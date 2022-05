Meilleurs films Netflix : découvrez les plus grandes œuvres disponibles en streaming en ce moment même

Quels sont les meilleurs films Netflix du moment ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre.

Pourquoi ? Parce que la bibliothèque de films du service de streaming est en constante évolution et qu'il est difficile de se tenir au courant de ce qui est disponible. Avec la concurrence de plus en plus forte de Disney Plus, Apple TV+ ou OCS souhaitant conserver leur catalogue en exclusivité, la bibliothèque de Netflix est quelque peu restreinte.

Cependant, les dirigeants du géant du streaming ont un plan : ils ont prévu de nous proposer une série de films originaux pour nous divertir, avec un nouveau film chaque semaine en 2022.

Cela dit, les accords existants de Netflix avec d'autres studios sont toujours en place et le choix est toujours aussi large lorsqu'il s'agit de choisir les meilleurs films Netflix. Pour vous faciliter la tâche, nous avons établi notre liste des meilleurs films Netflix.

C'est la raison pour laquelle Netflix reste, à nos yeux, le meilleur service de streaming en 2022, malgré une concurrence accrue de la part d'autres sociétés ces dernières années.

Vous trouverez donc ci-dessous notre sélection des meilleurs films sur Netflix en ce moment.

The Lost Daughter

(Image credit: Netflix)

Le trio de choc composé d'Olivia Colman, Dakota Johnson et Jessie Buckley est à la tête du premier film de Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter, ce qui est une raison suffisante pour s'asseoir et prendre le temps de le regarder. Dans ce drame psychologique à combustion lente, un professeur d'université en vacances en Grèce est contraint de faire face à son passé trouble après s'être lié d'amitié avec une femme et sa jeune fille.

Basé sur le roman éponyme d'Elena Ferrante, le film pose des questions poignantes et souvent inconfortables sur la parentalité et l'indépendance, et a été salué presque unanimement lors de sa sortie en 2021. Colman et Buckley ont d'ailleurs tous deux été nommés aux Oscars dans des catégories d'acteurs pour leurs performances.

The Dark Knight

(Image credit: Warner Bros.)

Un autre film de Christopher Nolan, le plus acclamé par la critique de la trilogie The Dark Knight du réalisateur, a été ajouté à Netflix en février 2022, et il est difficile de contester sa place immédiate parmi notre sélection des meilleurs films du streamer (surtout pour ceux qui ont envie de plus d'action super-héroïque après avoir vu The Batman). La deuxième apparition de Christian Bale dans le rôle de Batman est une version brûlante, noire comme la nuit, du Chevalier noir, et la partition tonitruante de Hans Zimmer reste l'une des meilleures qui soient.

De plus, le Joker de Heath Ledger est sans aucun doute la meilleure représentation d'un méchant de bande dessinée à l'écran, et certainement la meilleure incarnation du personnage lui-même. Agent du chaos à part entière, le prince du crime clownesque de Nolan s'est révélé l'égal absolu du Batman au caractère bien trempé de Bale, et le portrait glaçant que Ledger a dressé d'un fou amoral et sans peur a contribué à ancrer The Dark Knight dans le folklore hollywoodien.

Taxi Driver

(Image credit: Columbia Pictures)

L'un des meilleurs films de tous les temps, sans parler de l'un des meilleurs films Netflix, Taxi Driver de Martin Scorsese suit Travis Bickle (Robert De Niro), marin devenu chauffeur de taxi, qui est dégoûté par la criminalité et le délabrement urbain du New York des années 70. Dans un effort pour nettoyer les rues, il se lance dans une mission pour sauver une prostituée mineure (Jodie Foster) de son souteneur (Harvey Keitel).

Considéré par beaucoup comme la plus grande réussite de Scorsese, des traces de Taxi Driver sont évidentes dans certains des plus grands films de ces dernières années. Des films comme Fight Club, Joker et The Machinist doivent tous une fière chandelle à Taxi Driver, qui dépeint de manière sinistre les quartiers pauvres de l'Amérique, et ceux qui le regardent pour la première fois seront subjugués par sa musique, son style visuel et cette scène du miroir.

