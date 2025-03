J'ai essayé le nouveau moyen format GFX100RF de Fujifilm, et il pourrait bien être l'appareil photo compact le plus attrayant de tous les temps

Le nouveau GFX100RF est le premier appareil photo moyen format à objectif fixe de Fujifilm

Il dispose d'un capteur de 102MP, d'un objectif 35mm f/4 et d'un design haut de gamme de type télémétrique

Les ventes commenceront début avril (à confirmer), le prix de vente est de 5 499 €

Les appareils photo compacts sont en plein essor, et si qualifier le nouveau Fujifilm GFX100RF de "compact" semble exagéré, son capteur moyen format de 102 MP est le plus grand et le plus haute résolution de sa catégorie. Qualifier cet appareil de "premium" est un euphémisme, d’autant plus que son design inspiré des télémétriques ne laisse aucun doute sur son positionnement. Fujifilm a résumé le concept du GFX100RF dans une vidéo teaser avant son lancement, suggérant que ce compact haut de gamme combine des éléments du populaire Fujifilm X100VI et du GFX100S II.

Il s’agit du plus petit et du plus léger des appareils moyen format de Fujifilm à ce jour, objectif inclus. Ses dimensions se rapprochent de celles du X100VI, mais son boîtier est plus profond pour intégrer le même capteur de 102 MP que le GFX100S II, associé à un objectif fixe 35 mm f/4, soit une focale équivalente à 28 mm en plein format.

Un choix idéal pour la photographie de rue et du quotidien. Autre détail marquant, la plaque supérieure est usinée à partir d’un seul bloc d’aluminium de 500 g, un procédé similaire à celui utilisé pour le Sigma BF.

La sensation en main et la robustesse qui en découle séduiront les passionnés de photographie. Une prise en main plus approfondie sera nécessaire, mais mon bref essai du GFX100RF à la House of Photography de Fujifilm à Londres, avant son annonce officielle, a suffi à me convaincre de la qualité de l’appareil.

Le Fujifilm GFX100RF est commercialisé au prix de 5 499 € et inclut une sangle haut de gamme, un pare-soleil carré, une bague adaptatrice et un filtre de protection pour l’objectif. Un tarif qui peut sembler élevé, mais qui reste inférieur à celui du Leica Q3, actuellement en tête de notre guide des meilleurs compacts premium… pour l’instant.

Le bon format ?

Le nouveau GFX100RF reprend l’esthétique de la série X100 dans un boîtier plus profond intégrant une technologie moyen format. Impossible de juger la qualité d’image sans test terrain, mais ayant déjà évalué les GFX100S II et GFX100 II, le potentiel du capteur ne fait aucun doute, même si l’objectif fixe reste une inconnue.

Associer un capteur de 102 MP à un objectif optimisé, dans un boîtier aussi compact (735 g avec batterie et carte mémoire), est une prouesse impressionnante. Le concept a du sens, tout comme certaines décisions de conception surprenantes.

Un cadran dédié au format d’image fait son apparition, accompagné d’un levier pour le recadrage numérique, deux commandes bien mises en avant sur la plaque supérieure. Comme sur le Leica Q3 de 61 MP, le recadrage numérique permet d’obtenir des focales équivalentes à 36 mm, 50 mm et 63 mm, avec une résolution réduite en JPEG.

L’appareil offre également un large choix de formats d’image, y compris le panoramique, avec une fonction "Surround View" qui affiche en transparence les zones recadrées. En prise de vue RAW+JPEG, le fichier brut conserve l’intégralité des 102 MP.

Chaque commande respire la qualité et la durabilité, qu’il s’agisse des molettes de vitesse d’obturation et ISO, du cadran des formats d’image ou du levier de recadrage, qui cohabitent avec une molette de commande et l’interrupteur marche/arrêt.

L’objectif ne déçoit pas non plus, avec une bague de diaphragme agréable à manipuler. Il intègre un obturateur central, permettant un filtre ND intégré de 4 stops, tout en améliorant l’autonomie : le GFX100RF utilise la même batterie que le X-T5 et d’autres modèles Fujifilm, avec une endurance estimée à 820 déclenchements.

La rafale atteint 6 images par seconde, avec une capacité de 296 JPEG ou 40 RAW consécutifs, une belle performance pour un capteur de 102 MP. Côté vidéo, l’enregistrement monte en 4K 30p en 4:2:2 10-bit, accompagné de nombreuses fonctionnalités avancées. Cependant, cet appareil reste avant tout conçu pour la photographie.

Comme les modèles de la série X100, le GFX100RF n’est protégé contre la poussière et les éclaboussures qu’avec la bague adaptatrice et le filtre protecteur installés. Son écran tactile inclinable de 3,2 pouces (2,1 Mpts) est identique à celui du X100VI.

On retrouve aussi le viseur électronique de 5,76 Mpts du GFX100S II. Un regret toutefois : Fujifilm n’a pas intégré le viseur hybride des X100, une caractéristique pourtant appréciée des adeptes de la visée optique.

L’absence de stabilisation du capteur (IBIS) est un autre point à noter, l’appareil ne proposant qu’une stabilisation numérique en vidéo. Couplée à une ouverture f/4 relativement modeste, cette limitation peut se faire sentir en basse lumière. Un compromis nécessaire pour préserver un boîtier compact avec un capteur moyen format.

Dans l’ensemble, le Fujifilm GFX100RF impressionne par son ambition et sa conception soignée. Reste à voir s’il peut rivaliser avec le Leica Q3, même si le format moyen impose certaines contraintes. Un test plus approfondi s’impose pour en juger pleinement.