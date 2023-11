Modern Warfare 3 (2023) : date de sortie et dernières nouvelles

La date de sortie de Call of Duty Modern Warfare 3 a été révélée, et il est désormais confirmé qu'il s'agira du titre Call of Duty qui sortira en 2023. Jusqu'à présent, nous avons eu droit à des aperçus de gameplay, ainsi qu'à des détails sur un nouveau type de mission que les joueurs pourront entreprendre dès le lancement.

Non seulement nous savons maintenant quand nous jouerons à MW3, mais nous connaissons également le contenu du lancement du jeu, y compris des détails sur le mode campagne et les cartes multijoueurs.

Bien qu'il soit quelque peu surprenant que Call of Duty sorte deux Modern Warfare à la suite, il semble que le jeu de cette année pourrait être d'un genre légèrement différent. Maintenant qu'il y a eu une révélation complète, nous pouvons vraiment nous plonger dans ce qui est proposé par Call of Duty cette année.

Voici ce que nous savons sur Modern Warfare 3 (2023) à ce jour, y compris un aperçu de la nouvelle bande-annonce, et ce que l'on peut attendre de l'histoire. Au fur et à mesure que de nouveaux détails seront révélés avant le lancement, nous les ajouterons à cette page.

Modern Warfare 3 - la chasse à l'homme

Qu'est-ce que c'est ? La suite du jeu Modern Warfare 2 de 2022.

La suite du jeu Modern Warfare 2 de 2022. Quand sort-il ? Le 10 novembre 2023

Le 10 novembre 2023 Sur quoi peut-on y jouer ? Xbox Series X, PS5, PC, PS4, Xbox One

Xbox Series X, PS5, PC, PS4, Xbox One Qui en est l'auteur ? Sledgehammer Games en collaboration avec Infinity Ward

(Image credit: Activision)

La date de sortie de Modern Warfare 3 est fixée au 10 novembre 2023. Il s'agit d'une date de sortie assez classique pour un jeu Call of Duty, étant donné que Modern Warfare 2, sorti l'année dernière, est sorti deux semaines plus tôt, soit dans la même période. En général, Call of Duty n'a pas à s'inquiéter outre mesure de la concurrence, car il est pratiquement garanti qu'il sera l'un des jeux les plus vendus de l'année, quoi qu'il arrive.

Vous pourrez jouer à Modern Warfare 3 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, PC et Xbox One dès sa sortie.

Modern Warfare 3 (2023) : Histoire et décor

Modern Warfare 3 est présenté comme un jeu encore plus sombre que son prédécesseur. À la fin du dernier jeu, nous avons eu droit à un teaser de ce qui nous attend, et tous les signes pointent vers Makarov. Vladimir Makarov était le grand méchant secret du premier jeu Modern Warfare, qui était techniquement Call of Duty 4. Il a également participé à la mission emblématique "No Russian" plus tard dans la série. Cette mission a également été mentionnée dans la scène post-crédits de Modern Warfare 2 de 2022.

Makarov apparaît dans la bande-annonce de Modern Warfare 3 (2023), avec une voix off de Price avertissant qu'"il ne faut jamais enterrer ses ennemis vivants". D'après ce que nous savons, il est clair que l'équipe devra affronter Makarov, même si nous n'en connaissons pas encore les détails. Les choses reprendront probablement là où le dernier jeu s'est arrêté, mais nous devrons attendre pour voir si nous aurons droit à des remakes des moments classiques de Modern Warfare 3 du jeu original. Il s'agit bien sûr d'une nouvelle version du jeu, et tout peut donc arriver à Price et à son équipe.

Les bandes-annonces de Modern Warfare 3

La dernière bande-annonce de Modern Warfare 3 a été diffusée dans le cadre du Gamescom Opening Live 2023. Nous avons eu droit à une présentation complète d'une mission de campagne appelée " Opération 627 ". Dans cette mission, le joueur s'infiltre dans une prison, escalade les murs avant de faire exploser une cellule pour sauver un agent inconnu. Il est fort probable qu'il s'agisse de Makarov.

Nous avons inclus d'autres bandes-annonces dans cet article, mais pour en voir d'autres au fur et à mesure de leur sortie, rendez-vous sur la chaîne YouTube officielle de Call of Duty.

Modern Warfare 3 (2023) : Jouabilité

En termes de gameplay, Modern Warfare 3 apporte quelques changements au niveau des mouvements et du HUD. Pour commencer, la mini-carte classique est de retour, avec des indicateurs d'ennemis à points rouges. Il y a également un vote sur la carte, ainsi que des Perks qui sont disponibles au début de chaque match. Le temps nécessaire pour tuer a été augmenté, et la santé de base est désormais de 150. Cela correspond davantage aux jeux plus anciens, et les fans devraient donc remarquer la différence assez rapidement.

Les mouvements ont été réorganisés, et l'annulation de la glissade est à nouveau disponible. Cependant, cela ne réinitialisera pas la vitesse tactique. Les animations de rechargement peuvent être annulées, ce qui permet aux joueurs de tirer leurs dernières balles dans un ultime effort pour rester en vie. La durée du sprint tactique sera également allongée et il se rechargera pendant le sprint.

La campagne comprendra un ensemble de missions basées sur l'histoire, poursuivant l'histoire de Price et de l'escouade. En outre, il y a des missions de combat ouvertes, qui donnent aux joueurs le choix de la manière dont elles peuvent être accomplies. Un récent article de blog sur le site officiel de Modern Warfare 3 explique :

"Par exemple, si vous préférez utiliser des techniques de furtivité, vous pouvez entreprendre une mission de combat ouverte [MCO] avec une approche sans lumière, en utilisant des lunettes de vision nocturne et des armes étouffées, et atteindre vos objectifs sans que vos adversaires ne sachent que vous étiez là. En revanche, si les explosions bruyantes et l'abandon irréfléchi font partie de votre répertoire, attachez des plaques de blindage supplémentaires sur votre torse et frappez ces cibles de plein fouet !"

Movement updates in #MW3 👇🏃 Slide animations can be canceled but will not reset Tactical Sprint.🔫 Cancel reload animations to return fire with leftover ammo💪 Mantle faster and while sprinting🏃 Longer Tactical Sprint durations which recharges while sprintingAugust 17, 2023 See more

Modern Warfare 3 (2023) : Dernières nouvelles

(Image credit: Activision)

Modern Warfare 3 proposera une expérience Zombies en monde ouvert

Comme l'indique un nouvel article de blog, Modern Warfare 3 sera lancé avec un mode Zombies en monde ouvert appelé Operation Deadbolt. Il s'agira de la plus grande carte de zombies à ce jour, et plusieurs escouades de joueurs s'allieront pour repousser les hordes envahissantes.

Révélation complète de Modern Warfare 3 dans la Warzone 2.0

Modern Warfare 3 a été entièrement dévoilé lors d'un événement Warzone 2. Cet événement a eu lieu le 17 août et s'appelait Shadow Siege. Les joueurs avaient pour mission d'infiltrer l'observatoire d'Al Mazrah, où ils devaient extraire des bidons d'armes chimiques.

Le contenu de MW2 peut être transféré dans le prochain MW3

Dans un communiqué publié sur son blog, Activision a confirmé l'arrivée de la nouvelle fonctionnalité Carry Forward dans Modern Warfare 3, qui permet aux joueurs d'accéder à des éléments antérieurs tels que des armes, des éléments esthétiques, des packs, des opérateurs et d'autres récompenses provenant de Modern Warfare 2.