The Power of the Dog

(Image credit: Netflix)

On peut dire que The Power of the Dog de Jane Campion a été le succès critique - et potentiellement le meilleur film - de 2021. Largement salué pour son drame psychologique à évolution lente, le film raconte l'histoire d'un éleveur menaçant (Benedict Cumberbatch) qui ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de la nouvelle femme de son frère (Kirsten Dunst) et de son fils (Kodi Smit-McPhee).

Cumberbatch offre sans doute la meilleure performance de sa carrière dans le rôle de l'instable Phil Burbank, ce qui constitue sans aucun doute une préparation intéressante pour le Doctor Strange 2 qui sortira en mai de cette année. C'est un film lent, certes, mais The Power of the Dog est un chef-d'œuvre cinématographique - ayant déjà remporté plusieurs BAFTA.

tick, tick...BOOM!

(Image credit: Netflix)

Il s'avère que Spider-Man (ok, Andrew Garfield) peut chanter.

Dans le premier film de Lin-Manuel Miranda, Jonathan Larson (Garfield), jeune compositeur de théâtre prometteur, navigue entre l'amour, l'amitié et les pressions de la vie d'artiste à New York, à l'aube de ses 30 ans.

Par ailleurs, tick, tick...BOOM ! est en fait basé sur la comédie musicale semi-autobiographique du même nom écrite par Larson lui-même, que Garfield interprète dans ce film. Les fans du dramaturge (et des comédies musicales en général) devraient donc y trouver leur compte.

Clair-obscur

(Image credit: Netflix)

Basé sur le roman de Nella Larsen, Clair-obscur suit deux femmes noires (Tessa Thompson et Ruth Negga) qui peuvent se faire passer pour des blanches, mais choisissent de vivre de part et d'autre de la ligne de couleur dans le New York de 1929. Ce film, qui marque les débuts de l'actrice Rebecca Hall en tant que réalisatrice, a été salué presque unanimement lors de sa sortie à la fin de l'année 2021 pour la sensibilité avec laquelle il traite de son sujet complexe et pour son examen important de l'identité raciale au début du XXe siècle.

The Harder They Fall

(Image credit: DAVID LEE/NETFLIX © 2021)

Arrivé neuf jours avant le film le plus cher jamais réalisé par Netflix - Red Notice avec Dwayne Johnson - The Harder They Fall marque les débuts de Jeymes Samuel en tant que réalisateur. Son budget est peut-être beaucoup plus modeste que celui du film de The Rock, mais The Harder They Fall est l'un des meilleurs films Netflix à ce jour, ce qui en dit long sur le sens du détail de Jeymes Samuel, sur les acteurs vedettes du film et sur son intrigue palpitante.

Après que Rufus Buck (Idris Elba) a été libéré de prison par son ancien gang, Nat Love (Jonathan Majors) réunit sa propre bande de faiseurs de loi pour se venger de l'homme qui a assassiné ses parents. Delroy Lindo (Da 5 Bloods), Zazie Beetz (Deadpool 2) et Lakeith Stanfield (Knives Out) sont également à l'affiche de ce western qui rend hommage aux cow-boys noirs, souvent oubliés dans les productions similaires.

Scarface

(Image credit: Universal Pictures)

Restons dans le thème du gangster !

Remake du film éponyme de 1932 - et l'un des meilleurs films policiers du XXe siècle - Scarface raconte l'histoire d'un réfugié cubain, Tony Montana (Al Pacino), qui arrive sans le sou dans le Miami des années 1980, mais gravit les échelons pour devenir un puissant baron de la drogue.

Peut-être plus connu pour ses dialogues emblématiques ("les yeux, Chico, ils ne mentent jamais" et "dis bonjour à mon petit ami", en particulier), Scarface de Brian De Palma est en fait une vaste histoire émotionnelle d'un être humain corrompu par la cupidité et troublé par un sens mal placé du devoir familial.

Le Roi

(Image credit: Netflix)

Autre film original Netflix, Le Roi met en scène Timothée Chalamet dans le rôle d'Henri V, un jeune homme contraint de naviguer dans le monde de la politique, de la guerre et de la trahison après être devenu, contre toute attente, roi d'Angleterre au XVe siècle. Celui-ci contient toute la fanfare que l'on attend d'un film médiéval moderne, et bénéficie d'un excellent casting comprenant Robert Pattinson, Joel Edgerton et Sean Harris. Pour un budget annoncé de seulement 20 millions de dollars, le réalisateur David Michôd a réussi à produire l'un des drames historiques les plus captivants et visuellement époustouflants qui soient.

