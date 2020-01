Quel abonnement Netflix est fait pour vous ?

Si vous souhaitez vous inscrire sur Netflix, mais que vous ne savez pas combien vous devriez dépenser pour accéder au catalogue vidéo de la plateforme, nous avons les réponses dont vous avez besoin avant de partager vos informations bancaires.

Depuis son lancement en France le 15 septembre 2014, la plateforme Netflix a connu de profondes évolutions. Techniques comme de ses différentes formules d'abonnement. Le service compte désormais plus de 140 millions d’abonnés dans le monde, utilisant le service de streaming vidéo chaque mois. Et ils ont tous des priorités différentes. Netflix augmentant régulièrement ses prix, il convient de connaître les vôtres avant de vous abonner.

Si vous ne disposez pas du débit internet requis pour supporter une diffusion de vos films et séries en 4K, vous n'avez aucun intérêt à payer le même prix qu'un utilisateur abonné à la fibre et propriétaire d'un téléviseur Ultra Haute Définition. D’un autre côté, bien que vous ayez accès à la même bibliothèque de contenus tout en payant moins, il y a beaucoup d’avantages à passer par un abonnement plus cher.

Dans ce guide, nous vous expliquerons les différences entre les formules Essentiel, Standard et Premium de Netflix. Quel tarif débourser pour chacune ? A quelle qualité d'image avez-vous doit ? Et sur combien d'écrans diffuserez-vous vos fictions préférées ? Voici les réponses indispensables pour choisir votre abonnement Netflix.

Les questions les plus fréquentes sur l’abonnement Netflix

Combien coûte Netflix ? Netflix dispose de trois abonnements compris entre 7,99€ et 15,99€, tous détaillés ci-dessous.

Netflix dispose de trois abonnements compris entre 7,99€ et 15,99€, tous détaillés ci-dessous. Est-ce que Netflix propose un abonnement annuel ? Non, chaque abonnement est facturé mensuellement.

Non, chaque abonnement est facturé mensuellement. Puis-je regarder Netflix sans payer ? Oui, pour le premier mois de votre abonnement, mais si vous souhaitez poursuivre ce dernier après l'essai gratuit, vous devrez commencer à payer.

L’abonnement Essentiel : pour les économes

Netflix possède quelques sitcoms et séries cultes dans son catalogue. Comme Friends (crédit photo : Warner Bros). (Image credit: Netflix)

Vous ne pouvez pas vous tromper avec la formule Essentiel. À seulement 7,99€ par mois, c’est une bonne affaire pour accéder à des milliers de titres via la plateforme Netflix. Vous bénéficiez d’un accès illimité aux mêmes films, documentaires et séries Netflix qu’avec les autres abonnements – avec juste quelques restrictions.

Vous ne pouvez pas profiter des résolutions HD ou Ultra HD, ce qui signifie que votre ordinateur portable, votre téléphone ou votre télévision ne diffuseront qu’en SD (définition standard). Vous aurez au maximum 640 x 480 pixels, soit environ la moitié de la qualité HD (1 280 x 720) ou un cinquième de la qualité Ultra HD (3 840 x 2 160).

Une bonne partie des contenus Netflix est diffusée en SD – en particulier des titres plus anciens comme Friends ou The Office. Mais la HD est aujourd'hui considérée comme la norme pour la plupart des téléviseurs commercialisés. La qualité d'image s'en ressentira forcément avec un niveau de détails et des textures passablement inférieures. Ce choix s'avère moins problématique si vous visionnez vos programmes Netflix sur un smartphone ou une tablette.

De plus, avec la formule Essentiel, la diffusion des contenus est limitée à un seul écran à la fois, bien qu’il soit toujours possible de créer plusieurs profils utilisateur sur le même compte.

L’abonnement Standard : pour ceux qui aiment partager

Orange is the New Black est la série la plus populaires de Netflix à ce jour (crédit photo : Netflix)

La formule Standard est un compromis intelligent. Elle coûte un peu plus cher puisqu'il vous faudra débourser 4€ de plus par mois que pour la formule Essentiel, soit 11,99€ mensuels. Rien de bien onéreux si vous considérez tout ce que l’abonnement Standard peut vous offrir.

En effet, vous avez désormais la possibilité de regarder des titres en HD, ce qui correspondra à 720p pour certains titres (la norme HD minimale) et 1080p pour d’autres. La plupart des programmes sur Netflix sont câblés en HD, vérifiez donc que vous utilisez d’une connexion Internet décente pour supporter ce type de résolution. Au minimum, un débit ADSL de 4 Mo/s.

Vous pouvez également regarder vos programmes sur deux écrans à la fois, ce qui signifie que votre colocataire dans l’autre pièce n’a pas à interrompre The OA pour que vous puissiez rattraper Orange is the New Black.

L’abonnement Premium : pour les familles ou le goût des belles choses

Le film Roma, produit par Netflix, a remporté 3 Oscars (crédit photo : Netflix)

La formule Premium est la plus chère des trois, à 15,99€ par mois. . Il s’agit d’une petite augmentation mensuelle, mais qui se transforme en un budget conséquent sur un an.

Le principal attrait ici est la prise en charge de l'Ultra HD. Ce qui signifie que vous pouvez regarder tous les films et séries diffusés en 4K sur Netflix. Naturellement, si vous ne disposez pas d’un téléviseur 4K ou d’un moniteur 4K, cette formule se révèle un véritable gâchis. Mieux vous assurer que vous possédez le matériel adéquat et un abonnement fibre optique pour vous faire définitivement plaisir.

Cette formule permet également la diffusion de vos programmes sur un total de quatre écrans simultanément. Parfait pour les grandes familles ou les colocations, que vous puissiez visionner vos fictions en 4K ou non.

Alors, quel abonnement Netflix devrais-je choisir ?

Cette réponse dépend de vous. Si vous n’utilisez pas beaucoup Netflix ou si vous souhaitez vous abonner en complément d’autres services de streaming, la formule Essentiel est un pari judicieux pour économiser de l’argent. En revanche, si vous désirez partager votre abonnement avec plusieurs utilisateurs ou si vous vous souciez de la qualité de l’image, les formules Standard et Premium valent bien un investissement de quelques euros supplémentaires.

Gardez à l’esprit que votre premier mois sur Netflix est gratuit, vous avez donc la possibilité d’essayer l'une des formules – ou les trois – pendant ce temps d'essai pour voir laquelle vous convient le mieux.