Quand utiliser la position tactique ? (Image credit: Activision Blizzard) Il faut un peu de temps pour s'habituer à la position tactique, mais elle est essentielle si vous voulez abattre rapidement des ennemis à courte portée. Le tir à la hanche a été modifié, et il est donc inutile dans MW3. Utilisez la position tactique à la place, lorsque vous glissez dans les coins ou dans les espaces restreints.

La position tactique de Modern Warfare 3 est un tout nouveau mécanisme qui vise à combler le fossé entre le tir à la hanche et la visée par le bas (ADS). Elle est activée par défaut et s'active lorsque vous visez en glissant. Il faut cependant un peu de temps pour s'y habituer, et c'est là que nous intervenons.

Actuellement disponible dans toutes les régions, Modern Warfare 3 apporte une foule de nouveaux mécanismes et de nouvelles fonctionnalités. D'après ce que nous avons pu voir jusqu'à présent, le jeu n'est pas un véritable concurrent pour notre liste des meilleurs jeux FPS, mais il pourrait s'améliorer s'il parvient à proposer un contenu attrayant après le lancement.

Voici ce qu'il faut savoir sur la position tactique dans Modern Warfare 3, y compris comment l'activer et ce qu'elle fait.

Modern Warfare 3 - La position tactique expliquée

(Image credit: Activision Blizzard)

La position tactique est un nouveau mécanisme ajouté à Modern Warfare 3 lors de son lancement. Elle vous permet de déplacer votre arme sur le côté afin d'utiliser un autre viseur. Le mode de tir change, ce qui vous permet d'atteindre rapidement les ennemis à courte distance. Voici comment fonctionne la position tactique :

L'opérateur désépaule l'arme et la tient en position de tir inclinée.

Il est possible d'entrer et de sortir de la position tactique de manière dynamique tout en visant avec le viseur.

La position tactique échange la précision contre une mobilité et une maniabilité accrues.

Il y aura un certain étalement de votre tir, que l'on peut décrire comme une position intermédiaire entre l'ADS complet et le tir à la hanche.

Elle est conçue pour être utilisée dans des situations de combat agressives et rapprochées.

Par défaut, vous tirez en position tactique lorsque vous glissez.

En règle générale, utilisez la position tactique lorsque vous vous précipitez dans les bâtiments, dans les couloirs étroits et lorsque vous glissez vers un ennemi. C'est bien mieux que le tir à la hanche dans ce jeu.

Modern Warfare 3 - Modifier les paramètres de la position tactique

(Image credit: Activision)

S'il est impossible de désactiver complètement la position tactique dans Modern Warfare 3, il est possible de modifier ses modes d'activation. Accédez au menu des paramètres, regardez sous "Jouabilité", puis trouvez "Activation ADS tactique". Vous pouvez alors choisir parmi les options suivantes :

ADS + Mêlée

ADS + Bas

ADS + Sprint

Double-tape ADS

Désactivé

Notez qu'en désactivant la position tactique ici, elle sera toujours activée lorsque vous viserez en glissant. Pour l'instant, il s'agit de la configuration par défaut du jeu, et rien n'indique officiellement si les joueurs disposeront d'autres options à l'avenir.

Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir sur la position tactique. Pour en savoir plus sur le jeu, n'oubliez pas de consulter notre aperçu de toutes les cartes de Modern Warfare 3 qui ont été confirmées jusqu'à présent.