Troie

(Image credit: Warner Bros. Pictures)

Si l'on s'en tient aux épopées historiques, le film Troie, sorti en 2004, fait partie des plus grands films de ce genre. Réalisé par Wolfgang Petersen (Das Boot) et écrit par David Benioff (Game of Thrones), le film, qui est une relecture libre de l'Iliade d'Homère, a été critiqué par le passé pour son inexactitude historique, mais il n'en reste pas moins un spectacle impressionnant rien que pour ses vastes séquences d'action.

Brad Pitt incarne Achille, le demi-dieu de l'Antiquité qui a dirigé les Grecs lors du siège de Troie, avec des personnages secondaires comme Orlando Bloom, Brian Cox, Eric Bana et Peter O'Toole. Troie n'est pas le plus grand drame historique jamais réalisé, mais en tant que film pop-corn, il mérite de figurer sur cette liste.

Django Unchained

(Image credit: Columbia Pictures)

Probablement le film d'action le plus spectaculaire que Quentin Tarantino ait réalisé, Django Unchained est un western moderne plein d'énergie qui mérite toute la publicité dont il fait l'objet. Django (Jamie Foxx) est un ancien esclave qui travaille avec le Dr King Schultz (Christoph Waltz) pour chasser les crapules à travers le Sud des États-Unis. Ils font finalement équipe pour tenter de libérer la femme de Django de l'effroyable Calvin Candie (Leonardo DiCaprio). C'est une réécriture de l'histoire dans la veine d'Inglourious Basterds - violente, divertissante et ambitieuse.

Le Stratège

(Image credit: Sony Pictures Entertainment)

Basé sur le roman du même nom publié en 2003 par Michael Lewis, Moneyball retrace l'extraordinaire saison 2002 de l'équipe de baseball des Oakland Athletics, dirigée par le manager général Billy Beane (Brad Pitt). Aaron Sorkin a signé le scénario de ce film. Il s'agit donc davantage d'une danse de dialogues que d'un drame sportif captivant, mais l'histoire très réelle des Oakland A's n'a pas besoin de l'intervention d'Hollywood.

Worth

(Image credit: Netflix)

Pour coïncider avec le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, Netflix a commandé Worth, l'histoire vraie et inédite du Fonds d'indemnisation des victimes du 11 septembre, qui a cherché à rembourser les familles touchées par la tragédie - mais pas à égalité.

Michael Keaton joue le rôle de Kenneth Feinberg, responsable de l'opération, aux côtés de Stanley Tucci et Amy Ryan. L'équipe à l'origine de Spotlight et de 12 Years a Slave est présente en tant que producteurs. Ce parcours créatif récompensé par un Oscar est évident, car Worth devient un drame véritablement captivant qui tourne autour d'une question éthique impossible : combien vaut une vie ?

Mensonges d'État

(Image credit: Warner Bros. )

Body of Lies est loin d'être le meilleur film du réalisateur Ridley Scott, mais le pouvoir des stars Leonardo DiCaprio et Russell Crowe fait de ce thriller d'espionnage une œuvre à ne pas manquer. Dans ce film, un agent de la CIA découvre une piste sur un important chef terroriste, mais les choses prennent une mauvaise tournure lorsque le plan pour l'attraper tourne mal. Les fans de Zero Dark Thirty, Démineurs et Green Zone y trouveront leur compte.

Army of the Dead

(Image credit: Netflix)

Army of the Dead est le premier long métrage de Zack Snyder depuis sa séparation de plus en plus amère avec Warner Bros, et c'est tout ce que ses films de super-héros DC n'étaient pas : brillant, coloré, plein d'action, drôle et d'actualité, même si son introduction de 45 minutes est un peu complaisante.

Dave Bautista est à la tête d'un casting solide dans le rôle de Scott Ward, un ancien héros de guerre qui piétine les zombies et à qui le propriétaire du casino Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada) fait une proposition intrigante. La mission ? Entrer dans un Las Vegas infesté de zombies, s'introduire dans la chambre forte du casino de Tanaka, s'échapper avec ses 200 millions de dollars d'actifs et Ward et son groupe recevront 50 millions de dollars à partager entre eux comme récompense.

