert auf dem Theaterstück von August Wilson und ist trotz der prächtigen Kulissen und Kostüme definitiv eines der besten Netflix-Originals der letzten Jahre. Viola Davis spielt die legendäre "Mother of Blues" Ma Rainey, und der Film konzentriert sich auf eine schwierige Aufnahmesession mit Ma und ihrer Band und die Spannungen zwischen der Musikerin, ihren weißen Produzenten und ihrem Management.

Der inzwischen verstorbene Chadwick Boseman spielt Levee, einen innovativen Trompeter, der darum kämpft, seinen Platz in der Musikszene zu finden, während seine Bandkollegen ihn nicht immer ernst nehmen. Es ist ein trauriger, aber aufschlussreicher Film, der sich mit der Frage auseinandersetzt, wie schützenswert und wertvoll Kultur in einer Welt ist, in der sie leicht genommen und monetarisiert werden kann, und der Film wird in seinen erstaunlichen Musiksequenzen wirklich lebendig. Das solltest du nicht verpassen.

Beasts of No Nation

(Image credit: Netflix)

Wir wollen nicht um den heißen Brei herumreden - Beasts of No Nation ist ein harter Film. Cary Fukunaga (No Time to Die) führt Regie in diesem erschütternden Film, der den Weg eines jungen Waisenkindes (Abraham Attah) nachzeichnet, das während eines namenlosen afrikanischen Bürgerkriegs von einem grimmigen Warlord (Idris Elba) zum Kindersoldaten gemacht wird.

Beasts of No Nation, eine Adaption des gleichnamigen Romans von Uzodinma Iweala, ist eine meisterhaft gefilmte Geschichte, die die menschlichen Kosten eines Konflikts dokumentiert und die unbequeme Realität des Krieges in den Mittelpunkt stellt. Dieser Film ist nichts für Kinder, aber die zweistündige Erzählung ist ein aufschlussreiches, ja sogar notwendiges Filmerlebnis.

The Irishman

(Image credit: Netflix)

Dieser bedrohlich lange Scorsese-Film hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil die alten Stars mit aufwendigen Effekten verjüngt wurden - eine kreative Entscheidung, die manchmal ablenkt. Aber es ist nicht zu leugnen, dass es reizvoll ist, De Niro, Pesci und Pacino zum wahrscheinlich letzten Mal gemeinsam in einem Film zu sehen, und dieses lebensumspannende, größtenteils lohnende Verbrecherepos ist eine angemessene Hommage an ihre gemeinsamen Talente. Es ist ein langsamer Film, der nicht an Goodfellas heranreicht, aber auf jeden Fall zu den besten Netflix-Filmen gehört, die der Streamingdienst bisher finanziert hat. In The Irishman geht es um das Leben von Frank Sheeran (De Niro), der von seiner langen Zusammenarbeit mit der Bufalino-Verbrecherfamilie und dem berüchtigten Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa (Pacino) erzählt.

Da 5 Bloods

(Image credit: Netflix)

Spike Lees Beitrag zum Kanon des Vietnamkriegs ist anders als alles andere zuvor. Es geht um eine Gruppe von Soldaten, die Jahrzehnte später im hohen Alter in das Land zurückkehren, um die sterblichen Überreste ihres Truppenführers (gespielt von Chadwick Boseman in einer Rückblende) zu bergen. Gleichzeitig suchen sie nach vergrabenem Gold, das sie Jahre zuvor zurückgelassen haben - und sind dabei nicht allein. Der Film wechselt fast unmerklich von einer traurigen Geschichte über ein Trauma zu einem abgedrehten Actionfilm, aber die Mischung funktioniert.

Okja

Image credit: Netflix

Wenn dir Bong Joon Hos Best-Picture-Gewinner Parasite gefallen hat, solltest du dir seinen vorherigen Film Okja ansehen, der immer noch zu den besten Netflix-Originals auf der Plattform gehört. Er erzählt die bizarre Geschichte eines jungen Mädchens und ihres besten Freundes, einer riesigen Kreatur namens Okja, deren Freundschaft bedroht wird, als eine fiese CEO (Tilda Swinton) böse Pläne für das titelgebende Tier hat. Es ist ein erfrischender Film mit einem schönen Blickwinkel auf den Tierschutz - ganz anders als Parasite, aber einer, der auch die Fähigkeit des Regisseurs beweist, Genres zu vermischen.

Roma

(Image credit: Netflix)

Roma ist eine erstaunliche Ode an die Mutterschaft in all ihren Formen und der bisher persönlichste Film des visionären Regisseurs Alfonso Cuarón (Children of Men, Gravity). Auf dem Papier ist er nicht ganz einfach zu verkaufen - ein Schwarz-Weiß-Film mit Untertiteln über eine Haushälterin, die fast ausschließlich auf Spanisch und in der einheimischen mixtekischen Sprache spricht. Aber Cuaróns Kritikerhit aus dem Jahr 2018 ist aus cineastischer Sicht dennoch fesselnd (vor allem, wenn man ihn in der 4K Ultra HD-Einstellung des Streamers anschaut). Der Film, der eher aus einer Reihe von Vignetten als aus einer traditionellen Geschichte in drei Akten besteht, zeigt das Leben einer Familie in Mexiko City in den frühen 1970er Jahren, einer Zeit großer sozialer Umwälzungen. Roma ist auch im Jahr 2022 ein Muss für Kinofreunde.