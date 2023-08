Rebel Moons Director's Cut ist die ultimative Ausdauerprobe aus den Händen von Zack Snyder!

Zack Snyder's next movie lands on Netflix in December 2023.

Die Director's Cut-Version von Zack Snyders "Rebel Moon" könnte möglicherweise einer der längsten Filme sein, der jemals gemacht wurden!

Im Gespräch mit IGN erklärte Snyder, dass sein kommendes Sci-Fi-Epos, das mit zwei Teilen angedacht ist, etwa vier Stunden deiner Sehzeit in Anspruch nehmen wird. Der erste Teil "Rebel Moon Part 1: A Child of Fire", der im Dezember erscheint, ist das inzwischen altbekannte Blockbuster-Kino mit einer Länge von etwa zwei Stunden. Der Fortsetzung im April 2024 – "Rebel Moon Part 2: The Scargiver" – mangelt es aktuell noch am finalen Feinschliff, angepeilt werden hier aber auch knapp "unter zwei Stunden".

In Kombination wäre Rebel Moon damit ähnlich umfangreich wie das bisher größte Mammutprojekt von Snyder, "Justice League", der mit seiner Director's Cut-Variante der längste DCEU-Streifen sein dürfte. Und jetzt kommt das witzigste: Im direkten Vergleich zur angestrebten Director's Cut-Variante von Rebel Moon ist das noch immer ein Witz!

In der R-Rated Extended-Fassung darfst du dich laut Synder (via Netflix Tudum) noch einmal auf "fast eine Stunde zusätzlichen Inhalts" 'freuen'. Mal ehrlich: bei einer Gesamtlänge von 5 Stunden kann doch beim besten Willen nicht mehr von Freude die Rede sein, oder?

In jedem Fall sehe ich hier schon die nächste große TikTok-Challenge in Form von "Schaue Rebel Moon in einem Rutsch an oder ..." vor meinem geistigen Auge. Solltest du aber dennoch zu den Wagemutigen zählen, die vor einer solchen Herausforderung nicht kneifen, dann hoffe ich zumindest, dass du dir im Vorfeld schon einmal die passenden Snacks und Getränke besorgt hast – denn das hier ... das dauert eine Weile ...

Du hast noch gar nichts zum neuen Film von Snyder mitbekommen, bist entlang dieser Info aber nun plötzlich heiß darauf, was es mit Rebel Moon auf sich hat? Dann schau dir doch einmal den frischen Gamescom-Trailer an und stimme dich schon einmal auf Zack Snyders Interpretation eines Sci-Fi-Epos à la Star Wars ein.

Schlimmer geht immer

Betrachten wir einmal alle Hollywood-Filmproduktion, so könnte Snyders Rebel Moon ohne größere Anstrengung einer der längsten englischsprachigen Filme aller Zeiten werden – zumindest, wenn man die beiden Teile als ein Gesamtwerk betrachtet.

Bisher hat diesen Titel allerdings noch "Cleopatra" von 1963 inne, wobei der Film mit einer Laufzeit von vier Stunden und acht Minuten einen beeindruckenden Rekord aufstellte. Mit knapp vier Stunden könnte sich Snyders Projekt nun aber knapp vor oder dicht hinter Cleopatra drängen und so "Vom Winde verweht" (1939) als Drittplatzierten abstrafen.

Zeitgleich könnte es aber auch der längste Film sein, der jemals bei einem Streaming-Anbieter an den Start ging. Bisher hält diesen Titel noch "The Irishman", der ebenfalls auf Netflix zur Verfügung steht und mit drei Stunden und 29 Minuten Laufzeit ebenso ein echter Brocken ist.

In Sachen Laufzeit mag Rebel Moon hoch im Kurs sein, die Spitze haben aber noch immer andere Filmtitanen inne! (Image credit: Chris Strother/Netflix)

Doch dann wäre da ja noch immer der Director's Cut. Wenn die erweiterte Version von Rebel Moon über fünf Stunden geht, wird es der 38. Film in der Geschichte sein, der eine derartige Laufzeit erreicht. Ein enger Rivale könnte hierbei der Dokumentarfilm "Tsahal" sein, der mit fünf Stunden und vier Minuten gleichermaßen langatmig ist.

Doch ist länger immer besser? Gerade beim Film-Medium bin ich mir da nicht so sicher. Persönlich bin ich entgegen dem aktuellen Trend sogar der Meinung, "in der Kürze liegt die Würze". Ich verstehe aber auch, dass es Filme gibt, die viel zu erzählen haben und gerade im Sci-Fi-Bereich kann ein größerer Umfang gelungen dazu beitragen, Welt und Charaktere entsprechend einzuführen, ihnen Tiefgang zu geben und den Zuschauer infolgedessen am Verbleib ein Interesse entwickeln zu lassen.

Die Länge ist aber ohnehin nur bedingt ein Qualitätsmerkmal, weil es natürlich auch darauf ankommt, wie man diese füllt. Und auch wenn Top-Titel in der entsprechenden Kategorie, wie beispielsweise der bangladeschisch-bengalische Streifen "Amra Ekta Cinema Banabo" von 2019 beeindruckende 21 Stunden Lebenszeit eines jeden Zuschauers in Anspruch nehmen, so bin ich mir doch nicht sicher, ob man hier wahrlich auch Qualität erwarten sollte ...