Oui, le film est aussi chaotique que l'intrigue le laisse entendre, et avec une suite prévue dans un futur proche, Army of the Dead est un must pour les fans de sang et de gore gratuits.

Les Mitchell contre les machines

(Image credit: Netflix)

Initialement prévu pour une sortie en salle, Netflix a acheté ce nouveau film d'animation à Sony et aux producteurs Phil Lord et Chris Miller - plus connus comme les cerveaux derrière La Grande Aventure Lego et 21 Jump Street, et faisant également partie de l'équipe derrière Spider-Man: New Generation. Il est exactement aussi charmant et drôle que ces films.

Katie Mitchell (Abbi Jacobson) est une réalisatrice en herbe sur le point de partir à l'université, jusqu'à ce que son père, conscient qu'ils s'éloignent l'un de l'autre, annule son billet d'avion et insiste sur un voyage en famille. À mi-chemin de ce voyage éprouvant, une IA se venge de son créateur milliardaire et le monde est soudain menacé par des robots intelligents.

De nombreuses touches visuelles de Spider-Verse se retrouvent également dans ce film, avec des annotations et des dessins en 2D sur des visuels en 3D déjà très jolis. Par-dessus tout, il est agréable de voir Netflix soutenir un film familial qui n'est pas seulement rempli de chiens qui parlent et d'autres bêtises éculées que l'on voit si souvent dans les films pour enfants en images de synthèse.

Uncut Gems

(Image credit: Netflix)

Ce thriller qui fait couler beaucoup d'encre raconte l'histoire d'Howard Ratner (Adam Sandler), un bijoutier et joueur qui prévoit une vente de pierres précieuses qui résoudra tous ses problèmes. Au lieu de cela, Howard fait de plus en plus de paris malavisés, et les murs commencent à se refermer. Uncut Gems est un film stressant mais passionnant, avec une performance vraiment impressionnante de Sandler, sans parler d'une distribution fantastique. Il s'agit d'une étude de caractère fascinante, où l'on voit Ratner commencer à suffoquer sous le poids de ses terribles décisions et de son incapacité à faire passer quelqu'un d'autre que lui-même en premier.

Le Blues de Ma Rainey

(Image credit: David Lee/NETFLIX)

Inspiré de la pièce de théâtre d'August Wilson, Le Blues de Ma Rainey est l'un des meilleurs films originaux Netflix de ces dernières années. Viola Davis incarne la légendaire "mère du blues" Ma Rainey, et le film se concentre sur une session d'enregistrement difficile avec Ma et son groupe, et sur les tensions entre la musicienne et ses producteurs et managers blancs.

De son côté, le regretté Chadwick Boseman incarne Levee, un trompettiste audacieux qui se bat pour trouver sa place sur la scène musicale, au milieu de camarades qui ne le prennent pas toujours au sérieux. C'est un film triste mais perspicace qui explore la façon dont la culture mérite d'être protégée et valorisée, dans un monde où elle est facilement saisie et monétisée, et le film prend véritablement vie dans ses incroyables séquences musicales. Ne le manquez pas.

Always Be My Maybe

(Image credit: Netflix)

Vous connaissez peut-être la vedette d'Always Be My Maybe, Ali Wong, pour ses émissions spéciales de stand-up sur Netflix, mais c'est en tant que chef cuisinière célèbre qu'elle se distingue vraiment. Après des fiançailles ratées, le personnage de Wong, Sasha Tran, se rend à San Francisco, sa ville natale, pour ouvrir un nouveau restaurant, où elle retrouve son ancien ami, joué par Randall Park. À travers les turbulences de leur relation, les deux protagonistes tentent de faire en sorte que leur relation fonctionne. On assiste avec plaisir au voyage de ces vieux amis qui deviennent amants.

Beasts of No Nation

(Image credit: Netflix)

Nous n'allons pas tourner autour du pot : Beasts of No Nation est un film difficile à regarder. Cary Fukunaga, réalisateur de Mourir peut attendre, dirige ce long métrage déchirant, qui suit le parcours d'un jeune orphelin (Abraham Attah) contraint de devenir un enfant soldat par un redoutable seigneur de guerre (Idris Elba) pendant une guerre civile africaine sans nom.

Adaptation du roman éponyme d'Uzodinma Iweala, Beasts of No Nation est un film magistral qui documente le coût humain des conflits et met en avant les réalités inconfortables de la guerre. Ce n'est pas un film à regarder avec les enfants, mais passer par ces deux heures de narration est une expérience cinématographique éclairante et, osons le dire, nécessaire.

The Irishman

(Image credit: Netflix)

Ce film de Scorsese, d'une longueur effrayante, a attiré l'attention en raison des nombreux effets utilisés pour vieillir ses anciennes vedettes, et cette décision créative est parfois gênante. Mais on ne peut nier l'attrait de voir De Niro, Pesci et Pacino dans le même film pour la dernière fois, et cette épopée policière, qui s'étend sur toute une vie, est un hommage approprié à leurs talents collectifs. C'est un film languissant, qui n'a rien à envier au film Les Affranchis, mais qui fait partie des meilleurs films Netflix financés par le service de streaming à ce jour. The Irishman relate la vie de Frank Sheeran (De Niro), qui raconte sa longue association avec la famille criminelle Bufalino et le tristement célèbre leader syndical Jimmy Hoffa (Pacino).

Da 5 Bloods : Frères de sang

(Image credit: Netflix)

L'entrée de Spike Lee dans le monde de la guerre du Vietnam ne ressemble à rien de ce qui l'a précédé. Axé sur l'expérience des Noirs américains pendant la guerre, il raconte l'histoire d'un groupe de soldats qui retournent au pays des décennies plus tard, à un âge avancé, pour récupérer les restes de leur capitaine d'escouade (joué en flash-back par Chadwick Boseman). Dans le même temps, ils recherchent l'or enterré qu'ils ont laissé derrière eux des années auparavant - bien qu'ils ne soient pas seuls dans cette quête. Le film passe d'un film de deuil sur les traumatismes à un film d'action déjanté sans préavis, mais le mélange fonctionne.

Okja

Crédit photo : Netflix

Si vous avez apprécié Parasite, le film de Bong Joon Ho qui a remporté le prix du meilleur film, vous devriez découvrir son précédent film, Okja, qui est l'un des meilleurs films originaux de Netflix à ce jour. Il s'agit de l'histoire bizarre d'une jeune fille et de son meilleur ami, une énorme créature appelée Okja. Leur amitié est menacée lorsqu'un méchant PDG (Tilda Swinton) a des plans diaboliques pour Okja. Il s'agit d'un film rafraîchissant qui aborde le thème de l'activisme animalier sous un angle intéressant. Une proposition très différente de Parasite, certes, mais qui démontre également la capacité du réalisateur à mélanger les genres.

Marriage Story

(Image credit: Netflix)

Assurez-vous d'être dans le bon état d'esprit pour regarder Marriage Story - c'est-à-dire passez votre chemin si vous êtes en pleine rupture - car ce film sensible sur l'échec d'un mariage et les conséquences qui en découlent peut être difficile à regarder. Il s'agit du dernier film du réalisateur Noah Baumbach (Frances Ha), qui met en scène les acteurs Adam Driver et Scarlett Johansson, au sommet de leur art, dans des rôles assurément éprouvants sur le plan émotionnel.

Roma

(Image credit: Netflix)

Ode étonnante à la maternité sous toutes ses formes, Roma est le film le plus personnel à ce jour du réalisateur visionnaire Alfonso Cuarón (Les Fils de l'homme, Gravity). Sur le papier, ce n'est pas le film le plus facile à vendre - un film en noir et blanc sous-titré sur une femme de ménage vivant sous son toit, parlé presque entièrement en espagnol et dans la langue indigène mixtèque. Mais le succès critique de 2018 de Cuarón n'en est pas moins fascinant d'un point de vue cinématographique (surtout lorsqu'il est regardé par le biais du paramètre 4K Ultra HD du streamer). Plus une série de vignettes qu'une histoire traditionnelle en trois actes, il examine la vie d'une famille de Mexico au début des années 1970, à une époque de grands bouleversements sociaux. Roma est, à notre avis, un film indispensable pour Netflix.